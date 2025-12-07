 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 15.12.2025
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
00:05 15.12.2025

Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

На этой неделе ВС РФ освободили Северск и рассекли украинский гарнизон Мирнограда на два изолированных котла. Удары по мостам через Печенежское водохранилище и Северский Донец парализовали логистику ВСУ на Харьковском направлении. Тем временем на Краснолиманском направлении русские части штурмуют ключевые населенные пункты, угрожая изоляцией гарнизона Красного Лимана. А на Южно-Донбасском направлении наши штурмовики форсировали реку Гайчур и ворвались в центр Гуляйполя, поставив под угрозу всю оборону противника в городе.



Харьковское направление

ВС РФ атаковали автомобильные мосты через Печенежское водохранилище у Печенег и Северский Донец у Старого Салтова. Теперь неприятелю для снабжения войск к югу от Волчанска придется делать крюк длиною в 50 км. В связи с этим снабжение группировки ВСУ, действующей по восточному берегу Северского Донца, стало настоящей головной болью для украинского командования.

Чугуев превратился в перегруженную перевалочную базу для снабжения сразу четырех районов – Купянского, Двуречанского, Волчанского и Великобурлукского. Усложнение и перегрузка логистики сильно бьют по оперативным возможностям ВСУ. Украинская армия перебросила подразделения 63-й ОМБр из района Красного Лимана, чтобы стабилизировать обстановку в Вильче и Волчанских Хуторах. Киев пытается таким образом отсрочить коллапс обороны всего северо-востока области. Без Волчанска у ВСУ нет гарантий, что ГрВ "Север" не нанесет удар во фланг и тыл их великобурлукской группировки и не обвалит весь сектор.

Краснолиманское направление

Части 25-й гвардейской общевойсковой армии штурмуют поселок Диброва и окрестные леса. Задача – выйти к населенным пунктам Старый Караван, Брусовка и станции Брусин, изолировав украинский гарнизон Красного Лимана от снабжения по трассе Т-05-14 со стороны Славянска. Именно по этой причине противник упорно держит Диброву. Не менее важно для ВСУ и село Дробышево севернее города. Если неприятель его утратит, то русские войска получат доступ к обширным заболоченным лесам в излучине Северского Донца западнее Красного Лимана. У украинской армии нет сил для обороны таких больших территорий со сложной местностью. Удержание Красного Лимана держится на двух "китах" – Дробышево и Диброве.

Если оборона любого из них обвалится, то для незалежной начнется лавинообразная деградация обстановки. Неприятель вынужден стягивать силы либо из самого города, либо с северных позиций. Эта постоянная "перекачка" сил ослабила оборону, и русские подразделения со стороны Заречного продавили позиции ВСУ в лесопосадках. Наши передовые силы вошли в городскую черту Красного Лимана, хотя активных штурмов пока не ведется. Переброска части сил 63-й ОМБр на север Харьковской области еще больше усложнила ситуацию. С Боровского участка прибыли подразделения 3-й ОШБр, но эта переброска подставила под удар сектор-"донор".

Важнейшим событием недели стало освобождение Северска – 10 декабря ВСУ уже вовсю из него драпали, а бойцы ВС РФ показывали кадры из города, а также общались с местными жителями. 11 декабря МО РФ официально сообщило о взятии города Владимиру Путину – "Сказал и сделал – мужчина", прокомментировал тогда это событие верховный главнокомандующий.

Покровское направление

Украинский гарнизон Мирнограда переживает заключительный этап агонии. Русские штурмовики рассекли котел на два более мелких, установив контакт по сети прудов у шахты "Центральная". Украинские войска, сконцентрированные в восточном котле, зажаты в микрорайонах Молодежный, Светлый и Восточный. Западный котел же занимает промышленную часть города и микрорайоны Брянка, Веселый и Новатор. Разделение котла означает резкое падение боевого потенциала – подразделения незалежной отсечены от складов припасов.

Когда группировка попадает в окружение, то все склады концентрируются в защищенном районе для равномерного распределения ресурсов. Отсечение части сил от общей системы обеспечения обычно приводит к их сдаче. Аналогичным образом действовала РККА в январе 1943 года, рассекая Сталинградский котел. Малые группы ВСУ пытаются просочиться из Мирнограда через село Светлое, но штурмовики ВС РФ их уничтожают. Последний успешный прорыв неприятеля к своим был в начале декабря. Массовой попытки прорыва пока нет – скопление пехоты вне укрытия сразу обнаружат, и прорыв превратится в бойню.

Но противник не будет ждать под бомбардировками окончательного исчерпания боеспособности. Вероятно, окруженцы скоро попытаются совершить общую вылазку по принципу "кто дойдет, тот дойдет". В пользу этого говорит рост активности на севере Покровска – неприятель забрасывает через Гришино малые группы, чтобы обеспечить прикрытие прорыву из Мирнограда.

Южно-Донбасское направление

Русские войска преодолели реку Гайчур в восточной части Гуляйполя и ворвались в центр города. Одновременно штурмовые подразделения ВС РФ выбивают противника из юго-восточной части. Украинский гарнизон оказался под угрозой рассечения обороны – река Гайчур больше не оборонительный фактор. Штурмовики 5-й гвардейской общевойсковой армии при преодолении водной преграды сразу закрепились за многоквартирной застройкой в центре и расширили зону штурма. Командование ВСУ вынуждено отказаться от концентрации сил против наступающих с юго-востока, со стороны Марфополя русских соединений.

Однако говорить о скором падении неприятельской обороны в Гуляйполе преждевременно. Нашим бойцам предстоят ожесточенные бои за всю многоквартирную застройку центра. Утратив центральные районы, оборона города будет расчленена. Превосходство же ВС РФ в средствах поражения исключает возможность ВСУ долго цепляться за частный сектор, из которого Гуляйполе преимущественно и состоит.

Вчера, 13 декабря, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – выборах президента Украины.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765746300


