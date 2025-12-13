 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
03:29 14.12.2025

В Узбекистане раскрыли число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

13 декабря 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане обнародовали данные о пенсионерах, перешагнувших вековой рубеж. Чаще всего долгожители проживают в южных регионах страны, а большинство из них – женщины.

По данным пенсионного фонда, в стране, по состоянию на 1 декабря, насчитывается 461 пенсионер, чей возраст достиг 100 лет и превысил эту отметку.

Картина долгожительства в стране имеет ярко выраженное "женское лицо". Почти три четверти всех вековых пенсионеров – женщины. Их число составляет 330 человек, тогда как мужчин, сумевших прожить более ста лет, насчитывается 131.

География долгожителей распределена неравномерно. Больше всего людей старше 100 лет проживает в южных регионах страны. Лидером по числу вековых пенсионеров стала Кашкадарьинская область, где таких жителей 73. Немного уступает ей Сурхандарьинская область – 69 человек. В Ташкентской области столетний рубеж преодолел 41 пенсионер.

Самое малое число долгожителей зафиксировано в Наманганской области – там проживают лишь 11 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765672140


