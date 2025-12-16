СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону

19:01 16.12.2025

Британская элита игнорирует реальность на Украине



Пресс-бюро СВР России,

16.12.2025



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, высшее руководство Великобритании в контактах с есовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег. Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой. И тогда уже точно можно будет безо всяких преград использовать Киев против России "до последнего украинца".



Высокопоставленные британские чиновники доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения о том, что Д. Трамп якобы стремится к достижению компромисса с Москвой в погоне за финансовой выгодой. Утверждается, что Россия обещала Белому дому направить принадлежащие ей суверенные активы, обездвиженные в Европе, на реализацию совместных проектов. Это, мол, является для Трампа важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы по Украине.



Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление чрезвычайных обстоятельств. Мнение несогласных с этим стран Евросоюза предлагается игнорировать.



Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине.



Хорошо известно, что на лжи, грабеже и пиратстве когда-то основывалось могущество Британской империи. Хотя былое величие Великобритании давно кануло в Лету, присвоение чужого и вранье остаются жизненным кредо так называемых лондонских джентльменов. Однако времена изменились безвозвратно, и в Лондоне должны осознать, что за любое преступление придется нести ответственность.