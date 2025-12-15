Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих

14:11 17.12.2025

15.12.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 5 части 2 статьи 24, частью 2 статьи 32 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", Указом Президента Кыргызской Республики "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях" от 4 июня 2025 года № 175 Орозов Бактияр Сайпидинович освобожден от занимаемой должности министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики в связи с несоблюдением требований норм этики государственных и муниципальных служащих.



