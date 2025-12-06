|Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
20:20 13.12.2025
Эксперт предрек большое будущее торговле между Россией и Таджикистаном
Россия и Таджикистан планируют к 2030 году увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза. За счет чего это может произойти?
ДУШАНБЕ, 13 дек - Sputnik. Россия остается одним из главных торговых партнеров Таджикистана.
Это подчеркнул в беседе со Sputnik Таджикистан директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Так, в 2024 году общий товарооборот составил около 1,9 млрд долларов, а за 8 месяцев 2025-го страны достигли уже 1,4 млрд.
"Если ВВП растет, растут и доходы населения. Соответственно, люди предъявляют больший спрос на товары и услуги, в том числе на продовольствие, нефтепродукты и вообще на все, что необходимо для нормальной жизни человека, в том числе и товары ежедневного потребления массового спроса", - сказал эксперт.
В связи с перестройкой всей экономики на постсоветском пространстве, которая особенно ускорилась, когда Запад объявил масштабные экономические санкции против России, спрос на торговые взаимоотношения между Россией и, в том числе Таджикистаном, резко вырос, пояснил аналитик.
Как объяснил эксперт, возникли кооперационные связи, цепочки, в том числе транзитные торговые потоки, которые раньше не были задействованы, а сейчас они востребованы и растут.
"Это направление развития торговых связей на постсоветском пространстве будет только расти, потому что у России по-прежнему есть спрос в том числе и на плодоовощную продукцию, и на сырьевые товары, производимые в Таджикистане. И России есть чего продать", - напомнил он.
У российско-таджикистанских отношений большое будущее, о чем говорят и все последние контакты российского и таджикистанского руководства, подытожил Зубец.
Следует отметить, что по итогам 2024-го товарооборот между Россией и Таджикистаном составил около 1,9 млрд долларов, что на 15% больше, чем в 2023-м.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном объявил о решении увеличить товарооборот между странами в 2,5 раза к 2030 году.