|Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
00:05 15.12.2025
Марат Быков, Михаил Пшеничников
СВО
На этой неделе ВС РФ освободили Северск и рассекли украинский гарнизон Мирнограда на два изолированных котла. Удары по мостам через Печенежское водохранилище и Северский Донец парализовали логистику ВСУ на Харьковском направлении. Тем временем на Краснолиманском направлении русские части штурмуют ключевые населенные пункты, угрожая изоляцией гарнизона Красного Лимана. А на Южно-Донбасском направлении наши штурмовики форсировали реку Гайчур и ворвались в центр Гуляйполя, поставив под угрозу всю оборону противника в городе.
Харьковское направление
ВС РФ атаковали автомобильные мосты через Печенежское водохранилище у Печенег и Северский Донец у Старого Салтова. Теперь неприятелю для снабжения войск к югу от Волчанска придется делать крюк длиною в 50 км. В связи с этим снабжение группировки ВСУ, действующей по восточному берегу Северского Донца, стало настоящей головной болью для украинского командования.
Чугуев превратился в перегруженную перевалочную базу для снабжения сразу четырех районов – Купянского, Двуречанского, Волчанского и Великобурлукского. Усложнение и перегрузка логистики сильно бьют по оперативным возможностям ВСУ. Украинская армия перебросила подразделения 63-й ОМБр из района Красного Лимана, чтобы стабилизировать обстановку в Вильче и Волчанских Хуторах. Киев пытается таким образом отсрочить коллапс обороны всего северо-востока области. Без Волчанска у ВСУ нет гарантий, что ГрВ "Север" не нанесет удар во фланг и тыл их великобурлукской группировки и не обвалит весь сектор.
Краснолиманское направление
Части 25-й гвардейской общевойсковой армии штурмуют поселок Диброва и окрестные леса. Задача – выйти к населенным пунктам Старый Караван, Брусовка и станции Брусин, изолировав украинский гарнизон Красного Лимана от снабжения по трассе Т-05-14 со стороны Славянска. Именно по этой причине противник упорно держит Диброву. Не менее важно для ВСУ и село Дробышево севернее города. Если неприятель его утратит, то русские войска получат доступ к обширным заболоченным лесам в излучине Северского Донца западнее Красного Лимана. У украинской армии нет сил для обороны таких больших территорий со сложной местностью. Удержание Красного Лимана держится на двух "китах" – Дробышево и Диброве.
Если оборона любого из них обвалится, то для незалежной начнется лавинообразная деградация обстановки. Неприятель вынужден стягивать силы либо из самого города, либо с северных позиций. Эта постоянная "перекачка" сил ослабила оборону, и русские подразделения со стороны Заречного продавили позиции ВСУ в лесопосадках. Наши передовые силы вошли в городскую черту Красного Лимана, хотя активных штурмов пока не ведется. Переброска части сил 63-й ОМБр на север Харьковской области еще больше усложнила ситуацию. С Боровского участка прибыли подразделения 3-й ОШБр, но эта переброска подставила под удар сектор-"донор".
Важнейшим событием недели стало освобождение Северска – 10 декабря ВСУ уже вовсю из него драпали, а бойцы ВС РФ показывали кадры из города, а также общались с местными жителями. 11 декабря МО РФ официально сообщило о взятии города Владимиру Путину – "Сказал и сделал – мужчина", прокомментировал тогда это событие верховный главнокомандующий.
Покровское направление
Украинский гарнизон Мирнограда переживает заключительный этап агонии. Русские штурмовики рассекли котел на два более мелких, установив контакт по сети прудов у шахты "Центральная". Украинские войска, сконцентрированные в восточном котле, зажаты в микрорайонах Молодежный, Светлый и Восточный. Западный котел же занимает промышленную часть города и микрорайоны Брянка, Веселый и Новатор. Разделение котла означает резкое падение боевого потенциала – подразделения незалежной отсечены от складов припасов.
Когда группировка попадает в окружение, то все склады концентрируются в защищенном районе для равномерного распределения ресурсов. Отсечение части сил от общей системы обеспечения обычно приводит к их сдаче. Аналогичным образом действовала РККА в январе 1943 года, рассекая Сталинградский котел. Малые группы ВСУ пытаются просочиться из Мирнограда через село Светлое, но штурмовики ВС РФ их уничтожают. Последний успешный прорыв неприятеля к своим был в начале декабря. Массовой попытки прорыва пока нет – скопление пехоты вне укрытия сразу обнаружат, и прорыв превратится в бойню.
Но противник не будет ждать под бомбардировками окончательного исчерпания боеспособности. Вероятно, окруженцы скоро попытаются совершить общую вылазку по принципу "кто дойдет, тот дойдет". В пользу этого говорит рост активности на севере Покровска – неприятель забрасывает через Гришино малые группы, чтобы обеспечить прикрытие прорыву из Мирнограда.
Южно-Донбасское направление
Русские войска преодолели реку Гайчур в восточной части Гуляйполя и ворвались в центр города. Одновременно штурмовые подразделения ВС РФ выбивают противника из юго-восточной части. Украинский гарнизон оказался под угрозой рассечения обороны – река Гайчур больше не оборонительный фактор. Штурмовики 5-й гвардейской общевойсковой армии при преодолении водной преграды сразу закрепились за многоквартирной застройкой в центре и расширили зону штурма. Командование ВСУ вынуждено отказаться от концентрации сил против наступающих с юго-востока, со стороны Марфополя русских соединений.
Однако говорить о скором падении неприятельской обороны в Гуляйполе преждевременно. Нашим бойцам предстоят ожесточенные бои за всю многоквартирную застройку центра. Утратив центральные районы, оборона города будет расчленена. Превосходство же ВС РФ в средствах поражения исключает возможность ВСУ долго цепляться за частный сектор, из которого Гуляйполе преимущественно и состоит.
