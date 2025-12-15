Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП

15:43 15.12.2025

Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления. Хватит ли сил для прорыва?

Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Дмитриевский

Владимир Сапунов

Павел Волков

Одесса, как и другие города юго-востока Украины, была создана и развита русскими, и именно поэтому Москва не могла оставить эти территории на произвол судьбы заявил, министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Глава МИД напомнил, что Россия начала СВО только после того, как Запад фактически дал Киеву карт-бланш на агрессивные действия против Донбасса и других русскоязычных регионов Украины.



"Одесса, Николаев, эти территории и города создавались русскими. Заводы, фабрики, порты - все это построили русские", - подчеркнул глава МИД России, напомнив, что после распада СССР эти области были переданы западным частям Украины, известным как Галичина.



"Одесса - это наша земля, наш город. Мы не могли оставить ее на произвол судьбы, не могли позволить, чтобы ее жители оказались в опасности. Мы обязаны были действовать, чтобы защитить их", - подытожил Лавров.



И как это понимать? Готовность выставить претензии на Одессу? Или просто слова и попытка надавить на Киев, чтобы тот пошел на подписание мирных соглашений? Мнения экспертов по вопросу, каковы шансы России получить Одессу, сильно разделились.



- Никаких шансов на Одессу нет, - считает журналист, обозреватель "Украина.ру" Павел Волков.



- Для этого нет ни военных, ни экономических ресурсов. И даже планов таких нет. Россия претендует (по крайней мере, в рамках СВО) на ДНР и ЛНР, на Запорожскую и Херсонскую области.



Говорить о невоенных способах, мягкой силе и т. д. из расчета на далекое будущее пока нет оснований, поскольку нет никаких государственных концепций такой мягкой силы, сравнимых, например, с планами Китая на Тайвань. Вопрос присоединения Одессы к РФ сегодня не актуален.



Актуальным мог бы быть вопрос спасения пророссийских одесситов, которые там сейчас рискуют жизнью и свободой. Вопрос помощи этим людям в выезде из Украины, а также приеме и социализации их в России. Но таких программ тоже нет.



"СП": То есть, мы будем и дальше терпеть атаки их БЭКов, пиратство в Черном море? Разве можно говорить о достижении целей и задач СВО, пока Украина имеет выход к морю?



- Очень странный вопрос. Из серии, будем ли мы и дальше терпеть, что люди умирают от старости? У нас есть волшебное зелье бессмертия? Нет. Значит люди будут умирать. Если у РФ в будущем появится средство получить Одессу, она ее получит. Сейчас таких средств нет.



- Украине долго предлагали приемлемые условия заключения мира, но Киев упорно твердил о "перемоге", - говорит историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Сейчас украинская сторона вроде бы высказала желание согласиться с требованиями Кремля в плане территориальных и политических уступок ради жизненно необходимого ей перемирия, однако время упущено.



Самое интересное что Россия предупреждала Украину: каждые последующие требования будут хуже предыдущих. Но на Банковой такие предупреждения считали чем-то вроде "очередных красных линий". А теперь, когда ситуация Украины стала стремительно ухудшаться, наступило время продемонстрировать что предупреждения Кремля - не пустые слова.



- Главное не то, что говорит Лавров, гораздо важнее, о чем Лавров молчит, - уверен одессит Валентин Филиппов.



- У России нет другого выхода. Россия будет брать море, Россия будет освобождать Одессу и Николаев. Эти территории находятся внутри наших естественных границ. А с географией не поспоришь. На этих территория должна быть или Россия, или абсолютно дружественное и зависимое от России административное образование.



Нам долго казалось, что таким образованием может быть Украина. Результат всем известен.



Для освобождения своей земли и своего моря нам не нужен никакой предлог. Никакие атаки ВСУ не имеют значения. И мы убедились, что никакие договоренности не могут быть гарантией.



Освобождение Одессы и Николаева произойдет обязательно. Может быть, в ближайшие три-шесть месяцев. От скорости наступления это никак не зависит.



В любом случае, тенденция не изменится, Украина-Европа медленно проигрывают, мы медленно побеждаем.



А Одесса, это - и есть Новороссия. Это столица Новороссии. Исторически. Донбасс - не Новороссия. Только Мариуполь. А Одесса - самая что ни на есть "главная Новороссия".



Однако в современном контексте, мы можем называть Новой Россией все территории, которые мы возвращаем и обустраиваем по-новому. Это логично. Здесь даже люди новые.



- В совокупности с недавними словами Верховного главнокомандующего о возможном отрезании Украины от моря слова Лаврова вполне могут означать, что русское будущее для Одессы по-прежнему на повестке, - считает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- Более того, лишение Украины доступа к морю будет означать практически безоговорочную победу и реальное выполнение целей и задач СВО. Плюс решение проблемы сухопутного коридора в Приднестровье.



"СП": ВС России могут в скором времени освободить Одессу, воспользовавшись полным развалом ВСУ, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Насколько это реально? ВСУ хоть и отступают, но не бегут. И контратакуют, как под Купянском. До обвала фронта далеко, по-вашему?



- Да, наиболее реальный сценарий освобождения Одессы именно такой - деградация и разложение ВСУ, нанесение противнику ряда жестких поражений на линии фронта, проблемы для киевского режима в тылу. Когда оборонять Одессу у ВСУ уже не будет ни сил, ни возможностей.



"СП": Как гипотетически могла бы выглядеть операция по освобождению Николаева и Одессы? Десант? Сухопутная операция? Комбинированная? В какой перспективе это реально?



- Разумеется, если бы мы говорили о вооруженном взятии Одессы, то это должно было бы означать комплексную операцию - и с суши, и с моря.



С одной стороны, без взятия Николаева штурмовать Одессу с севера нереально. С другой - как показывает историческая практика, сами по себе попытки брать "Жемчужину у моря" с этого направления всегда наталкивались на массу проблем, учитывая рельеф местности.



Поэтому без десанта, очевидно, тоже никуда. Но для такой операции, повторяю, предстоит еще нанести ВСУ немало поражений на Донбассе, в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.



"СП": Сейчас снова началось обострение в Черном море. Может это стать поводом для освобождения Одессы?



- На данный момент наиболее актуально полное уничтожение портовой инфраструктуры Одессы, Черноморска, Южного. Чтобы у врага не возникало мыслей запускать оттуда БЭКи и БПЛА. "Вынесение" энергетической структуры Одесской области из этой же серии. А там можно будет думать и о планировании наземных операций. Но это, разумеется, не задача ближайшего времени.



"СП": Насколько с военно-экономической точки зрения потеря Одессы и Николаева приблизит полный крах Украины? Сможет ли она вообще существовать без них?



- Еще как приблизит. Без моря резко уменьшится геополитическое положение Украины, упадут ее торгово-экономические возможности. Да и значение Украины для Запада резко упадет. Поэтому, конечно же, за Одессу Запад будет цепляться до последнего.