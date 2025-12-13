ФСК: Европа – "больной человек" планеты

16:31 13.12.2025

В Вашингтоне видят утрату Старым светом исторического облика постепенный отход от западной идентичности



13.12.2025 | Владислав КЛЮЧИНСКИЙ



Администрация президента США Дональда Трампа приняла новую и во многом революционную стратегию национальной безопасности. По мнению Wall Street Journal, данная стратегия меняет ход истории и отводит Европе более скромное место в мировой политике.



Думается, команда Трампа поступила достаточно прозорливо. Наблюдая за сближением России, Китая и Индии, чей военный, экономический и демографический потенциал превышает таковой у ЕС и США, и понимая, что это сближение не остановить, поскольку оно является проявлением глобального запроса на многополярность, Трамп со товарищи сделали нестандартный геополитический ход – отказались от доктринального противостояния с вышеупомянутыми державами и снизили степень вовлеченности Вашингтона в европейские дела.



Европейские государства видятся из окон Овального кабинета как упрямые деградирующие образования, лишенные Брюсселем значительной доли суверенитета. Они слишком слабы, чтобы быть надежными союзниками США и в скором будущем их ожидает существенное падение экономических показателей и снижение военного потенциала. Для Трампа быть сегодня вместе с Европой означает взвалить на себя ненужное бремя по спасению умирающей старушки, чье здоровье дает все основания предполагать ее скорую смерть.



Президент Финляндии Александр Стубб предупредил финнов и других европейцев, что эпоха доминирования Запада прошла. Европе надо готовится к новому миру, где ее голос – один из многих и равнозначен отныне голосам тех, с кем европейцы не привыкли считаться, – Китая, Индии, Ирана, африканских и латиноамериканских государств.



Слова Стубба исподволь указывают на причину резкой смены Вашингтоном геополитической парадигмы. Американцы предпочитают иметь меньше дела с разлагающейся Европой, дабы сэкономить ресурсы, необходимые для отстаивания своих интересов в новом многополярном мире. Тратить силы на реанимацию Европы – пустая трата времени ввиду кардинальных изменений миропорядка, к каковым Европы так и не смогла адаптироваться.



США спешат остаться в списке держав, принимающих судьбоносные решения для нынешнего человечества. Или США становятся звеном четырехчастной конструкции Россия – Китай – Индия – Иран, или остаются с Европой, которая в своем падении способна утащить на дно и США. Команда Трампа выбирает второй вариант, сбрасывая Европу как гнилой балласт. В первую очередь в сфере обороны, которая после окончания Второй мировой войны была приоритетной для Вашингтона. Теперь же Вашингтон требует от Европы взять на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет. Если европейцы не сделают этого в установленный срок, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО. В Брюсселе называли 2027 г. нереалистичным сроком.



"Главная проблема заключается не только в политической воле или деньгах, но и в физических производственных мощностях. Европейская оборонная промышленность сталкивается с серьезными задержками, а некоторые из самых современных американских систем, таких как системы разведки, наблюдения и рекогносцировки, жизненно важны для военных действий на Украине и не могут быть быстро воспроизведены европейцами", – плачется румынское издание Defense Romania.



"В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что в течение максимум нескольких десятилетий некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими", – говорится в американской стратегии.



В связи с этим Defense Romania задается вопросом: "Стратегия поднимает открытый вопрос: будут ли эти страны, пережив демографические изменения, рассматривать свой союз с Соединенными Штатами или свое место в мире так же, как поколения, подписавшие устав НАТО? Эта перспектива предполагает обусловленность американской приверженности сохранению определенной "западной идентичности"... Европа столкнулась с самым серьезным экзистенциальным вызовом со времен окончания холодной войны: необходимостью в рекордные сроки стать автономной военной державой, лишившись американской системы безопасности, на которую она полагалась десятилетиями".



В Вашингтоне видят, что Европа утратила свой исторический облик и постепенно расстается с западной идентичностью по причине наплыва мигрантов из Азии и Африки и изоляции от мировых политических трендов из-за чрезмерной зацикленности на Украине. Но уход ЕС с западного геополитического трека невыгоден Вашингтону, поэтому американцы не отреклись от Европы, а взялись за коррекцию траектории ее цивилизационного развития, чтобы европейская внешняя политика не противоречила интересам США.



В геополитической науке принято относить Соединенные Штаты к талассократической (морской) цивилизации, но классик британской геополитики Хэлфорд Макиндер (1861-1947 гг.) не был так категоричен и видел в американском государстве скрытый теллурократический потенциал, т. е. не исключал ориентацию США на сухопутную цивилизацию, воплощением которой является Россия.



То, что сейчас делает администрация Трампа, есть проявление теллурократичности американской политики. На данном этапе истории – это наиболее оправданный для Вашингтона курс.