Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин

00:16 14.12.2025 Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки

14.12.2025 | Илья ЗАХАРКИН



События последних нескольких лет, характеризующиеся глобальной трансформацией всей системы международных отношений, стали одной из главных причин пересмотра белорусскими властями своей внешнеполитической стратегии. Санкционное давление, ограничение доступа к западным рынкам, закрытие привычных транспортных маршрутов, попытки изоляции и постоянное политическое и экономическое давление сделали практически невозможным проведение так называемой многовекторной политики, которой ранее старался придерживаться официальный Минск. В сложившихся условиях Белоруссия приняла решение активизировать свои отношения со странами так называемого Глобального Юга, роль которых в современном мире существенно выросла. Ярким подтверждением этого стало масштабное турне президента Белоруссии Александра Лукашенко по странам Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, совершенное им в конце ноября – начале декабря.



О рабочей поездке Лукашенко сразу по нескольким странам стало известно за несколько недель до ее начала и в Минске ей изначально придавали особое значение как с точки зрения экономики, так и политики. Из-за западных санкций Белоруссия крайне заинтересована в новых рынках для своей продукции и альтернативных транспортно-логистических маршрутах. Кроме того, белорусские власти на фоне глобальных изменений стремятся активно включиться в процесс построения новой международной системы, основанной на многополярности и равноправии.



Маршрут поездки Лукашенко выглядел логичным. Сначала Киргизия, где в Бишкеке проходил саммит лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), затем – заранее обещанный визит в Мьянму, рабочая поездка в Оман и официальный визит в Алжир. Отношения с этими странами в последние годы заметно расширились, однако для Минска было крайне важно не упустить момент и сделать им ряд предложений, которые могли бы стать основой для дальнейшего сотрудничества и формирования новых политических связей, свободных от влияния стран Запада.



Поездка началась с участия в саммите ОДКБ в Киргизии 27 ноября. В Бишкеке рассматривались вопросы дальнейшей работы организации, укрепления коллективной безопасности, военной и стратегической координации между членами организации. На мероприятии Александр Лукашенко выступил с уже привычной речью, в которой раскритиковал политику Запада, призвал к более тесному взаимодействию в рамках объединения, а также сделал ряд заявлений по ситуации на Украине, в том числе поддержав усилия России по мирному урегулированию конфликта. Итогом саммита стало подписание ряда документов, среди которых итоговая декларация, включающая основные подходы к актуальным угрозам, антинаркотической стратегии на 2026–2030 годы и плана развития военного сотрудничества.



После Киргизии Лукашенко направился в Юго-Восточную Азию – в Мьянму, где прошли одни из самых знаковых переговоров всего турне. Визит 27–28 ноября был встречен с беспрецедентным вниманием: белорусского лидера сопровождал почетный конный эскорт из 54 всадников – впервые в истории протокольной практики Мьянмы. По словам мьянманской стороны, это символ доверия и признание важности визита.



На переговорах с исполняющим обязанности главы государства Мин Аун Хлайном Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой и руководствуется "исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков". Он назвал 2025 год "историческим" для двусторонних отношений, напомнив, что его поездка стала первым официальным визитом в эту страну. Следует отметить, что весной Мин Аун Хлайн посетил Минск, что также произошло впервые.



В ходе переговоров стороны обсудили проекты в промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, образовании и гуманитарной сфере. Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии "есть все необходимое, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше". Он предложил создавать совместные предприятия, передавать технологии, обучать специалистов и выстраивать производственные цепочки. В свою очередь, руководство Мьянмы выразило готовность сотрудничать в максимально широком спектре сфер.



По итогам переговоров и прошедшего белорусско-мьянманского бизнес-форума было подписано около 30 документов, включая дорожную карту на 2026–2028 годы. В ней содержатся планы по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества: поставки белорусской техники и сельскохозяйственного оборудования, совместные проекты в фармацевтике, образовании и IT-сфере. Был одобрен пакет межправительственных соглашений, включая соглашение о взаимной отмене виз, что существенно облегчит логистику, бизнес-контакты и туризм. Еще одной важной договоренностью стало решение повысить статус представительства Мьянмы в Минске до уровня посольства.



Следующей остановкой Лукашенко стал Оман. Белорусский лидер прибыл в Маскат 28 ноября, где его встречал руководитель Оманского инвестиционного агентства Абдулсалам Аль-Муршиди. Позже состоялась встреча с султаном Хайсамом бен Тареком аль-Саидом, причем в его резиденции, что символизировало особое доверие к белорусскому лидеру. Оманская сторона сообщила, что на переговорах обсуждалась реализация ранее подписанной в Минске дорожной карты, а также вопросы инвестиций, логистики, промышленности и высоких технологий.



Особое внимание уделялось совместному инвестиционному проекту по созданию в Белоруссии целлюлозно-бумажного комбината мощностью около 800 тыс. тонн продукции в год. Также обсуждались совместное производство сельхозпродукции, расширение поставок масла, молочной и мясной халяльной продукции, развитие туристической сферы. В Омане заявили о заинтересованности в белорусских компетенциях в области продовольственной безопасности и аграрных технологий. По итогам переговоров стороны отметили значительный прогресс и "серьезную настроенность на работу".



Следующим пунктом турне стал Алжир, куда белорусский лидер прибыл 2 декабря и пробыл там два дня. Причем именно этот визит можно считать ключевым во всей поездке Лукашенко как с точки зрения дипломатии (это первый визит главы белорусского государства на столь высоком уровне за 30 лет), так и экономики. В Алжире Лукашенко провел встречи со спикером Национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали, премьер-министром Сифи Гриебом и президентом страны Абдельмаджиди Теббуном, по сути, перезагрузив двусторонние отношения. Причем белорусского лидера встречали как самого дорогого гостя, ему была предложена широкая культурная программа, а специально под визит президента Белоруссии был организован двусторонний бизнес-форум.



В ходе переговоров стороны неоднократно подчеркивали свое общее желание расширить сотрудничество по самому широкому спектру и готовность увеличить товарооборот в 10 раз – до $500 млн. Как отметил президент Белоруссии, "мы обсудили всю двустороннюю повестку, а также актуальную международную ситуацию", а также "договорились поддерживать инвестиции в сферах сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, научных исследований". В результате по итогам переговоров было подписано совместное заявление об укреплении отношений дружбы и партнерства между Белоруссией и Алжиром, а также ряд документов, в том числе дорожная карта по развитию сотрудничества на период 2026–2027 годов.



Были также заключены соглашения о сотрудничестве в области охраны здоровья животных, научных исследований, технологического развития, инноваций и в военно-технической отрасли. На уровне профильных ведомств подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере, сельском хозяйстве, предпринимательстве, высшем образовании и пр. В рамках белорусско-алжирского бизнес-форума был также заключен ряд контрактов, среди которых договор на поставку сухого обезжиренного молока на сумму более $1,5 млн, а также соглашение о строительстве совместного предприятия по производству автобусов в провинции Буира. Кроме того, обсуждены совместные планы по производству сельскохозяйственной техники и пр.



Как отметил А. Теббун, достигнутые договоренности выводят алжиро-белорусское партнерство на устойчивую, долгосрочную траекторию, а бизнес-форум стал катализатором экономического взаимодействия и роста торгового оборота. По сути, это означает, что поездка Лукашенко позволила Минску приблизиться к тому, чтобы сделать Алжир еще одними "воротами в Африку" для своей продукции, а также повысить свой статус среди стран Глобального Юга.



После Алжира Лукашенко снова отправился в Оман, где 5 декабря в продолжении своего прошлого визита провел ряд закрытых переговоров и встреч. В частности, он встретился с президентом Оманского инвестиционного агентства и обсудил с ним белорусско-оманский инвестиционный фонд в Минске (оманская сторона уже мобилизовала команду, которая в ближайшее время прибудет в белорусскую столицу и приступит к ежедневной работе в офисе), строительство целлюлозно-картонного комбината в Белоруссии (общий объем инвестиций по этому проекту составит около $1,4 млрд), взаимную торговлю продуктами питания (белорусская агропродукция и оманские морепродукты), туризм (формирование в Омане белорусского туристического кластера), а также создание совместного с Алжиром производства сложных удобрений.



Отдельной темой стало создание в Омане белорусского логистического хаба, который станет центром перевалки грузов на рынки как Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Итогом поездки стала договоренность сторон расширить двустороннее взаимодействие по всем обсуждаемым направлениям, а в Минске оценили визит как начало нового этапа во взаимоотношениях с Оманом.



Таким образом, большое турне Александра Лукашенко по странам Азии и Африки, которое закончилось 7 декабря с возращением белорусского лидера на родину, можно считать одним из элементов новой внешнеполитической стратегии Белоруссии. Она направлена на диверсификацию внешнеэкономических и политических связей, создание новых логистических маршрутов, привлечение инвестиций, а также формирование союзов на основе взаимной выгоды и равноправия.



Сегодня Минск делает ставку на страны, где экономические интересы партнеров не осложнены идеологическими или политическими ограничениями. Если Белоруссии удастся реализовать договоренности, достигнутые в ходе многодневной поездки Лукашенко, то совместные промышленные, аграрные и иные проекты могут повысить статус республики на рынках Азии и Африки, сделав ее частью новых региональных цепочек. При этом внешняя политика Белоруссии действительно может стать многовекторной, но уже в новом понимании – ориентированной на Глобальный Юг, за которым, по мнению Минска, будущее. Источник - Ритм Евразии

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765660560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Специальное послание Главы государства Папе Римскому передал Спикер Сената

- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Москве

- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

- Итоги госаудита систем пенсионного и социального обеспечения граждан подведены в ВАП

- Казахстан и Корея подписали меморандум о сотрудничестве в развитии Alatau Smart City

- Кадровые перестановки

- Введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Республики Казахстан

- О пресечении мошеннической деятельности

- Масштабная схема обмана дольщиков: 64 пострадавших и свыше 1 млрд тенге ущерба

