|Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
17:01 15.12.2025
За победу боролись команды из 13 стран. Организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.
ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Столица Узбекистана приняла финал международного турнира Asia Auto Gymkhana Championship 2025, сообщает корреспондент Sputnik.
Джимхана - это дисциплина автоспорта, в которой оценивают не максимальную скорость, а точность управления автомобилем и мастерство пилота. Соревнования проходят на короткой асфальтовой площадке с искусственными препятствиями.
Само слово "джимхана" (gymkhana) впервые появилось в английском языке, а заимствовано было из хинди. Если переводить дословно, это что-то вроде "место для упражнений". Индийский корень означал любое соревнование, участники которого работают на износ, стараясь обойти соперников. Потом, уже во время британского колониального господства, джимханой стали называть конноспортивные состязания, где ездоку нужно было преодолевать препятствия верхом.
Изначально джимхана развивалась на уровне клубных и национальных турниров, но рост популярности потребовал унификации правил и создания регионального чемпионата. Турнир получил официальный статус благодаря поддержке Международной автомобильной федерации (FIA) и включению в программы развития автоспорта, в том числе FIA Sport Grant Programme. В 2010-е годы в ряде азиатских стран начали регулярно проводить соревнования по данному виду автоспорта, что стало основой для запуска Asia Auto Gymkhana Championship.
Предварительные этапы азиатского турнира в 2025 году проходили в Кыргызстане, Шри-Ланке, Индии и Тайване. Финальную встречу организовали в Ташкенте.
За призовые места на территории Олимпийского городка боролись команды из 13 стран.
Призовой фонд распределили по нескольким зачетным категориям: мужские и женские пары, смешанные дуэты, а также индивидуальные заезды среди мужчин и женщин.
По итогам квалификационных заездов узбекистанка Сабина Юсупова заняла второе место среди женщин, а соотечественник Дильшод Юсупов - третье место в мужском зачете.
По результатам всего сезона дебютантка чемпионата Сабина Юсупова, впервые попробовавшая себя в дисциплине джимхана в 2025 году, стала победительницей в женской категории, завоевав первое место.
"Нужно делать и не бояться. Уже через год занятий можно получить результат. Я, например, в джимхане и в целом в автоспорте лишь с этого года. Я не думаю, что у меня талант, а победа - это результат приложенных усилий", - поделилась эмоциями чемпионка Asia Auto Gymkhana Championship 2025.
В завершение соревнований организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.