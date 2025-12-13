 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока, - Виктория Панфилова
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
10:13 15.12.2025

13.12.2025

Известный фермер, посвятивший всю свою жизнь и трудовую деятельность развитию сельского хозяйства, Герой Узбекистана Абдураим Хамидов скончался 10 декабря текущего года в возрасте 82 лет.

А.Хамидов родился 20 октября 1943 года в Туракурганском районе Наманганской области. Трудовую деятельность начал в 1960 году механизатором в колхозе "Узбекистан" своего района. В последующие годы работал подрядчиком в ширкатном хозяйстве. В 2007 году основал и на протяжении многих лет самоотверженно возглавлял фермерское хозяйство "Шаханд хумо куши".

За почти 60-летнюю деятельность Абдураим Хамидов проявил себя как истинный труженик, глубоко знающий земледелие, в совершенстве освоивший современные агротехнологии, создавший собственную школу в хлопководстве. Как преданный своему делу фермер, трудолюбивый, искренний и верный своему народу человек, он внес достойный вклад в проведение масштабных реформ в аграрной сфере страны и выведение фермерского движения на новый уровень развития.

Будучи депутатом Кенгаша народных депутатов Наманганской области, он активно участвовал в решении задач социально-экономического развития региона, повышении уровня жизни населения, воспитании молодежи в духе любви и преданности Родине.

Многолетний плодотворный труд Абдураима Хамидова был по достоинству отмечен государством. Ему было присвоено звание "Герой Узбекистана", он был награжден орденом "Меҳнат шуҳрати" и Почетной грамотой Республики Узбекистан.

Светлая память о видном представителе сельскохозяйственной отрасли страны, самоотверженном наставнике, искреннем и скромном человеке Абдураиме Хамидове навсегда сохранится в наших сердцах.

Ш.Мирзиеев, Т.Нарбаева, Н.Исмоилов,
А.Арипов, С.Турдиев, Ш.Абдураззоков

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765782780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената рассказал о проводимых в Казахстане реформах представителям экспертного сообщества Италии
- Мажилис рассмотрит Соглашение о реадмиссии лиц между Казахстаном и Францией
- В Астане прошло заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Роман Скляр встретился с Послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик
- В Правительстве рассмотрели ход реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"
- Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде"
- Вопросы обеспечения стабильности цен на основные виды продуктов питания и непродовольственные товары рассмотрели в Правительстве
- Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте обсудила развитие экономических возможностей женщин в условиях цифровизации
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  