MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов

Держатели цифровых валют из "группы пяти" при желании могут конвертировать свои CBDC в золото



16.12.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Десятки стран мира ведут разработку и реализуют пилотные проекты CBDC – цифровых валют центральных банков. Большинство стран анонсировали свои CBDC как валюты, предназначенные для использования на внутреннем рынке. Но в последнее время ряд стран стали активно продвигать идею о возможности использования CBDC для трансграничных операций. Считается, что лидером в деле разработки и практического внедрения CBDC является Китай. Там уже несколько лет осуществляется пилотный проект по применению цифрового юаня физическими и юридическими лицами на внутреннем рынке.



Но вот уже почти пять лет Китай является участником международного проекта mBridge, который должен вывести китайский цифровой юань на международную арену. Более развернутое название проекта - Multiple CBDC Bridge (Мост для разных цифровых валют центральных банков). Проект направлен на разработку платформы для цифровой валюты с участием нескольких центральных банков и коммерческих банков. Запущен в 2021 году Центром инноваций Банка международных расчетов (BIS) в Гонконге. Тогда было заявлено, что участниками проекта являются Китай, Гонконг, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. В июне 2024 года к проекту присоединился Центральный банк Саудовской Аравии в качестве полноправного участника. На сегодняшний день в проекте пять полноправных участников и еще более тридцати членов-наблюдателей. В октябре 2024 года BIS объявил о выходе из проекта mBridge и о его передаче участникам. Конечно, самым влиятельным на сегодняшний день участником проекта является Народный банк Китая с его цифровым юанем.



Проект задуман таким образом, чтобы центральные банки стран могли проводить транзакции в режиме реального времени, что повышает прозрачность для участников и снижает риски. Эмиссия и платежи CBDC осуществляются посредством смарт-контракта (программный код, обеспечивающий определенные условия сделки между двумя или более сторонами на основе технологии блокчейн без участия посредников). В проекте mBridge используются псевдонимные адреса и зашифрованные платежные метаданные с целью обеспечения конфиденциальности транзакций. Особо следует подчеркнуть, что участники проекта mBridge стремятся избавиться от таких анахронизмов международных платежей, как корреспондентский банкинг и система СВИФТ.



Еще в 2022 году в рамках проекта mBridge 20 банков из четырех юрисдикций провели 164 валютные транзакции на общую сумму более 22 миллионов долларов США. Но это были мелкие пробные операции. А в феврале 2024 года Китай и ОАЭ совместно осуществили первую крупную трансграничную транзакцию CBDC на общую сумму, эквивалентную 13,6 млн долларов, использовав цифровые валюты юань и дирхам. Никаких сообщений о других транзакциях пока не было.



Имеется еще ряд похожих проектов, нацеленных на использование CBDC в трансграничных операциях. Чаще всего они осуществляются под эгидой BIS. Назову некоторые: Aurum (Гонконг); Dunbar (Австралия, Малайзия, Сингапур, ЮАР); Cedar x Ubin+ (Сингапур); Mariana (Франция, Сингапур и Швейцария); Icebreaker (Израиль, Норвегия, Швеция); Jura (Франция, Швейцария).



Но, по мнению экспертов, проект mBridge является наиболее продвинутым. Недалек момент, когда mBridge из пилотного проекта превратится в реально функционирующую систему трансграничных платежей с ежедневными оборотами, эквивалентными миллиардам долларов в сутки. Есть даже предположение, что такие операции уже проводятся, но пока в режиме полной секретности. Высказываются предположения, что если mBridge докажет свою жизнеспособность, то Китай как ведущий участник БРИКС приступит к созданию системы BRICS Bridge. Тогда страны-члены этой группировки (а их на сегодня 10) полностью эмансипируются от доллара в своих взаимных расчетах и получат полный иммунитет от любых санкций Запада.



Среди всех проектов по использованию CBDC для трансграничных операций некоторые наблюдательные эксперты называют проект mBridge самым перспективным, поскольку, этот "мост" предполагается построить на "золотых опорах". Давайте присмотримся к этой стороне проекта mBridge.



Страны-члены проекта имеют большие запасы золота в составе своих международных резервов. Конечно, на первом месте находится Китай – 2303,5 т, согласно официальным данным. Далее следуют (запасы золота в тоннах): Саудовская Аравия – 323,1; Таиланд – 234,5; ОАЭ – 74,4. Единственный участник проекта с очень скромным запасом – Гонконг; согласно официальным данным, всего 2,1 т. Впрочем, Гонконгу не обязательно иметь большой резерв золота, поскольку он является специальной административной зоной Китая. Все пять стран, входящих в mBridge, имеют активное сальдо торгового баланса. Но в последнее время это активное сальдо они предпочитают вкладывать не в американские казначейские бумаги, а в золото.



Эксперты высказывают предположение, что цифровые валюты указанных стран, используемые в трансграничных операциях в рамках "группы пяти" (страны-участники проекта mBridge), могут получить золотое обеспечение за счет драгоценного металла из резервов. И держатели таких цифровых валют из "группы пяти" при желании могут конвертировать свои CBDC в золото. Речь идет о "золотом стандарте mBridge". Раньше для закупок золота на мировом рынке центральным банкам и прочим инвесторам приходилось сначала покупать доллар США, а затем уже с помощью доллара покупать золото. В рамках "группы пяти" доллар США для инвесторов в золото становится "пятым колесом в телеге".



Кроме Китая достаточно развитые рынки золота имеются в Гонконге и ОАЭ. Другие члены "группы пяти" – Саудовская Аравия и Таиланд – в настоящее время также предпринимают шаги по развитию своих рынков золота. В частности, не так давно в Эр-Рияде открылся новый аффинажный завод. На его сайте сообщается, что золотые слитки "будут соответствовать глобально утвержденным стандартам и должны приниматься во всем мире всеми клиентами, включая все национальные банки".



13 декабря на сайте Money Metals Exchange опубликована статья известного специалиста по золоту Яна Ньювенхейса (Jan Nieuwenhuijs) "China Reaffirms Tight Grip on Gold Market, Ushering in a New Monetary Era" ("Китай подтверждает жесткий контроль над рынком золота, открывая новую денежную эру").



В ней автор совершенно справедливо утверждает: "Китай стремится создать альтернативу доллару США, избегая при этом рисков, связанных с выпуском собственной резервной валюты". Китай на хочет наступать на те грабли, на которые наступила Америка, когда она в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе продавила решение о придании американской национальной валюте, называемой "доллар", статуса международной валюты. Все это по истечении восьми десятков лет привело к экономической деградации США, за ней неизбежно следуют военное и геополитическое ослабление Америки.



В статье отмечается, что Китай создает инфраструктуру, которая позволит при необходимости конвертировать цифровые юани в драгоценный металл: "Китай станет крупнейшим или одним из крупнейших торговых партнеров стран, участвующих в mBridge, поэтому юань будет доминирующей торговой валютой в рамках этого соглашения. Именно поэтому китайцы создают Шанхайскую международную золотую биржу (SGEI). SGEI была основана в Шанхайской зоне свободной торговли (ЗСТ) в 2014 году и недавно открыла свое первое офшорное хранилище в Гонконге. Планируется открытие дополнительных хранилищ за рубежом".



Автор напоминает о том, что золото стремительно наращивает свою долю в международных резервах большинства страны, а доля доллара и евро снижается. Центробанки на мировом рынке золота являются крупнейшими нетто-покупателями драгоценного металла. Три подряд года (2022, 2023 и 2024 гг.) их чистые покупки превышали 1000 тонн. Если в конце 2024 года доля золота в суммарном объеме всех международных резервов мира составила 21%, то по итогам 2025 года, по оценкам Яна Ньювенхейса, она вырастет до 28%. По мнению этого эксперта, крупнейшим чистым покупателем золота является Китай. Причем большую часть своих покупок золота Китай в официальной статистике не отражает. На конец нынешнего года, по оценкам Яна Ньювенхейса, величина золотого резерва Поднебесной 5.411 тонн. Это в 2,35 раза превышает официальную цифру. По мнению эксперта, Пекин тайно готовит то, что можно назвать "золотым стандартом mBridge".



Наращивание золотых резервов, по мнению Яна Ньювенхейса, не полностью отражают и некоторые другие страны. По данным МВФ, в настоящее время суммарные золотые резервы всех стран мира составляют 35.938,2 т. А по оценкам Яна Ньювенхейса, реальная величина золотых резервов около 40.225 тонн. Расхождение между двумя цифрами округленно составляет почти 4,3 тыс. тонн. Большая часть этого расхождения (примерно 3,1 тыс. т) приходится на Китай. Если принять во внимание неучтенные золотые резервы, то доля золота в мировых международных резервах уже достигла планки в 30 процентов.



Среди других стран, которые не отражают все закупки золота своими центробанками в официальной статистике, присутствует Саудовская Аравия. В своих предыдущих статьях Ян Ньювенхейс оценивал, что за три года (2022-2024 гг.) Саудовская Аравия тайно закупила в резервы 160 тонн драгоценного металла. А потому сегодня реально величина золотых резервов этой страны приближается к 500 тоннам. Можно предположить, что Саудовская Аравия также активно участвует в подготовке "золотого стандарта mBridge".



В "пятерке" полноправных членов mBridge наибольший объем торговли приходится на пару Саудовская Аравия – Китай. Т. е. mBridge – мост в первую очередь между этими двумя странами. По итогам 2024 года товарооборот указанных двух стран составил 51 млрд долл. При этом экспорт в Китай из Саудовской Аравии (почти исключительно нефть) составил 31 млрд долл. Экспорт из Китая в Саудовскую Аравию – 20 млрд долл. Активное сальдо торговли у Саудовской Аравии. Судя по всему, активное сальдо в торговле указанных двух стран будет сохраняться у Саудовской Аравии. Можно предположить, что профицит торговли в цифровых юанях Саудовская Аравия будет конвертировать в золото из китайских резервов.



Из упомянутой реальной суммы золотых резервов в мире (40.225 т) почти половина (49%) приходится на страны, не относящиеся к западному миру. Ян Ньювенхейс обращает внимание на то, что в 90-е годы эта доля равнялась 25%. Незападный мир укрепляет свои позиции в золотых резервах. Вероятно, незападный мир может подумать о том, чтобы вернуться к золотому стандарту, но такому, который бы исключал ошибки золотодолларового стандарта Бреттон-Вудса.



О закате американского доллара сегодня говорят многие эксперты. Перечисляя различные факторы ослабления американской валюты. К этим факторам я бы добавил такие, как ускоренная покупка золота центробанками незападных стран и ожидаемый запуск системы mBridge. Источник - Фонд стратегической культуры

