Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане

17:01 15.12.2025

За победу боролись команды из 13 стран. Организаторы и участники отметили высокий уровень подготовки трассы, растущий интерес к дисциплине и укрепление позиции Узбекистана на карте мирового автоспорта.



ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Столица Узбекистана приняла финал международного турнира Asia Auto Gymkhana Championship 2025, сообщает корреспондент Sputnik.



Джимхана - это дисциплина автоспорта, в которой оценивают не максимальную скорость, а точность управления автомобилем и мастерство пилота. Соревнования проходят на короткой асфальтовой площадке с искусственными препятствиями.



