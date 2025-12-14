 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока, - Виктория Панфилова
Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
Жители приграничных районов лишились возможности общения и торговли

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
Киргизия завершает установку заградительных сооружений вдоль границы с Таджикистаном. Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики (КР) Камчибек Ташиев посетил Баткенскую область, где ознакомился с ходом строительных и инженерных работ на приграничных участках. Ему также был представлен подробный доклад о текущей обстановке на границе и достигнутых результатах по ее оборудованию. Ожидаются, что работы будут завершены в начале 2026 года. В приграничных районах Таджикистана восстанавливают и строят дороги.

В силовом ведомстве считают, что возведение инженерных сооружений подтверждает стремление Киргизии к укреплению национальной безопасности и обеспечению стабильности приграничных районов.

В ходе рабочей поездки глава спецслужбы Камчибек Ташиев в район стыка границ Киргизии, Таджикистана и Узбекистана лично проверил установку инженерных сооружений и колючей проволоки вдоль государственной границы. Работы начались в апреле 2025 года, вскоре после того, как президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали Договор о государственной границе между странами. Это историческое событие состоялось в Бишкеке 13 марта. Позднее, 31 марта, в Худжанде состоялась трехсторонняя встреча президентов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Лидеры подписали Договор о точке стыка трех государств и Декларацию о вечной дружбе и установили Стелу Дружбы. Общая протяженность киргизско-таджикской границы составляет 1008,14 км. Планировалось, что до конца года заграждения будут установлены на участке длинной 420 км. Однако, как заявил Ташиев, на данный момент уже огорожено около 80% границы. Работы активно продолжаются, и оставшихся 20% границы планируется оборудовать в начале 2026 года. Это подчеркивает решимость Киргизии как можно скорее надежно оборудовать свои рубежи.

Глава ГКНБ Ташиев по итогам проверки дал ответственным должностным лицам конкретные поручения, касающиеся дальнейшего укрепления пограничной инфраструктуры, повышения уровня безопасности, а также ускорения темпов строительных и инженерных работ. Особо была подчеркнута необходимость строгого соблюдения пограничного режима и усиления профилактических мер для обеспечения безопасности. В Баткенской области он распорядился оснастить участок границы современной системой видеонаблюдения. По его словам, "внедрение камер крайне необходимо для обеспечения постоянного и эффективного контроля за ситуацией на границе". При этом, как подчеркнул главный силовик страны, одних только технических средств недостаточно – вдоль линии границы также требуется строительство дорожной инфраструктуры для полноценного и оперативного патрулирования.

Пересечение государственной границы гражданами и перемещение товаров, по указу Ташиева, должны осуществляться исключительно через официально установленные контрольно-пропускные пункты, что "является залогом порядка и безопасности".

Ранее, 30 октября, в ходе заседания Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ в городе Манасе, Ташиев высказывал мысль о том, что в обозримом будущем на границе между Киргизией и Таджикистаном может отпасть необходимость в постоянном присутствии пограничников. Он подчеркнул, что президенты Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров активно работают над созданием условий, при которых жители двух стран могли бы "жить только в дружбе". Это заявление вызвало широкий резонанс среди наблюдателей, спровоцировав дискуссии о возможности формирования "условной" границы по аналогии с Европейским союзом. Однако, как часто бывает, дьявол кроется в деталях – Киргизия, напротив, усиливает защиту границы, включая установку колючей проволоки и систем видеонаблюдения.

Особое внимание в ходе поездки было уделено приграничному селу Достук, наиболее пострадавшему в период вооруженного конфликта между странами. В селе были разрушены дома, погибли люди, многие стали беженцами. В рамках процесса делимитации и демаркации границ на этом участке произошел обмен территориями. За счет государства были построены новые дома. Менее чем за год на этом участке выросло совершенно новое поселение – Жаны Достук ("Новая дружба"). Ташиев проверил качество домов и встретился с местными жителями, обсудив с ними условия проживания, вопросы социального положения и проблемы, связанные с развитием инфраструктуры.

Параллельно работы по улучшению инфраструктуры ведутся по другую сторону границы в Таджикистане. Здесь власти начали работы с масштабного ремонта участка автодороги, проходящей на окраине крупного сельского населенного пункта Хистеварз в Согдийской области, кстати, численность населения которого достигает 60 тысяч человек. Этот стратегически важный отрезок пути расположен непосредственно вдоль линии границы с Киргизией, примыкая к сопредельным киргизским селам Борбурдук, Жаны-Жер и Достук Лейлекского района Баткенской области.

Как отметил в беседе с "НГ" политический обозреватель, эксперт Негматулло Мирсаидов, на днях посетивший этот район, данная автомагистраль имеет ключевое значение. Она отделяет таджикское село Хистеварз от упомянутых киргизских поселений и служит важнейшей транспортной артерией, связывающей областной центр Таджикистана с крупными северными районами – Исфарой и Канибадамом. Протяженность этого участка, проходящего вдоль киргизских сел от приграничного рынка "Вохур" (что означает "Встреча" на таджикском) до киргизского Достука, составляет всего 4 км.

"На протяжении десятилетий эта дорога была зоной свободного передвижения для жителей обеих стран. Однако с момента обретения независимости бывшими советскими республиками здесь, как и на многих других участках условной границы, возникли территориальные споры, затронувшие и статус этой части автодороги Худжанд-Канибадам. Более трех десятилетий трасса оставалась без капитального ремонта, несмотря на ее активное использование обеими сторонами. Лишь в марте 2025 года, когда территориальные разногласия между Таджикистаном и Киргизией были окончательно урегулированы, а договор о границе, заключенный между государствами, закрепил признание этой автомагистрали территорией Таджикистана, начались работы – летом текущего года вдоль дороги было возведено проволочное ограждение, символизирующее линию государственной границы. Это, наконец, открыло путь для полномасштабной реконструкции данного участка, который к тому моменту находился в плачевном, а порой и опасном для передвижения состоянии", – подчеркнул эксперт.

В настоящее время, отметил Мирсаидов, реконструкция автодороги идет активными темпами, и строители планируют полностью завершить работы к началу весны. Вместе с тем он с сожалением констатировал, что с установлением колючей проволоки на границе была прекращена не только приграничная торговля, но и любые контакты между соседями. Жители близлежащих киргизских сел теперь не смогут свободно посещать таджикский приграничный рынок "Встреча", равно как и таджики будут лишены привычной возможности посещать соседний рынок в киргизском селении Достук. "Однако, несмотря на эти неизбежные ограничения, окончательное определение линии государственной границы положило конец длительным спорам и конфликтам, что не может не вызывать удовлетворения. Есть основания полагать, что власти обеих стран со временем разработают механизмы для возрождения и развития приграничной торговли в новых условиях. Главным итогом является то, что четко обозначенные границы способствовали установлению значительно более спокойной и стабильной обстановки не только в непосредственной приграничной зоне, но и оказали позитивное влияние на стабилизацию ситуации во всем Центральноазиатском регионе", – подчеркнул Мирсаидов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765802280


