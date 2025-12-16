Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"

12:08 17.12.2025 Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона об основных направлениях внутренней и внешней политики республики



16.12.2025

город Душанбе



Дорогие соотечественники!



Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!



2025 год для славного народа Таджикистана и независимого таджикского государства с их заметными достижениями и важными событиями стал еще одним историческим годом.







В марте 2025 года в атмосфере свободы, прозрачности и на высоком уровне состоялись важные политические события – выборы депутатов Маджлиси намояндагон, местных маджлисов народных депутатов и членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Другим историческим событием является - полное решение приграничных вопросов, нерешенных в течение более 100 последних лет между двумя республиками – Таджикистаном и Кыргызстаном посредством подписания договора об определении государственных пограничных линий.



Также Главами государств были подписаны договор между Республикой Таджикистан, Республикой Кыргызстан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандская декларация о вечной дружбе, что создает прочную юридическую основу для развития региона и дальнейшего плодотворного сотрудничества.



В 2025 году Республика Таджикистан в рамках своих мировых инициатив во имя осуществления Резолюции Организации Объединенных Наций по "Международному году сохранения ледников" председательствовала на первой Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников.



По другой инициативе нашей страны была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием "Роль искусственного интеллекта для создания новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии".



Вдобавок к этому включение в Реестр мирового наследия ЮНЕСКО памятников культурного наследия древнего Хутталя на 47 сессии Комитета мирового наследия в городе Париже является свидетельством признания инициатив Таджикистана.



Также предметом гордости является то, что 12 декабря текущего года по инициативе Республики Таджикистан была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении 2027 года "Международным годом правового просвещения".



Признание этой нашей инициативы является выражением признания и поддержки мировым сообществом созидательных инициатив Таджикистана по актуальным вопросам глобальной повестки.



Дорогие соотечественники!



В течение последних 10 лет, то есть в период реализации двух краткосрочных программ страны, которые охватывают поэтапные периоды осуществления Национальной стратегии развития до 2030 года, во имя достижения стратегических целей и повышения уровня и улучшения качества жизни населения было осуществлено много важных и эффективных мер.



В результате объем Внутреннего валового продукта увеличился в 3,4 раза, а темпы развития национальной экономики ежегодно в среднем увеличивалась на 7,6 процентов.



Для обеспечения социально–экономического развития страны в этот период за счет всех источников финансирования было направлено более 670 миллиардов сомони, в том числе 159 миллиардов сомони зарубежного капитала.



В этот период объем Внутреннего валового продукта на каждого жителя увеличился в 2,7 раза из 6 тысячи сомони 2015 года, был доведен до 16,1 тысяч сомони в 2025 году.



Население страны с 8,5 миллиона жителей 2015 года выросло до 10,7 миллионов жителей в 2025 году, то есть увеличилось на 26 процентов, а показатель долгожительства населения с 70 лет достиг 77 лет.



В этот период уровень бедности снизился до 19 процентов.



Денежные доходы населения с 26 миллиардов сомони 2015 года увеличились до 165 миллиардов сомони в 2025 году, то есть в 6 раз.



В 2025 году была принята Среднесрочная программа развития страны на 2026 -2030 годы, как конечный период Национальной стратегии развития до 2030 года.



Своевременное и качественное ее осуществление позволит в течение пяти будущих лет увеличить объем валовой внутренней продукции в 2 раза, и снизить уровень бедности до 10 процентов и увеличить долю средних слоев населения до 50 процентов.



В этот период экономическое развитие ежегодно в среднем будет увеличиваться на 8,7 процента, в том числе производства продукции в промышленных сферах на 20 процентов, сельского хозяйства - 8,4 процента и объем платного обслуживания на 11,7 процентов.



В связи с этим Правительству страны, министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти поручается для достижения приоритетов развития обеспечить своевременное и полное осуществление Среднесрочной программы развития на 2026-2030 годы.



В настоящее время в стране осуществляются конкретные меры в направлении привлечении отечественного и зарубежного капитала, образования промышленных предприятий, строительства и реконструкции энергетических и транспортных объектов, эффективного использования сельскохозяйственных земель, увеличения услуг, расширения регионального и международного сотрудничества и реализации различных важных проектов.



В 2025 году объем внутреннего валового продукта достиг 173 миллиардов сомони, а реальные темпы его развития составили 8,4 процента.



Наряду с этим, нам необходимо обеспечить темпы развития национальной экономики в 2026 году не менее 8 процентов, а также в последующих годах обеспечить устойчивость макроэкономических показателей.



Правительство страны должно укреплять приоритетные направления развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, ускоренную индустриализацию посредством современных технологий, использования транзитных и туристических возможностей, продолжения реформы государственного управления, поддержку предпринимательства и улучшения атмосферы инвестирования. В этом процессе первостепенное внимание необходимо уделять эффективному управлению государственных предприятий, развитию "зеленой" и "периодической экономики", переходу на экономическую модель, основанную на знаниях и новаторстве, развитию человеческого капитала и предотвращению влияния изменения климата.



Дорогие депутаты!



Ускоренное продвижение цифровых технологий и расширения возможностей искусственного интеллекта в современном мире требуют, чтобы эти достижения были эффективно использованы во всех производственных и не производственных сферах, и превратились в дополнительный источник экономического развития и экспорта услуг.



Парламенту страны необходимо принять меры для обеспечения правовой основы перехода на цифровую экономику и использования искусственного интеллекта.



В этом процессе Службе связи поручается для осуществления созидательных мер в рамках "Годов развития цифровой экономики и инновации", а также на основе стратегических целей и задач страны разработать и представить Правительству страны проект "Стратегии развития сферы связи на период до 2040 года".



Необходимо принять оперативные меры для обеспечения населения высокоскоростным интернетом и развития телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе реконструкции междугородних оптико-волоконных линий и увеличения международных линий.



Министерство экономического развития и торговли и Агентство инновации и цифровых технологий обязаны совместно с министерствами образования и науки, промышленности и новых технологий, финансов изучить потребности рынка труда в направлении цифровой экономики и принять необходимые меры для увеличения числа специалистов данной сферы, а также улучшения качества подготовки кадров.



В связи с этим Министерству финансов, Национальному банку, Налоговому комитету, другим соответствующим министерствам и ведомствам поручается укрепить работы для увеличения доли безналичных оплат и использования платежной инфраструктуры.



Агентству инноваций и цифровых технологий поручается принять неотложные меры для полного внедрения и обеспечения массового использования единого сайта государственных услуг.



Сегодня нам необходимо наладить процесс государственного управления посредством цифровых технологий и искусственного интеллекта, и снизить влияние человеческого фактора во всех сферах и всех видах финансовых отношений.



Простой пример: в прошлые годы, то есть до внедрения современных технологий, учета и оплаты электроэнергии – биллинговой цифровой системы в отчетах электросетей 30-40 % населения не оплачивали плату за использование электроэнергии.



После внедрения новой биллинговой системы 100 процентов населения будут полностью считаться плательщиками за использование электроэнергии.



Эти цифры свидетельствуют о том, что ранее под влиянием человеческих факторов или злоупотребления должностью со стороны некоторых работников сферы оплата полностью не учитывалась и безосновательные потери электроэнергии искусственным путем перекладывались на население и других групп пользователей электроэнергии.



Только в городе Душанбе в результате внедрения биллинговой цифровой системы за 11 месяцев текущего года потери составили 13 процентов, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года меньше на 7 процентных пунктов.



В октябре месяце текущего года уровень потери в городе Душанбе сократился до 5,1 процента по сравнению 15,1 октября 2024 года, то есть на 10 процентных пунктов.



Потери электроэнергии в стране за 11 месяцев текущего года составили 3 млрд киловатт/часов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 500 млн киловаттчасов.



В этот период зарегистрированы более 100 тысяч потребителей и в энергетическую систему поступило 1,5 млрд сомони.



Потери в городе Душанбе за 11 месяцев текущего года сократились с 20% до 13%, а в октябре до 5%).



Министерствам финансов, экономического развития и торговли, Национальному банку и Налоговому комитету поручается в сотрудничестве с другими соответствующими министерствами и ведомствами принять меры для полного перехода на цифровой процесс управления государственными финансами, внедрения международных стандартов учета и финансового отчета во всех субъектах хозяйствования, несмотря на их форму имущества.



Также подчеркиваю, что полное внедрение безналичной системы оплаты в точках торговли и обслуживания относятся к важным вопросам.



Достопочтенные присутствующие!



В настоящее время в стране доля частного сектора в производстве товаров составляет 80%, а занятость населения – 70%, что считается продвигающей вперед силой развития страны.



Правительству страну необходимо принять эффективные меры для облегчения доступа частного сектора к ресурсам, государственному обслуживанию, информации, недорогим финансовым средствам, технологиям и знаниям с целью повышения конкурентоспособности, разработки и реализации инвестиционных проектов и укрепления места на отечественных и зарубежных рынках.



Также с учетом осуществления стратегических целей государства необходимо работать в направлении привлечения зарубежного и внутреннего капитала, особенно прямого.



До сегодняшнего дня осуществлен ряд важных мер для усовершенствования администрирования налогов, расширения дистанционного сотрудничества с гражданами и налогоплательщиками и расширения цифровой экономики в рамках "Программы развития администрирования налогов на 2020-2025 годы.



Осуществленные меры способствовали цифровизации сферы, повышению уровня и улучшения качества государственных электронных услуг, упрощению выполнения налоговых обязанностей, а также развитию предпринимательской деятельности и повышению культуры оплаты налогов предпринимателями.



С учетом продолжения реформ и необходимости укрепления поддержки предпринимательской деятельности Правительству страны поручается в короткие сроки принять и реализовать новую Программу развития администрирования налогов на 2026-2030 годы.



Также наряду с этим министерствам и ведомствам необходимо принять дополнительные меры по вопросу повышения уровня финансового просвещения и культуры налогоплатежности гражданами и налогоплательщиками.



Уважаемые присутствующие!



В результате осуществления необходимых мер в направлении обеспечения устойчивого развития страны с каждым годом увеличивается общий объем дохода государственного бюджета за счет всех видов источников дохода, и в 2025 году этот показатель достиг 50 миллиардов сомони, что на 65 процентов или 20 миллиардов сомони больше по сравнению с 2021 годом.



Несмотря на это сложная и непредсказуемая политическая и экономическая ситуация сегодняшнего мира побуждает нас привести в соответствие с современными нормами финансовую систему страны и еще больше повышать эффективность государственного финансового управления.



Особо подчеркиваю, что больше чем когда-либо необходимо уделять внимание целенаправленным затратам государственного бюджета



Министерству финансов совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами, а также с местными исполнительными органами государственной власти необходимо принять дополнительные меры в этом направлении.



Министерства финансов, экономического развития и торговли, Национальный банк, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и другие соответствующие структуры обязаны принять необходимые меры для расширения рынка государственных и корпоративных ценных бумаг.



Напомню, что введение в оборот ценных "зеленых" бумаг и организация повторного, активного и прозрачного их рынка является одним из важных задач в этом направлении.



Наряду с этим должна быть разработана и принята Стратегия развития рыночного капитала.



В течении последних 10 лет общий объем выданных кредитов составил 143 миллиарда сомони.



Но из них только 38 процентов приходятся на производственное предпринимательство, что еще не достаточно.



Национальному банку и кредитным организациям необходимо принять меры для большего привлечения в банковскую систему зарубежного капитала, сбережений реальных и юридических лиц, большего предложения кредитов в приоритетные сферы экономики, в особенности производственного предпринимательства.



Для улучшения доступа производственных предпринимателей к недорогим долгосрочным кредитам и увеличения объемов кредита предлагаю создать Фонд гарантии кредитов.



Также для улучшения социальных условий народа и расширения возможностей доступа граждан к жилищной площади следует усовершенствовать механизмы развития рынка ипотечных кредитов и принять необходимые меры для увеличения объема таких кредитов населению.



Уважаемые депутаты!



С целью достижения одной из национальных стратегических целей – ускоренной индустриализации страны в период ее реализации (2019-2025) то есть за семь последних лет построены и сданы в эксплуатацию более 2600 промышленных предприятий с организацией более чем 87 тысячи рабочих мест.



В частности, только в 2025 году к деятельности приступили 400 производственных предприятий.



Объем производства продукции сферы минералов с 7,7 миллиарда сомони 2020 года доведен до 27 миллиарда сомони в 2025 году, и рост этого показателя обеспечен в объеме 3,4 раза.



Если в 1991 году в сфере минералов было произведено 3 наименования продукции (золото, серебро и свинцовый порошок), то в 2025 году доведен до 17 наименований.



Следует отметить, что в настоящее время производство золота по сравнению с 1991 годом увеличилось в 7 раз, серебра в 6 раз и свинцового порошка в 9 раз.



Меры, предпринятые в направлении ускоренной индустриализации страны, позволили за 7 последних лет увеличить объем производства продукции в 2,5 раза, и в 2025 году этот показатель доведен до 66 миллиардов сомони.



Темпы развития сферы промышленности в 2025 году составили 22 процента.



Министерству промышленности и новых технологий необходимо посредством использования всех мощностей и возможностей обеспечить реальное годовое развитие сферы в течение 5 будущих лет на уровне не менее 25 процентов.



В этом процессе необходимо с привлечением отечественного и зарубежного капитала принять дополнительные меры для создания новых предприятий с целью полной переработки отечественного сырья в особенности минералов, цветных, ценных и редких металлов, сельскохозяйственной продукции и лекарственных трав и увеличить объем производства экспортной и импортозамещающей продукции.



Также Правительству страны необходимо принять и осуществить "Новую программу ускоренной индустриализации страны на 2026-2030 годы" и "Программу развития производства и обогащения цветных, редких, ценных металлов и другого важного сырья".



Наряду с этим следует реализовать необходимые меры для обеспечения эффективного и рационального использования подземных ресурсов, усиления государственного контроля, способствования устойчивому развитию сферы добычи и геологии.



Министерствам финансов, промышленности и новых технологий, Главному управлению геологии и Налоговому комитету совместно с другими министерствами и ведомствами необходимо разработать и представить Правительству страны нормативно правовые документы регулирования деятельности в упомянутых сферах.



В разрабатываемых документах должны быть отражены ясно вопросы, связанные с полным статистическим охватом упрощения государственной официозности в том числе, выдачи лицензий, совершенствование порядка налогообложения, природных ресурсов и решением других проблем.



Напомню, что в ходе осуществления этих задач особое внимание должно быть направлено на развитие легкой промышленности, тщательную переработку продукции и производству редких и ценных металлов.



В течение минувших 10 лет в сферу энергетики страны было инвестировано 60 миллиардов сомони, в результате чего производственные мощности электроэнергии возросли в объеме 1017 мегаватт.



Только за счет реконструкции и обновления действующих электростанций производственные мощности возросли на 200 мегаватт.



В частности, в 2025 году полностью завершены работы по реконструкции и обновлению гидроэлектростанции "Кайраккум" на сумму 1,8 миллиарда сомони, и ее производственная мощность с 114 мегаватт возросла до 174 мегаватт, то есть на 60 мегаватт.



Наряду с увеличением производственных мощностей осуществлен ряд других важных проектов, в том числе созданы новые электрические подстанций и линии электропередач.



В этот период объем производства электроэнергии в стране увеличился на 7 миллиард киловаттчасов, или 40 процентов, а из 17,2 миллиардов киловатт часов 2015 года, этот показатель доведен до 24,2 миллиарда киловатт часов в 2025 году.



Мы хорошо знаем трудности славного народа Таджикистана в условиях временного ограничения подачи электроэнергии.



Такая ситуация с одной стороны является результатом роста населения и как я говорил выше, увеличения количества промышленных предприятий и в целом, увеличения потребления электроэнергии, с другой стороны влияния малых осадков нынешней осенью и сокращения поступления воды в плотины гидроэлектростанций страны.



В период независимости в стране построено 1 млн 300 тысяч новых жилых домов, более 8 млн 400 тысяч человек улучшили свои жилищные условия.



Только за 7 последних лет в стране к деятельности приступили 2 тысячи 600 новых производственных предприятий, что стало причиной роста потребления электроэнергии.



Вдобавок к этому, как было сказано выше, потери электроэнергии и сейчас продолжаются и составляют более 3-х млрд.



Правительство страны принимает все необходимые меры для устранения этой проблемы.



В настоящее время начаты проектные работы строительства двух солнечных станций с общей мощностью 500 мегаватт – 250 мегаватт в Согдийской области и 250 мегаватт в Хатлонской области, которые будут сданы в эксплуатацию в августе 2026 года.



Так же в сентябре 2027 года будет задействован третий агрегат гидроэлектростанции "Рогун", и будет обеспечена энергетическая независимость страны.



Правительство страны посредством использования всех ресурсов и возможностей регулярно продолжает строительство гидроэлектростанции "Рогун".



В настоящее время на данном объекте осуществляют деятельность 18600 строителей и инженерно-технических специалистов, а количество техники, то есть машин и механизмов составляет более 3900 единиц.



Для ускоренного продолжения строительных работ на станции в текущем году за счет государственного бюджета выделено более 9 миллиардов сомони и до сегодняшнего дня на станции выполнено почти 60 процентов строительных работ.



Правительство страны, все руководители и ответственные лица, строители этого гигантского объекта обязаны с чувством высокой ответственности и на высоком качественном уровне ускорить строительство станции, и обеспечить выполнение данного указания по введению в действие третьего агрегата станции в сентябре 2027 года и обеспечечить энергетическую независимость.



В соответствие с аналитическими данными потребность на электроэнергию внутри страны с каждым годом растет и в 2030 году по сравнению с 2025 годом увеличится на 31 процент.



В этом процессе для обеспечения возрастающих потребностей социально-экономических сфер страны на постоянную и устойчивую электроэнергию, наряду с созданием новых производственных мощностей ключевую роль играют также экономное использование электроэнергии.



Очень важно, чтобы в этом направлении все группы потребителей были рациональными и экономными.



Мы намерены в течение 2-х будущих лет с привлечением прямых инвестиций построить и сдать в эксплуатацию в стране несколько солнечных электростанций общей мощностью 1500 мегаватт.



Правительству страны, а также руководству Министерства энергетики и водных ресурсов поручается укрепить сотрудничество с отечественными и зарубежными инвесторами для создания солнечных электростанций и принять оперативные меры для своевременной реализации проектов.



Также необходимо как можно скорее завершить работы по полному внедрению современной биллинговой системы с использованием цифровых технологий в электросетях страны.



Таджикистан обладает множеством гидроэнергетических ресурсов и имеет возможность обеспечивать потребности крупных расчетных центров искусственного интеллекта, "зеленой" электроэнергией и холодной водой.



Поэтому Правительству страны поручается, принять меры с целью использования возможностей искусственного интеллекта в процессе развития по созданию Национальной корпорации искусственного интеллекта, Регионального центра искусственного интеллекта и комплекса центров переработки "зеленой информации" (дата-центры).



Дорогие друзья!



Несмотря на изменение климата, в том числе повышения температуры воздуха в 2025 году в результате добросовестного труда земледельцев страны темпы развития сельскохозяйственной сферы достигли 8,5 процента, и обеспечено изобилие потребительского рынка.



Также меры, уровень охраны продовольственной безопасности с 60 процентов 2015 года увеличился до 85 процентов в 2025 году.



Это означает, что земледельцы страны, несмотря на неблагоприятные погодные условия текущего года, пыльной бури, добросовестно трудясь, обеспечили продовольственный рынок продукциями.



Поэтому я выражаю благодарность всем земледельцам, дехканам, специалистам сферы и всему населению, которые самоотверженным патриотическим трудом и рациональным использованием земли и воды производят продукты питания.



Согласно данным ФАО ООН до 2030 года свыше 500 млн человек в мире будут страдать от голода, в 2024 число голодающих людей увеличилось до 670 млн человек.



Уверен, что при такой неблагоприятной ситуации земледельцы страны будут трудиться еще больше и эфффективным трудом, в том числе земли и воды получат обильный урожай и обеспечать продовольственную безопасность.



В связи с этим, Правительству страны поручается разработать и представить проект закона об аграрной политике.



Правительству страны также поручается, принимая во внимание роль хлопководческой сферы в обеспечение населения рабочими местами, производстве сырья для развития легкой и пищевой промышленности и увеличения объема экспорта продукции, внедрить механизм обеспечения устойчивого развития хлопководческой сферы.



Также поручается разработать и осуществить Государственную программу инновационного развития в сфере хлопководства на 2026-2030 годы.



Министерствам юстиции, сельского хозяйства, финансам, экономического развития и торговли, Налоговому комитету и Таможенной службе с целью поддержки сферы хлопководства до нормализации положений в сфере поручается в течении 2-х месяцев представить Правительству страны необходимые предложения по внесению соответствующих изменений в нормативно-правовые документы.



Подчеркиваю, что стимулирование эффективной деятельности хлопководческих хозяйств является важным вопросом в этом направлении.



Уважаемые депутаты!



Для улучшения состояния автомобильных дорог и магистралей, превращения Таджикистана в транзитную страну в настоящее время продолжается реализация 16 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 11,3 миллиарда сомони.



В 2025 году в рамках упомянутых проектов в эксплуатацию были сданы 236 километров автомобильных дорог и другие автодорожные объекты в соответствие с международными требованиями и на общую сумму на 5,4 миллиарда сомони.



К упомянутым объектам относятся дороги Обигарм – Нуробод и Рогун общей протяженностью 87 километров, 109 километров дороги Калаи Хумб –Ванч, 40 километров международных дорог в Согдийской области, 30 больших и малых мостов, 5 туннелей и 6 противолавинных коридоров протяженностью 13 километров. .



В настоящее время продолжаются строительство 50 километров международной дороги Дангара–Гулистон, 33 километра дороги Гулистон–Фархор, и еще 12 километров международных дорог в Согдийской области на общую сумму 2 миллиарда сомони.



В 2025 году началось строительство крупнейшего моста в стране через плотину гидроэлектростанции "Рогун" протяженностью 920 метров и три автомобильных моста протяженности 368 метров, общая сумма которых составляет 900 миллионов сомони.



В 2026 году начнутся строительство и обновление 300 километров международных и республиканских автомобильных дорог на общую сумму 3 миллиарда сомони.



К ним относятся дороги Вахдат –Обигарм (70 километров), Гулистон – Куляб (33 километра), Хорог- Рошткалъа (39 километров), Мургаб- Кульма (67 километров), Балджувон – Сари Хосор (55 километров), Хистеварз –Канибадам (Арка) (10 километров) 11 километров объездной дороги города Куляба и 5 автомобильных мостов на дороге Лаби Джар –Сангвор.



Министерству транспорта необходимо расширить свою деятельность в сотрудничестве с партнерами по развитию для продолжения создания и реконструкции дорог, имеющих международное значение с учетом качественного проектирования.



Наряду с этим министерству необходимо принять меры для организации транспортно-логистических центров, реконструкции транспортного железнодорожного парка и его инфраструктуры.



Правительству страны также поручается принять необходимые меры для обновления и приведения в соответствие с современными условиями обслуживания международных аэропортов Душанбе, Бохтара и Куляба.



Достойно отметить, что в течение трех последних лет в стране созданы и реконструированы более 3 тысяч километров местных дорог, в том числе, 2,6 тысяч километров за счет предпринимателей и населения и в настоящее время это благотворительное дело продолжается.



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность славному народу Таджикистана, особенно предпринимателям, за достойный вклад в реконструкции и строительстве дорог, возведении социальных объектов, особенно учреждений дошкольного и среднего образования, а также за другие работы по созиданию и благоустройству. ***



Наряду с этим Комитету по строительству и архитектуре, местным исполнительным органам государственной власти, другим соответствующим органам и структурам необходимо всесторонне поддерживать созидательные инициативы предпринимателей в направлении создания социальных, производственных и инфраструктурных объектов, также обеспечить неукоснительное соблюдение архитектурных и строительных норм.



Вдобавок к этому, обеспечить использование высокого архитектурного искусства, национальных и современных элементов, также качественных строительных материалов.



Решения социальных вопросов считаются важным направлением деятельности Правительства страны, принятые в последние годы меры придали серьезный импульс развитию данных сфер.



Например, если финансовое распределение для сферы в 2024 году было обеспечено на сумму 20,9 млрд сомони, то данный показатель в 2026 году запланирован в сумме 29,5 млрд сомони, что по сравнению с 2024 годом больше на 8,7 млрд сомони или на 41,8 процентов.



С первых дней деятельности в качестве Главы государства я объявил приоритетным направлением поддержку и развитие науки и образования и в течение более трех десятилетий я уделял постоянное и первостепенное внимание этим жизненно важным сферам. *



Потому что я хорошо осознаю, что развитие всех сфер общественной и государственной жизни, счастливое будущее государства и нации напрямую связано с наукой и образованием, устойчивый фундамент которых нужно заложить сегодня.



Другими словами, поддержку и внимание к этим важным сферам я считаю инвестирование в счастливое будущее нации и устойчивость государства.



Исходя из этого, Правительство страны постоянно увеличивает финансирование этой ключевой сферы и ежегодно общий объем составляет свыше 21 процента расходов государственного бюджета.



Для сферы образования в 2026 году из государственного бюджета предусмотрено около 14 млрд сомони, что по сравнению с 2025 годом больше на 25,4 процента и по сравнению с предыдущими 10 годами то есть 2015 годом, больше в пять с половиной раз.



Обеспечение эффективности использования государственных денежных средств, а также приведение их в соответствие с пересмотром системы финансирования высших и средних профессиональных учебных заведений, то есть перехода к индивидуальной системе или государственного заказа является требованием времени.



Поэтому, министерствам образования и науки, финансов, Комитету по начальному и среднему профессиональному образованию поручается представить в Правительство страны конкретные предложения по данному вопросу.



Согласно анализу, в следующие 25 лет число учащихся в Таджикистане достигнет четырех миллионов.



В связи с этим, нам необходимо уже сейчас принимать меры для подготовки большего числа педагогических кадров, строительства учебных заведений и приведения системы образования в соответствие с мировыми стандартами, то есть перехода к системе 12-летнего обучения.



С этой целью, Правительству страны поручается всесторонне рассмотреть ситуацию с выполнением Национальной стратегии развития образования на период до 2030 года, также совершенствовать ее согласно новым целям.



В 2019 году в Послании Главы государства 2020 - 2040 годы были объявлены Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования, с того момента прошло шесть лет.



Агентству по контролю в сфере образования и науки, министерствам образования и науки, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, Национальной академии наук и Счетной палате поручается всесторонне проанализировать итоги шести лет реализации утвержденных мероприятий, принять дополнительные меры по устранению имеющихся недостатков и препонов.



С целью скорейшего введения образования Таджикистана в единое международное пространство в 2004 году начался переход на систему кредитования учреждений высшего образования столицы, а в 2014 году все упомянутые учреждения были переведены на эту систему.



Настало время проанализировать и подвести итоги всех плюсов и минусов этой системы группой экспертов, в ходе сдачи текущих и выпускных экзаменов полностью устранить человеческий фактор.



Упомянутым структурам и органам, в частности Национальному центру тестирования в течение двух месяцев необходимо представить подробную информацию Исполнительному аппарату Президента по данному вопросу.



Кроме того, компетентной рабочей группе необходимо проанализировать и рассмотреть состояние изучения иностранных языков, в том числе русского и английского на всех ступенях образования, для ускорения этого процесса представить в Правительство обоснованное заключение.



Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, учителям, общественности, еще раз подчеркнуть, что они должны отнестись с предельной серьезностью к вопросам правильного обучения и воспитания детей.



Мы должны помнить, что будущее государства и нации напрямую зависит от образованного, грамотного поколения, имеющего профессию, с достаточным уровнем просвещения и культуры, далекого от фанатизма, воспитанного в духе патриотизма, обладающего высоким национальным чувством.



21 век является веком научно технического и технологического прогресса.



Мы видим, каких результатов достигают цивилизованные и развитые государства мира.



Сегодня они получают энергию из солнца.



Если мы хотим иметь прогрессивное государство, благоустроенную Родину и стабильную жизнь, то мы должны прилагать усилия, чтобы наши дети были грамотными и овладевали профессиями и ремеслами.



Мы должны стремиться к тому, чтобы в своей будущей, то есть самостоятельной жизни они не испытывали трудностей.



Не стоит забывать, что если наша молодежь и подростки останутся неграмотными, общество будет втянуто в суеверие, радикализм и мракобесие, такое положение имеет трагические последствия.



Наши соотечественники хорошо знают, что навязанная гражданская война в 90-х годах прошлого века отбросила на десятилетия все сферы, в том числе науки и образования.



Относительно вопросов науки и образования хочу отметить, что изучение ледников является одним из важных направлений отечественной науки и частью нашей государственной политики.



2025 год по предложению Таджикистана и согласно Резолюции Организации Объединенных Наций был объявлен "Международным годом сохранения ледников", а 2025-2034 годы – "Десятилетием криосферных наук".



Поэтому я призываю все соответствующие структуры расширить научную и практическую деятельность и широко представить все свои достижения на международной арене.



Тема сохранения ледников, изучения криосферных наук и реализация международных инициатив Таджикистана в сфере воды и климата имеет мировое и стратегическое значение.



В этой связи, предлагается, чтобы Государственное научно-исследовательское учреждение "Центр изучения ледников Национальной академии наук" было преобразовано в Государственное научно-исследовательское учреждение "Институт изучения ледников и криосферы Национальной академии наук. *



Достопочтенные присутствующие!



Пробуждение исторической памяти играет важную роль в укреплении национального чувства граждан, особенно молодежи, которая является будущим нации и государства.



Мы всегда уделяем огромное внимание данному вопросу, за последние 10 лет построили и сдали в эксплуатацию150 объектов сферы культуры, отремонтировали и модернизировали 350 других объектов.



Кроме того, в столице страны – городе Душанбе – возводим крупнейший объект сферы – Национальный театр со всеми современным условиями, что является подарком Правительства страны деятелям культуры и искусства в год празднования 35-летия Государственной независимости.



С целью повышения уровня просвещения и художественного вкуса населения страны, особенно подростков и молодежи, учреждениями культуры за прошедшие десять лет были изданы и предоставлены библиотекам 900 наименований художественной и детской литературы.



В этот период по указанию Главы государства была издана книга "Таджики" академика Бободжона Гафурова тиражом 3 млн 200 тысяч экземпляров и бессмертная поэма "Шахнаме" Абулькасима Фирдавси, которые были вручены населению страны на бесплатной основе.



Историческое и культурное наследие является паспортом древнего таджикского народа.



Несмотря на то, что свыше 70 процентов исторического и культурного наследия страны составляют древние памятники, в стране отсутствует отраслевой закон археологии.



В этой связи, ответственным лицам сферы археологии необходимо в кратчайший период разработать проект данного закона и представить в Правительство страны.



В текущем году стараниями нашей страны 11 культурных памятников старины древнего Хутталя (в районах Джалолиддини Балхи, Дангара, Восе, Фархор и Ховалинг Хатлонской области) были включены во Всемирный Реестр ЮНЕСКО*



В этом контексте принятие ЮНЕСКО резолюции по признанию города Пенджикента как "Всемирного города ремесленничества по изготовлению сюзане" и празднованию 1050-летия Робии Балхи в 2026-2027 годах является доказательством особого места культурной и духовной ценности таджиков в общемировой цивилизации. **



Кроме того, регулирование мероприятий под названием "Декларация Куруша: начальная декларация равнозначных культурных прав" (первая декларация челдовечества) является предметом гордости нашей славной Арийской нации. *



На этом фоне нам необходимо для сохранения материальных и нематериальных ценностей целенаправленно продолжать достойно представлять их на международной арене.



В частности, с учетом исторического вклада Борбади Марвази в развитие мировой культуры, министерствам иностранных дел и культуры необходимо принять меры по включению его имени в Реестр выдающихся культурных личностей ЮНЕСКО.



Борбад, который жил и творил в 6-7 веках нашей эры, в период государственности Сасанидов, известными учеными и экспертами мира признан одним из первых знатоков музыки и профессиональным композитором на земле арийцев.



Общеизвестно, что таджики являются одними из культурных и цивилизованных наций.



Предметом нашей гордости является тот факт, что наши выдающиеся предки, то есть арийцы, оставили в наследство мировому сообществу язык и культуру, науку и искусство, богатые гуманистические обряды и традиции, в том числе Навруз, а также передовые традиции государственности, то есть вечную цивилизацию и культуру. *



Мы обязаны наряду с гордостью также овладеть уникальным наследием наших предков, изучать и продолжить его, более того, передать в наследство будущим поколениям в качестве бесценного сокровища духовности.



Мы должны гордиться, что наши мудрые предки как великую гуманную ценность принципам избрали следующие изречения: "Добрые помыслы, добрая речь и добрые поступки".



Поистине, Навруз, который получил международный статус, Мехргон, Сада и Тиргон, которые олицетворяют гуманистические идеи, прославляющие природу, традиции государственности наших предков – арийцев, сыгравших значительную роль в истории человечества, составляют основу сущности и духа нас – таджиков.



Поэтому, Правительству страны и Исполнительному органу государственной власти города Душанбе поручается принять меры по образованию в столице страны – городе Душанбе - Конуна, то есть Центра арийской цивилизации.



Также принимая во внимание вечной философии и мудрости арийского нового года, то есть Навруза, гуманистических традиций и обрядов, и их использования в деле подрастающего поколения в городе Душанбе образовать Международный центр Навруза.



Выражаю уверенность, что реализация данных шагов являются неоспоримым доказательством 6-тысячелетней истории и культуры нас, таджиков.



Национальной академии наук, другим научно-исследовательским и проектным учреждениям поручается с привлечением ученых и специалистов разработать концепцию вышеназванных центров на основе архитектурных и градостроительных традиций, древних обрядов градостроительства и градоуправления таджиков и в кратчайшие сроки представить в Правительство страны.



Уважаемые присутствующие!



За последние 10 лет в стране за счет всех источников было построено и сдано в эксплуатацию 1300 объектов сферы здравоохранения на сумму свыше 5,3 млрд сомони.



Если финансирование сферы за счет государственного бюджета в 2015 году составляло 1 миллиард и 37 миллионов сомони, то в 2025 году оно было доведено до 4-х млрд 300 млн сомони.



Иными словами, бюджет сферы в этот период вырос на свыше 4,2 раза, за последние 10 лет составил 26 млрд 300 млн сомони.



Правительству страны поручается всесторонне проанализировать и рассмотреть вопрос совершенствования системы финансирования сферы здравоохранения, целенаправленного использования бюджетных и внебюджетных средств, перехода на системы безналичного расчета обслуживания и других вопросов сферы.



Кроме того, необходимо принять меры по реализации очередных реформ и устранению имеющихся проблем и недочетов в этой сфере.



В связи с этим, Министерству здравоохранения и социальной защиты населения страны поручается совместно с другими министерствами и ведомствами разработать проект Государственной программы развития фармацевтической промышленности на 2026-2030 годы и представить в Правительство страны.



Приоритетным направлением политики Правительства страны является создание благоприятных условий достойной жизни, поднятие уровня жизни населения страны, особенно уязвимых слоев общества.



В этой связи Министерству здравоохранения и социальной защиты населения страны поручается совместно с Министерством труда, миграции и занятости населения, Агентством социального страхования и пенсии принять конкретные меры по обеспечению эффективности документов стратегического планирования и государственных программ в сфере социальной защиты населения.



Руководителям всех государственных структур и местным исполнительным органам государственной власти необходимо придавать первостепенное внимание решению вопросов регулирования трудовых отношений, обеспечения пенсий и социальных выплат, охвата плодотворной деятельности и других государственных социальных гарантий уязвимых слоев общества.



Уважаемые депутаты!



Таджикистан обладает богатыми ресурсами рабочей силы, ее прирост за последние 10 лет составлял 2 годовых процента, то есть свыше 880 тысяч человек.



Ежегодно в различных экономических сферах страны создаются свыше 200 тысяч новых рабочих мест, свыше 150 тысяч выпускников профессиональных учебных заведений вовлекаются в рынок труда.



В связи с этим, Министерству труда, миграции и занятости населения, другим соответствующим структурам необходимо принять эффективные меры по реализации государственной политики в направлении способствования занятости населения.



Важнейшими вопросами в этом направлении являются официальный охват трудоспособного населения, обеспечения трудовых гарантий работников, точный учет рабочей силы, укрепление бюджета социального страхования и на этой основе повышение социальной защиты населения.



Исполнительным органам государственной власти, министерствам и ведомствам поручается обеспечить эффективную реализацию предусмотренных показателей государственных программ с целью учреждения в ближайшие пять лет 1 млн 400 тысяч рабочих мест и в этом процессе повышения роли малого предпринимательства, ремесленничества и народных промыслов.



В этом процессе особое внимание следует придавать вопросам обеспечения рабочими местами выпускников учебных центров, учреждений начального среднего специального образования, в первую очередь женщин, людей с ограниченными возможностями, других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.



С учетом нынешних экономических возможностей и необходимости дальнейшего повышения уровня жизни населения поручаю с 1 сентября 2026 года:



– увеличить должностные оклады работников учреждений образования, в том числе учреждений дошкольного и общего среднего образования на 25 процентов, других учреждений сферы образования, отраслей науки, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений социальной защиты, органов государственной власти и управления и других бюджетных учреждений, а также размеры стипендий на 20 процентов;



– увеличить действующую заработную плату сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других работников этих органов на 20 процентов;



- установить минимальную заработную плату для всех отраслей экономики и социальной сферы страны в размере 1300 сомони в месяц. * Вместе с тем, в целях улучшения социального положения уязвимых слоев населения, с 1 сентября 2026 года проиндексировать (увеличить) страховые, трудовые и социальные пенсии, а также надбавки к ним в соответствии с положениями статьи 51 Закона Республики Таджикистан "О страховых и государственных пенсиях", и размер базовой пенсии - на уровне инфляции 2025 года, но не менее чем на 15 процентов от их установленного размера. * *



Повышение уровня и качества жизни населения страны считается высшей целью государства и Правительства страны и в этом направлении будут приниматься все необходимые меры.



Уважаемые присутствующие!



Мы оцениваем государственную политику по делам молодежи как ключевое направление в социальной политике государства, используем все возможности для ее эффективной реализации.



Потому что наша молодежь является основной силой, ведущей вперед общество, и мы гордимся их высоким национальным чувством, самопознанием и самосознанием, патриотизмом.



Сегодня наша молодежь своей созидательной деятельностью вносит огромный вклад в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь нашей независимой страны.



В настоящее время в нашей стране нет сферы, в которой наша молодежь не играла бы активную роль.



Уверен, что молодежь периода независимости, которая обладает честью и достоинством, и в впредь будет вносить достойный вклад в развитие национальной экономики, прогресса государства и благоустройство своей Родины.



Мы и дальше будем принимать меры относительно принятия решений жизненно важных вопросов, детей, подростков и молодежи, создания лучших условий и возможностей для учебы, работы и деятельности для них, то есть поколения созидателей будущего нации и Родины.



Правительство страны в своей социальной политике считает вопросы, связанные с женщинами, одними из главных в своей повседневной деятельности и для развития этой сферы систематические принимает эффективные меры.



Мы всегда высоко ценим роль славных женщин и девушек Родины во всех жизненных сферах государства и общества, гордимся их стараниями во имя построения стабильного и благоустроенного будущего страны. **



В центре внимания Правительства страны всегда находится вопрос повышения статуса женщин и девушек, воспитания и назначения на руководящие должности способных девушек и женщин, и в будущем будет придерживаться этой политики.



Уверен, что женщины и девушки в нашей стране будут прилагать еще больше усилий в деле воспитания детей в духе изучения наук, ремесел, соблюдения национальных законов в регулированию традиций, празднования и обрядов, повышению ответственности родителей по обучению детей, почитанию древних национальных традиций таджикского народа, в том числе по бережливости и экономии, ношению национальной одежды.



С полной уверенностью заявляю, что они будут находиться в первых рядах в сфере противодействия преклонению чуждой культуре, суеверию, расточительству. *



Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!



Весьма важным считается роль законодательства в реализации стратегических целей страны и обеспечении ускоренного и устойчивого развития государства, безопасности общества и государства, укреплении стабильности и национального единства.



Поэтому, необходимы всесторонний и систематический анализ законодательства и разработка предложения относительно его совершенствования для реализации стратегических целей, программ экономического, социального и культурного развития.



Обеспечение общественной безопасности, политической стабильности, мира и единства, верховенство закона являются основным гарантом устойчивого социально-экономического развития и повышения уровня и улучшению качества жизни населения страны.



Именно мир и стабильность, безопасность, верховенство закона позволили нам обеспечить ускоренное социально-экономическое и культурное развитие, повысить уровень благосостояния народа.



Если в обществе не будет единства и взаимопонимания, стабильности и мира, невозможна реализация ни одной цели и задач, ни один наш план не будет выполнен.



Это должны помнить все в стране, и стар, и млад.



В связи с этим, все силовые структуры и правоохранительные органы обязаны верно и преданно обеспечивать мир и стабильность в обществе, безопасность государства и народа Таджикистана.



Борьба с терроризмом и экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, киберпреступностью и другой организованной транснациональной преступностью является их основной задачей в нестабильных условиях современного мира.



Правительству страны поручается принять дополнительные меры по улучшению условий службы и жизни военнослужащих сотрудников правоохранительных органов.



Дорогие соотечественники!

Уважаемые депутаты!



Все еще вызывают серьезную озабоченность сложная обстановка в различных регионах мира, усиление геополитической геоэкономической конкуренции и в целях мирового распределения, новой волны "холодной войны", ускоренная милитаризация, ослабление международных правовых норм и других парадоксальных процессов на международной арене.



В таких условиях нам всем необходимо наравне с активным участием в глобальных процессах в солидарности с мировым сообществом укрепить наши стремления во имя достижения созидательных мер – устойчивости мира и стабильности, обеспечении всеобщей безопасности.



В ходе реализации Концепции внешней политики Республики Таджикистан, мы и в дальнейшем продолжим свою деятельность в целях расширения политических отношений и многостороннего сотрудничества с различными странами мира на основе методов доверия, уважения взаимных интересов и политики "открытых дверей".



Наряду с этим, принимаются практические меры для укрепления всесторонних отношений в торгово-экономической, социально-гуманитарной сферах.



В целом, Таджикистан проявляет постоянный интерес к расширению двусторонних и многосторонних отношений со странами и институтами-партнерами, будет и дальше стремиться к активному участию в различных основах.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые члены Маджлиси милли и



депутаты Маджлиси намояндагон!



В послании, которое сегодня представлено, мы проанализировали достижения нашей дорогой страны за последние годы.



Все эти достижения, прежде всего, являются результатом сплоченного труда славного народа Таджикистана. **



2026 год для нас является историческим годом – годом празднования 35-летия Государственной независимости.



Иными словами, нашему древнему Таджикистану, который стал независимым государством, исполнится 35 лет.



За последние 5 лет все слои населения сплоченно трудятся и проводят огромные работы во имя достойной встречи этой исторической даты.



Из 29 тысяч запланированных объектов и зданий для встречи 35-летия Государственной независимости, на сегодняшний день 26 тысяч сданы в эксплуатацию, 70 процентов из которых построены за счет предпринимателей и других щедрых лиц.



Уверен, что до празднования этой священной даты, их количество превысит 30 тысяч.



Пользуясь случаем, еще раз выражаю искреннюю благодарность всем предпринимателям, щедрым лицам, патриотичным и трудолюбивым, ответственным гражданам, обладающим честью и достоинством.



До празднования 35-летия Государственной независимости осталось очень мало времени.



Мы должны до этой священной даты еще больше активизировать созидательные работы, выполнить юбилейные мероприятия на высоком качественном уровне



Каждый гражданин и каждая семья с осознанием патриотической ответственности, прежде всего, должен отремонтировать, благоустроить свой дом, улицу, место проживания.



Этот процесс созидания и благоустройства должен охватить всю территорию страны вплоть до самых дальних селений и превратиться в обыденное дело.



Иными словами, каждый член общества обязан в честь этого священного праздника во имя благоустройства Родины совершить какое-либо доброе дело, показать что он является созидателем, доказать всему мировому сообществу, что таджикский народ обладает древней культурой и цивилизацией. *



Наш пройденный путь на протяжении почти 35 лет наглядно показал, что славный народ Таджикистана способен совершать великие дела, искренне любит свою Родину и всегда готов к защите независимости, свободы и земли предков.



В нестабильных условиях современного мира защита независимости и свободы, труд во имя процветания государства и благоустройства Родины является первостепенной и ежедневной задачей каждого гражданина страны, обладающего честью и достоинством.



Так давайте, все вместе, целенаправленно с высоким национальным чувством, с благодарностью за государство и Родину, шеститысячелетнюю культуру и цивилизацию стремиться к еще большему благоустройству и процветанию любимой Родины - Таджикистана и повышению авторитета страны на международной арене.



С признанной древней культурой и цивилизацией мы не должны допустить суеверие и радикализм, преклонение культуре, которая для нас является чуждой и опасной.



Поскольку 4 года тому назад мы приняли решение по празднованию 35-летия независимости, предлагаю объявить 2026 год Годом расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания в честь этого священного национального праздника.



Я абсолютно уверен в добром и светлом будущем нашей независимой Родины, в твердой воле нашего трудолюбивого и гордого народа.



Славный народ Таджикистана, который в течение пройденных 34-х лет сплоченно, с терпением преодолел весьма трудные дни, обладает громадной силой и большими возможностями для созидания и именно эта величайшая конструктивная сила благоустройства обеспечит светлое будущее нашей любимой Родины.



Твердо уверен в том, что мы все в дальнейшем как один будем сплоченно трудиться во имя развития и благоустройства нашего дорогого Таджикистана, прилагая еще больше усилий и достигнув всех наших целей и чаяний еще больше поднимем авторитет таджикского государства на международной арене.



Это наш национальный, человеческий и гражданский долг!



В этой связи, я желаю всему славному народу Таджикистана, всем вам, народным депутатам и достопочтенным присутствующим, мира и стабильности, здоровья, благоустроенного дома, семейного счастья, успехов и достижений.



Будьте всегда здоровы и преуспевайте во всем, дорогие соотечественники! Источник - President.tj

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765962480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Сената утвердили депутаты Палаты

- Ерлан Кошанов выступил на форуме парламентариев "Центральная Азия - Республика Корея"

- Кадровые перестановки

- Хроники распада СССР

- Итоги аудита работы КРЕМ МНЭ РК рассмотрены в Высшей аудиторской палате

- Медийное пространство: история и современность

- Кто отвечает за стагнацию моногородов? "AMANAT" требует объяснений от Правительства

- В столице пресечена деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды "S-Group"

- Рабочий график главы государства

