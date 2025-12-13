 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ФСК: Европа – "больной человек" планеты
16:31 13.12.2025

Европа – "больной человек" планеты
В Вашингтоне видят утрату Старым светом исторического облика постепенный отход от западной идентичности

13.12.2025 | Владислав КЛЮЧИНСКИЙ

Администрация президента США Дональда Трампа приняла новую и во многом революционную стратегию национальной безопасности. По мнению Wall Street Journal, данная стратегия меняет ход истории и отводит Европе более скромное место в мировой политике.

Думается, команда Трампа поступила достаточно прозорливо. Наблюдая за сближением России, Китая и Индии, чей военный, экономический и демографический потенциал превышает таковой у ЕС и США, и понимая, что это сближение не остановить, поскольку оно является проявлением глобального запроса на многополярность, Трамп со товарищи сделали нестандартный геополитический ход – отказались от доктринального противостояния с вышеупомянутыми державами и снизили степень вовлеченности Вашингтона в европейские дела.

Европейские государства видятся из окон Овального кабинета как упрямые деградирующие образования, лишенные Брюсселем значительной доли суверенитета. Они слишком слабы, чтобы быть надежными союзниками США и в скором будущем их ожидает существенное падение экономических показателей и снижение военного потенциала. Для Трампа быть сегодня вместе с Европой означает взвалить на себя ненужное бремя по спасению умирающей старушки, чье здоровье дает все основания предполагать ее скорую смерть.

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил финнов и других европейцев, что эпоха доминирования Запада прошла. Европе надо готовится к новому миру, где ее голос – один из многих и равнозначен отныне голосам тех, с кем европейцы не привыкли считаться, – Китая, Индии, Ирана, африканских и латиноамериканских государств.

Слова Стубба исподволь указывают на причину резкой смены Вашингтоном геополитической парадигмы. Американцы предпочитают иметь меньше дела с разлагающейся Европой, дабы сэкономить ресурсы, необходимые для отстаивания своих интересов в новом многополярном мире. Тратить силы на реанимацию Европы – пустая трата времени ввиду кардинальных изменений миропорядка, к каковым Европы так и не смогла адаптироваться.

США спешат остаться в списке держав, принимающих судьбоносные решения для нынешнего человечества. Или США становятся звеном четырехчастной конструкции Россия – Китай – Индия – Иран, или остаются с Европой, которая в своем падении способна утащить на дно и США. Команда Трампа выбирает второй вариант, сбрасывая Европу как гнилой балласт. В первую очередь в сфере обороны, которая после окончания Второй мировой войны была приоритетной для Вашингтона. Теперь же Вашингтон требует от Европы взять на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет. Если европейцы не сделают этого в установленный срок, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО. В Брюсселе называли 2027 г. нереалистичным сроком.

"Главная проблема заключается не только в политической воле или деньгах, но и в физических производственных мощностях. Европейская оборонная промышленность сталкивается с серьезными задержками, а некоторые из самых современных американских систем, таких как системы разведки, наблюдения и рекогносцировки, жизненно важны для военных действий на Украине и не могут быть быстро воспроизведены европейцами", – плачется румынское издание Defense Romania.

"В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что в течение максимум нескольких десятилетий некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими", – говорится в американской стратегии.

В связи с этим Defense Romania задается вопросом: "Стратегия поднимает открытый вопрос: будут ли эти страны, пережив демографические изменения, рассматривать свой союз с Соединенными Штатами или свое место в мире так же, как поколения, подписавшие устав НАТО? Эта перспектива предполагает обусловленность американской приверженности сохранению определенной "западной идентичности"... Европа столкнулась с самым серьезным экзистенциальным вызовом со времен окончания холодной войны: необходимостью в рекордные сроки стать автономной военной державой, лишившись американской системы безопасности, на которую она полагалась десятилетиями".

В Вашингтоне видят, что Европа утратила свой исторический облик и постепенно расстается с западной идентичностью по причине наплыва мигрантов из Азии и Африки и изоляции от мировых политических трендов из-за чрезмерной зацикленности на Украине. Но уход ЕС с западного геополитического трека невыгоден Вашингтону, поэтому американцы не отреклись от Европы, а взялись за коррекцию траектории ее цивилизационного развития, чтобы европейская внешняя политика не противоречила интересам США.

В геополитической науке принято относить Соединенные Штаты к талассократической (морской) цивилизации, но классик британской геополитики Хэлфорд Макиндер (1861-1947 гг.) не был так категоричен и видел в американском государстве скрытый теллурократический потенциал, т. е. не исключал ориентацию США на сухопутную цивилизацию, воплощением которой является Россия.

То, что сейчас делает администрация Трампа, есть проявление теллурократичности американской политики. На данном этапе истории – это наиболее оправданный для Вашингтона курс.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765632660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Специальное послание Главы государства Папе Римскому передал Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Москве
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Итоги госаудита систем пенсионного и социального обеспечения граждан подведены в ВАП
- Казахстан и Корея подписали меморандум о сотрудничестве в развитии Alatau Smart City
- Кадровые перестановки
- Введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Республики Казахстан
- О пресечении мошеннической деятельности
- Масштабная схема обмана дольщиков: 64 пострадавших и свыше 1 млрд тенге ущерба
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  