ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря

00:05 17.12.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 декабря в разрезе СВО. Русская армия приступила к прорыву линии обороны украинских войск в Запорожье по реке Гайчур. 77-я аэромобильная бригада ВСУ попала в окружение севернее Боровой. Наши бойцы при прочесывании Покровска обнаружили склад с дорогостоящей и исправной аппаратурой противника.



