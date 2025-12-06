В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"

05:34 14.12.2025

Самозапрет на кредитование набирает популярность среди кыргызстанцев



Бишкек, 13.12.25. /Кабар/. За период с 1 ноября по 13 декабря 2025 года 86 339 человек включили услугу самозапрета на кредитование, сообщили в Нацбанке КР.



С 1 ноября 2025 года был введен новый механизм финансовой безопасности граждан – "Самозапрет на кредитование". Данный механизм направлен на защиту ваших персональных данных от мошеннических действий.



Как оформить самозапрет на кредит через приложение "Тундук".



Скачай/открой приложение "Тундук".

Зайди в "Услуги" -] "Самозапрет на кредит".

Выбери бюро ("Ишеним" или "СЭС").

Нажми "Включить самозапрет" -] Готово!

Снять самозапрет можно в любой момент (через 12 часов с возможностью отмены).



Если появляется сообщение "Сервис временно недоступен", обновите приложение и попробуйте снова.