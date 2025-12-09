В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"

20:06 16.12.2025

Бишкек, 16 декабря 2025 года – Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии подписания кредитного соглашения, предназначенного для финансирования проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".



Соглашение было заключено между ОсОО "Компания железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" (Совместная проектная компания) и Синдикатом банков Китайской Народной Республики, включающим Государственный банк развития Китая и Эксимбанк.



