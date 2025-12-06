|Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
17:46 13.12.2025
Фейк: Видео Владимира Зеленского около стелы в Купянске свидетельствует о том, что город, о котором так много говорят в России, не находится под контролем российских войск. Об этом заявил сам Владимир Зеленский.
Правда: Перед нами очередная попытка Киева поднять моральный дух ВСУ при помощи срежиссированной постановки. Стела, у которой позировал Зеленский, никогда и не находилась под контролем России. Она расположена даже не в Купянске. В этом каждый может убедиться лично - ее координаты: 49.6932453, 37.5856276.
Сам же Купянск находится под контролем ВС РФ, о чем говорят оперативные карты и видео с мест. ВСУ пытаются контратаковать и запускать ДРГ - следствием этого являются звуки взрывов, которые слышны на видеозаписи. Соответственно, в самом городе Зеленский и не мог снять видео. Желание произвести впечатление на зрителей могло с легкостью закончиться совсем не тем "вау-эффектом". В итоге он очень быстро отчитал текст с суфлера (о чем свидетельствует движение его глаз на видео), что, с учетом его актерского бэкграунда, является признаком крайней спешки, и оперативно удалился в безопасное место.
Этот творческий порыв можно сравнить с агонией петуха, которому отрубили голову, однако тот еще некоторое время бегает по кругу.
Ранее подобные ролики Зеленский снимал в более спокойной обстановке, и хотя бы заучивал короткий текст. Впрочем, итог всегда был одинаков: вчерашняя "фортеция" вскоре становилась "не имеющей стратегического значения". А главным достижением выходца из "95-го квартала", стал мем о "проклятии Зеленского": после каждого его позирования в каком-либо городе этот населенный пункт довольно скоро переходит под контроль ВС РФ.