Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику

01:26 16.12.2025

Казахстан может получить бесплатную трубу для газификации северных и северо-восточных регионов.



"Если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику, строительство профинансирует "Газпром", – рассказал @SputnikLive эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности РФ Игорь Юшков.



Российская компания обычно сама оплачивает строительство транзитных труб, в том числе за рубежом.



"Если маршрут пройдет через Монголию, Казахстану придется полностью оплачивать газопроводы для газификации страны".



