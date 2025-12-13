Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова

10:13 15.12.2025

13.12.2025



Известный фермер, посвятивший всю свою жизнь и трудовую деятельность развитию сельского хозяйства, Герой Узбекистана Абдураим Хамидов скончался 10 декабря текущего года в возрасте 82 лет.



А.Хамидов родился 20 октября 1943 года в Туракурганском районе Наманганской области. Трудовую деятельность начал в 1960 году механизатором в колхозе "Узбекистан" своего района. В последующие годы работал подрядчиком в ширкатном хозяйстве. В 2007 году основал и на протяжении многих лет самоотверженно возглавлял фермерское хозяйство "Шаханд хумо куши".



За почти 60-летнюю деятельность Абдураим Хамидов проявил себя как истинный труженик, глубоко знающий земледелие, в совершенстве освоивший современные агротехнологии, создавший собственную школу в хлопководстве. Как преданный своему делу фермер, трудолюбивый, искренний и верный своему народу человек, он внес достойный вклад в проведение масштабных реформ в аграрной сфере страны и выведение фермерского движения на новый уровень развития.



Будучи депутатом Кенгаша народных депутатов Наманганской области, он активно участвовал в решении задач социально-экономического развития региона, повышении уровня жизни населения, воспитании молодежи в духе любви и преданности Родине.



Многолетний плодотворный труд Абдураима Хамидова был по достоинству отмечен государством. Ему было присвоено звание "Герой Узбекистана", он был награжден орденом "Меҳнат шуҳрати" и Почетной грамотой Республики Узбекистан.



Светлая память о видном представителе сельскохозяйственной отрасли страны, самоотверженном наставнике, искреннем и скромном человеке Абдураиме Хамидове навсегда сохранится в наших сердцах.



Ш.Мирзиеев, Т.Нарбаева, Н.Исмоилов,

А.Арипов, С.Турдиев, Ш.Абдураззоков