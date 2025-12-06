|В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
05:34 14.12.2025
Самозапрет на кредитование набирает популярность среди кыргызстанцев
Бишкек, 13.12.25. /Кабар/. За период с 1 ноября по 13 декабря 2025 года 86 339 человек включили услугу самозапрета на кредитование, сообщили в Нацбанке КР.
С 1 ноября 2025 года был введен новый механизм финансовой безопасности граждан – "Самозапрет на кредитование". Данный механизм направлен на защиту ваших персональных данных от мошеннических действий.
Как оформить самозапрет на кредит через приложение "Тундук".
Скачай/открой приложение "Тундук".
Зайди в "Услуги" -] "Самозапрет на кредит".
Выбери бюро ("Ишеним" или "СЭС").
Нажми "Включить самозапрет" -] Готово!
Снять самозапрет можно в любой момент (через 12 часов с возможностью отмены).
Если появляется сообщение "Сервис временно недоступен", обновите приложение и попробуйте снова.