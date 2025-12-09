|ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
00:05 17.12.2025
ВС РФ приступили к прорыву генеральной линии обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 декабря в разрезе СВО. Русская армия приступила к прорыву линии обороны украинских войск в Запорожье по реке Гайчур. 77-я аэромобильная бригада ВСУ попала в окружение севернее Боровой. Наши бойцы при прочесывании Покровска обнаружили склад с дорогостоящей и исправной аппаратурой противника.
Сломать линию
Пока 5-я гвардейская общевойсковая армия разрезает оборонительную систему ВСУ в Гуляйполе, чуть севернее происходят ключевые события начала зимы 2025 года на южном участке фронта. Части ВС РФ полностью завершили зачистку от противника восточного берега Гайчура, освободив Варваровку. Теперь настал весьма ответственный момент. Украинские подразделения, даже несмотря на заявления командующего штурмовыми войсками ВСУ Манько о том, что Гуляйполе пало, продолжают цепляться за него даже без особых надежд изменить картину боев за город. И концентрация усилий противника в районе Гуляйполя открывает русским войскам возможность прорыва генеральной оборонительной линии незалежной по рубежам на реке Гайчур. ВС РФ стали прощупывать возможные участки прорыва этой линии обороны ВСУ. Так, наши соединения уже действуют на западном берегу Гайчура севернее Гуляйполя. Отмечено присутствие русских передовых сил в районе поселка Герасимовка, также наши штурмовики перешли водную преграду у поселка Новое Запорожье. Следовательно, очерчивается подготовка к штурму села Терноватое, успех в боях за которое будет означать фактический прорыв ВС РФ генеральной оборонительной линии ВСУ. Отмечается также присутствие русских войск на западном берегу Гайчура и у Доброполья. То есть можно говорить о том, что наши войска уже на трех участках, не считая самих пределов Гуляйполя, перешли реку и готовятся развивать наступление вглубь обороны противника. Таким образом ВС РФ планируют выйти во фланг всей украинской группировке, действующей к югу от областного центра – города Запорожье.
Однако в этой ситуации крайне важно не стать жертвой головокружения от успехов. На пространствах севернее города Орехов войска незалежной уже длительное время накапливают силы. Очевидно, что командование ВСУ попытается стабилизировать ситуацию. Важно отметить, что наши передовые подразделения на плацдарме, даже если плацдармов не один и не два, крайне уязвимы. Все из-за того, что пехотные группы действуют в отрыве, а применение техники на начальном этапе операции такого типа невозможно по ряду причин. Таким образом неприятель может всеми доступными ему средствами и медийными в том числе изображать отчаяние от немощи, как бы заманивая русские силы на западный берег Гайчура под серию контратак. ВСУ крайне важно подойти к вопросу обороны этих рубежей максимально грамотно даже не с точки зрения оперативного мастерства, а с точки зрения извлечения медийных выгод из складывающейся ситуации. Южный фас фронта для Банковой уже длительное время является источником дурных новостей, да и украинские военные блогеры систематически констатируют тяжесть положения там. По этой причине ВСУ попытаются добиться хоть небольшого, но успеха. Более выгодных условий при совокупном наличии резерва на данный момент для противника нет. Иначе повторится ситуация со сдачей территорий, как это было между реками Янчур и Гайчур.
Еще один котел
Министерство обороны России сообщило об освобождении села Новоплатоновка Харьковской области. Это означает, что подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, обороняющие Богуславку и Новую Кругляковку, оказались отрезанными от своих основных сил. Теперь противнику остается только пересекать на подручных средствах Оскольское водохранилище или быть уничтоженным.
В качестве "бонуса" части 1-й гвардейской ТА ВС РФ получают от изолированного противника возможность далее развить атаку по направлению к пгт Боровая в более выигрышных оперативных условиях. 77-я ОАэМБр ВСУ из актива сил, прикрывающего населенный пункт, выбыла. По этой причине весьма вероятен скорый штурм данного поселка.
Ценный трофей
В сети появилось видео, на котором наш боец в одном из подвалов освобожденного Покровска обнаружил целый склад украинских FPV-дронов, а также боеприпасы для них с катушками оптоволоконного кабеля. Кроме всего прочего, русский солдат нашел нечто крайне ценное – наземную станцию управления БПЛА (НСУ). Этот аппарат весьма многофункционален, и недаром военный ВС РФ называет его "мечтой дронщика", разумеется, что станция еще и дорогая.
Учитывая то, что наш солдат без особой опаски осматривает обнаруженное и еще включает НСУ, проверка помещения и предметов на минирование показала, что неприятель бежал впопыхах. Противник бросил крайне дорогую и негабаритную вещь в качестве "новогоднего подарка" для русских солдат.
В этой связи необходимо отметить крайне важную вещь, которую однажды поднимала редакция Readovka в беседе с экс-главой пресс-секретариата военного командования ДНР Эдуардом Басуриным. Он констатировал, что убежденные "патриоты Зеленского" и реальные необандеровцы, как правило, предпочитают держаться подальше от фронта и заниматься либо ведением блогов, либо тыловой работой, ну или, на худой конец, быть в "теплых местах", где шансов стать 200-м или 300-м поменьше. Они в своей сущности не готовы рисковать за собственные "идеалы" ввиду любви к деньгам и сопутствующей "шкурности". И как только появляется хотя бы намек на то, что безопасность улетучивается из-за приближения наших штурмовиков, такой противник не просто бежит, он драпает, бросая дорогущую технику и вооружение.
Вчера, 15 декабря, главным событием дня стало дальнейшее развитие наступления ВС РФ на запад от Северска.