Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
14:27 13.12.2025

Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету
Путин поддержал Бердымухамедова

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.12.2025

Туркменистан 12 декабря торжественно отметит 30-ю годовщину международного признания статуса постоянно нейтрального государства. Центральным событием станет Международный форум мира и доверия, который состоится в Ашхабаде. В мероприятии примут участие президенты ряда стран мира и представители Организации Объединенных Наций (ООН), а также других международных институтов. Глава РФ Владимир Путин, прибывший в туркменскую столицу накануне по личному приглашению спикера Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедова, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

В частности, уже известно, что Владимир Путин в Ашхабаде, на полях форума проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также состоится встреча главы РФ с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прилетит в Ашхабад из Казахстана, где находился 10–11 декабря с визитом (см. "НГ" от 09.12.25), написал в соцсети посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали.

В форуме примут также участие президенты Армении, Ирана, Ирака, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана. Президент Ильхам Алиев по телефону объяснил свое отсутствие на форуме Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, который отмечается в Азербайджане 12 декабря.

Туркменистан на протяжении длительного времени готовился к проведению этого Международного форума, стремясь придать ему статус события мирового масштаба. Местные издания активно анонсировали участие широкого круга высокопоставленных гостей, в числе которых ожидались генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, по имеющимся данным, представительство европейских стран на высшем уровне оказалось ограниченным. Евросоюз обошелся телефонными поздравлениями, переданными верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас главе туркменского МИД Рашиду Мередову.

"Воочию наблюдая за титаническими усилиями туркменских властей по приглашению иностранных делегаций, в особенности первых лиц, могу констатировать, власти сами для себя устроили экзамен на состоятельность нейтралитета и его значимость в глазах приглашенных. Прибывающие на празднование и форум первые лица иностранных государств и так никогда не высказывали сомнений в субъектности, суверенитете и нейтральном статусе Туркменистана. Но вот те, кого так усиленно зазывали туркменские власти – в первую очередь лидеры европейских стран и руководители ЕС, конечно, по объективным и совершенно различным причинам воздерживаются от участия, чем поставили туркменские власти в двусмысленное положение: согласно дипломатическому протоколу, даже публикация о приглашении на мероприятие такого статуса и масштаба означает предварительное согласие приглашенного на приезд", – сказала "НГ" политолог и публицист Кумуш Байриева.

По ее словам, некоторые наблюдатели связывают охлаждение интереса европейских политиков к формальным контактам с туркменскими властями с распространением доклада туркменских диссидентов, адресованного властям ЕС и отдельным европейским политикам. По словам знакомых с его содержанием, в докладе приведены факты, которые идут вразрез даже с ныне существующими и сильно сниженными стандартами Европы в области демократии и соблюдения прав человека.

"Сейчас мало кто знает, что вместе и в качестве неотъемлемой части факта признания ООН нейтрального статуса Туркменистана была "Декларация о международных обязательствах нейтрального Туркменистана в области прав человека, вытекающей из международного признанного статуса постоянного нейтралитета". В этой декларации Туркменистан обеспечивает каждому человеку права и свободы, закрепленные в Конституции, законах и общепризнанных нормах международного права, без какого то ни было различия, как в отношении расы, пола, языка, религии, места жительства, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, должностного или иного положения (цитата по тексту декларации). Однако и власти Туркменистана, и его партнеры из международных организаций стараются обходить сам факт ее существования стороной", – подчеркнула Байриева. Стоит отметить, что с момента принятия декларации она упоминалась только один раз в докладе уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане о его деятельности и ситуации в области прав человека в стране в 2020 году.

Впрочем, апелляция к нейтралитету позволяла и позволяет дистанцироваться от участия в военных альянсах, например в ОДКБ, или проектах, связанных с НАТО. Воздерживаться от участия в интеграционных объединениях, таких как Организация тюркских государств или Евразийский экономический союз. Но это не означает, что Туркменистан не сотрудничает с Россией, Турцией или ЕС. Просто туркменские власти оставляют за собой право на большую "политическую гибкость", которую позволяет им нейтралитет.

В отношениях России и Туркменистана, а также других стран Центральной Азии изменился и геополитический подход. Кроме совместных экономических, энергетических, транспортных проектов Москва предлагает и гарантии безопасности нейтрального Туркменистана. При этом речь идет о безопасности не только собственно туркменских газодобывающих и газотранспортных инфраструктур, но и тех, которые в последнее время построены здесь Китаем. От их нормального функционирования во многом зависит благополучие Туркменистана. Задача РФ – убедить туркменское руководство в том, что обращение за помощью к России как нельзя лучше поспособствует сохранению нейтралитета.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765625220


