Вторник, 16.12.2025
Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
03:42 16.12.2025

Планы и экономика: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
Безопасен ли вход российских компаний в Исламский Эмират

Альберт Калашян
16 декабря 2025

Нормализация ситуации в Афганистане стала основной темой прошедшей в Тегеране встречи спецпредставителей государств - соседей Исламского Эмирата. В Кабуле подчеркивают готовность к расширению взаимодействия с Москвой. Посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан в беседе с "Известиями" оценил сотрудничество между двумя странами как отличное. Успехи он видит в различных сферах, включая политику и безопасность. Дипломат отметил, что ряд проектов находится на этапе подготовки к реализации, а подписанные на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" инфраструктурные соглашения сейчас ожидают воплощения.

Кабул ожидает реализации российский проектов

В Тегеране в минувшие выходные прошла региональная встреча по Афганистану - в ней участвовали спецпредставители России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. РФ представлял Замир Кабулов. Основной темой стали координация региональных подходов к обеспечению стабильности и нормализация ситуации в Исламском Эмирате. Стабильность в нем представляет стратегический интерес для всего региона, а участники встречи выступают за углубление координации между Афганистаном и соседними государствами, заявил по итогам совещания глава МИД Ирана Аббас Аракчи. На этом фоне в Кабуле рассчитывают на поступательное развитие сотрудничества с Москвой.

- Я оцениваю сотрудничество между нашими странами как отличное в различных областях, включая политическую и сферу безопасности. Действительно, есть инфраструктурные проекты, которые находятся на стадии подготовки к реализации, - рассказал "Известиям" посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.

Он добавил, что в прошлом году на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" было подписано несколько соглашений в сфере инфраструктуры и сейчас афганская сторона ожидает дальнейших практических шагов, чтобы реализовать достигнутые договоренности.

Экономическое взаимодействие действительно остается одним из ключевых направлений двусторонней повестки. В этом году Афганистан заключил краткосрочные контракты с российскими компаниями на поставки нефтепродуктов и нефти.

Кроме того, в рамках KazanForum был подписан меморандум о развитии двустороннего мультимодального сообщения, который предполагает участие России в формировании транспортной инфраструктуры Исламского Эмирата. Ранее в Кабуле также заявляли о заинтересованности в переговорах с Москвой о создании логистического центра в провинции Герат и привлечении российских компаний к восстановлению инфраструктуры.

Помимо соглашений, подписанных на форуме, в числе перспективных инфраструктурных инициатив выделяется проект Трансафганской железной дороги. Как сообщил в мае вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия и Узбекистан уже проводят изыскательские работы на территории Афганистана и совместно готовят экономическое обоснование проекта, которое планируется завершить к началу 2026 года. Магистраль должна соединить Афганистан с Пакистаном, а строительство займет как минимум пять лет.

Наименее рискованными и наиболее реалистичными выглядят проекты в сфере торговли, которые не требуют долгосрочных инвестиций и предполагают быстрый оборот товаров и средств, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар. Кроме того, перспективными могут быть отдельные производственные проекты на территории Афганистана с последующим экспортом продукции в соседние страны или в Россию. Возможности для сотрудничества эксперт также видит в сфере сельского хозяйства.

Безопасно ли сейчас в Афганистане

Вопросы безопасности остаются ключевым элементом региональной повестки вокруг Афганистана и напрямую влияют на перспективы экономического сотрудничества, включая российские проекты. Именно этой теме было уделено основное внимание на заседании представителей государств - соседей Афганистана.

В нынешнем году Россия сначала исключила "Талибан" из списка террористических организаций, а позже первой в мире официально признала власть движения в Афганистане. Во время региональных консультаций по урегулированию также акцентируется необходимость создать инклюзивное этнополитическое правительство. Такой подход рассматривается как одно из условий устойчивой стабилизации и расширения международного взаимодействия с Кабулом.

По итогам встречи иранская сторона заявила, что устойчивость в стране возможна только при условии отсутствия внешнего вмешательства, напомнив о негативных последствиях многолетнего присутствия сил НАТО и США.

Несмотря на общее улучшение обстановки внутри страны, сохраняются внешние и трансграничные риски. В частности, нестабильность на афгано-пакистанском направлении продолжает оказывать давление на ситуацию в сфере безопасности. Осенью между сторонами произошли вооруженные столкновения, однако позднее Кабул и Исламабад договорились в Дохе о прекращении огня. Тем не менее угроза обострения остается, что напрямую сказывается на инвестиционном климате и региональной торговле.

При этом Омар Нессар отмечает, что в целом уровень безопасности внутри Афганистана за последнее время повысился и условия для экономической активности стали более благоприятными. Однако, по его оценке, для запуска долгосрочных инфраструктурных проектов этого фактора недостаточно.

- Ключевое влияние на перспективы таких инициатив оказывают не только вопросы безопасности, но и статус действующей власти, а также отсутствие сформированной законодательной базы. Сохраняющийся правовой вакуум и неопределенность в экономическом развитии страны снижают предсказуемость условий для инвесторов, - рассказал "Известиям" эксперт.

В Москве неоднократно отмечали, что уровень безопасности в Афганистане за последние годы заметно вырос, однако проблем в стране по-прежнему достаточно. Вместе с тем российские власти исходят из того, что стабилизация ситуации открывает возможности для запуска крупных транспортных и энергетических проектов. А они в перспективе могут стать драйверами социально-экономического развития Афганистана и всего региона.

Борьба с международным терроризмом остается одним из приоритетов Исламского Эмирата. В российском руководстве также отмечали, что действующие власти Афганистана предпринимают меры по нормализации обстановки.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765845720


