Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
16:25 14.12.2025

Объединенные Арабские Эмираты развивают торгово-экономические связи с Россией и Индией

14.12.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ

Перекрестное сотрудничество друг с другом стран Аравийского полуострова, большинство из которых участвуют в БРИКС или являются странами-партнерами по диалогу с ШОС – одна из основных геополитических и внешнеэкономических тенденций современности. Причем такое сотрудничество тем более развивается, поскольку все арабские государства бассейна Персидского залива участвуют в региональной политико-экономической организации (ССАГПЗ).

10 декабря в Музее будущего в Дубае прошел первый бизнес-форум ОАЭ – Россия с участием более 500 человек, свидетельствующий о расширении экономических связей между двумя странами, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. В ходе мероприятия состоялись панельные дискуссии, посвященные инвестициям, промышленному развитию и развитию экспортно-логистических коридоров. Среди ключевых участников – министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бен Тук аль-Марри, министр промышленности и торговли России Антон Котяков, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления и генеральный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем, исполнительный директор банка ВТБ Виталий Сергеевчук, генеральный директор "Газпром-Медиа" Александр Жаров, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава Делового совета Россия – ОАЭ Александр Винокуров и многие другие.

Правительства обеих стран активно ищут возможности для дальнейшего экономического сотрудничества. В настоящее время в ОАЭ зарегистрировано более 13 500 российских компаний, причем только в этом году было выдано около 2000 новых лицензий, отметил в своем выступлении А. аль-Марри. В то же время, по его словам, "компании ОАЭ продолжают инвестировать в Россию, в том числе в критически важные для экономики отрасли, такие как транспорт, энергетика, недвижимость и пищевая промышленность".

В последние годы ОАЭ вышли на роль одного из ближайших партнеров России в регионе и ключевым направлением для российского бизнеса. В Абу-Даби не приняли ни одну из сторон конфликта и воздержались от присоединения к западным санкциям. В 2023 году при Байдене финансовое ведомство США заявило, что Россия "продолжает использовать законные экономические отношения с Китайской Народной Республикой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые стали центрами экспорта, реэкспорта и транзита в Россию технологий и оборудования иностранного производства", распространив санкции на несколько компаний и частных лиц в Эмиратах, обвиняемых в содействии такой деятельности. Годом ранее бывший заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, выступая на организованном Федерацией банков ОАЭ круглом столе, призвал эмиратских банкиров "принимать упреждающие меры для борьбы с уклонением от санкций в отношении России, в том числе в ОАЭ".

В 2023 году объем российско-эмиратской торговли достиг рекордных 11,4 млрд долл., в 2024 году он немного снизился – примерно до 10 млрд долл., но, согласно текущим оценкам, в 2025 году превысит 10 млрд долл. В августе 2025 г. президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в ходе своего второго визита в Россию менее чем за год. По словам шейха, "товарооборот между Россией и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов, и мы хотели бы, чтобы за следующие пять лет эта цифра удвоилась". Укрепляющиеся связи с Россией помогли стране Персидского залива выступить посредником при проведении нескольких обменов пленными между Москвой и Киевом, а также в гуманитарных обменах в ходе вооруженного конфликта на территории бывшей УССР.

Одной из центральных событий форума стала дискуссия "Российско-Эмиратский трек инноваций: новая эра технологического сотрудничества", вызвавшая живой интерес специалистов. Активно развивая связи с Россией, ОАЭ являются партнером по диалогу с Шанхайской Организацией Сотрудничества, а в 2025 г. присоединились и к БРИКС. В то же время, соседний Оман, также участвуя в ССГПЗ, выступил одним из инициаторов и первых стран-участниц трансграничного проекта МТК "Север – Юг". Кроме того, с 2023 г. в Омане работает Объединенный центр делового сотрудничества БРИКС.

По мнению посетившего Оман с рабочим визитом вице-премьера Марата Хуснуллина, Россия видит "большие перспективы дальнейшего сотрудничества с Оманом в транспортной сфере в рамках коридора "Север – Юг". Выгодное географическое положение Омана позволяет иметь кратчайший выход как к странам Ближнего Востока, так и к странам Африканского континента. В целом с точки зрения международной логистики Оман очень выгодно расположен, и у нас большие перспективы сотрудничества". В ноябре в Маскате побывала межведомственная делегация из Москвы во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Ранее, в апреле, в Москве побывал султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.

В средне- и долгосрочной перспективе речь пойдет об инфраструктурном сотрудничестве Омана и ОАЭ по продлению МТК на Аравийский полуостров и созданию дополнительного маршрута в бассейне Индийского океана. Эмиратская компания Hafeet Rail, разработчик и оператор совместного железнодорожного проекта ОАЭ – Оман (Абу-Даби – Аль-Айн – оманский порт Сохар) протяженностью около 270 км, в середине октября с. г. объявила о начале работ по прокладке примерно 15-километрового тоннеля в горах Хаджар в трансграничной провинции Эль-Бурайми. Данное событие знаменует важный этап в рамках трансграничной стратегической инициативы. Сооружение тоннеля планируется завершить в первом полугодии 2026 г. Порт Сохар обеспечивает кратчайшее расстояние от Аравийского полуострова до портов Пакистана, Индии и Шри-Ланки. В дальнейшем планируется соединить 230-километровой железной дорогой порт Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с оманским портом Эль-Хассаб на побережье Ормузского пролива. Одновременно компания Hafeet продолжает строительство на других участках этой линии, включая выемку грунта, обратную засыпку и развитие инфраструктуры. На данном участке планируется строительство водопропускных труб и 57 мостов, некоторые из них высотой до 34 метров.

С ноября Индия и ОАЭ активизировали переговоры по беспрепятственному доступу на рынки, обмену данными и в целом по ускоренной реализации Всеобъемлющего экономического партнерского соглашения (CEPA) 2022 года. Дискуссии касаются максимального широкого спектра вопросов: торговли, доступа на рынки, оперативного обмена рыночными данными, распределения тарифной квоты на золото (Gold TRQ), антидемпинговых мер, регулирования сферы услуг, правил определения страны происхождения товаров, а также лицензирования по линии индийского Бюро стандартов (BIS).

Отдельным блоком обсуждения стало усиление регуляторного сотрудничества в фармацевтической отрасли и устранение проблем, связанных с выдачей сертификатов происхождения продукции. Стороны также приблизились "к финализации Меморандума о взаимопонимании по безопасности пищевой продукции и техническим требованиям. Документ дорабатывается Управлением по развитию экспорта сельскохозяйственной и переработанной пищевой продукции Индии (APEDA) и Министерством по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ". Документ этот планируется подписать не позже февраля 2026 года.

Тем временем продолжает расти и двусторонняя торговля: в 2024-2025 финансовом году ее объем превысил 100 млрд долларов США, что на 19,6% выше предыдущего года. Для ОАЭ Индия является третьим по величине торговым партнером после США и Китая. За последние пару лет из ОАЭ поступило инвестиций на сумму более 10 млрд долл. К ним относятся крупные инвестиции в Reliance Jio и Reliance Retail (июнь 2020 г.) на сумму 2 млрд долларов США, еще 2 млрд долларов США инвестиций в возобновляемые источники энергии в Адани (апрель 2022 г.) и 1 млрд долларов США в двигатели TATA для электромобилей (октябрь 2021 г.). Reliance также инвестировала 2 миллиарда долларов США в совместное нефтегазохимическое предприятие в ОАЭ (Рас-эль-Хайма) в декабре 2021 года.

В настоящее время работает регулярное паромное сообщение между тремя портами Индии и тремя эмиратскими. Предполагается, что уже в ближайшее время ответвления от них пойдут в ряд портов Омана, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки, что расширит ареал МТК "Север – Юг" и сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765718700


