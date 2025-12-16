В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов

Назначен новый ректор Green University – Центрально-Азиатского университета по экологии и изменению климата



16 декабря 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Новым ректором Центрально-Азиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата Green University назначен доктор технических наук, профессор Бахтиер Пулатов.



Назначение состоялось в соответствии с постановлением Кабмина.



