Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"

12:00 16.12.2025

Поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем Независимости



Уважаемые соотечественники!



Поздравляю вас с Днем Независимости!



Этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана.



Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу – наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями.



