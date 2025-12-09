ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря

00:05 16.12.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 декабря в разрезе СВО. 3-я армия ВС РФ успешно наступает на запад после освобождения Северска. На Украине начался массовый отток наемников из-за угрозы перевода их в штурмовые подразделения. Редакция Readovka рассмотрела вопрос численности и происхождения наемнического контингента в ВСУ.



