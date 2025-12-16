 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 17.12.2025
НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
01:13 17.12.2025


Узбекистан начал поставлять соседям электроэнергию

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.12.2025

Таджикистан в 2027 году полностью забудет о лимите на потребление электроэнергии, заявил президент Эмомали Рахмон, выступая 16 декабря в парламенте. По его словам, к этому времени будет введен в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС и к сентябрю 2027-го будет обеспечена энергетическая независимость. Власти предпринимают и другие меры в обеспечении страны электроэнергией – планируется вступление Таджикистана в Объединенную энергосистему (ОЭС) Центральной Азии в первом квартале 2026-го. Чтобы справиться с текущим дефицитом электроэнергии, Таджикистан начал получать экстренные поставки из Узбекистана.

Таджикистан делает ставку на гидроэнергетику, достраивая Рогунскую ГЭС. Введено в строй только два агрегата из шести, что составляет около 25% проектной мощности.

Нехватка финансирования замедляет строительство, сроки завершения неоднократно переносились. Планируется третий агрегат сдать в эксплуатацию до конца 2027 года. "Мы прошли через трудные времена, зима 2026 года будет легче, и с 2027 года мы забудем о проблемах с электроэнергией", – сказал глава государства. По его словам, в настоящее время на строительстве Рогунской ГЭС задействованы 18,6 тыс. рабочих и специалистов, выполнено более 60% строительных работ.

"Все самые крупные и затратные работы успешно завершены", – отметил он, подчеркнув, что для продолжения строительства в этом году из госбюджета было выделено 9 млрд сомони (8,6 млрд руб.).

А пока Таджикистан начал получать электроэнергию из Узбекистана ежедневно до 2 млн кВт-ч, с перспективой увеличения этих объемов по мере расширения возможностей узбекской стороны. Об этом сообщили "Азии Плюс" в Министерстве энергетики и водных ресурсов страны. В ведомстве также отметили, что на уровне министров энергетики достигнуты предварительные договоренности относительно поставок электроэнергии из Казахстана и Туркменистана. В настоящее время ведется работа по решению технических вопросов, связанных с поставками из этих стран.

Однако ключевым вызовом для Таджикистана остается ограниченный доступ к внешним энергетическим рынкам. На данный момент он осуществляется исключительно на юго-западе страны, через энергосистему Узбекистана по стратегической ЛЭП 500 кВт "Регар-Гузар". Это обстоятельство диктует необходимость тщательной координации и согласования вопросов транзита туркменской и казахстанской электроэнергии с учетом пропускной способности узбекских сетей.

Как сообщили в Министерстве энергетики, полноценная параллельная работа таджикской энергосистемы в рамках Объединенной энергосистемы Центральной Азии, которая позволит автоматически устранить подобные сложности, будет налажена лишь после того, как северные линии республики будут интегрированы в региональное энергокольцо.

С Ташкентом Душанбе начал договариваться о поставках электричества еще минувшим летом. Поскольку республика ежегодно в осенне-зимний период, с октября по апрель, испытывает дефицит электроэнергии, 98% которой вырабатывается на гидроэлектростанциях. В нынешнем году кризис электричества начался уже в конце сентября. Если жители городов получали электроэнергию по восемь часов в сутки, то в отдаленных регионах страны население получает электричество всего по два-четыре часа в сутки, что существенно влияет на качество жизни и экономическую активность.

На переговорах министров энергетики Таджикистана – Далера Джумы и Узбекистана – Журабека Мирзамахмудова в Гулистоне шла речь об экспорте и импорте электроэнергии на осенне-зимний период 2025/26 года. Особое внимание главы энергетических ведомств уделили техническим проблемам проекта "Возобновление работы Единой энергосистемы Центральной Азии". Они признали, что для этого необходимо возродить единое энергетическое кольцо для стран Центральной Азии с подключением России, речь о котором идет не один год (см. "НГ" от 17.08.25).

В таджикском энергетическом ведомстве пояснили, что процесс создания ОЭС подразумевает параллельную работу, ключевой особенностью которой является объединение всей генерирующей мощности региона – около 90 электростанций – в единую сеть. Все потребители получат доступ к общему "котлу" электроэнергии. Это означает, что каждый независимо от своего географического положения сможет получать необходимое количество энергии из этой общей сети. Управление и контроль над ОЭС будут осуществляться централизованно из диспетчерского центра, расположенного в Ташкенте. Именно этот центр координирует распределение электроэнергии между странами.

В случае возникновения дефицита электроэнергии единственным способом стабилизации системы является временное отключение части потребителей. При этом доступ к общему "котлу" будет ограничен для тех, кто не входит в категорию первоочередной важности. Решение о том, какие именно потребители будут отключены, принимается странами-участницами самостоятельно.

Предусмотрена и ответственность за нарушения. Каждая страна, входящая в ОЭС, будет иметь установленный лимит на отбор электроэнергии. В случае превышения установленных лимитов или осуществления несанкционированного отбора энергии это рассматривается как серьезное нарушение. Такие действия могут привести к возникновению аварийных ситуаций и, как следствие, к масштабным перебоям в работе всей системы из-за каскадного эффекта.

Ранее об обмене электроэнергией и водными ресурсами договорились между собой Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Согласно подписанному в ноябре протоколу, зимой Казахстан и Узбекистан поставляют Киргизии электричество, чтобы Бишкек мог сократить зимнюю выработку на ГЭС и накопить воду в Токтогульском водохранилище, а летом Киргизия отдает воду для полива сельскохозяйственных земель этим двум странам. Это решит проблемы энергетической безопасности и водного дефицита в регионе.

Но для того чтобы ОЭС заработала, сторонам предстоит договориться о модернизации передающих энергетических мощностей в Казахстане, а возможно, и в Узбекистане.

Напомним, единая энергосистема Центральной Азии, или энергетическое кольцо, возникла в советское время в начале 1960-х. Эта взаимосвязанная система объединяла Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и пять областей Южного Казахстана. Координирующий центр в Ташкенте регулировал систему с 1970-х годов, помогая сбалансировать сезонные изменения спроса на электроэнергию и воду для орошения.

Первым в 2003 году покинул энергокольцо Туркменистан, найдя свой рынок в Иране. Узбекистан последовал его примеру в 2009-м, а затем и Таджикистан. С 2019 года страны Центральной Азии вновь стали говорить о необходимости возродить энергетическое кольцо. Инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиеева получила поддержку со стороны региона. Причина этого очевидна. Страны Центральной Азии пришли к выводу, что по отдельности они не способны обеспечить свою энергетическую безопасность и водоснабжение для сельского хозяйства.

Ждут в ОЭС и Россию, которая могла бы стать поставщиком электроэнергии для стран региона. Как считает руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев, намерение России присоединиться к центральноазиатскому энергетическому кольцу вполне логично. "Во-первых, в условиях сокращения сбыта электроэнергии на западном направлении Россия активно ищет новые рынки для своей энергетики. Центральная Азия становится ключевым направлением как для поставок электроэнергии, так и для экспорта углеводородов. Во-вторых, регион испытывает дефицит электроэнергии. Это создает взаимовыгодные условия для сотрудничества. Россия как поставщик и государства Центральной Азии как потребители имеют общие интересы. Страны, такие как Узбекистан и Казахстан, могут значительно выиграть от этого партнерства", – отметил в беседе с "НГ" Александр Воробьев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765923180


