Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю

00:05 15.12.2025

Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



На этой неделе ВС РФ освободили Северск и рассекли украинский гарнизон Мирнограда на два изолированных котла. Удары по мостам через Печенежское водохранилище и Северский Донец парализовали логистику ВСУ на Харьковском направлении. Тем временем на Краснолиманском направлении русские части штурмуют ключевые населенные пункты, угрожая изоляцией гарнизона Красного Лимана. А на Южно-Донбасском направлении наши штурмовики форсировали реку Гайчур и ворвались в центр Гуляйполя, поставив под угрозу всю оборону противника в городе.



