НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...

Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
19:28 14.12.2025

Мадуро назвал Путина старшим братом...

В Белом доме родилась идея создания С5 с участием РФ

Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"
14.12.2025

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели в четверг телефонный разговор. "Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", – сообщила пресс-служба Кремля. Президент РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы и подтвердил поддержку курса Мадуро, "направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления". США наносят удары по венесуэльским судам в Карибском море, объясняя это борьбой с наркотрафиком. Венесуэла причастность к контрабанде наркотиков отрицает. Мадуро высоко оценил разговор с Путиным и назвал его "старшим братом".

В тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел беседу по телефону с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой они обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Индия и США, подчеркнул премьер, намерены и далее совместно работать ради глобального мира и стабильности. В Дели находится американская делегация для переговоров о торговом соглашении, которое бы снизило 50-процентные пошлины на импорт индийских товаров в США. Обе страны рассчитывали осенью достигнуть договоренности по этому документу, затем сроки сдвинулись на конец года.

По информации изданий Defence One и Politico, администрация Трампа обсуждала идею создания новой группы стран под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, С5), в которую вошли бы США, Россия, Китай, Индия и Япония. Новая международная структура могла бы стать альтернативой G7, которая перестает соответствовать мировым реалиям. Однако членство в таком союзе должно определяться не политическим устройством (G7 – клуб богатых демократий), а численностью населения (более 100 млн человек) и экономическим потенциалом.

Комментируя публикации об идее США создать альтернативу G7, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не получала от американцев никаких приглашений в С5. А Россию и так связывают с Индией и Китаем различные проекты. "Нас объединяет отношение привилегированного стратегического партнерства. Это наши партнеры, это наши друзья", – сказал Песков.

Служба военной разведки Дании (FE) в ежегодном отчете, обнародованном в среду, впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа. В отчете говорится, что США все больше отдают приоритет собственным интересам и "используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы даже против союзников". FE указало на все больший интерес США к Гренландии в результате усиления соперничества великих держав в Арктике. Дания и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее. В то же время FE в отчете пишет, что основными рисками для национальной безопасности по-прежнему являются Россия и Китай.

Министерство обороны Великобритании объявило о создании новой Военной службы разведки (Military Intelligence Services, MIS). В нее будут объединены разведывательные подразделения всех родов войск, включая ВВС и ВМС. В заявлении говорится, что реорганизация спецслужб происходит "в условиях роста угроз для Великобритании" и должна помочь ей в борьбе с "враждебными государствами и террористами". MIS будет "противодействовать росту угроз со стороны Китая, России и Ирана", пишет The Times.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 10 декабря с редким для раздробленного в настоящее время парламента единодушием поддержало резкое увеличение военного бюджета. Он должен достичь 57 млрд евро. Из 521 участвовавшего в голосовании депутата 411 поддержали декларацию премьер-министра Себастьена Лекорню о выделении дополнительных 6,7 млрд евро на оборону в 2026 году – вдвое больше первоначально запланированного увеличения. Обосновывая беспрецедентный рост расходов, Лекорню сказал о "возвращении войн высокой интенсивности". Эта формулировка в европейском политическом дискурсе стала эвфемизмом для обозначения уроков российско-украинского конфликта.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков отправил правительство в отставку. Прошедшие 10 декабря по всей стране акции протеста собрали сотни тысяч граждан. Они выражали несогласие с проектом бюджета на 2026 год, требовали отставки правительства, досрочных выборов, смены модели управления страной, усиления борьбы с коррупцией. Желязков заявил, что его правительство прислушивается к требованию протестующих. "Как предписывает Конституция, власть исходит от народа. Мы слышим голос граждан, протестующих против правительства", – сказал премьер. Болгарии вновь грозит политическая нестабильность: с 2021 года в стране прошло уже семь парламентских выборов, а сформировать устойчивое правительство так и не удалось.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765729680


