Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни

16:44 13.12.2025

Японский милитаризм - общий враг всех народов мира - МИД КНР



Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ - Японский милитаризм является общим врагом народов всего мира, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



По его словам, Китай будет совместно со всеми миролюбивыми странами и народами защищать результаты победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок.



"Мы настойчиво призываем японскую сторону тщательно переосмыслить историю, извлечь из нее уроки, полностью порвать с милитаризмом и конкретными действиями устранить его остаточное влияние", - заявил китайский дипломат на очередной ведомственной пресс-конференции.



Он сделал эти заявления, отвечая на вопрос о предстоящем 12-м Национальном дне поминовения жертв массовой резни в Нанкине на фоне нынешней напряженности в отношениях между Китаем и Японией, вызванной ошибочными высказываниями японского премьер-министра Санаэ Такаити в отношении Тайваня.



Отметив, что в этом году наступает 88-я годовщина Нанкинской резни, Го Цзякунь напомнил, что в соответствии с решением, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей, Китай проведет ежегодную мемориальную церемонию в память о жертвах массовой резни в Нанкине.



"Резня в Нанкине - это чудовищное преступление, совершенное японскими милитаристами. Здесь нет места отрицанию", - сказал Го Цзякунь, добавив, что массовое убийство 300 тыс. китайцев - это одна из самых мрачных страниц в истории человечества.



Он подчеркнул, что агрессивная война, развязанная японскими милитаристами против Китая и других государств Азии под предлогом так называемой "угрожающей выживанию ситуации", и бесчисленные преступления против человечества - не что иное, как позор в истории человеческой цивилизации.



Японское правительство уже давно потворствует регрессивным действиям правых элементов, обратил внимание Го Цзякунь, отметив, что многие премьер-министры и другие политические деятели продолжают посещать храм Ясукуни, где почитаются военные преступники класса А, а японская сторона даже пыталась обелить свои военные преступления и прославить свою истории агрессии, неоднократно пересматривая учебники.



"Эти возмутительные действия представляют собой вопиющий вызов международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны, и оскорбление человеческой совести", - сказал Го Цзякунь, указав, что это вызывает сильное возмущение и повышенную настороженность международного сообщества.



Напомнив, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, а также 80-я годовщина возвращения Тайваня в лоно Китая, Го Цзякунь констатировал, что по прошествии этих 80 лет великое возрождение китайской нации также невозможно остановить.



"Китай никогда не позволит правым силам Японии повернуть колесо истории вспять, никогда не позволит внешним силам прибрать к рукам китайский район Тайвань и никогда не допустит возрождения японского милитаризма", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.



***



В Китае состоялась гражданская панихида по жертвам Нанкинской резни



Нанкин, 13 декабря /Синьхуа/ - В субботу в рамках 12-го Национального дня поминовения жертв массовой резни в Нанкине, в городе Нанкин /адм. центр провинции Цзянсу, Восточный Китай/ состоялась гражданская панихида, чтобы почтить память 300 тыс. соотечественников, погибших в результате этой трагедии.



Несмотря на зимний холод, тысячи людей, облаченных в темные одежды с белым цветком на груди, собрались на площади перед Музеем памяти жертв массовой резни в Нанкине для участия в вышеуказанном мероприятии.



Государственный флаг КНР был приспущен перед участниками мероприятия, включая выживших в резне, местных учащихся и иностранных гостей.



В 10:01 утра по всему Нанкину прозвучал сигнал воздушной тревоги, с ним слились гудки автомобилей, транспорт остановился, пешеходы, застывшие на своих местах, выражали скорбь по погибшим молчанием.



Напомним, что 13 декабря 1937 года японские милитаристы оккупировали город Нанкин. После чего в течение 6 недель они совершали в городе убийства и занимались мародерством, в результате чего погибло около 300 тыс. китайских безоружных военных и мирных жителей. Данный эпизод считается одним из самых варварских за историю Второй мировой войны.