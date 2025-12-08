 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока, - Виктория Панфилова
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
17:01 15.12.2025

За победу боролись команды из 13 стран. Организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Столица Узбекистана приняла финал международного турнира Asia Auto Gymkhana Championship 2025, сообщает корреспондент Sputnik.

Джимхана - это дисциплина автоспорта, в которой оценивают не максимальную скорость, а точность управления автомобилем и мастерство пилота. Соревнования проходят на короткой асфальтовой площадке с искусственными препятствиями.



Само слово "джимхана" (gymkhana) впервые появилось в английском языке, а заимствовано было из хинди. Если переводить дословно, это что-то вроде "место для упражнений". Индийский корень означал любое соревнование, участники которого работают на износ, стараясь обойти соперников. Потом, уже во время британского колониального господства, джимханой стали называть конноспортивные состязания, где ездоку нужно было преодолевать препятствия верхом.

Изначально джимхана развивалась на уровне клубных и национальных турниров, но рост популярности потребовал унификации правил и создания регионального чемпионата. Турнир получил официальный статус благодаря поддержке Международной автомобильной федерации (FIA) и включению в программы развития автоспорта, в том числе FIA Sport Grant Programme. В 2010-е годы в ряде азиатских стран начали регулярно проводить соревнования по данному виду автоспорта, что стало основой для запуска Asia Auto Gymkhana Championship.

Предварительные этапы азиатского турнира в 2025 году проходили в Кыргызстане, Шри-Ланке, Индии и Тайване. Финальную встречу организовали в Ташкенте.

За призовые места на территории Олимпийского городка боролись команды из 13 стран.

Призовой фонд распределили по нескольким зачетным категориям: мужские и женские пары, смешанные дуэты, а также индивидуальные заезды среди мужчин и женщин.

По итогам квалификационных заездов узбекистанка Сабина Юсупова заняла второе место среди женщин, а соотечественник Дильшод Юсупов - третье место в мужском зачете.

По результатам всего сезона дебютантка чемпионата Сабина Юсупова, впервые попробовавшая себя в дисциплине джимхана в 2025 году, стала победительницей в женской категории, завоевав первое место.

"Нужно делать и не бояться. Уже через год занятий можно получить результат. Я, например, в джимхане и в целом в автоспорте лишь с этого года. Я не думаю, что у меня талант, а победа - это результат приложенных усилий", - поделилась эмоциями чемпионка Asia Auto Gymkhana Championship 2025.

В завершение соревнований организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.

Источник - Sputnik
Источник - Sputnik


