20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
14:28 16.12.2025

"Ответка" Москвы на конфискацию активов: Больше всего пострадает Кипр. А кто там держал миллиарды?
Профессор Родионов: Если бульдозер завелся и поехал, то остановить его уже вряд ли получится. Но есть нюанс

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Иван Родионов
Татьяна Куликова
16 декабря 2025

На решение Брюсселя о конфискации резервов Банка России за рубежом в пользу киевского режима Москва может ответить конфискацией активов европейского бизнеса в России.

А конфисковывать, слава Богу, есть что - до 2022 года Европа долгое время являлась крупнейшим инвестором в экономику России. По данным из разных источников, включая ЦБ РФ, на конец 2021 года общий объем европейских вложений в нашу экономику составил 323 млрд долларов США или 64% от всех прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Этих средств вполне достаточно, чтобы компенсировать потерю наших резервов за рубежом.

Однако тут есть один интересный нюанс. Европейские активы поступали в Россию в том числе и из офшорных зон. И некоторые полагают, что "европейские" вложения на самом деле частично являются выведенными в офшорные зоны нашими олигархами российскими деньгами.

Как обращает внимание, в частности, журналист Павел Демидович в своем tg-канале, доминирование Кипра, Бермудов, Нидерландов, Багам в списке "офшорных" ПИИ указывает на их преимущественно российское происхождение (на один только Кипр, по его выкладкам, приходится порядка 158 млрд долларов), реальные же долгосрочные европейские вложения из экономик стран ЕС были гораздо скромнее.

Получается, своим намерением симметрично и соразмерно ответить конфискацией Россия на деле возвращает себе активы российских олигархов, в свое время выведенных в офшоры.

Возникает вопрос: а как эти самые олигархи отнесутся к подобному "круговороту" их капитала? Просто как к само собой разумеющемуся? Сомнительно. Да и европейский бизнес из Британии, Франции, Германии, Швейцарии или Австрии, вложившийся в Россию, вряд ли спокойно будет стоять в стороне, когда на кону - свои кровные сотни миллиардов долларов.

- Национализация европейских активов не пройдет безболезненно для их настоящих владельцев, кем бы они не являлись, - считает экономист Татьяна Куликова.

- Когда у человека что-либо конфискуют, это всегда воспринимается болезненно, а по факту подразумевается именно конфискация. Но будут ли настоящие владельцы активов возмущаться и негодовать, и во что это выльется на практике - это уже не вопрос экономики. Это политический вопрос.

Чтобы давать прогноз по сценариям развития ситуации, надо четко понимать, какими возможностями обладают владельцы активов в области лоббирования тех или иных решений, а также то, каковы их силы и решимость идти, по сути, против власти.

Я, как экономист, не могу такие прогнозы давать. Хотя в целом допускаю, что если владельцы активов будут чувствовать, что они достаточно сильны для подобного противостояния, то они будут такому решению противодействовать.

Однако я лично не считаю этот сценарий базовым, потому что наша федеральная власть сегодня, как мы можем наблюдать, все-таки достаточно сильна, чтобы противостоять подобным попыткам.

Так что, скорее всего, никто из владельцев иностранных активов против такого решения восставать не будет.

- Если бульдозер поедет, его уже практически ничем не остановишь, - констатировал в беседе с "СП" профессор, доктор экономических наук Иван Родионов.

- С одной стороны, еще со времен Скрипалей было четко понятно, что деньги, выведенные из России, Запад априори воспринимает как полученные преступными путями. А значит, детям и внукам этими средствами пользоваться будет трудно.

В этих условиях, действительно, многие инвестировали выведенные средства обратно в Россию. Эти инвестиции превратились по факту в железо, дома, в другие активы. И в течение, как минимум, последнего года мы с вами наблюдаем, как подобные физические активы периодически обращаются в доход государства, а финансовые власти страны с удовольствием вновь выставляют их на торги.

В сухом остатке получается, что владельцы активов, приобретенных хитрым путем через схему вывода средств из России и последующей их инвестиции через офшор обратно в страну просто получают "возможность" еще раз купить свое же, только по более низкой цене.

Это очень хорошо иллюстрирует ситуация с нынешней оценкой аэропорта "Домодедово". Озвученная цифра вполне рыночная. Я лично считаю ее вполне адекватной текущей ситуации, но если отмотать историю на пару лет назад, там фигурировали бы совсем другие деньги.

"СП": Наши олигархи проглотят эту горькую пилюлю в целом молча, хоть и скосоротившись?

- Я думаю, да. Им придется искать какие-то выходы. Обидятся они? Да. Расстроятся? Конечно. Но их же предупреждало государство не единожды, что они сильно рискуют, выводя деньги за границу, хотя и держать их в России было тоже очень рискованно. Вот им в очередной раз более жестко на это и укажут.

"СП": В итоге найдут какой-то другой способ увода средств из России? Или им все-таки в этом вопросе кислород перекроют окончательно, и придется аккумулировать активы внутри страны?

- По-моему, проблема в том, что внутри страны достаточно сложно оставлять эти активы, потому что непонятно, что с ними делать.

Если у вас деньги в России честно заработанные, вы все равно будете думать, куда их вложить?

Если в оборудование, то в западное. Потому что отечественных аналогов для большинства отраслей, включая оборудование для производства товаров потребления, у нас практически не выпускают, а то, что есть, по большей части очень низкого качества. А чтобы вложиться в западное оборудование, деньги так или иначе придется сначала вывести из России.

То есть они все равно уйдут, и тогда опять возникнет риск. Потому что у тех, кто курирует эту сферу, появится вопрос: а почему это деньги из России были выведены? А поскольку эти люди в основополагающих процессах экономики, не говоря уже о более специфических, мало что понимают, то, скорее всего, их не устроят аргументы из разряда "так в России же ничего не купишь приличного".

Тот, кто выводит капитал, в любом случае будет под подозрением, даже если он собирался потом инвестировать деньги в свое производство здесь, а не просто вывести финансы из страны.

"СП": А если говорить о европейском бизнесе: что будет делать он в случае реализации Россией намерений национализировать их активы внутри страны? Он-то, наверное, едва ли будет молчать, глотать такие пилюли?

- На самом деле, с учетом фактора боевых действий, риски потери инвестиций уже реализовались для всех сторон. Я не удивлюсь, если на поверку окажется, что инвестиции номинально еще фигурируют в отчетностях компаний, а по факту уже списаны как безвозвратные потери.

Настоящие европейские инвесторы, не спекулянты, конечно, сильно расстроятся, но что поделаешь, риски-то уже реализовались.

"СП": Имеет ли смысл в такой ситуации рассуждать, кто в конце концов выиграет в экономической сфере от взаимных экспроприационных действий?

- Мое личное мнение ­- уместнее будет рассуждать, кто меньше в конечном итоге проиграет, поскольку выигрыша как такового не будет ни у одной стороны. И меня терзают смутные сомнения, что наши потери окажутся несколько более ощутимыми.

Хотя бы по той простой причине, что наши активы оказались заморожены на Западе в более ликвидной форме. Наши деньги там лежали на счетах. Это самая высокая степень ликвидности.

А европейские активы у нас быстро извлечь не получится, потому что это здания, сооружения, земля, оборудование и так далее. С точки зрения ликвидности они менее привлекательны.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765884480


