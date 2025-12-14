НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...

19:28 14.12.2025

Мадуро назвал Путина старшим братом...



В Белом доме родилась идея создания С5 с участием РФ



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

14.12.2025



Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели в четверг телефонный разговор. "Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", – сообщила пресс-служба Кремля. Президент РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы и подтвердил поддержку курса Мадуро, "направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления". США наносят удары по венесуэльским судам в Карибском море, объясняя это борьбой с наркотрафиком. Венесуэла причастность к контрабанде наркотиков отрицает. Мадуро высоко оценил разговор с Путиным и назвал его "старшим братом".



В тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел беседу по телефону с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой они обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Индия и США, подчеркнул премьер, намерены и далее совместно работать ради глобального мира и стабильности. В Дели находится американская делегация для переговоров о торговом соглашении, которое бы снизило 50-процентные пошлины на импорт индийских товаров в США. Обе страны рассчитывали осенью достигнуть договоренности по этому документу, затем сроки сдвинулись на конец года.



По информации изданий Defence One и Politico, администрация Трампа обсуждала идею создания новой группы стран под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, С5), в которую вошли бы США, Россия, Китай, Индия и Япония. Новая международная структура могла бы стать альтернативой G7, которая перестает соответствовать мировым реалиям. Однако членство в таком союзе должно определяться не политическим устройством (G7 – клуб богатых демократий), а численностью населения (более 100 млн человек) и экономическим потенциалом.



Комментируя публикации об идее США создать альтернативу G7, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не получала от американцев никаких приглашений в С5. А Россию и так связывают с Индией и Китаем различные проекты. "Нас объединяет отношение привилегированного стратегического партнерства. Это наши партнеры, это наши друзья", – сказал Песков.



Служба военной разведки Дании (FE) в ежегодном отчете, обнародованном в среду, впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа. В отчете говорится, что США все больше отдают приоритет собственным интересам и "используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы даже против союзников". FE указало на все больший интерес США к Гренландии в результате усиления соперничества великих держав в Арктике. Дания и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее. В то же время FE в отчете пишет, что основными рисками для национальной безопасности по-прежнему являются Россия и Китай.



Министерство обороны Великобритании объявило о создании новой Военной службы разведки (Military Intelligence Services, MIS). В нее будут объединены разведывательные подразделения всех родов войск, включая ВВС и ВМС. В заявлении говорится, что реорганизация спецслужб происходит "в условиях роста угроз для Великобритании" и должна помочь ей в борьбе с "враждебными государствами и террористами". MIS будет "противодействовать росту угроз со стороны Китая, России и Ирана", пишет The Times.



Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 10 декабря с редким для раздробленного в настоящее время парламента единодушием поддержало резкое увеличение военного бюджета. Он должен достичь 57 млрд евро. Из 521 участвовавшего в голосовании депутата 411 поддержали декларацию премьер-министра Себастьена Лекорню о выделении дополнительных 6,7 млрд евро на оборону в 2026 году – вдвое больше первоначально запланированного увеличения. Обосновывая беспрецедентный рост расходов, Лекорню сказал о "возвращении войн высокой интенсивности". Эта формулировка в европейском политическом дискурсе стала эвфемизмом для обозначения уроков российско-украинского конфликта.



Премьер-министр Болгарии Росен Желязков отправил правительство в отставку. Прошедшие 10 декабря по всей стране акции протеста собрали сотни тысяч граждан. Они выражали несогласие с проектом бюджета на 2026 год, требовали отставки правительства, досрочных выборов, смены модели управления страной, усиления борьбы с коррупцией. Желязков заявил, что его правительство прислушивается к требованию протестующих. "Как предписывает Конституция, власть исходит от народа. Мы слышим голос граждан, протестующих против правительства", – сказал премьер. Болгарии вновь грозит политическая нестабильность: с 2021 года в стране прошло уже семь парламентских выборов, а сформировать устойчивое правительство так и не удалось.