|В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
18:10 16.12.2025
Назначен новый ректор Green University – Центрально-Азиатского университета по экологии и изменению климата
16 декабря 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Новым ректором Центрально-Азиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата Green University назначен доктор технических наук, профессор Бахтиер Пулатов.
Назначение состоялось в соответствии с постановлением Кабмина.
До назначения Пулатов являлся заместителем председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
Пулатов в 2006 году окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации, в 2008 году – Вагинингенский университет (Нидерланды), а в 2015 году – Лундский университет (Швеция), где вел научную деятельность.
Работал в Центре экологических геоинформационных систем Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
Кроме того, Пулатов возглавлял филиал Научно-информационного центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала. Позднее занимал должность советника по вопросам привлечения инвестиций и грантов в системе Комитета по экологии, а также руководил Научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды и природоохранных технологий.
В августе 2024 года Пулатов стал членом Комиссии Международного союза охраны природы (IUCN) по климатическому кризису.
Напомним, первый и единственный в Центральной Азии экоуниверситет Green University открыли в Ташобласти в феврале 2024 года.
С июля 2023 года его возглавлял Жасур Салихов.