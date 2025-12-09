 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 17.12.2025
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
00:05 17.12.2025

ВС РФ приступили к прорыву генеральной линии обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 декабря в разрезе СВО. Русская армия приступила к прорыву линии обороны украинских войск в Запорожье по реке Гайчур. 77-я аэромобильная бригада ВСУ попала в окружение севернее Боровой. Наши бойцы при прочесывании Покровска обнаружили склад с дорогостоящей и исправной аппаратурой противника.



Сломать линию

Пока 5-я гвардейская общевойсковая армия разрезает оборонительную систему ВСУ в Гуляйполе, чуть севернее происходят ключевые события начала зимы 2025 года на южном участке фронта. Части ВС РФ полностью завершили зачистку от противника восточного берега Гайчура, освободив Варваровку. Теперь настал весьма ответственный момент. Украинские подразделения, даже несмотря на заявления командующего штурмовыми войсками ВСУ Манько о том, что Гуляйполе пало, продолжают цепляться за него даже без особых надежд изменить картину боев за город. И концентрация усилий противника в районе Гуляйполя открывает русским войскам возможность прорыва генеральной оборонительной линии незалежной по рубежам на реке Гайчур. ВС РФ стали прощупывать возможные участки прорыва этой линии обороны ВСУ. Так, наши соединения уже действуют на западном берегу Гайчура севернее Гуляйполя. Отмечено присутствие русских передовых сил в районе поселка Герасимовка, также наши штурмовики перешли водную преграду у поселка Новое Запорожье. Следовательно, очерчивается подготовка к штурму села Терноватое, успех в боях за которое будет означать фактический прорыв ВС РФ генеральной оборонительной линии ВСУ. Отмечается также присутствие русских войск на западном берегу Гайчура и у Доброполья. То есть можно говорить о том, что наши войска уже на трех участках, не считая самих пределов Гуляйполя, перешли реку и готовятся развивать наступление вглубь обороны противника. Таким образом ВС РФ планируют выйти во фланг всей украинской группировке, действующей к югу от областного центра – города Запорожье.

Однако в этой ситуации крайне важно не стать жертвой головокружения от успехов. На пространствах севернее города Орехов войска незалежной уже длительное время накапливают силы. Очевидно, что командование ВСУ попытается стабилизировать ситуацию. Важно отметить, что наши передовые подразделения на плацдарме, даже если плацдармов не один и не два, крайне уязвимы. Все из-за того, что пехотные группы действуют в отрыве, а применение техники на начальном этапе операции такого типа невозможно по ряду причин. Таким образом неприятель может всеми доступными ему средствами и медийными в том числе изображать отчаяние от немощи, как бы заманивая русские силы на западный берег Гайчура под серию контратак. ВСУ крайне важно подойти к вопросу обороны этих рубежей максимально грамотно даже не с точки зрения оперативного мастерства, а с точки зрения извлечения медийных выгод из складывающейся ситуации. Южный фас фронта для Банковой уже длительное время является источником дурных новостей, да и украинские военные блогеры систематически констатируют тяжесть положения там. По этой причине ВСУ попытаются добиться хоть небольшого, но успеха. Более выгодных условий при совокупном наличии резерва на данный момент для противника нет. Иначе повторится ситуация со сдачей территорий, как это было между реками Янчур и Гайчур.

Еще один котел

Министерство обороны России сообщило об освобождении села Новоплатоновка Харьковской области. Это означает, что подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, обороняющие Богуславку и Новую Кругляковку, оказались отрезанными от своих основных сил. Теперь противнику остается только пересекать на подручных средствах Оскольское водохранилище или быть уничтоженным.

В качестве "бонуса" части 1-й гвардейской ТА ВС РФ получают от изолированного противника возможность далее развить атаку по направлению к пгт Боровая в более выигрышных оперативных условиях. 77-я ОАэМБр ВСУ из актива сил, прикрывающего населенный пункт, выбыла. По этой причине весьма вероятен скорый штурм данного поселка.

Ценный трофей

В сети появилось видео, на котором наш боец в одном из подвалов освобожденного Покровска обнаружил целый склад украинских FPV-дронов, а также боеприпасы для них с катушками оптоволоконного кабеля. Кроме всего прочего, русский солдат нашел нечто крайне ценное – наземную станцию управления БПЛА (НСУ). Этот аппарат весьма многофункционален, и недаром военный ВС РФ называет его "мечтой дронщика", разумеется, что станция еще и дорогая.

Учитывая то, что наш солдат без особой опаски осматривает обнаруженное и еще включает НСУ, проверка помещения и предметов на минирование показала, что неприятель бежал впопыхах. Противник бросил крайне дорогую и негабаритную вещь в качестве "новогоднего подарка" для русских солдат.

В этой связи необходимо отметить крайне важную вещь, которую однажды поднимала редакция Readovka в беседе с экс-главой пресс-секретариата военного командования ДНР Эдуардом Басуриным. Он констатировал, что убежденные "патриоты Зеленского" и реальные необандеровцы, как правило, предпочитают держаться подальше от фронта и заниматься либо ведением блогов, либо тыловой работой, ну или, на худой конец, быть в "теплых местах", где шансов стать 200-м или 300-м поменьше. Они в своей сущности не готовы рисковать за собственные "идеалы" ввиду любви к деньгам и сопутствующей "шкурности". И как только появляется хотя бы намек на то, что безопасность улетучивается из-за приближения наших штурмовиков, такой противник не просто бежит, он драпает, бросая дорогущую технику и вооружение.

Вчера, 15 декабря, главным событием дня стало дальнейшее развитие наступления ВС РФ на запад от Северска.

Источник - Readovka
