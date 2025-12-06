 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:44 13.12.2025

Японский милитаризм - общий враг всех народов мира - МИД КНР

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ - Японский милитаризм является общим врагом народов всего мира, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По его словам, Китай будет совместно со всеми миролюбивыми странами и народами защищать результаты победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок.

"Мы настойчиво призываем японскую сторону тщательно переосмыслить историю, извлечь из нее уроки, полностью порвать с милитаризмом и конкретными действиями устранить его остаточное влияние", - заявил китайский дипломат на очередной ведомственной пресс-конференции.

Он сделал эти заявления, отвечая на вопрос о предстоящем 12-м Национальном дне поминовения жертв массовой резни в Нанкине на фоне нынешней напряженности в отношениях между Китаем и Японией, вызванной ошибочными высказываниями японского премьер-министра Санаэ Такаити в отношении Тайваня.

Отметив, что в этом году наступает 88-я годовщина Нанкинской резни, Го Цзякунь напомнил, что в соответствии с решением, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей, Китай проведет ежегодную мемориальную церемонию в память о жертвах массовой резни в Нанкине.

"Резня в Нанкине - это чудовищное преступление, совершенное японскими милитаристами. Здесь нет места отрицанию", - сказал Го Цзякунь, добавив, что массовое убийство 300 тыс. китайцев - это одна из самых мрачных страниц в истории человечества.

Он подчеркнул, что агрессивная война, развязанная японскими милитаристами против Китая и других государств Азии под предлогом так называемой "угрожающей выживанию ситуации", и бесчисленные преступления против человечества - не что иное, как позор в истории человеческой цивилизации.

Японское правительство уже давно потворствует регрессивным действиям правых элементов, обратил внимание Го Цзякунь, отметив, что многие премьер-министры и другие политические деятели продолжают посещать храм Ясукуни, где почитаются военные преступники класса А, а японская сторона даже пыталась обелить свои военные преступления и прославить свою истории агрессии, неоднократно пересматривая учебники.

"Эти возмутительные действия представляют собой вопиющий вызов международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны, и оскорбление человеческой совести", - сказал Го Цзякунь, указав, что это вызывает сильное возмущение и повышенную настороженность международного сообщества.

Напомнив, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, а также 80-я годовщина возвращения Тайваня в лоно Китая, Го Цзякунь констатировал, что по прошествии этих 80 лет великое возрождение китайской нации также невозможно остановить.

"Китай никогда не позволит правым силам Японии повернуть колесо истории вспять, никогда не позволит внешним силам прибрать к рукам китайский район Тайвань и никогда не допустит возрождения японского милитаризма", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

***

В Китае состоялась гражданская панихида по жертвам Нанкинской резни

Нанкин, 13 декабря /Синьхуа/ - В субботу в рамках 12-го Национального дня поминовения жертв массовой резни в Нанкине, в городе Нанкин /адм. центр провинции Цзянсу, Восточный Китай/ состоялась гражданская панихида, чтобы почтить память 300 тыс. соотечественников, погибших в результате этой трагедии.

Несмотря на зимний холод, тысячи людей, облаченных в темные одежды с белым цветком на груди, собрались на площади перед Музеем памяти жертв массовой резни в Нанкине для участия в вышеуказанном мероприятии.

Государственный флаг КНР был приспущен перед участниками мероприятия, включая выживших в резне, местных учащихся и иностранных гостей.

В 10:01 утра по всему Нанкину прозвучал сигнал воздушной тревоги, с ним слились гудки автомобилей, транспорт остановился, пешеходы, застывшие на своих местах, выражали скорбь по погибшим молчанием.

Напомним, что 13 декабря 1937 года японские милитаристы оккупировали город Нанкин. После чего в течение 6 недель они совершали в городе убийства и занимались мародерством, в результате чего погибло около 300 тыс. китайских безоружных военных и мирных жителей. Данный эпизод считается одним из самых варварских за историю Второй мировой войны.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765633440


