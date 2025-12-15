Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова

02:37 16.12.2025

Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы

Произведения Абая и Айтматова впервые перевели, используя общетюркский алфавит



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.12.2025



15 декабря войдет в историю как дата первого празднования Всемирного дня тюркских языков. Это решение было принято на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Инициатива принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который продвигает внедрение единого тюркского алфавита. В качестве демонстрации этого амбициозного проекта Тюркская академия представила знаковые литературные произведения – "Слова назидания" Абая Кунанбаева и "Белый пароход" Чингиза Айтматова – в переводе на общетюркский алфавит.



"Выбор даты символичен и имеет глубокий смысл, – сообщила Служба новостей ООН. – 15 декабря 1983 года датский лингвист Вильгельм Томсен объявил об успешной расшифровке алфавита орхонских надписей – одного из старейших известных письменных источников.



Надписи были созданы древними тюрками в VIII веке нашей эры в Орхонской долине, на территории современной Монголии, и обнаружены в 1889 году. Достижение Томсена дало бесценное представление о языковой традиции, которая сегодня связывает десятки общин по всей Евразии".



Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе 12-го саммита Совета глав ОТГ выступил с предложением, направленным на усиление культурной интеграции, в том числе через внедрение единого тюркского алфавита. Его поддержали лидеры Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Еще 21 страна поддержала эту инициативу на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Самарканде 1–13 ноября 2025 года.



Объявив Всемирный день тюркских языков, ЮНЕСКО подчеркивает важность языкового сотрудничества, культурного сближения и диалога между цивилизациями. Во Всемирный день тюркских языков будут проходить культурные и академические мероприятия, в том числе выставки, посвященные языковому наследию, лекции и публичные дискуссии, литературные и поэтические вечера.



Правящая партии Турции – Партии справедливости и развития (Ak Parti) представит уникальный документ "Видение тюркского мира", в котором будут отражены механизмы сотрудничества, политические и экономические цели. Уникальность его в том, что это будет первый политический текст, написанный с использованием единого тюркского алфавита.



Ранее Тюркская академия продемонстрировала возможности нового алфавита. Академия выпустила экспериментальные издания великих представителей тюркской литературы – Абая "Слова назидания" и Чингиза Айтматова "Белый пароход" – на едином тюркском алфавите. "Эти издания представляют собой живое воплощение культурного единения тюркского мира", – сказал в интервью агентству АЗЕРТАДЖ президент Тюркской академии, академик Шаин Мустафаев. По его словам, этот шаг призван укрепить языковое и духовное родство, облегчить взаимодействие и способствовать совместному культурному развитию. Он напомнил слова Эрдогана о том, что "общий алфавит – это путь к укреплению нашего единства".



Помимо алфавита, Тюркская академия активно реализует 40 научных проектов по изучению истории, языка и культуры тюркских народов. В текущем году издано 50 книг, включая "Историю тюркских стран", разрабатываемую по поручению глав государств.



"Очевидно же, что переход на общетюркский алфавит призван не только и не столько упростить коммуникацию между тюркскими народами и укрепить культурное сотрудничество, сколько активизировать политику дальнейшего отрыва именно Казахстана и Киргизии от России, а в перспективе вместе с ними и тюркских народов в самой России от русского мира и исторических корней. Опыт переформатирования огромных масс уже есть", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональной стратегии, доктор исторических наук Александр Кобринский. По его словам, что касается Казахстана и Киргизии, то это еще и политика деинтеллектуализации общества. "Книги-то классиков изданы на кириллице. Кто ж переиздаст такой массив литературы, в том числе и национальной? А разрыв поколений? И деинтеллектуализация обществ уже идет полным ходом", – подчеркнул эксперт.



Экспертов также беспокоит появившаяся информация о новой инициативе Турции – о переименовании Центральной Азии в Туркестан. Как заметил Александр Кобринский, если Центральная Азия – это регион, то Туркестан – это уже провинция.



"Турция намерена ввести термин "Туркестан" в международный оборот. Почему мы молчим по этому поводу? Я еще могу понять причины участия в ОТГ – для поддержания определенного баланса, для сохранения дипломатических отношений с Турцией, но позволять использовать себя в чужих геополитических играх – недопустимо", – заявил кандидат философских наук, бывший первый министр обороны Киргизии Мурат Бейшенов в рамках круглого стола: "Внешнеполитические итоги года Кыргызстана: от коллективной безопасности до тюркской интеграции", организованного ЦЭИ "Ой Ордо".



В рамках мероприятия также было отмечено, что форсированное внедрение в систему образования и медиасферу ЦА пантюркистских идей чревато утратой киргизским культурным пространством самобытности и перспектив развития по самостоятельному пути. Анкара намерена сформировать в ЦА и Азербайджане новую политическую и религиозную элиту, которая будет рассматривать Турцию в качестве главного идеологического ориентира. С этой целью, в частности, реализуется задача по замещению "советского наследия" пантюркистскими традициями и нарративами. Для этого лоббируется корректировка школьной программы путем включения в нее "единых тюркских" учебников. В подобной литературе внимание акцентируется на ложном тезисе о якобы повсеместном ущемлении Москвой прав тюрок "на протяжении веков", вымарываются достижения Киргизии советского периода, принижается вклад киргизского народа в дело Победы над фашизмом, проводятся попытки реабилитировать басмачей, участников Туркестанского легиона СС и т.д. "Лицемерность такого подхода проявляется в том, что, декларируя "братство тюркских народов", Анкара на деле продвигает туркоцентричный нарратив, в котором для центральноазиатских тюркских народов зачастую предусмотрена второстепенная роль", – считает Бейшимов.



Кроме этого, под руководством турецких военных ведется создание единой карты тюркского мира. Первое заседание состоялось еще год назад (см. "НГ" от 07.10.24). Генерал-майор Осман Альп Министерства национальной обороны ТР заявил местным СМИ, что карта станет мощным символом и инструментом укрепления тюркского единства, исторических связей и культурного взаимодействия.



На первом этапе планируется базовая географическая карта, которая должна отражать и географию, и рельеф местности, и места залежей полезных ископаемых, логистику, военные и гражданские инфраструктурные объекты, стратегически важные предприятия, государственные учреждения и транспортные узлы в рамках региона.



Дальнейшие детали проекта, включая возможное включение российских территорий, и его потенциал для военного сотрудничества остаются предметом спекуляций. В целом Турция активно использует подобные инициативы для продвижения идеи общего тюркского пространства под своей эгидой, формируя единую идентичность на основе транслируемых ею ценностей.