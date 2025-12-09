 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
20:06 16.12.2025

Бишкек, 16 декабря 2025 года – Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии подписания кредитного соглашения, предназначенного для финансирования проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

Соглашение было заключено между ОсОО "Компания железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" (Совместная проектная компания) и Синдикатом банков Китайской Народной Республики, включающим Государственный банк развития Китая и Эксимбанк.



Стоит отметить, что общая стоимость проекта железной дороги оценивается в 4,7 млрд долларов США. Половина указанной суммы в размере около 2,3 млрд долларов США будет предоставлено Китаем в качестве кредита на 35 лет Совместной проектной компании, учрежденной тремя странами. Погашение этой суммы будет осуществляться непосредственно Совместной проектной компанией. Оставшиеся 2,3 млрд долларов США будут внесены тремя государствами в уставный капитал Совместной проектной компании в следующем процентном соотношении: Китай – 51%, Кыргызстан и Узбекистан – по 24,5% каждая.

Выступая на церемонии подписания документа, заместитель Председателя Кабинета Министров Бакыт Торобаев подчеркнул, что согласно одному из ключевых положений инвестиционного соглашения между Кабинетом Министров Кыргызстана и Совместной проектной компанией, полное финансовое обеспечение проекта должно быть завершено до 20 декабря 2025 года, которое успешно выполнено уже сегодня.

"Это достижение заслуживает высокой оценки и ясно демонстрирует готовность Совместной проектной компании, созданной тремя странами, к реализации проектов международного уровня", – заявил заместитель Председателя Кабмина Бакыт Торобаев.

В свою очередь, генеральный директор ОсОО "Компания железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" Чжоу Син, отметил, что Совместная проектная компания сосредоточится не только на эффективном использовании привлеченных средств, но и на обеспечении надежного и своевременного выполнения всех обязательств по соглашению.

Отметим, что строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан- Узбекистан" является одним из наиболее технически и инженерно сложных проектов в регионе. В рамках его строительства предусмотрено возведение 50 мостов и 29 тоннелей общей длиной 120 километров. Это означает, что около 40% всего пути будет проходить через тоннели и по мостам. На территории Кыргызстана общая длина железной дороги составит 304 км.

Напомним, что официальный старт строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" был дан 27 декабря 2024 года президентами трех стран. Тогда Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев выступили с обращениями, подчеркнув стратегическое значение данного проекта.

Источник - Кабинет Министров Кыргызской Республики
