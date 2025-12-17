Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей

17:04 17.12.2025

К 2042 году курс рубля обрушится до 133 за доллар - таким видим мир Министерство финансов



Министерство финансов России обнародовало долгосрочный экономический прогноз, согласно которому к 2042 году курс доллара достигнет 133,1 рубля, что на 66% выше текущих значений.



Правительство России представило долгосрочный экономический прогноз на 17 лет. Документ Минфина включает базовый и консервативный сценарии, в обоих из которых рубль сохраняет слабые позиции, а федеральный бюджет остается дефицитным.



Базовый сценарий предполагает, что к 2030 году курс доллара вырастет до 104,9 рубля, а к 2042 году достигнет 133,1 рубля. Даже при стабильных ценах на российскую нефть марки Urals на уровне 69 долларов за баррель с 2030 года, финансовое равновесие не будет достигнуто.



Минфин прогнозирует постоянный дефицит бюджета. К 2042 году он может составить 21,6 триллиона рублей (2,9% ВВП) по базовому сценарию и до 54,7 триллиона рублей (8,4% ВВП) по консервативному.



Таким образом, прогноз Минфина указывает на постепенное ослабление рубля, увеличение долговой нагрузки и сохранение дефицита бюджета на всем прогнозном горизонте до 2042 года.



