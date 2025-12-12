Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)

12 декабря в столице состоялся Международный форум, приуроченный к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана, в котором приняли участие делегации высокого уровня государств мира, международных и региональных структур.







Трижды признанный Резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций правовой статус постоянного нейтралитета составляет основу внешнеполитической доктрины Отчизны. Этот правовой статус, поддерживаемый мировым сообществом, укрепил позиции нашей страны в качестве государства-миротворца.



Позитивный нейтралитет не означает отстранение от мировых процессов, а является действенной стратегией, основанной на принципах мира и доверия. Внешняя политика нашей страны нацелена на оказание содействия поддержанию стабильности, безопасности, взаимного доверия в регионе и за его пределами, и полностью соответствует принципам ООН.



Туркменистан твердо следует нормам международного права и положениям Устава ООН. Туркменский нейтралитет предусмат­ривает эффективное использование политико-дипломатического и экономического инструмента для предотвращения конфликтов.



Позитивный нейтралитет Отчизны служит ключевым фактором обеспечения региональной стабильности и добрососедства в Центральной Азии. Наша страна выступает за разработку скоординированных решений и эффективный диалог по актуальным вопросам региональной и международной повестки.



Одной из важных составляющих туркменского нейтралитета выступает экономическая дипломатия. Туркменистан активно продвигает инициативы по обеспечению международной энергетической безопасности и созданию мультимодальных транспортно-транзитных коридоров. Наряду с обеспечением благополучия нашей страны, эти проекты укрепляют взаимосвязанность в регионе.



Политика нейтралитета имеет глубокое гуманистическое содержание. Будучи нейтральным государством, Туркменистан последовательно реализует созидательные инициативы, активно взаимодействуя с международными организациями в этом направлении, и демонстрирует твердую приверженность гуманным принципам.



В новую историческую эпоху нейтралитет нашей страны находит свое отражение в новой философской доктрине "Диалог – гарантия мира". Эта инициатива Героя-­Аркадага призывает международное сообщество к укреплению культуры доверия и взаимного



уважения на основе данной доктрины, рассматривая ее в качестве единственного и надежного инструмента предотвращения конфликтов и обес­печения всеобщего мира.



Нынешний Международный форум, посвященный двум историческим датам, – Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета нашей страны, являясь важной платформой для объединения усилий по продвижению этих идеалов, направлен на разработку новых механизмов, нацеленных на укрепление международного сотрудничества и использование потенциала позитивного нейтралитета во имя устойчивого мира и развития.



…Ранним утром главы делегаций высокого уровня, принимающие участие в Международном форуме, возложили цветы к Монументу нейтралитета. Каждый венок стал символом глубокого уважения к внешнеполитическому курсу нашей страны и ее правовому статусу постоянного нейтралитета, закрепленного Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.



Затем главы делегаций направились к Конгресс-центру Туркменистана.



Здесь состоялась церемония совместного официального фотографирования глав делегаций.



Далее при участии Президента Туркменистана состоялось открытие Международного форума и пленарное заседание "Мир и доверие: единство целей во имя устойчивого будущего".



Открывая Форум и поприветствовав собравшихся, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что рад видеть всех на Международном форуме по случаю Международного года мира и доверия, Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.



Проведение данного Международного форума – яркое свидетельство твердой приверженности нашей страны принципам миролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Являясь прочным фундаментом внешней политики нашего государства, постоянный нейтралитет Туркменистана на протяжении 30-ти лет содействует укреплению региональной и международной безопасности, развитию гуманитарных отношений. В данной связи была выражена уверенность, что итоги нынешнего Форума будут способствовать наращиванию сотрудничества во имя всеобщего благополучия.



Глава государства от имени туркменского народа поблагодарил всех за участие в Форуме мира и доверия, в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню нейтралитета и 30-летию международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана.



Как отмечалось, в зале присутствуют главы государств и правительств, руководители крупнейших и авторитетных международных организаций, видные политики, парламентарии, дипломаты, ученые, общественные деятели.



– Для нас – большая честь и привилегия видеть наших гостей на турк­менской земле. Добро пожаловать в Туркменистан! – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что нынешний Форум рассматривается как крупное, международно значимое событие, призванное стать отправной точкой для осмысления региональных, континентальных и глобальных процессов, утверждения в международной политике ценностей мира, сотрудничества, равноправия, доверия, справедливости, культуры диалога и взаимопонимания.



Туркменистан может по праву гордиться, что на нашей земле сегодня формируются новые, гуманные и дальновидные основы мироустройства, реалистичные и ответственные стратегии развития. В данном контексте особый акцент был сделан на том, что наша страна высоко ценит и дорожит достигнутым уровнем сотрудничества с партнерами во всем мире. Уверен, что в эти знаменательные дни наша дружба, взаимопонимание и решимость в достижении созидательных целей найдут свое дальнейшее подтверждение и развитие, подчеркнул глава государства, объявив Международный форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию нейтралитета Туркменистана, открытым.



Проведение Международного форума стало результатом многолетней последовательной работы Туркменистана по утверждению и закреплению в мировой политике принципов, ценностей и критериев, которые, на наш взгляд, должны составлять основу, правовое и мировоззренческое ядро всей современной системы международных отношений, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.



Провозгласив в качестве такой основы мир и доверие, наша страна предприняла ряд важных шагов и инициатив, которые были с пониманием восприняты в мире, получили действенную поддержку партнеров. Итогом совместной работы стало принятие по предложению Туркменистана специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года "Международным годом мира и доверия".



– Это – наше общее достижение, результат дальновидности, ответственности, мудрости политического руководства всех государств-членов Организации Объединенных Наций, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов и, пользуясь случаем, выразил главам государств, а также руководителям и представителям международных организаций искреннюю признательность за поддержку и вклад в принятие данного важного решения.



Как отмечалось, концептуальные нормы мира и доверия нашли свое отражение в национальном законодательстве Туркменистана. В сентябре текущего года был принят Конституционный закон Туркменистана "О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана". В нем основными принципами закрепляется нейтралитет, твердая и неизменная приверженность равноправию, взаимное уважение, сотрудничество, добрососедство, неприменение силы, предотвращение конфликтов, решение любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами, невмешательство во внутренние дела других стран, приоритет общепризнанных норм международного права, уважение прав и свобод человека, ряд других важнейших обязательств.



Принятие Конституционного закона стало этапным событием в развитии дальнейшей деятельности Туркменистана как субъекта международных отношений, свидетельством верности и неизменности нашего стратегического курса на достижение и сохранение прочного мира и стабильности, продолжил глава государства, высказав убежденность, что именно сегодня, в непростых геополитических обстоятельствах, мир и доверие приобретают особую значимость и ценность. Адекватная оценка этих понятий, возведение и закрепление их в качестве неоспоримых постулатов мировой политики само по себе знаменуют заметный позитивный сдвиг в осмыслении современного устройства, шаг в сторону от опасного конфронтационного крена, к выстраиванию конструктивных, реалистичных, сбалансированных основ глобальной архитектуры безопасности и развития.



– Туркменистан исходит из того, что добиться этого можно только сообща, объединением усилий государств, международных институтов на общей политической, мировоззренческой, гуманистической основе, опирающейся на Устав ООН и признанные международно-правовые нормы, – заявил Президент Сердар Бердымухамедов.



Как отмечалось, Международный год мира и доверия совпадает с важнейшим историческим юбилеем – 30-й годовщиной международного признания постоянного нейтралитета нашей страны. Став политико-правовой реальностью, закрепленной в решениях Генеральной Ассамблеи ООН, Конституции Туркменистана, постоянный нейтралитет определяет все наши шаги на международной арене, те зримые успехи и масштабные результаты, которых добилась страна, подчеркнул глава государства.



Благодаря нейтралитету, миролюбию и открытости сегодня достигнут беспрецедентный уровень доверия, взаимопонимания и сотрудничества Туркменистана с десятками государств на двустороннем уровне и в рамках многосторонних объединений, с опорными международными институтами.



Именно нейтралитет и его производная – внешне­экономическая политика "открытых дверей", обеспечивая благоприятные внешние условия для внутреннего развития, позволяют Туркменистану стабильно добиваться высоких темпов экономического и социального развития, повышения уровня и качества жизни населения, вести динамичное торговое и инвестиционное сотрудничество, быть привлекательным, надежным и перспективным партнером для реализации крупных международных проектов.



Нейтралитет выступает в качестве ключевого фактора стратегического диалога Туркменистана с Организацией Объединенных Наций, 80-летний юбилей которой отмечается в этом году в мире.



Президент Сердар Бердымухамедов особо подчеркнул, что ООН видит в нашей стране ответственного и эффективного партнера в решении важнейших глобальных и региональных проблем, выполнении Целей устойчивого развития, утверждении справедливых и сбалансированных подходов к международному сотрудничеству по самому широкому спектру направлений. В данной связи была высказана готовность Туркменистана расширять тематику взаимодействия с ООН, добиваться концентрированного внимания, предметной вовлеченности ее специализированных структур в формирование и осуществление национальных, региональных и глобальных программ.



Очевидным является факт конструктивного, созидательного влияния нейтрального статуса Туркменского государства на обеспечение международной и региональной стабильности и безопасности, что находит свое подтверждение в растущей поддержке туркменского нейтралитета в Организации Объединенных Наций. Яркой демонстрацией тому стало единогласное принятие Генеральной Ассамблеей в 1995, 2015 и 2025 годах Резолюций "Постоянный нейтралитет Туркменистана".



Показательным является и создание несколько лет назад в стенах ООН по инициативе нашей страны "Группы друзей нейтралитета". Эти примеры красноречиво свидетельствуют, что нейтралитет, его базовые принципы становятся все более значимыми и актуальными в практике международного общения.



– При этом мы всегда подчеркиваем, что нейтралитет – это не застывшая конструкция, а живой, творческий процесс, идущий в ногу со временем и реагирующий на новые изменения и тенденции. В данном контексте Туркменистан выдвигает в качестве важного компонента современной международной политики превентивную дипломатию, – продолжил глава государства, выразив убежденность, что ее инструментарий в нынешних условиях особенно востребован, способен реально содействовать предотвращению конфликтов, своевременному переводу противоречий и различий в цивилизованное переговорное русло.



В данной связи было предложено использовать нейтралитет как политическую и практическую платформу, на которой сегодня возможна выработка путей и методов достижения согласия, компромисса и примирения. Как отмечалось, в этом смысле нейтралитет может стать эталонной моделью сближения и баланса интересов, уважительного и равноправного диалога, прагматичного и взаимовыгодного партнерства и, в конечном итоге, одним из факторов достижения глобального геополитического равновесия.



– Пример Туркменистана, который благодаря своей нейтральной политике развивает и поддерживает конструктивные, взаимовыгодные, дружественные международные связи именно на этих основах, думаю, говорит о больших перспективах нейтралитета и его применения в различных частях земного шара, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.



В данном контексте, основываясь на богатом опыте Сообщества Наций в сфере миротворчества, который использует широкий арсенал политико-дипломатических средств и методов превентивной дипломатии, а также в целях развития прикладного характера нейтралитета и осуществления в этой связи научно-исследовательской и образовательной деятельности, Туркменистан предлагает создание в сотрудничестве с ООН Университета мира и нейтралитета, подчерк­нул глава государства, выразив уверенность, что эти инициативы будут поддержаны, и подтвердил готовность к ее предметному рассмотрению с друзьями и партнерами.



Говоря о туркменском нейтралитете, Президент Сердар Бердымухамедов сделал особый акцент на еще одном его свойстве. В частности, отмечалось, что наш нейтралитет – это закономерный результат подлинного суверенитета и независимости Туркменистана.



– Проводя самостоятельную, осмысленную и последовательную нейтральную внешнюю политику, мы опираемся прежде всего на прочные основы нашей государственности, историческую преемственность, единство и поддержку туркменского народа, многовековой опыт предков, которые завещали нам жить в мире, согласии и добрососедстве со всеми народами и государствами, – заявил глава государства.



Независимость и нейтралитет Туркменистана – эти понятия неразрывны и немыслимы друг без друга.



– И конечно, мы отчетливо видим и высоко ценим широкую поддержку и понимание наших целей и задач со стороны международного сообщества, многочисленных друзей и единомышленников во всем мире, – продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что эта поддержка помогает Туркменистану с оптимизмом смотреть в будущее, уверенно строить планы дальнейшей совместной работы, вдохновляет нас к на постоянное, деятельное, конструктивное участие в достижении мира, доверия и согласия между народами, их прогресса и благополучия.



Еще раз высказав собравшимся сердечную признательность за участие в Форуме, за вклад в упрочение дружбы, сотрудничества и взаимопонимания с Туркменистаном, глава государства предоставил слово Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.



Российский лидер отметил, что рад принять участие в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана. Высокий гость также подчеркнул символичность того, что 12 декабря, ровно три десятилетия назад, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла Резолюцию, официально закрепившую за Туркменистаном нейтральный правовой статус.



Эта дата отмечается в Туркменистане как государственный праздник. И именно этот день впоследствии по инициативе туркменской стороны был объявлен ООН Международным днем нейтралитета. В данной связи Президент Владимир Путин сердечно поздравил Президента Сердара Бердымухамедова, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ с этим знаменательным событием.



Сделанный 30 лет назад Туркменистаном выбор в пользу постоянного нейтралитета, по сути, определил стратегический вектор его развития как независимого и суверенного государства, которое пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в регионе, так и во всем мире, сказал высокий гость.



Как отметил российский лидер, опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях экономики и социальной сферы. Страна проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление регио­нальной и международной безопасности и стабильности, прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах.



В данном контексте Президент Владимир Путин высоко оценил подготовленный туркменской стороной проект Ашхабадской декларации, которая призвана стать важным итогом совместной работы в ходе нынешнего Форума. Подчеркивалось, что Россия, безусловно, поддерживает этот документ и высказанную в нем твердую приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в Уставе ООН. Среди них – миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию.



Отметив также, что в 2026 году Туркменистан примет председательство в Содружестве Независимых Государств, лидер дружественной страны пожелал успехов в выполнении этой миссии.



В завершение своего выступления глава Российской Федерации еще раз поздравил всех с Международным днем нейтралитета и 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.



Высказав Президенту Владимиру Путину слова глубокой благодарности за содержательное выступ­ление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что речь лидера дружественной страны отразила важность укрепления мира, доверия и взаимопонимания в современный период. Туркменистан придает особое значение развитию стратегических двусторонних отношений с Российской Федерацией, подчеркнул глава государства, подтвердив стремление продолжать конструктивный диалог, ориентированный на укрепление доверия и поддержание стабильного взаимодействия в духе уважения и равноправия.



Далее слово было предоставлено Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.



Тепло приветствовав глав государств и правительств, всех участников Форума, высокий гость отметил, что для него – большая честь вновь находиться на исторической Родине – на туркменской земле. Сердечно поздравив Президента Сердара Бердымухамедова и Героя-Аркадага, а также весь туркменский народ с Международным днем нейтралитета, Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил главе Туркменистана признательность за организацию Международного форума в этот знаменательный день.



Как отмечалось, Турецкая Республика искренне гордится и радуется успехам Туркменистана, который в настоящее время является одной из динамично развивающихся экономик мира.



Турецкий и туркменский народы – два братских народа, объединенных общими историческими корнями, сказал высокий гость. В данной связи подчеркивалось, что Турецкая Республика первой признала независимость Туркменистана и одной из первых поддержала его постоянный нейтралитет.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что Турция развивает и укрепляет всесторонние отношения с Туркменистаном, поддерживая его миролюбивые воззрения. Мы дополняем наше сотрудничество в сферах инвестиций, торговли, энергетики и в других направлениях прочными гуманитарными связями, подчеркнул глава дружественного государства. При этом была подтверждена неизменная приверженность Турции конструктивному партнерству с Туркменистаном во имя общего процветания.



В своем выступлении Президент Реджеп Тайип Эрдоган также затронул ряд актуальных вопросов международной повестки дня.



Поблагодарив лидера братской страны за обстоятельное и значимое выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Турецкая Республика связаны близкими отношениями, основанными на общности исторических корней, культурной близости и многолетних связях братства. Как подчеркивалось, двустороннее сотрудничество последовательно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных региональных и международных организаций.



– Ваше выступление внесло важный вклад в обсуждение вопросов укрепления мира и доверия, которые являются ключевыми для стабилизации международных отношений, – сказал глава Туркменистана, поблагодарив турецкого лидера за поддержку диалога, направленного на укрепление партнерства между государствами.



Затем Президент Сердар Бердымухамедов предоставил слово Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.



Поблагодарив Правительство и народ Туркменистана за высокий организационный уровень нынешнего Форума, глава дружественного государства отметил особую значимость этого события, совпавшего с празднованием 30-летия нейтралитета нашей страны.



По мнению иранского лидера, Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, созданная Организацией Объединенных Наций по предложению Туркменистана, стала важным начинанием, отражающим усилия нашего государства в данной области.



– Три года назад Исламская Респуб­лика Иран поддержала эту инициативу и выразила свою готовность к всестороннему сотрудничеству. Сегодня от имени миролюбивого иранского народа мы подтверждаем наше стремление к объединению усилий во имя мира на международном и региональном уровне, – заявил глава ИРИ.



Подчеркнув, что мир и развитие возможны только благодаря равноправному диалогу, доверительному партнерству и уважению международного права, Президент Масуд Пезешкиан выразил уверенность, что представительный Форум высокого уровня будет способствовать достижению общих целей и созданию основы для мира, стабильности и развития государств региона.



Выразив высокому иранскому гостю искреннюю признательность за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность затронутых вопросов, касающихся укрепления международной стабильности и повышения уровня доверия между странами. Туркменистан придает особое значение развитию ­добрососедских отношений с Исламской Республикой Иран.



Затем слово было предоставлено Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.



Выразив искреннюю признательность за гостеприимство, оказанное на туркменской земле, глава дружественного государства отметил, что сегодня братский Туркменистан отмечает историческую дату – 30-летие своего постоянного нейтралитета.



Как подчеркивалось, политика постоянного позитивного нейтралитета принесла Туркменистану международное признание, став наглядным символом его грандиозных успехов и приверженности принципам мира. Этот политический курс внес весомый вклад в стабильность и устойчивое развитие на обширной территории Евразийского континента.



– Проведение столь представительного Форума подтверждает уникальную роль Туркменистана в укреп­лении международного доверия и сотрудничества, – отметил казахстанский лидер, выразив уверенность, что высказанные в ходе обсуждения мнения и предложения по-новому трактуют позитивное значение нейтралитета в XXI веке.



Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил исторические заслуги Национального Лидера туркменского народа, благодаря усилиям которого Туркменистан признан страной, продвигающей важные инициативы международного значения на мировой арене.



Позитивный нейтралитет Туркменистана органично сочетается с многовековыми культурными и духовными ценностями туркменского народа, сказал глава соседней страны. Как отмечалось, этот важный принцип отражен еще в поэзии видного представителя классической туркменской литературы, выдающегося поэта-гуманиста Востока Махтумкули Фраги.



Подчеркивалось, что такие фундаментальные ценности, как мир, доверие и гуманизм нашли отражение во внутренней и внешней политике Туркменского государства, поэтому провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана 2025 года "Международным годом мира и доверия" имеет особую значимость.



– Казахстан поддержал это важное решение, поскольку мир и доверие являются основополагающими принципами нашей внешнеполитической стратегии. Мы ведем мирную, сбалансированную дипломатию, стремимся к эффективному диалогу и выступаем за укрепление глобальной и региональной безопасности, –сказал глава дружественного государства, отметив исключительную важность мира и сотрудничества для устойчивого развития.



Выразив глубокую признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за столь обстоятельное выступление, глава государства отметил, что наши страны связаны многолетними добрососедскими отношениями, основанными на доверии и общей приверженности принципам мирного сосуществования.



Казахстан неизменно поддерживает инициативы Туркменистана в рамках авторитетных международных и региональных организаций, что служит важным фактором укрепления взаимопонимания и солидарности наших стран, подчеркнул глава государства. Была выражена уверенность, что совместные усилия двух государств и впредь будут способствовать продвижению стабильности, доверия и устойчивого развития.



Далее выступил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.



Выразив признательность за оказанное гостеприимство, а также за высокий организационный уровень Форума, лидер дружественной страны подчеркнул, что для него большая честь принимать участие в этом важном мероприятии, направленном на укрепление мира, взаимного доверия и устойчивого развития, и поздравил с 30-летним юбилеем постоянного нейтралитета Туркменистана.



Принятие тридцать лет назад Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Постоянный нейтралитет Туркменистана" продемонстрировало, что данный статус – незыблемый принцип, признанный в международном праве, стал отправной точкой для нового этапа Туркменистана, выступающего за укреп­ление мира и устойчивое развитие.



– За прошедшие годы Туркменистан доказал правильность и стратегичес­кую важность выбранного им пути нейтралитета. Статус нейтралитета обеспечил внутриполитическую стабильность, общественное согласие и заложил прочный фундамент для поступательного развития страны. В результате созданы широкие возможности для реализации масштабной экономической модернизации, претворения в жизнь инфраструктурных и социальных проектов. Нейтралитет – не только правовой статус, но и политическая и международная философия, являющаяся ключевой составляющей национальной стратегии государственного развития, – продолжил глава Кыргызстана.



Как отмечалось, Кыргызская Респуб­лика высоко ценит весомый вклад Туркменистана в решение региональных процессов. В современных условиях необходимы открытый диалог, взаимная поддержка и скоординированные действия. В этом направлении Туркменистан сыграл значимую роль в деле поддержания мира, взаимопонимания и сотрудничества в Центральной Азии. Яркий пример тому – принятие Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции "2025 год – Международный год мира и доверия", инициированной Туркменистаном. Высоко оценив эту инициативу, Кыргызская Республика стала ее активным сторонником и соавтором, поскольку она направлена на укрепление фундаментальных принципов международных отношений – диалога, взаимопонимания и уважения суверенитета государств, заявил Президент Садыр Жапаров.



Вместе с тем говорилось о важности Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоялась в Авазе в августе текущего года и стала важным шагом в оказании международной поддержки стран, не имеющих выхода к морю, расширении транспортных и логистических возможностей и в укреп­лении устойчивой инфраструктуры.



– Политика Туркменистана, основанная на правовом статусе нейтралитета, наглядно продемонстрировала свою эффективность в качестве основы для устойчивого развития и содействия международному сотрудничеству, – сказал высокий гость, еще раз сердечно поздравив Правительство Туркменистана и братский туркменский народ с 30-й годовщиной постоянного нейтралитета, пожелав нашей стране достижения новых высот в развитии.



Поблагодарив лидера дружественного государства за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность обозначенных подходов к укреплению взаимопонимания и расширению сотрудничества в регионе. Отношения между Туркменистаном и Кыргызской Республикой развиваются поступательно и наполняются конкретным содержанием. Наши страны успешно взаимодействуют в рамках ООН и других международных организаций, поддерживая инициативы, направленные на укрепление безопасности и устойчивого развития, с удовлетворением констатировал глава государства, высказав убежденность, что в дальнейшем сотрудничество будет укрепляться, способствуя общему миру, стабильности и прогрессу.



Затем слово было предоставлено Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.



Поблагодарив Правительство Туркменистана и Организацию Объединенных Наций за проведение важного международного мероприятия, высокий гость сердечно поздравил братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета. Как отмечалось, нынешний Международный форум мира и доверия в Ашхабаде – еще один пример твердой приверженности дружественного Туркменистана укреплению глобального мира и безопасности, а также миротворческой дипломатии.



Республика Таджикистан высоко ценит созидательную политику Туркменистана, который за последние 30 лет продемонстрировал эффективную роль правового статуса нейтралитета в международных отношениях, заявил Президент Эмомали Рахмон.



Особый акцент был сделан на значении инициативы об объявлении 2025 года "Международным годом мира и доверия" в нынешней мировой геополитической ситуации. Как подчеркивалось, принципы мира и доверия играют ключевую роль в расширении международных связей, создании благоприятных условий для сотрудничества и устойчивого развития на глобальном пространстве, а также являются эффективным средством решения сложных проблем в атмо­сфере взаимопонимания и всеобщей ответственности.



В целях укрепления основ устойчивого развития и предотвращения социально-экономических проблем необходимо принятие скоординированных мер международным сообществом, сказал высокий гость, заострив внимание на том, что такие экологические вопросы, как изменение климата и охрана окружающей среды, требуют совместных усилий. В завершение выступления Президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан вместе с международными партнерами вносит свой вклад в эту деятельность.



Поблагодарив главу братской страны за содержательное выступление и добрые слова в адрес Туркменистана и его народа, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что традиционно дружественные межгосударственные отношения занимают особое место во внешней политике нашей страны и опираются на многолетнее доверие и дружбу.



Далее слово было предоставлено Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву.



В начале своего выступления, выразив Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову признательность за прекрасную организацию сегодняшнего Форума и оказанный теплый прием, высокий гость поздравил руководство Туркменистана и весь туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета страны.



Как отмечалось, эта знаменательная дата олицетворяет неизменную приверженность Туркменистана развитию мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со всеми странами мира.



Нынешний Форум рассматривается как важная политическая платформа для продвижения идей миролюбия и миротворчества, укрепления доверия и взаимного уважения между государствами. При этом отмечалось, что нейтралитет Туркменистана является неотъемлемой частью национальной идентичности туркменского народа, которая уходит корнями в древние традиции, культурные и духовные ценности, подчеркнул Президент Шавкат Мирзиеев.



Глава Узбекистана также сделал акцент на определяющей роли Национального Лидера туркменского народа в развитии философии позитивного нейтралитета Туркменистана и реализации важных инициатив, подчеркнув, что в настоящее время эта политико-дипломатическая стратегия последовательно претворяется в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.



Как отмечалось, туркменская модель постоянного нейтралитета демонстрирует, как принципы уважения суверенитета и невмешательства могут гармонично сочетаться с активной миротворческой и дипломатической деятельностью, направленной на поддержание позитивных международных отношений. В данном контексте констатировалась эффективность деятельности расположенного в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и его вклад в обеспечение стабильности в регионе.



– Мы в Узбекистане во многом разделяем стратегическое видение и внешнеполитические подходы наших туркменских братьев. В этой связи поддерживаем инициативу братского Туркменистана по созданию совместно с Организацией Объединенных Наций Университета мира и нейтралитета, – сказал лидер соседней страны.



В выступлении Президента Узбекистана также отмечалось особое значение мира и диалога в современных условиях. Именно поэтому предложение Туркменистана о провозглашении 2025 года "Международным годом мира и доверия" отвечает насущным запросам мирового сообщества. Узбекистан всецело поддержал эту инициативу и выступил одним из соавторов соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.



– Мы рассматриваем эту инициативу как базовую платформу, которая объединяет страны, отвергает конфронтации и предоставляет возможности, чтобы решать вопросы посредством переговоров, а также для консолидации народов и сотрудничества, – подчеркнул глава соседнего государства.



Также отмечалась важность инициатив Туркменистана в области энергетической и водной дипломатии, устойчивой транспортной связанности, экологии и регионального сотрудничества в обеспечении всеобщего благополучия. Кроме того, был сделан акцент на международной значимости Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоявшейся в Авазе в августе текущего года.



В завершение выступления Президент Шавкат Мирзиеев, подчеркнув, что мир и доверие являются основой всеобщего благополучия, и укрепление этих ценностей должно оставаться ключевым приоритетом для всего международного сообщества, подтвердил готовность Узбекистана и впредь вносить конструктивный вклад в деятельность в данном направлении.



Поблагодарив высокого гостя за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что межгосударственные отношения на протяжении многих лет развиваются в устойчивом и конструктивном русле. Успешно реализуются конкретные инициативы, направленные на укреп­ление региональной стабильности, развитие транспортно-логистических связей, экономическое партнерство и гуманитарное взаимодействие.



Выразив уверенность, что взаимодействие между Туркменистаном и Республикой Узбекистан будет последовательно расширяться, способствуя устойчивому развитию и благополучию наших народов, глава государства еще раз искренне поблагодарил лидера братской страны за выступление.



Следующему слово было предоставлено Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.



– Для меня большая честь выступать на Международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана, – сказал высокий гость, выразив признательность Правительству и Президенту Туркменистана за организацию этого важного мероприятия.



Как отмечалось, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года "Международным годом мира и доверия" закладывает прочный фундамент для разрешения конфликтов мирными средствами и содействия отношениям добрососедства между государствами.



В текущем году исполняется 30 лет со дня признания Туркменистана постоянно нейтральным государством. За прошедший период правовой статус постоянного нейтралитета доказал, что выступает ключевым фактором поддержания мира и стабильности в регионе. Высоко оценив вклад Туркменистана в обеспечение международного мира и безопасности посредством реализации доктрины нейтралитета, доверия и диалога, глава дружественной страны подчеркнул, что Республика Армения неизменно поддерживает выдвигаемые в ООН в этом направлении инициативы Туркменистана.



Для мирного диалога необходимы последовательные усилия по продвижению принципов справедливости, обес­печения прав человека и достоинства. Укрепление доверия между государствами и народами – основа устойчивого мира, продолжил Президент Ваагн Хачатурян.



– Отмечая 30-ю годовщину обретения Туркменистаном постоянного нейтралитета и Международный год мира и доверия, давайте подтвердим нашу приверженность укреплению мира и доверия посредством диалога, взаимопонимания и сотрудничества, – подчеркнул высокий гость.



– Мы высоко ценим конструктивный характер взаимодействия с Арменией. Совпадение позиций наших стран по ряду актуальных вопросов способствует продвижению идей мира, стабильности и сотрудничества, – сказал глава Туркменистана, еще раз поблагодарив высокого гостя за выступление.



Затем слово было предоставлено Президенту Республики Ирак Абдулу Латифу Рашиду.



В начале выступления глава дружественного государства выразил туркменской стороне глубокую признательность за оказанное гостеприимство. Как подчеркивалось, Республика Ирак рассматривает взаимопонимание и диалог как ключевые условия обеспечения стабильности в региональном и глобальном масштабе.



В данном контексте отмечалось, что современные экономические и экологические вызовы требуют сотрудничества, основанного на солидарности, доверии и общей ответственности. Подчерк­нув, что достойная жизнь и процветание – цели наших народов, Президент Абдул Латиф Рашид еще раз выразил признательность руководству Туркменистана и дружественному туркменскому народу за проведение столь представительного Форума, пожелав успехов в достижении его благородных целей.



Поблагодарив высокого гостя за содержательное выступление, глава государства отметил важность затронутых вопросов, касающихся укрепления международной стабильности и развития диалога. В настоящее время межгосударственное партнерство основано на принципах равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, с удовлетворением констатировав, что отношения между Туркменистаном и Республикой Ирак приобретают новую динамику, создавая дополнительные возможности для расширения политических, экономических и гуманитарных связей.



Затем слово было предоставлено Президенту Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Карлосу Мануэл Вила-Нова.



Говоря о важности региональной стабильности, сотрудничества и открытого диалога в соответствии с нормами международного права, высокий гость отметил, что они являются главными факторами, обеспечивающими процветание государства. В этой связи акцент был сделан на значении политики нейтралитета в обеспечении мира и развитии дружественных отношений.



Нейтралитет формирует архитектуру мира и содействует расширению межгосударственного сотрудничества, разработке созидательных инициатив и объединению усилий для поиска сбалансированных решений современных проблем, подчеркнул Президент Карлос Мануэл Вила-Нова.



Нейтралитет является движущей силой равноправного экономического сотрудничества, продолжил глава дружественной страны, сделав акцент на важности этой концепции для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и ­обеспечения продовольственной и энергетической безо­пасности.



В заключение высокий гость выразил признательность главе государства за оказанное гостеприимство и от имени народа Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.



Поблагодарив Президента Карлоса Мануэл Вила-Нова за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан высоко ценит приверженность дружественной страны принципам мирного сосуществования и конструктивного диалога на глобальной арене и рассматривает взаимодействие с Сан-Томе и Принсипи в рамках международных организаций как важную составляющую общего стремления к устойчивому развитию и взаимопониманию между государствами.



Далее слово было предоставлено Премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу.



Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф акцентировал внимание на знаменательной дате – Международном дне нейтралитета, ежегодно отмечаемом туркменским народом совместно с мировым сообществом. В нынешнем году эта дата имеет особое значение, поскольку по инициативе туркменской стороны Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2025 год "Международным годом мира и доверия", сказал глава Правительства Пакистана, подчеркнув, что доверие является основой глобальной стабильности и конструктивного сотрудничества.



В данной связи отмечалось, что политика позитивного нейтралитета Туркменистана нацелена на укрепление дружбы и партнерства со всеми государствами мира. Эта стратегия является исторически сложившимся направлением внешнеполитического курса, успешно реализуемого под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.



Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф также подчеркнул важность созидательных инициатив нашей страны в области поддержания мира, устойчивого развития и международного диалога, которые получили всеобщее признание мирового сообщества. Туркменистан широко известен как центр миротворчества и сотрудничества в региональном и глобальном измерении. Успешное проведение в Авазе в августе текущего года Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, подтверждает позицию Туркменистана как государства, которое строит мосты взаимодействия.



В данной связи отмечалось, что сегодняшний Форум, приуроченный к Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, предоставляет прекрасные возможности для подтверждения общей приверженности миру, сотрудничеству и устойчивому развитию в будущем.



Поблагодарив высокого гостя за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан высоко ценит сотрудничество с Исламской Республикой Пакистан, основанное на взаимопонимании и стремлении к общим целям. Именно такой подход создает прочную основу для перспективных проектов во благо процветания двух народов, сказал глава государства, с удовлетворением констатировав последовательный характер двустороннего взаимодействия по ряду направлений, что способствует укреплению стабильности и расширению возможностей для развития стран региона.



Затем слово было предоставлено Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.



Тепло поприветствовав участников Форума, глава Правительства дружественной страны отметил, что Международный год мира и доверия, провозглашенный Организацией Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, является важной датой, призывающей международное сообщество придерживаться принципов мира, партнерства и доверия.



– Мир и доверие имеют огромное значение для решения актуальных проблем, стоящих сегодня перед человечеством, включая конфликты, нестабильность и такие угрозы, как изменение климата, – продолжил высокий гость, подчеркнув в данном контексте важность нынешнего Форума.



Как отмечалось, Грузия вместе со своими международными партнерами в полной мере привержена реализации принципов Международного года мира и доверия. В этой связи подчеркивалось, что грузинская сторона считает, что стабильное будущее может быть основано только на тесном диалоге, скоординированных усилиях и общих целях.



В заключение Премьер-министр Грузии ­Ираклий Кобахидзе сказал, что нынешний Форум, направленный на содействие глобальному миру, открывает новые возможности в деле продвижения важных инициатив, и пожелал успехов в его работе.



Поблагодарив главу Правительства дружественной страны за обстоятельное выступление, в котором были обозначены основные аспекты укрепления регио­нальной стабильности и продвижения принципов международного диалога, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что эти направления имеют ключевое значение для обеспечения долгосрочного роста и взаимосвязанности. Как подчеркивалось, наши страны поддерживают конструктивные и дружественные отношения, базирующиеся на взаимном уважении и стремлении к расширению сотрудничества.



Выступивший затем Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, тепло поприветствовав собравшихся, выразил признательность за оказанное на туркменской земле гостеприимство и высокий уровень организации Форума.



Как отмечалось, Азербайджан высоко ценит созидательную политику Туркменистана, правовой статус постоянного нейтралитета которого официально признан Генеральной Ассамблеей ООН. Особый акцент был сделан на успехах, достигнутых нашей страной за последние 30 лет в реализации принципов мира, безопасности и устойчивого развития.



– Мы последовательно поддерживаем инициативы Туркменистана, выдвигаемые в рамках ООН, и являемся одним из соавторов Резолюции "2025 год – Международный год мира и доверия", – сказал Премьер-министр Али Асадов. Как подчеркивалось, Азербайджанская Республика рассмат­ривает предложения Туркменистана как важный вклад в формирование глобальной архитектуры мира и безо­пасности. Наряду с этим была дана высокая оценка инициативе Туркменистана по созданию Университета мира и нейтралитета под эгидой ООН.



Говоря о межгосударственном взаи­модействии, основанном на многовековой исторической, культурной и духовной общности, принципах дружбы и добрососедства, высокий гость с удовлетворением констатировал, что в последние годы двустороннее партнерство стремительно развивается. Подтверждением тому служат состоявшиеся в текущем году взаимные визиты, которые открыли новую страницу в отношениях между двумя братскими странами, продолжил глава Правительства Азербайджана.



Подчеркивалось, что визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику в июле нынешнего года придал импульс выводу межгосударственного диалога на качественно новый уровень. Вместе с тем было отмечено значение трехстороннего Саммита Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан, который стал важной платформой для расширения регионального многостороннего парт­нерства.



В продолжение акцент был сделан на том, что азербайджанско-туркменское сотрудничество охватывает различные области, включая экономику, транспорт и энергетику.



Премьер-министр дружественной страны также с гордостью отметил, что жители города Физули направили благодарственное письмо Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за инициативу строительства мечети в этом городе.



В завершение глава Правительства Азербайджанской Республики еще раз сердечно поздравил туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, адресовав пожелания процветания и благополучия.



Поблагодарив Премьер-министра Али Идаят оглы Асадова за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что обозначенные направления регионального сотрудничества являются важной основой для продвижения мира, стабильности и взаимопонимания. Туркменистан придает особое значение сотрудничеству с Азербайджанской Республикой в контексте своей политики постоянного нейтралитета, сказал глава государства, выразив уверенность, что приверженность принципам мирного сосуществования и открытого диалога создает благоприятные условия для расширения совместных инициатив как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и других авторитетных международных платформ.



Затем слово было предоставлено Премьер-министру Королевства Эсватини Расселу Дламини, который отметил, что для него – большая честь принимать участие в представительном Международном форуме, проводимом по случаю Международного года мира и доверия, Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Поблагодарив за приглашение и оказанное гостеприимство, Высокопоставленный представитель дружественной страны искренне поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с отмечаемой сегодня знаменательной датой.



Подчеркнув важность статуса постоянного нейтралитета для развития открытых, дружественных и миролюбивых отношений со всеми странами и народами, почетный гость отметил, что выбор этого пути делает инициативы Туркменистана образцовыми в культуре мира.



Премьер-министр Эсватини в своем выступлении также сделал акцент на том, что постоянный позитивный нейтралитет Туркменистана был трижды признан Организацией Объединенных Наций, и это нагдядно свидетельствует о высоком международном авторитете нашей страны и уважении к проводимой ею миролюбивой внешней политике.



Поблагодарив почетного гостя за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, следуя своему правовому статусу постоянного нейтралитета, придает важное значение развитию дружественных и конструктивных отношений со всеми государствами, в том числе с государствами Африканского континента.



Как отмечалось, наша страна высоко ценит приверженность Королевства Эсватини принципам мирного сосуществования и уважительного диалога между государствами.



Затем слово было предоставлено Премьер-министру Республики Союз Мьянма Ньо Со, который от имени делегации своей страны выразил искреннюю признательность Правительству и народу Туркменистана за оказанное гостеприимство, подчеркнув, что для него – большая честь участвовать в этом важном Форуме по случаю Международного года мира и доверия и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.



Как отмечалось, организация Туркменистаном столь масштабного Форума демонстрирует его неизменную приверженность диалогу, взаимопониманию и укреплению мира и стабильности. Политика нейтралитета Туркменистана на протяжении тридцати лет вносит значительный вклад в развитие принципов миролюбия, взаимного уважения и нейтралитета на региональном и международном уровне.



Дав высокую оценку последовательным усилиям нашей страны по содействию глобальному миру, укреплению доверия и развитию дипломатии, глава Правительства Республики Союз Мьянма особо подчеркнул значимость нынешнего Форума и выразил уверенность, что принципы миролюбия и нейтралитета Туркменистана будут способствовать дальнейшему продвижению глобальных усилий.



Поблагодарив Премьер-министра Ньо Со за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что обозначенные почетным гостем аспекты международного взаимодействия представляют практическую ценность для расширения межгосударственного сотрудничества.



Туркменистан развивает взаимодействие с Республикой Союз Мьянма в русле политики постоянного нейтралитета, опираясь на уважение, диалог и конструктивный подход, отметил глава государства, сделав акцент на важности продолжения контактов как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних площадок.



Затем, еще раз поблагодарив участников Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что выступления, предложения и идеи, озвученные главами делегаций, послужат основой для последующей работы по укреплению института мира и доверия.



В целом, продолжил глава Туркменистана, можно отметить, что нынешний Форум предлагает участникам всесторонне рассмотреть возможности использования инструментария нейтралитета для этих целей. В данной связи было предложено после перерыва продолжить работу Форума для обсуждения вопросов многостороннего сотрудничества в интересах развития и продвижения культуры мира.



После перерыва работа Пленарной сессии была продолжена под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.



Перед началом заседания Герой-Аркадаг сфотографировался с руководителями международных организаций и главами делегаций высокого уровня.



Поприветствовав участников и гостей Форума, Герой-Аркадаг подчеркнул, что в Международный год мира и доверия наша страна совместно с мировым сообществом широко отмечает 30-летие признания постоянного нейтралитета Туркменистана. Это знаменательная дата – значимое событие для нашего независимого Туркменского государства, новый этап в его внешней политике.



Признанный трижды Организацией Объединенных Наций правовой статус нейтралитета нашей независимой страны приумножает авторитет суверенной Отчизны как государства, стремящегося объединить усилия мирового сообщества в интересах укрепления глобального мира и согласия, установления и развития международных отношений, основанных на взаимопонимании и доверии.



– Еще раз добро пожаловать на Международный форум по случаю Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, – сказал Национальный Лидер туркменского народа, отметив, что продолжит выступление на русском языке – одном из официальных языков Организации Объединенных Наций.



Еще раз сердечно поприветствовав собравшихся, Герой-Аркадаг выразил всем глубокую благодарность за активное участие в Международном форуме мира и доверия, объединившим на своей платформе руководителей и представителей многих государств мира, авторитетных международных организаций, политиков, дипломатов и общественных деятелей.



Уровень представительства на этом важном политическом событии является ярким свидетельством уважения и доверия к Туркменистану, признания его конструктивной роли в международной политике, вклада в сохранение и укрепление всеобщего мира и безо­пасности.



Тематика нынешнего Форума охватывает широкий спектр вопросов, касающихся упрочения стабильности, обеспечения поступательного и устойчивого развития государств, рассмотрения ряда мер социального и гуманитарного характера, а также других проблем глобальной повестки дня, продолжил Герой-Аркадаг.



В течение 2025 года, в рамках Международного года мира и доверия, вместе с партнерами из других стран, многосторонними объединениями и институтами Туркменистан проводил целенаправленную конструктивную внешнеполитическую работу. Она велась на различных уровнях в региональном и международном форматах и была объединена общей целью – созданием условий для эффективного развития международных отношений в позитивном русле, восстановления доверия в мировой политике, утверждения культуры уважительного диалога. Сегодня эти принципы и цели стали особенно актуальны, заявил Национальный Лидер туркменского народа.



Закономерно, что в условиях наличия различных подходов по многим аспектам мироустройства, инициатива Туркменистана о провозглашении 2025 года "Международным годом мира и доверия" и принятая в связи с этим Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН стали большим, знаковым событием современной повестки, получив высокую оценку государств-членов ООН, всего мирового сообщества, в политических и дипломатических кругах, в сознании людей, причастных к принятию решений в сфере международных отношений. Как отмечалось, многие страны увидели в этом возможность для создания конструктивной, уважительной атмосферы общения при обсуждении самых острых проблем.



– Конечно, наша инициатива не была случайным шагом, – сказал Герой-Аркадаг, подчеркнув, что она стала логичным этапом многолетних усилий Туркменистана как миролюбивого, нейтрального государства, направленных на обеспечение мирного, устойчивого и стабильного хода международных процессов, формирование предпосылок для решения различных сложных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами и методами.



Международный год мира и доверия предоставляет такую возможность. И потому его значимость сегодня приобретает действительно глобальное измерение.



В силу различных обстоятельств мир переживает непростое время. В этой связи, как никогда прежде, необходима сплоченность всех ответственных, здоровых, миролюбивых сил, их единство и решимость противостоять негативным явлениям, угрозам подрыва глобальной архитектуры безопасности, продолжил Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.



Выдвинув инициативу мира и доверия на основе диалога как единственного пути для жизнеспособного и реалистичного подхода к нынешним мировым проблемам, Туркменистан исходит из необходимости более активного и эффективного использования всего арсенала политики и дипломатии, общественного мнения, исторического опыта, накопленного гуманистического и культурного багажа. Требуется конструктивная мобилизация потенциалов, политическая зрелость, воля и принципиальность мирового сообщества, всех государств, вне зависимости от их общественно-политического устройства, размеров, численности населения и других факторов, продолжил Национальный Лидер туркменского народа, подчеркнув, что сегодня все мы несем ответственность за будущее нашей планеты.



Говоря о механизмах такого объединения, Герой-Аркадаг прежде всего отметил потенциал Организации Объединенных Наций. В данной связи речь шла о необходимости использования возможностей ООН как единственной международной организации, обладающей универсальной легитимностью и мандатом.



Сотрудничество на платформе Мира и Доверия предполагает наличие признанных политических и правовых основ, четких и ясных принципов, заложенных в Уставе ООН, – равноправия, взаимного уважения, невмешательства в суверенные дела, сказал Председатель Халк Маслахаты, подчеркнув, что следовать им – значит сохранить мир, предсказуемость, заново выстроить опоры цивилизованного общения друг с другом.



Вместе с тем говорилось, что для продвижения концепции Мира и Доверия сегодня, помимо традиционной дипломатии, необходимо подключение межпарламентских каналов общения, женской, молодежной дипломатии. Наша страна делает многое для этого. Только за последние годы Туркменистан провел ряд крупных мероприятий данной направленности, в том числе представительные международные и региональные форумы. Как подчеркивалось, туркменская сторона исходит из того, что народная дипломатия может и должна стать важной поддержкой для дипломатии официальной, обладая дополнительными рычагами воздействия на принятие политических решений.



Значимую роль в налаживании уважительных и конструктивных межгосударственных связей играет информационный диалог, который рассматривается как важная составляющая нашей инициативы Мира и Доверия, а также выдвинутой несколько лет назад Туркменистаном глобальной формулы "Диалог – гарантия мира". В данном контексте Герой-Аркадаг сделал акцент на том, что следует использовать средства массовой информации исключительно в созидательных целях, поставив для этого заслон киберпреступности и распространению в медиапространстве тенденциозных материалов.



– Сотрудничество на платформе Мира и Доверия мы воспринимаем как системный, непрерывный процесс международного диалога, устремленный в будущее, который призван охватывать значительный спектр деятельности, – сказал Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.



Как отмечалось, важно расширять проецирование критериев Мира и Доверия на решение универсальных задач в таких сферах, как изменение окружающей среды, доступ к чистой воде и воздуху, современной медицине, инклюзивному образованию, а также обеспечение продовольственной безо­пасности и другие важные вопросы социальной проблематики.



Предложив совместно с партнерами из заинтересованных государств и международных организаций разработать под эгидой Мира и Доверия новую перспективную "Дорожную карту сотрудничества", Национальный Лидер туркменского народа подтвердил готовность к обсуждению содержательных и организационных аспектов этой инициативы.



Сегодня, 12 декабря, Туркменистан отмечает историческую дату – 30-ю годовщину международного признания статуса постоянного нейтралитета нашего государства, подчеркнул Герой-Аркадаг.



За этот период туркменский нейтралитет доказал свою жизнеспособность, полное соответствие национальным целям, стратегическим задачам и ориентирам на мировой арене.



Неоспоримым является эффективность и стабилизирующее воздействие нейтралитета Туркменистана на ход региональных процессов, развитие и упрочение братских, дружественных и взаимовыгодных отношений между государствами Центральной Азии и сопредельными с ней странами и регионами – нашими традиционными партнерами, продолжил Председатель Халк Маслахаты.



Практика показала полное соответствие базовых принципов туркменского нейтралитета интересам и приоритетам деятельности ООН, реализации ее широкомасштабных программ и стратегий, сказал Герой-Аркадаг, подтвердив готовность нашей страны всегда ставить свой нейтралитет на службу миру, взаи­мопониманию, сотрудничеству, выполнению Целей устойчивого развития.



Как подчеркивалось, постоянный нейтралитет определяет как цели Туркменистана на международной арене, так и средства их достижения, включая такие инструменты, как превентивная дипломатия, активное миротворчество, посреднические функции.



Туркменистан выдвинул ряд инициатив, в том числе об учреждении палаты посредничества ООН, придании нейтральным и внеблоковым государствам статуса приоритетных партнеров ООН в ее миротворческих усилиях, исходя из необходимости географического расширения и усиления мандата Региональных центров ООН по превентивной дипломатии.



Для Туркменистана нейтралитет – не просто модель внешней политики. Он – основа нашего мировоззрения, самовосприятия роли и ответственности как государства и народа, нашего самобытного вклада в развитие современной цивилизации, заявил Национальный Лидер туркменского народа, подчеркнув, что нейтралитет, мир и доверие, взаимное уважение и понимание – эти понятия определяют сегодня суть внешней политики и внутригосударственного устройства Туркменистана, получив свое подкрепление на законодательном уровне.



В данном контексте Герой-Аркадаг заявил, что наш нейтралитет неизменен, не подвержен внешней конъюнктуре, временным, ситуативным факторам. Все подходы к вопросам глобальной, региональной и двусторонней повестки, все свои инициативы и практические действия Туркменистан строго соотносит и будет соотносить со статусом постоянного нейтралитета.



– Наш Форум – это конкретный и ясный посыл миру, призыв к повышению ответственности, дальновидности, солидарности, а также к консолидации усилий международного сообщества во имя мира и прогресса, – продолжил Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выразив уверенность, что понятия Мир и Доверие как базовые политико-философские категории найдут свою поддержку со стороны Сообщества Наций, станут платформой для создания современной, прочной, целостной глобальной архитектуры будущего.



Многое предстоит сделать совместно для оздоровления международной обстановки, восстановления доверия и культуры политического диалога, сказал Национальный Лидер туркменского народа, отметив, что сегодняшний Форум – важный шаг в этом направлении, и пожелал всем участникам успехов в их деятельности на благо мира, взаимопонимания и сотрудничества.



Затем Герой-Аркадаг предоставил слово заместителю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Генеральному директору Отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой, которая выразила признательность за возможность принять участие в Международном форуме.



Как отмечалось, 12 декабря 1995 года – дата, имеющая огромное в масштабах истории значение, ведь именно тогда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций признала статус постоянного нейтралитета Туркменистана. Пользуясь представившейся возможностью, Татьяна Валовая поздравила главу государства и Национального Лидера туркменского народа, а также народ Туркменистана со знаменательной датой.



В продолжение отмечалось, что при поддержке Постоянного представительства Туркменистана в октябре нынешнего года в Женеве была организована встреча, посвященная вопросам мира, безопасности и нейтралитета. Прошедшее мероприятие вновь подтвердило значение принципов нейтралитета, особенно диалога и доверия, в нынешнее время.



Как подчеркивалось, в течение 2025 года, объявленного Генассамблеей ООН "Международным годом мира и доверия", Туркменистаном был выдвинут ряд значимых инициатив в достижении Целей устойчивого развития. Глобальная повестка дня в области устойчивого развития является Дорожной картой, направленной одновременно на устранение главных причин недопонимания и на достижение мира и стабильности.



– В таких условиях нынешний Международный форум имеет особое значение для обмена опытом, передовой практикой, а также для продвижения мира, стабильности и Целей устойчивого развития, – сказала Татьяна Валовая.



Географическое положение, а также приверженность принципу нейтралитета во внешней политике позволяют Туркменистану выступать в качестве особо важного и надежного партнера, связывающего Азию с Ближним Востоком и другими регионами. Соединяя народы, страны и культуры, Туркменистан активно содействует установлению мира.



Поблагодарив Татьяну Валовую за содержательное выступление, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что отмеченные в нем положения подчеркивают ключевую роль международного сотрудничества в продвижении принципов равенства, поддержании культуры мирного диалога и координации инициатив, направленных на укрепление мира и обеспечение устойчивого развития.



Отметив особую значимость упрочения многосторонних механизмов взаимодействия, обеспечивающих согласованность действий государств и международных структур в различных сферах, Герой-Аркадаг подчеркнул, что в нашей стране высоко ценят роль Организации Объединенных Наций, ее органов, учреждений и институтов в решении актуальных вопросов, стоящих сегодня в глобальной повестке дня.



Затем слово было предоставлено Специальному представителю Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахе Имнадзе.



Как подчеркивалось, официальное признание 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана стало историческим событием, которое укрепило правовую основу нейтралитета на международной арене и наглядно продемонстрировало важность туркменской модели нейтралитета в международном праве и межрегиональных отношениях.



В этом году, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН "Международным годом мира и доверия", отмечается 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана, что подтверждает его приверженность делу содействия миру, доверия и устойчивого развития, а также его достойный вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года.



– Нейтралитет Туркменистана - эффективный механизм, направленный на укрепление диалога, взаимного уважения и добрососедских отношений, поддержание стабильности в регионе. Этот уникальный правовой статус способствует развитию продуктивного взаимодействия с соседними странами и международными партнерами, подчеркнул Каха Имнадзе.



Как отмечалось, превентивная ­дипломатия Туркменистана и деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которого размещена в Ашхабаде, создали надежную платформу для укрепления доверия между государствами региона и совместных действий по борьбе с изменением климата и другими вызовами современности.



Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоявшаяся недавно в Авазе, и принятие Авазинской политической декларации продемонстрировали, что Туркменистан добивается значительных успехов в области устойчивого развития и международного сотрудничества. Вместе с тем отмечалось, что наша страна продвигает масштабные инфраструктурные, транзитные и энергетические инициативы в интересах устойчивого развития региона, которые способствуют активизации интеграционных процессов.



– Организация Объединенных Наций и другие международные структуры неизменно подчеркивают, что мир достигается посредством диалога и доверия. В этой связи все более важной становится роль нейтральных государств, включая Туркменистан, в продвижении успешного сотрудничества и конструктивного диалога, – заявил Каха Имнадзе.



Отметив важность инициатив, выдвинутых на нынешнем Форуме Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа, включая предложение о создании Университета мира и нейтралитета, глава РЦПДЦА подтвердил готовность Организации Объединенных Наций к сотрудничеству в этом направлении.



Поблагодарив Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Центральной Азии Каха Имнадзе за содержательное выступление, Герой-Аркадаг подчеркнул актуальное значение поднятых вопросов и выразил уверенность, что возглавляемый им Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и далее будет активно содействовать продвижению инициатив, нацеленных на укрепление мира и безопасности в нашем регионе и в сопредельных с ним зонах.



Выступивший затем Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу подчеркнул, что для него – большая честь представлять ОБСЕ на Форуме, посвященном Международному году мира и доверия.



Генсек ОБСЕ также отметил, что в рамках своего первого визита в Центральную Азию весьма рад принимать участие в торжествах, приуроченных к 30-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана. Нынешний Форум демонстрирует приверженность Туркменистана активизации международного диалога по важным вопросам всеобщего мира и безопасности.



Как подчеркивалось, ОБСЕ поддерживает усилия Туркменистана в этом направлении, который с 1992 года является важным партнером и плодотворно сотрудничает с ее Центром в Ашхабаде.



Поблагодарив г-на Феридуна Хади Синирлиоглу за весьма содержательное выступление, Герой-Аркадаг подчеркнул, что в нем четко обозначена важная роль ОБСЕ как уникального механизма диалога, объединяющего безопасность, развитие и гуманитарное измерение.



Как отмечалось, подход данной структуры, основанный на комплексном понимании безопасности, полностью созвучен философии мирного сосуществования и нейтралитета. Наша страна и впредь продолжит конструктивное партнерство с ОБСЕ, а также поддерживать деятельность ее Центра в Ашхабаде в интересах мира и устойчивого развития.



Затем Герой-Аркадаг предоставил слово Генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества Асаду Маджиду Хану, который отметил, что для него – большая честь участвовать в столь важном Международном форуме по случаю 30-летия принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана.



Как подчеркивалось, этот правовой статус был подтвержден еще двумя Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, что свидетельствует о высоком уровне доверия международного сообщества к дальновидной политике нейтралитета Туркменистана.



Сегодня мы также отмечаем Международный день нейтралитета, учрежденный в феврале 2017 года Резолюцией Генассамблеи ООН, что особенно актуально в связи с объявлением нынешнего года "Международным годом мира и доверия".



Избранная Туркменистаном модель постоянного нейтралитета основывается на принципах уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела, а также укрепления партнерских отношений со всеми странами, сказал высокий гость.



Позитивный нейтралитет Туркменистана направлен на продвижение доброй воли и эффективного сотрудничества. Данная концепция, отражая стратегическое видение Туркменистана, является приоритетным направлением национальной внешней политики, реализуемой под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, успешно продолжающего начинания Национального Лидера туркменского народа, подчеркнул Асад Маджид Хан.



Герой-Аркадаг выразил благодарность руководителю ОЭС за содержательное выступление, в котором было отмечено возрастающее значение экономической взаимосвязанности как основы мира и партнерства. Как подчеркивалось, развитие транспортных коридоров, энергетической кооперации и торговых связей на пространстве Организации Экономического Сотрудничества напрямую способствует укреп­лению доверия между государствами и устойчивому экономическому росту. Особый акцент Национальный Лидер туркменского народа сделал на значимости позиции ОЭС относительно роли нейтралитета и диалога как основы мирного и поступательного развития нашего региона.



Затем Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово заместителю Генерального секретаря ООН, Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН Татьяне Молчан.



Выразив туркменской стороне искреннюю признательность за оказанное гостеприимство и высокий организационный уровень Международного форума, гостья отметила его большое значение в контексте обсуждения важных вопросов, обус­ловленных современными реалиями. Вместе с тем было акцентировано внимание на работе, проводимой в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) по развитию регионального сотрудничества.



Важным направлением Программы SPECA является создание устойчивой транспортной системы, содействие торговле, что выступает неотъемлемой составляющей реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Несмотря на их технический характер они создают основу для построения мира, сотрудничества по приоритетным региональным вопросам, включая борьбу с изменением климата, водную тематику и обмен опытом в сфере технологических достижений. В этой связи заместитель Генсекретаря.



Как отмечалось, выполнение данной Программы будет способствовать эффективному использованию государствами регионального потенциала в общих усилиях по созданию процветающей, устойчивой и справедливой жизненной среды.



Герой-Аркадаг поблагодарил г-жу Татьяну Молчан за содержательное выступление, которое убедительно показало, что устойчивое развитие – это прежде всего согласованность действий и подходов. В данном контексте Нацио­нальный Лидер туркменского народа отметил, что Туркменистан, являясь одной из первых стран в мире, применившей механизмы системной имплементации ЦУР, вносит значимый вклад в их реализацию на пространстве ЕЭК ООН.



Затем слово было предоставлено заместителю Генерального секретаря ООН, Исполнительному секретарю Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армиде Салсия Алишахбан.



Тепло поприветствовав собравшихся, гостья отметила важное значение проведения нынешнего Форума в Международный год мира и доверия, в Международный день нейтралитета и в день, когда отмечается 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана и сердчено поздравила Героя-­Аркадага, Президента Сердара Бердымухамедова и туркменский народ с этой знаменательной датой.



Как отмечалось, Туркменистан, проводя столь важный Форум, подтверждает свою приверженность многостороннему сотрудничеству и консолидации всеобщих региональных усилий для достижения Целей устойчивого развития.



Вместе с тем отмечалось, что Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, стала важным шагом в реализации Повестки дня на период до 2030 года.



Особый акцент заместитель Генсека ООН сделала на том, что нейтралитет является эффективным инструментом в укреплении дружбы, взаимного доверия, глобального мира и безопасности.



Выразив признательность за содержательное выступление, Герой-Аркадаг отметил ключевую роль ЭСКАТО в выработке современных решений в сферах транспорта, цифровизации, современных городов и климатической устойчивости, дав высокую оценку вкладу этой Комиссии в формирование нового экономического облика Азиатско-Тихоокеанского региона. Наряду с этим была выражена уверенность, что двустороннее сотрудничество будет содействовать миру, благополучию и устойчивому развитию стран региона.



Затем Председатель Халк Маслахаты предоставил слово Генеральному секретарю Шанхайской Организации Сотрудничества Нурлану Ермекбаеву.



Тепло поприветствовав собравшихся, глава ШОС выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа и Президенту ­Сердару Бердымухамедову за приглашение принять участие в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и за оказанное гостеприимство. Пользуясь случаем, высокий гость адресовал искренние поздравления туркменскому народу по случаю 30-й годовщины постоянного нейтралитета.



Как отмечалось, масштабный представительный Форум продемонстрировал весомый вклад Туркменистана в глобальные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития. Особо была подчеркнута значимость инициированной нашей страной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года "Международным годом мира и доверия", всесторонняя широкая поддержка которой подтвердила готовность государств-членов Организации развивать сотрудничество на благо мирового сообщества.



Поблагодарив руководителя авторитетной Организации за содержательное выступление, Герой-Аркадаг отметил, что участие Туркменистана в Саммитах ШОС в качестве почетного гостя стало многолетней доброй традицией. Была дана высокая оценка роли Шанхайской Организации Сотрудничества в континентальных и глобальных процессах, ее вкладу в формирование сбалансированной системы современного мироустройства.



Затем выступил заместитель Генерального секретаря ООН, заместитель Администратора ПРООН Сюй Хаолян, который отметил, что рад участвовать в нынешнем представительном Форуме, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, и сердечно поздравил Правительство и туркменский народ с этой знаменательной датой.



ПРООН придает большое значение совместному сотрудничеству в области здравоохранения, цифровизации, борьбы с изменением климата и внед­рения "зеленой" экономики, сказал гость, отметив, что за последние годы партнерство с Туркменистаном вышло на качественно новый уровень



Поблагодарив за выступление, Нацио­нальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что многолетнее плодотворное партнерство нашей страны с Программой развития ООН служит примером эффективного международного взаимодействия в сферах институциональных реформ, цифровизации и социально-экономического развития.



Следующим выступил заместитель Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Син Цуй, который выразил Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и Президенту Сердару Бердымухамедову искреннюю признательность за организацию Международного форума по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и за приглашение принять в нем участие.



Как подчеркивалось, с момента вступления Туркменистана в члены ЮНЕСКО, целый ряд его культурных и исторических ценностей внесен в Списки материального и нематериального культурного наследия человечества. Так, на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшемся недавно в Нью-Дели, было принято решение о внесении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества выдвинутой Туркменистаном номинации "Искусство разведения туркменского алабая", сказал г-н Син Цуй, выразив поздравления в связи с этим событием.



Эффективный характер двустороннего сотрудничества также демонстрирует факт включения в 2023 году Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн", а ряда общеобразовательных школ Туркменистана – в Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО.



Как отметил г-н Син Цуй, взгляды и позиции, озвученные на сегодняшнем Форуме, неразрывно связаны с ценностями ЮНЕСКО. В частности, было уделено внимание развитию ­взаимодействия в области образования в интересах мира.



Как подчеркивалось, усилия Туркменистана по продвижению мирного диалога на основе учета мнений и доверия получают широкую поддержку со стороны представляемой им Организации.



Поблагодарив заместителя Гендиректора ЮНЕСКО за выступление, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что обозначенные гостем ориентиры демонстрируют стремление международного сообщества укреплять атмосферу доверия, продвигать культуру мира и создавать благоприятные условия для устойчивого развития.



В этом контексте Герой-Аркадаг сделал особый акцент на конструктивном характере сотрудничества Туркменистана с ЮНЕСКО, подтвердив намерение и далее расширять взаимодействие в сферах образования, науки и культуры, сохранения материального и нематериального наследия.



Далее слово было предоставлено Генеральному директору Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Салиму Аль Малику, отметившим, что для него –большая честь выступать на Международном форуме столь высокого уровня.



Как подчеркнул гость, Туркменистан благодаря дальновидной политике Национального Лидера туркменского народа, а также Президента Сердара Бердымухамедова известен в мире уникальным национальным культурным наследием и обогащает концепцию мира и доверия новым содержанием.



Успешно проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета находит поддержку и признание на международной арене. И в этом контексте Форум мира и доверия имеет огромное значение в целях объединения усилий для продуманного решения актуальных вопросов.



Взаимное доверие и открытость являются ценностями, укрепляющими сотрудничество, придерживаясь которых Туркменистан демонстрирует образцовый пример в деле поддержания мира и доверия на планете, сказал Салим Аль Малик. Доверие – это путь, ведущий к миру, а где мир – там благополучие и процветание.



Поблагодарив г-на Салима Аль Малика за содержательное выступление, Герой-Аркадаг отметил, что приоритеты в сферах образования, науки, культуры и сохранения наследия подчеркивают значимость укрепления сотрудничества стран исламского мира и что инициативы, направленные на расширение человеческого потенциала и продвижение диалога цивилизаций, вносят весомый вклад в формирование устойчивого и инклюзивного общества.



Обращаясь к участникам Форума, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что были заслушаны выступления руководителей крупных авторитетных организаций, в которых дан обстоятельный анализ международного сотрудничества на современном этапе, подчеркнута его значимость в контексте консолидации многосторонних усилий мирового сообщества в целях укрепления мира и доверия.



– Мы завершаем работу Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию нейтралитета Туркменистана. В ходе сегодняшнего заседания прозвучали важнейшие идеи и концепции, высокие оценки и предложения, которые, несомненно, найдут должную поддержку и понимание, будут применяться в практической политико-дипломатической работе, сотрудничестве и партнерском взаимодействии государств, в деятельности международных объединений и организаций, – сказал Герой-Аркадаг.



Особенность состоявшегося Форума – в его открытости и готовности участников к совместному поиску решения важнейших вопросов современности, их умении воспринимать различные точки зрения, уважительно относиться к доводам и аргументам сторон. В этом и состоит ценность диалога как самого перспективного, разумного, а возможно и единственного пути, на котором можно добиться действительно значимых результатов, создавать условия для достижения баланса и учета законных интересов, выстраивать реалистичные и перспективные подходы, добиваясь согласия и конструктивных компромиссов по самым сложным проблемам.



Как отмечалось, в этом смысле Форум задал правильные, жизнеспособные геополитические и экономические векторы на долгосрочный период. Его содержание и посылы устремлены в будущее, ориентированы на широкие горизонты стратегического планирования, определения приоритетов, упорядоченного, системного анализа мировых тенденций в политике, экономике, социально-гуманитарной сфере, по целому ряду тем устойчивого развития.



– Считаю, что выступления руководителей и членов делегаций, состоявшийся широкий обмен мнениями со всей очевидностью продемонстрировали, что все мы объединены общим пониманием главной, объективной и неоспоримой реальности – необходимости создания целостной, неделимой и отвечающей подлинным интересам всех народов планеты системы безопасности и развития, – продолжил Председатель Халк Маслахаты.



Построить такую систему возможно при одном фундаментальном условии – наличии доброй воли, взаимного доверия и высокой ответственности за судьбу мира. Стремлением утвердить эти понятия, превратить их в определяющий фактор мировой политики и была продиктована инициатива объявить 2025 год "Международным годом мира и доверия", сказал Герой-Аркадаг.



Форум завершается. Он подтвердил, что ценности и идеалы, вынесенные в его название – Мир и Доверие – обретают все больше сторонников, становясь не абстрактными понятиями, а реальными и действенными факторами глобального развития, моральной опорой и движущей силой конструктивного взаимодействия и сотрудничества. Конечно, предстоит еще много сделать, чтобы утвердить и закрепить в сознании и политической практике эти принципы. Но нет сомнения, что мы находимся на правильном пути.



В данной связи Национальный Лидер туркменского народа выразил убежденность, что Ашхабадский форум, порожденные им созидательные импульсы послужат дальнейшей плодотворной совместной работе, принесут видимые результаты в интересах мира и прогресса человечества, еще раз от имени Президента и народа Туркменистана поблагодарив всех за участие в Форуме, содержательные выступления и инициативы.



Поздравив собравшихся с праздником – Международным днем нейтралитета и наступающим Новым, 2026 годом – Герой-Аркадаг пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов и объявил о завершении работы Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию нейтралитета Туркменистана.



Высказанные предложения Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага были полностью поддержаны участниками Форума. По его итогам принята Ашхабадская декларация.



Таким образом, Международный форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию нейтралитета нашей Отчизны стал важной площадкой для обмена опытом и консолидации усилий мирового сообщества в целях поиска решений по актуальным вопросам глобальной повестки дня. Подводя итоги 30-летней успешной политики нейтралитета, Форум продемонстрировал, что принципы взаимного уважения, равноправия и диалога можно применять для укрепления региональной и всеобщей безопасности. Приведенные в рамках Форума яркие примеры наглядно подтвердили эффективность позитивного нейтралитета, который способствует обеспечению стабильности, благополучия и справедливого будущего для народов мира. Источник - Туркменистан: Золотой век

