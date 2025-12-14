Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"

16:13 15.12.2025 Россия передала КНР рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"

3 тыс. человек из Китая, СССР и других стран и регионов стали жертвами бактериологических экспериментов на людях, что проводил "Отряд 731".



14.12.2025 | Обзор событий



Китай получил от России уникальные исторические документы о преступлениях японского "Отряда 731" – подразделения, которое занималось разработкой бактериологического оружия во время Второй мировой войны в том числе на основе экспериментов на людях.



В переданных документах – материалы судебных процессов над членами "Отряда 731", отчеты о расследовании их преступлений и внутренняя переписка советских властей с 1939 по 1950 годы. Об этом со ссылкой на Центральный госархив КНР в субботу сообщили СМИ Центральной Азии и КНР, в частности, казахстанский портал dknews.kz, и Синьхуа.



Во время Второй мировой войны японские войска создали сеть по ведению биологической войны в нескольких азиатских странах. "Отряд 731", базировавшийся в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, служил сверхсекретной базой для разработки биологического оружия и проведения экспериментов на людях, - пишет источник.



Зверства Нанкинской резни были совершенно ужасающими, эксперименты на людях, которые проводили члены "Отряда 731", были совершенно отвратительными, а преступления, совершенные японскими милитаристами против народа Китая и других стран-жертв, слишком многочисленны, чтобы их перечислить.



Эксперты отмечают, что публикация этих материалов вновь предоставляет неопровержимые доказательства для восстановления исторической правды, которая имеет огромное значение для правильного понимания хода Второй мировой войны – передает dknews.kz.



Документ №10



Исторический журнал "Родина" 29 августа 2025 г. также опубликовал указанный документ. Приведем отрывки из публикации.



В результате агентурно-следственных мероприятий, проводимых МВД СССР по изучению военнопленных японцев, содержащихся в лагерях МВД, выявлено более 200 бывших работников так называемого противоэпидемического отряда № 731 и его филиалов, которые под прикрытием снабжения водой Квантунской армии занимались изысканием бактериальных средств и способов их применения в войне против Советского Союза и Китая.



Следствием установлено:



Отряд № 731 был создан, как показывает генерал-майор медицинской службы Кавасима, "по высочайшему указу императора Японии Хирохито в 1936 году". Главный штаб отряда находился в 25 километрах от города Харбина, в местечке именуемом по-японски Хейбо, по-китайски Пин-фань, и под видом противоэпидемической работы занимался подготовкой Японии к бактериальной войне против СССР.



Отряд возглавлял генерал-лейтенант медицинской службы, профессор-бактериолог Исии Сиро, который в настоящее время находится в Токио. В июне месяце 1941 года Кавасима присутствовал на одном из совещаний начальников отделов отряда, происходившем на станции Пин-фань, созванном генералом Исии, после его очередной поездки в Токио.



Как показывает Кавасима, Исии обратился к присутствующим примерно со следующим заявлением:



"Началась война Германии с Советским Союзом: в Квантунской армии введен план "Канн-Току-Эн". Этим планом предусмотрена подготовка военных мероприятий против Советского Союза, в связи с чем Квантунская армия должна иметь в полной боевой готовности и свое новое бактериальное оружие, чтобы иметь возможность, в нужный момент использовать его против СССР".



Помимо отряда № 731 указом императора предусматривалось создание пяти филиалов отряда в городах Хайлине, Линкоу, Сунь-У, Хайларе и Дайрене.



Касаясь структурного построения и особенностей отряда генерал-майор Кавасима показал:



"Отряд № 731 вел научно-исследовательские работы, связанные с вопросами ведения бактериальной войны. Это были совершенно секретные функции.



Отряд разделялся на отделы, причем отделами, имевшими наиболее тесное отношение к вопросам подготовки бактериальной войны, являлись 1-й исследовательский, 2-й опытный и 4-й производственный отделы.



Отряд тщательно охранялся и доступ в него был только с разрешения командующего Квантунской армии.



Отряд был окружен земляным валом, с проволочным ограждением, с внешней стороны были проведены электрические провода, по которым проходил ток высокого напряжения. Помимо этого вокруг отряда была создана специальная запретная зона".



Отряд № 731 представлял не только научно-экспериментальную лабораторию, но и крупную производственную базу по массовому изготовлению средств бактериального нападения. Для этой цели отряд имел свой аэродром, отряд авиации, специальный полигон, предприятия по изготовлению специальных бомб и артиллерийских снарядов, приспособленных для разбрасывания бактерий.



При отряде находилась тюрьма, где содержались заключенные, над которыми производились научные эксперименты… в отряд № 731 ежегодно доставлялось японской жандармерией 500-600 живых людей, предназначенных для бактериальных опытов.



Подобного рода опыты производились в лабораториях отряда, а также на полигоне в районе станции Аньда в 100 км северо-западнее станции Пин-фань, где испытывались и изыскивались способы боевого применения авиационных бомб, начиненных бактериями.



"Производившиеся отрядом № 731 опыты преследовали цель подготовки бактериального нападения на противника. Опыты по искусственному заражению смертоносными бактериями чумы, холеры, сапа, тифа, дизентерии и кровоточащей инфекционной лихорадки производились преимущественно на живых людях.



Для этого при отряде и его лабораториях был специально оборудован стационар, в комнатах которого постоянно содержалось сто и более человек, подвергавшихся искусственному заражению.

За время моей работы в отряде с апреля 1941 по март 1943 года в должности начальника производственного отдела было подвергнуто экспериментам до 300 китайцев, которые доставлялись японской жандармерией.



Заражение людей производилось через рот, уколами и посредством насекомых в лабораториях и на опытных полевых участках. Опыты по массовому заражению производились с самолетов и специальных вышек, путем сбрасывания бомб, начиненных бактериями или зараженными насекомыми. При производстве отдельных экспериментов смертность достигала 100%".



Допрошенный майор медицинской службы Карасава Томио показал:



"Как руководителю группы по изготовлению микробактерий мне известно, что для выращивания этих бактерий были заготовлены десятки тонн питательной среды из различных препаратов, таких как "цустин" (химическое вещество) и другие.



В 1939 году майор Найто, профессор Токийской военно-медицинской школы, совместно с генералом Исии разработал аппарат по массовому изготовлению бактериоматериала механическим путем, исключающим возможность проникновения посторонних микроорганизмов.



Бывший начальник санитарной службы Квантунской армии генерал-лейтенант медицинской службы Кадзицука Рюудзи в своих показаниях подтвердил, что отряд № 731 действительно занимался изысканием активных средств бактериальной войны и способов их распространения. Для этой цели отряд проводил изготовление бактерий чумы и сибирской язвы, как наиболее эффективных средств и, кроме того, изыскивал возбудителя новой болезни, именуемой "Сонго" кровоточащей инфекционной лихорадки.



Как в СССР судили японцев, испытывавших на людях биологическое оружие



В связи с капитуляцией японской армии, бывший командующий Квантунской армии генерал Ямада, в целях сокрытия следов деятельности отряда № 731, дал приказ личному составу эвакуироваться в Южную Корею, а помещение отряда уничтожить.



На рядовых работников этого отряда, по согласованию с органами прокуратуры, дела рассматривать на закрытых судебных заседаниях Военных Трибуналов.



Японский писатель Сэйити Моримура при жизни издал книгу с говорящим названием - "Кухня дьявола. Преступления "отряда 731".



Знание ужасающей истории "отряда 731" должно побуждать власти Японии к формированию политики категорического неприятия войны. Однако современное руководство Японии в склонности к реальной миролюбивой политике не замечено. Такаити, похоже, не возражает против размещения на территории страны ее ответственности американского ядерного оружия и его хранения.



***



Российские эксперты: Публикация Китаем российских архивов об "Отряде 731" - мощный акт солидарности в борьбе за сохранение исторической памяти



Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Публикация Китаем полученных от России доказательств, связанных с печально известным японским "Отрядом 731" - это не просто практика по обмену информацией, а мощный акт солидарности двух стран в борьбе за сохранение исторической памяти, имеющий важное значение для настоящего и будущего. Об этом заявили российские эксперты в письменном интервью Синьхуа.



В субботу, в 12-й Национальный день поминовения жертв массовой резни в Нанкине, Центральный архив Китая опубликовал пакет предоставленных российской стороной рассекреченных архивов, охватывающих период с 11 мая 1939 года по 25 декабря 1950 года, в которых содержатся протоколы судебного заседания над членами "Отряда 731", отчеты о расследованиях преступлений подразделения и внутренняя официальная переписка властей Советского Союза.



"Это событие, приуроченное к памятной дате, имеет глубокое значение для совместной защиты исторической правды и противодействия набирающему силу историческому нигилизму", - сказал советник губернатора Московской области, член Общественного совета Россотрудничества Артем Семенов.



Он отметил, что "Отряд 731", печально известный своими бесчеловечными экспериментами над людьми, является одним из самых мрачных символов японского милитаризма. Долгое время эти преступления оставались в тени, а попытки их замалчивания или искажения, к сожалению, не прекращаются.



По данным Центрального архива Китая, предоставленные Россией архивные материалы впервые раскрывают процесс расследования Советского Союза на предварительных этапах "Хабаровского процесса", состоявшегося в 1949 году, в ходе которого были выявлены более 200 человек, связанных с преступлениями "Отряда 731", и в конечном итоге были отобраны 12 военных преступников для проведения публичных судебных процессов.



Лица, представшие перед судом, полностью признались в своих преступлениях, связанных с нарушениями международных конвенций, подготовкой и ведением бактериологической войны.



"Российские архивы, хранящие свидетельства о деятельности "Отряда 731", представляют собой ценнейший источник информации. Их публикация позволит дополнить и подтвердить уже имеющиеся данные, сделав картину преступлений японских милитаристов еще более полной и неоспоримой. Это станет серьезным ударом по любым попыткам отрицать или преуменьшать масштабы этих зверств", - рассказал А. Семенов.



По словам заместителя директора по науке и инновациям Восточного института Дальневосточного федерального университета Марины Дмитриевой, публикация архивов привлекает внимание мирового сообщества к масштабам и жестокости преступлений "Отряда 731".



"Документы напоминают о важности принципов, закрепленных в Уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов, и служат предупреждением о последствиях попрания человечности, что актуально для поддержания современного международного правопорядка", - сказала она. "Их публикация - это практическое действие по защите послевоенного мирового устройства, основанного на Уставе ООН и исторической справедливости".



По мнению экспертов, сотрудничество Китая и России по публикации этих архивов демонстрирует, что страны, пережившие ужасы войны, готовы объединить усилия для защиты правды и недопущения повторения трагедий, что позволит более широко осветить эти трагические страницы истории, напомнить о страданиях жертв и о необходимости извлечения уроков из прошлого.



"Китай и Россия, как основные страны-победительницы во Второй мировой войне и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за сохранение исторической памяти и защиту итогов этой войны. Их совместные действия в данном направлении имеют глубокое символическое и практическое значение", - подчеркнул А. Семенов.



"Китайско-российское взаимодействие в этой области служит примером того, как государства могут и должны совместно бороться с фальсификацией истории, используя дипломатические, академические и публичные каналы. Это укрепляет стратегическое взаимодоверие и моральный авторитет обеих стран", - заявила М. Дмитриева.



"В 2026-2027 годах в России и Китае пройдут перекрестные Годы образования. Это отличная возможность университетам внести вклад в дело сохранения истории. Проведение конференций, круглых столов, выставок исторических документов, посвященных общей истории, будет способствовать сохранению памяти среди молодежи двух стран", - резюмировала эксперт.



Во время Второй мировой войны японские захватчики создали сеть биологического и химического оружия во многих азиатских странах, а база "Отряда 731", секретного подразделения армии Японии, занимавшегося исследованиями и разработкой биологического и химического оружия, была создана в Харбине /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ и служила главным центром милитаристской Японии по ведению бактериологической войны и проведению экспериментов на людях.



По меньшей мере 3 тыс. человек из Китая, СССР и других стран и регионов стали жертвами бактериологических экспериментов на людях, проводимых "Отрядом 731". Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765804380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената рассказал о проводимых в Казахстане реформах представителям экспертного сообщества Италии

- Мажилис рассмотрит Соглашение о реадмиссии лиц между Казахстаном и Францией

- В Астане прошло заседание Совета по молодежной политике при Президенте

- Роман Скляр встретился с Послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик

- В Правительстве рассмотрели ход реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"

- Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде"

- Вопросы обеспечения стабильности цен на основные виды продуктов питания и непродовольственные товары рассмотрели в Правительстве

- Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте обсудила развитие экономических возможностей женщин в условиях цифровизации

- Кадровые перестановки

