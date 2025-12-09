|ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
15 декабря
Редакция Readovka собрала самые важные события 15 декабря в разрезе СВО. 3-я армия ВС РФ успешно наступает на запад после освобождения Северска. На Украине начался массовый отток наемников из-за угрозы перевода их в штурмовые подразделения. Редакция Readovka рассмотрела вопрос численности и происхождения наемнического контингента в ВСУ.
Развитие оперативной картины
Настал момент, когда южный сектор Краснолиманского направления, он же северский участок, становится частью Славянского направления. Оно обозначилось еще в конце осени в связи с резким ростом наступательной активности ВС РФ к северо-западу от Соледара. С овладением Северска следующими целями на пути наших войск являются малые города и поселки Славянско-Краматорской агломерации.
На бывшем северском участке части 3-й гвардейской общевойсковой армии продолжают развивать наступление, заняв территории между поселком Платоновка и селом Резниковка. За восточные окраины последнего уже идут бои. Примечательно, что отступающая 54-я ОМБр ВСУ, ранее составлявшая гарнизон Северска, не организовала ни обороны, ни инженерных заграждений. Площади непосредственно за городом оказались де-факто подаренными русским штурмовикам украинскими войсками. Однако противник располагает полевыми укреплениями западнее. Очередная линия неприятельской обороны пролегает от излучины Северского Донца у села Кривая Лука и далее через Каленики, прикрывая Рай-Александровку. Важно отметить, что указанная местность изобилует меловыми возвышенностями, на которые и опираются позиции ВСУ. Но превосходство русской армии в средствах поражения делает решаемой задачу по преодолению украинской обороны.
Важно также отметить, что неприятелю к востоку от Славянско-Краматорской агломерации необходимо обеспечивать удержание огромных площадей на протяжении более чем 15 км по фронту – от излучины Северского Донца до границы Константиновского направления. А резкое напряжение ВСУ практически на всем фронте ставит под вопрос возможность получения украинскими частями на Славянском направлении подкреплений в обозримой перспективе. Войскам незалежной жизненно необходимо удержать оборону по реке Гайчур севернее Гуляйполя и не допустить быстрого ухудшения оперативного кризиса на Добропольском и Константиновском направлениях. И это только часть первостепенных задач, стоящих перед ВСУ на данный момент. Таким образом, Славянское направление становится "младшим ребенком" для неприятельского генштаба, актуальная обстановка намекает, что украинские войска на нем будут обеспечиваться по остаточному принципу.
Кому бежать, кому умирать
Вопрос наемников, их количества и роли, которую они играют в ВСУ, всегда был одним из самых дискуссионных. Он особенно обострился в свете появления очередных сообщений в СМИ об оттоке "солдат удачи" из-за угрозы перевода их в штурмовые подразделения.
Количество наемников в украинской армии все время колебалось. Министерство обороны России и иные источники в разное время сообщали о том, что число "диких гусей" варьируется от 15 до 35 тыс. Разнится также и их "статус". Важно различать наемников, например, из стран НАТО, бывшего СССР и государств Латинской Америки, ведь они попали на Украину по разным причинам и занимают разное положение. Если выходцы из Старого Света в основном выполняют роль инструкторов, советников и узконаправленных специалистов, которые могут действовать в рамках компетенций на передовой, то латиноамериканские кадры – это совсем иная история. Известно, что поток наемников из криминально неблагополучных регионов Южной Америки функционирует в том числе за счет наркосиндикатов, извлекающих из него прибыль. И ее колумбийские бандиты получают как от входа на украинский, считай, на европейский наркорынок, так и от "продажи" солдат на нужды Банковой. Самим наркокартелям необходимы боевики, получившие боевой опыт в реальных условиях – это важный фактор во взаимоотношениях между наркосиндикатами и местными силовыми структурами.
Таким образом на Украине есть два вида наемников, которых можно разделить на тех, кто имеет возможность порвать с Киевом, только пожелав, и тех, кто по своим правам скорее напоминает "гладиатора", то есть воина-раба. Отметим, что выходцы из постсоветского пространства занимают промежуточное положение между этими двумя категориями. В свою очередь, европейские боевики, разумеется, могут, предчувствуя неладное, смотать удочки. А вот их южноамериканские "коллеги" даже при желании не могут выйти из ситуации, в которую сами же и угодили. Численность именно этого типа "солдат удачи" на Украине, вероятно, будет сохраняться неизменной даже с учетом потерь, поток одноразовых солдат в незалежную наркокартели наладили давно.
На вопрос хотя бы о примерной численности "диких гусей" нам поможет ответить украинский военный Константин Милевский.
"В ВСУ, по нашим данным, служат люди из 72 стран. На сегодняшний день около 40% – это представители Южной Америки. […] Всего в подразделениях Сухопутных войск служит более 8 тыс иностранцев", – сказал он в интервью изданию "Общественное" в августе этого года.
