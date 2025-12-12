Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару

Национальный банк Казахстана все быстрее увеличивает долю золота в своих золотовалютных резервах (ЗВР).



12 Декабря 2025



По итогам ноября доля золота выросла уже до 72 %. И, напротив, доля валюты упала до 28 %, сообщает Caravan.kz.



По итогам ноября доля ЗВР Нацбанка - 62 млрд 70 млн долларов. За месяц ЗВР выросли на 1,6 млрд долларов. С начала года - на 14,9 млрд.



Внутри резервов тоже происходят интересные процессы: Нацбанк все меньше доверяет доллару и все больше золоту.



Если два года назад доля золота в ЗВР была чуть больше половины - 55 %, то теперь, по итогам ноября 2025 года, она выросла до 72 %.



Такое распределение в резервах очень не похоже на наш Нацбанк. Он обычно доверяет валюте. Базовой валютой портфеля ликвидности является доллар. И это видно по распределению внутри ЗВР.



На графике видно, как Нацбанк начал активно наращивать золотую часть в ЗВР: это произошло летом 2023 года. Тогда доля валюты была максимальной – 46 %.



Золото в резервах страны исполняет сразу несколько функций.



Прежде всего это защита от инфляции: курсы всех мировых валют так или иначе привязаны к золоту.



Вторая - "тихая гавань" во время кризисов. Золото не зависит от надежности другой страны или организации. Во времена финансовой нестабильности, войны или санкций золото остается самым надежным активом. В отличие от облигаций оно не подвержено снижению кредитного рейтинга. И это приводит к мысли, что Нацбанк что-то знает, но говорить не может.



Повышенный спрос привел к росту цен. 11 декабря тройская унция стоила уже 4 тыс. 242 доллара.



Тем не менее Казахстан остается вторым крупнейшим покупателем золота в мире. С начала года НБ РК закупил 41 тонну драгоценного металла. Больше купила только Польша (83 тонны). Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованном 2 декабря.



Автор: Адил УРМАНОВ