На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы

02:05 17.12.2025 На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии фонарные столбы с искусственным интеллектом



15 декабря 2025



Tazabek - Бишкек и Ош получат в подарок умные фонарные столбы с бесплатным Wi-Fi, системой распознавания лиц и зарядкой для электромобилей.



В обоих городах установят смарт-столбы - автономные опоры освещения на солнечных панелях и ветрогенераторах, с камерами и аналитикой на базе искусственного интеллекта.



По словам инициаторов, проект должен одновременно дать экономию на уличном освещении, помочь с трафиком и пробками, а также добавить городу новые сервисы - от Wi-Fi до зарядки электромобилей.



В этом интервью Стивен Бирн (генеральный директор Project Vision AI) и Адилет Чаликов (партнер проекта) объясняют, почему Кыргызстан первым из стран Центральной Азии установит смарт-столбы, сколько их передадут Бишкеку и Ошу, где их планируют разместить и как устроена техническая модель "подписки" и обслуживания. Отдельно обсуждаются чувствительные вопросы - видеонаблюдение, хранение данных и границы допустимого: какие функции могут быть включены, а какие - ограничены требованиями государства.







- Стивен, вы недавно приехали из Великобритании с замечательным проектом - заключили Меморандум с двумя мэрами Оша и Бишкека о поставке смарт-столбов. Расскажите, пожалуйста, что это за смарт-столбы, как их установка изменит жизнь горожан?



- Мы специализируемся на решениях для умных городов с использованием искусственного интеллекта. Помогаем правительствам решать проблемы, связанные с высокими расходами на электроэнергию, с пробками и заторами на дорогах, а также с безопасностью горожан.



Установка умных столбов позволяет решить в числе прочих основные проблемы, которые есть в каждом крупном городе мира: перерасход электроэнергии и проблема с дорожным движением. Это отличное решение для городов и правительств по всему миру.



- Сколько таких столбов компания подарит Ошу и Бишкеку, и где именно они будут установлены?



- Мы установим восемь умных столбов в Бишкеке, а затем восемь столбов - в Оше.



- А по времени сколько займет установка?



- Каждый столб можно установить примерно за сорок минут. Мы надеемся завершить установку до Нового года, может быть, в ближайшие 2-3 недели. Я также хочу добавить, что мэр Бишкека и мэр Оша - отличные мэры, они отлично справляются со своей работой. Их репутация уже достаточно высокая, но благодаря внедрению этой технологии они точно войдут в историю в следующем году. Люди будут поражены тем, что даст им эта технология. Это даже более впечатляющее, чем появление интернета двадцать пять лет назад. Когда руководители городов внедрят эту технологию, то, возможно, войдут в историю как величайшие мэры Бишкека и Оша. Например, в Лос-Анджелесе есть мэр Том Брэдли, и международный аэропорт назвали в его честь.



- Чтобы людям было понятно, объясните, что "умеют" эти столбы, почему они называются умными?



- Первое, что они делают, это экономят расходы правительства на электроэнергию. Для правительств всего мира самые большие расходы - это расходы на освещение. Пятьдесят процентов бюджета уходит на освещение. Самую первую задачу, которую решают смарт-столбы – экономят до девяносто процентов электричества для уличного освещения , потому что функционируют на солнечных панелях и ветряных турбинах. Смарт-столбы работают автономно и не подключены к общей сети.



- Судя по материалам презентации, столбы подключены к сети Интернет и будут раздавать Wi-Fi, от них также можно будет заряжать электромобили. Кроме того, в столбы встроена камера, которая может идентифицировать человека и помогать городу в обнаружении преступлений и поиске детей, например. Расскажите об этом подробнее.



- Солнечные панели и ветрогенераторы будут вырабатывать электричество. Эту энергию можно будет использовать для зарядки электромобилей. На столбах также будут установлены камеры с искусственным интеллектом, которые смогут распознавать сетчатку глаза. Это новейшие технологии распознавания лиц, они эффективны в поиске пропавших людей. Уникальность столбов заключается в том, что они сочетают в себе и камеры, и выработку электричества. По сути, это продукт "все в одном". В этих новых технологиях заложено решение многих проблем, с которыми сталкиваются умные города: будь то зарядка автомобилей, создание собственных источников энергии, слежка за людьми или распознавание лиц пропавших людей, пожилых людей с деменцией, потерявшихся детей.



-А где именно будут установлены умные столбы?



- В Бишкеке возле столичной мэрии, потому что там много пешеходов, есть университеты, большой трафик. Это хорошая локация. В Оше первые столбы тоже планируется установить возле мэрии. Мэр города Ош также хочет установить смарт-столбы на границе. Пока точно не могу сказать где.



- Почему именно на границе?



- Это поможет властям решать проблемы с безопасностью, потому что искусственный интеллект смарт-столба будет считать каждого человека. Если вдруг в поле зрения попадет подозрительный человек, то искусственный интеллект будет на нем фокусироваться, искать данные о нем. Такие столбы уже установлены на границе Бразилии и Парагвая.



-Стивен, можете рассказать, насколько снизилась преступность после того, как установили столбы? Есть ли официальная статистика?



Это позволило снизить уровень преступности и контрабанды наркотиков на 90%. По словам местных властей, внедрить такую систему стоило еще много лет назад. Эффект во многом связан также с тем, что потенциальные нарушители знают о наличии камер и понимают, что их действия будут зафиксированы.



- Производились ли расчеты: сколько нужно таких смарт-столбов для Бишкека, для Оша, для небольшого города ?



- Если говорить о полном внедрении, есть разные подходы. Это можно сравнить со связью между городом и его жителями: вы начинаете, например, с мэрии и постепенно расширяете сеть дальше. После этого мы сможем оценить, сколько столбов потребуется и во сколько это обойдется, например, для Бишкека - в зависимости от масштаба проекта.



- Камеры, как я поняла, работают круглосуточно, куда отправляются данные?



- Есть два варианта сбора данных. Они могут направляться напрямую в Облако или в локальную базу. Если правительство не хочет использовать Облако, оно может использовать свой собственный сервер.



- Как эти смарт-столбы подходят правилам безопасности и конфиденциальности?



- Все зависит от требований конкретной страны. Государство либо разрешает использование тех или иных функций, либо нет. В одних юрисдикциях, например, строго ограничено или прямо запрещено распознавание лиц, в других это допускается только в особых случаях и с жестким контролем.



-Еще такой вопрос: у нас уже есть действующая система - "Безопасный город" по камерам и уличное освещение, на это тоже были потрачены средства. Если сравнивать нынешнюю инфраструктуру и новые технологии, что по стоимости выгоднее - дороже или дешевле?



- Во-первых, напрямую сравнивать их сложно: это разные решения. То, что сейчас установлено на улицах, для города - в основном расходная часть: правительство платит за эксплуатацию. То, что предлагаем мы, может стать источником дохода. Камеры, о которых вы говорите, при отключении электричества перестают работать - с нашей технологией этого не происходит. И снова: наша система способна приносить доход, тогда как старые камеры в основном только требуют затрат.



- Насколько такие смарт-столбы дорогие в обслуживании? Я имею в виду поддержание рабочего состояния, если вдруг какие-то комплектующие выйдут из строя.



-Вся эта технология работает по подписке. Обычно страна, которая внедряет решение, приобретает его, а подписка действует в течение десяти лет. Комплектующие меняются крайне редко, а специалисты проводят техническое обслуживание каждые 12–18 месяцев. Особенность этого столба в том, что это продукт "все в одном": внутри уже собраны технологии, которые не нужно устанавливать отдельно. Решение продумано с точки зрения "чистых" технологий - без лишних проводов. При необходимости смарт-столб может работать полностью автономно. Бывали случаи, когда отключалось электричество в Нью-Йорке и в Испании, а умные столбы продолжали работать. Полные отключения электричества, так называемые блэк ауты, со временем останутся в прошлом - это будет как переход от черно-белого телевизора к цветному: назад уже не вернуться благодаря технологиям.



- Насколько я понимаю, умные столбы реагируют на свет: в дневное время освещение отключается, а ночью, когда начинает темнеть, срабатывают датчики.



- Да, все это регулируется. Вы можете настроить систему под свои задачи: например, чтобы освещение на тротуаре в определенное время выключалось или снижалось на 50%, а на проезжей части оставалось на 100% до заданного момента. По сути, это полностью настраиваемое освещение - можно регулировать любую его часть.



- Почему правительство должно сделать выбор в пользу смарт-столбов, а не закупить, скажем, просто больше камер и фонарей?



- Эта технология позволяет не только сократить расходы на освещение до 90%, но и создать новые источники дохода - например, за счет умной парковки или зарядки электромобилей. Важно помнить и о пробках на дорогах. Самое ценное для жителей - это доступ к интернету и возвращенное время. Эта технология дает и то, и другое. Это шанс для страны совершить качественный скачок: за один год внедрить решения, на которые обычно уходят десятилетия.



- А как можно с помощью умного столба уменьшить пробки на дорогах?



- К счастью, у нас уже есть искусственный интеллект, который помогает решать эти проблемы.



ИИ использует алгоритмы прогнозирования, которые предсказывают поведение людей и транспортных потоков. Он может прогнозировать ситуацию на дорогах примерно за час до того, как она реально случится. Система хранит данные и историю трафика. Это немного похоже на ChatGPT: вы задаете вопрос - она выдает ответ. Здесь же "вопрос" - это текущая ситуация на дорогах, а "ответ" - оптимальное управление светофорами.



Например, если на улице, которая идет с севера на юг, в час-пик приходится 75% всего трафика, а на пересекающую ее улицу восток–запад - только 25%, система может дольше держать зеленый свет в направлении север–юг, чтобы пропустить основной поток. Затем ситуация меняется: трафик на другой улице увеличивается - и ИИ корректирует режим светофоров, выравнивая нагрузку. Так он может управлять движением по всему городу.



Я сравниваю это с кровообращением в человеческом организме. Если в одной "артерии" - на одной улице - образуется "закупорка", затор, то система перераспределяет транспорт по другим маршрутам, как кровь, которая идет в обход, чтобы организм продолжал нормально работать.



- Раз вы используете ветровые технологии, значит это ветрогенераторы, а они такие шумные. А здесь эта проблема как решена? Не будут ли они так стоять и гудеть?



- Эти турбины ультрабесшумные. Вы почти не услышите их.



- Наши фонари стоят близко друг к другу. На каком расстоянии можно устанавливать смарт-столбы?



- Их можно ставить на расстоянии от 50 до 100 метров друг от друга - это довольно далеко. И важно учитывать, что освещение у смарт-столбов значительно ярче, чем у старых или традиционных светодиодных светильников, которые используются сейчас.



- Как наши обычные уличные фонари загрязняют окружающую среду?



- Они выбрасывают миллионы и миллионы тонн углекислого газа. Наша турбина снижает его, как я уже сказал, почти на 90%. Это все равно, что сравнить грузовик с двигателем внутреннего сгорания и электромобиль.



- У нас все больше машин, которые ездят на электричестве и, как я понимаю, проблема с зарядкой будет решаться.



-На самом деле это проблема для всего мира. Во многих городах, где устанавливают зарядные станции для электромобилей, их недостаточно для всех машин. Так что это отличное решение для всех городов, чтобы было удобно не только парковаться, но и заряжать машину одновременно.



-Для зарядки электромобиля требуется много электроэнергии.



- Солнечная панель постоянно вырабатывает электроэнергию, как и ветряная турбина. Она накапливает вырабатываемую энергию, а затем подает ее в сеть.



- Значит ли это, что излишки электроэнергии поступают в сеть?



Он накапливает вырабатываемую электроэнергию, а затем, когда вы заряжаете свой автомобиль, система использует ее для зарядки автомобиля. У системы 3 аккумулятора.



- В пасмурный день, когда солнца вообще не будет и ветра тоже, как тогда будет этот смарт-столб работать?



- Столб можно использовать в сети, или в нее. В Англии гораздо меньше солнца в чем Кыргызстане, но они работают очень эффективно. К счастью, ветряная турбина всегда работает.



- А какая спецификация интернета нужна для таких смарт-столбов?



- Мы подключимся к телекоммуникационной компании, и это будет LTE в Бишкеке, или это будет 5G. Мы изучаем этот вопрос с городом.



-Над каким проектом вы сейчас работаете?



- Сейчас мы готовимся к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. В Рио-де-Жанейро мы только что завершили свои проекты, а в Сингапуре уже установлено несколько таких столбов.



- Где еще в мире еще установлены такие столбы?



Они установлены в 32 государствах, в том числе в Рио де Женейро в Бразилии на границе с Парагваем, в Англии, в Южной Корее, в Японии, в Нью-Йорке, в Филадельфии, в Лос-Анджелесе.



-В странах Центральной Азии кто-нибудь решился на установку, кроме нас?



- Кыргызстан - первый. И, к большому разочарованию других стран, мы хотели дать обещание именно Кыргызстану. На самом деле я считаю, что Бишкек может стать "Женевой Центральной Азии", и внедрение этой технологии может сделать это реальностью.



-Адилет, почему компания решила подарить первые смарт-столбы, и почему именно Кыргызстану?



- Я давно работаю с этой компанией и со Стивом и предложил им начать именно с Кыргызстана. Казахстан говорил: "Сделайте proof of concept у нас, мы хотим быть лидерами в Центральной Азии".



Но я настоял: давайте начнем с Кыргызстана и дадим стране этот грант. Потому что я здесь родился и вырос, я патриот своей страны и считаю, что пилотный проект должен стартовать именно здесь.



В итоге я их убедил. Мы договорились, что каждому городу передадим по 8 смарт-столбов. В Бишкек мы инвестируем 1,2 млн долларов, и столько же - 1,2 млн долларов - в Ош.



Еще одно преимущество этой технологии - мы можем давать людям бесплатный Wi-Fi.



Сейчас многие учатся онлайн, и они смогут пользоваться этим бесплатным интернетом.



Что есть у Кыргызстана? У нас нет нефти и газа. Зато мы можем дать людям образование.



Мы можем зарабатывать на туризме, привлекать больше туристов и таким образом получать доход - и государство, и люди. Где будут установлены смарт-столбы, там и будет Wi-Fi.



- Стивен, каким вы находите Кыргызстан?



- Это мой второй визит в Кыргызстан и я очень впечатлен Бишкеком, горами, пейзажем, людьми и едой. Люди такие гостеприимные. Считаю, что мы прибыли в очень подходящее время, потому что руководство в лице президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, а также мэров Оша и Бишкека делают прогрессивные вещи для развития городов и страны. Именно в этот период города могут сделать стремительный скачок в своем технологическом развитии. Кыргызстан сейчас входит в десятку лучших стран мира по росту ВВП. Если объединить волю правительства и новые технологии, подобные этим, то у Кыргызстана будет замечательная возможность привлекать иностранных туристов со всего мира. Тогда все узнают, насколько удивительная страна Кыргызстан. Она лучше, чем Альпы в Европе.



У меня складывается футуристическая картина: будто нами управляют технологии, и нет необходимости прибегать даже к человеческой помощи.



- Мы живем в удивительное время, когда технологии делают нашу жизнь намного удобнее и возвращают нам время.



Возвращаясь к вашему вопросу о том, почему Кыргызстан. Когда вы действуете, худшее, что может сделать город, - это медлить. Если действовать заранее, вы получаете огромное преимущество, внедряя такие решения. Поэтому мы хотели, чтобы Кыргызстан был первым.



Мой совет - внедрить эту технологию для горожан и для привлечения туристов. В Кыргызстане есть удивительные горы, о которых мало кто знает в мире. И когда люди узнают о них, я уверен, что они приедут - особенно если у них будет Wi-Fi, удобная парковка и современные городские удобства. Все больше и больше людей будет приезжать, тратить деньги, и это принесет новый доход Бишкеку. Я думаю, это беспроигрышный вариант для всех. Источник - Tazabek

