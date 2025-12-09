 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.12.2025
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
00:05 16.12.2025

ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 декабря в разрезе СВО. 3-я армия ВС РФ успешно наступает на запад после освобождения Северска. На Украине начался массовый отток наемников из-за угрозы перевода их в штурмовые подразделения. Редакция Readovka рассмотрела вопрос численности и происхождения наемнического контингента в ВСУ.



Развитие оперативной картины

Настал момент, когда южный сектор Краснолиманского направления, он же северский участок, становится частью Славянского направления. Оно обозначилось еще в конце осени в связи с резким ростом наступательной активности ВС РФ к северо-западу от Соледара. С овладением Северска следующими целями на пути наших войск являются малые города и поселки Славянско-Краматорской агломерации.

На бывшем северском участке части 3-й гвардейской общевойсковой армии продолжают развивать наступление, заняв территории между поселком Платоновка и селом Резниковка. За восточные окраины последнего уже идут бои. Примечательно, что отступающая 54-я ОМБр ВСУ, ранее составлявшая гарнизон Северска, не организовала ни обороны, ни инженерных заграждений. Площади непосредственно за городом оказались де-факто подаренными русским штурмовикам украинскими войсками. Однако противник располагает полевыми укреплениями западнее. Очередная линия неприятельской обороны пролегает от излучины Северского Донца у села Кривая Лука и далее через Каленики, прикрывая Рай-Александровку. Важно отметить, что указанная местность изобилует меловыми возвышенностями, на которые и опираются позиции ВСУ. Но превосходство русской армии в средствах поражения делает решаемой задачу по преодолению украинской обороны.

Важно также отметить, что неприятелю к востоку от Славянско-Краматорской агломерации необходимо обеспечивать удержание огромных площадей на протяжении более чем 15 км по фронту – от излучины Северского Донца до границы Константиновского направления. А резкое напряжение ВСУ практически на всем фронте ставит под вопрос возможность получения украинскими частями на Славянском направлении подкреплений в обозримой перспективе. Войскам незалежной жизненно необходимо удержать оборону по реке Гайчур севернее Гуляйполя и не допустить быстрого ухудшения оперативного кризиса на Добропольском и Константиновском направлениях. И это только часть первостепенных задач, стоящих перед ВСУ на данный момент. Таким образом, Славянское направление становится "младшим ребенком" для неприятельского генштаба, актуальная обстановка намекает, что украинские войска на нем будут обеспечиваться по остаточному принципу.

Кому бежать, кому умирать

Вопрос наемников, их количества и роли, которую они играют в ВСУ, всегда был одним из самых дискуссионных. Он особенно обострился в свете появления очередных сообщений в СМИ об оттоке "солдат удачи" из-за угрозы перевода их в штурмовые подразделения.

Количество наемников в украинской армии все время колебалось. Министерство обороны России и иные источники в разное время сообщали о том, что число "диких гусей" варьируется от 15 до 35 тыс. Разнится также и их "статус". Важно различать наемников, например, из стран НАТО, бывшего СССР и государств Латинской Америки, ведь они попали на Украину по разным причинам и занимают разное положение. Если выходцы из Старого Света в основном выполняют роль инструкторов, советников и узконаправленных специалистов, которые могут действовать в рамках компетенций на передовой, то латиноамериканские кадры – это совсем иная история. Известно, что поток наемников из криминально неблагополучных регионов Южной Америки функционирует в том числе за счет наркосиндикатов, извлекающих из него прибыль. И ее колумбийские бандиты получают как от входа на украинский, считай, на европейский наркорынок, так и от "продажи" солдат на нужды Банковой. Самим наркокартелям необходимы боевики, получившие боевой опыт в реальных условиях – это важный фактор во взаимоотношениях между наркосиндикатами и местными силовыми структурами.

Таким образом на Украине есть два вида наемников, которых можно разделить на тех, кто имеет возможность порвать с Киевом, только пожелав, и тех, кто по своим правам скорее напоминает "гладиатора", то есть воина-раба. Отметим, что выходцы из постсоветского пространства занимают промежуточное положение между этими двумя категориями. В свою очередь, европейские боевики, разумеется, могут, предчувствуя неладное, смотать удочки. А вот их южноамериканские "коллеги" даже при желании не могут выйти из ситуации, в которую сами же и угодили. Численность именно этого типа "солдат удачи" на Украине, вероятно, будет сохраняться неизменной даже с учетом потерь, поток одноразовых солдат в незалежную наркокартели наладили давно.

На вопрос хотя бы о примерной численности "диких гусей" нам поможет ответить украинский военный Константин Милевский.

"В ВСУ, по нашим данным, служат люди из 72 стран. На сегодняшний день около 40% – это представители Южной Америки. […] Всего в подразделениях Сухопутных войск служит более 8 тыс иностранцев", – сказал он в интервью изданию "Общественное" в августе этого года.

Вчера, 14 декабря, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765832700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената рассказал о проводимых в Казахстане реформах представителям экспертного сообщества Италии
- Мажилис рассмотрит Соглашение о реадмиссии лиц между Казахстаном и Францией
- В Астане прошло заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Роман Скляр встретился с Послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик
- В Правительстве рассмотрели ход реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"
- Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде"
- Вопросы обеспечения стабильности цен на основные виды продуктов питания и непродовольственные товары рассмотрели в Правительстве
- Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте обсудила развитие экономических возможностей женщин в условиях цифровизации
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  