Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"

"Узбекнефтегазу" назначили нового председателя
17 декабря 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Абдугани Сангинов, с 2017 года возглавлявший компанию "Узбекгидроэнерго", назначен председателем правления АО "Узбекнефтегаз". Соответствующий указ подписал президент.
На новом посту 66-летний Сангинов сменил 46-летнего Баходира Сидикова, который, по официальной формулировке, "перешел на другую работу". Причины освобождения Сидикова от должности не раскрываются. Кадровое решение последовало на следующий день после того, как Алишер Султанов был освобожден от должности представителя президента по вопросам энергетической безопасности.
Баходир Сидиков возглавлял "Узбекнефтегаз" с марта 2023 года. Ранее он уже занимал эту должность в 2019–2020 годах. В нефтегазовой отрасли Сидиков работает с 1999 года.
Абдугани Сангинов является кадровым гидростроителем и энергетиком. Он родился в 1959 году в Сариосийском районе Сурхандарьинской области. В 1982 году окончил Таджикский сельскохозяйственный институт и начал трудовую деятельность в тресте "Тополангсувкурилиш". За 18 лет работы в организации прошел путь от инженера-лаборанта до начальника строительно-монтажного отдела.
Под его руководством реализовывались проекты по строительству стратегически важных объектов, включая водохранилища Тупаланг и Резаксай, Ташкентскую и Талимарджанскую тепловые электростанции, а также каналы Аму-Занг и Хазорбаг.
В 2008 году Сангинов возглавил ассоциацию "Узсувэнерго", а с мая 2017 года занимал должность председателя правления АО "Узбекгидроэнерго". В 2020–2024 годах он был членом Сената Олий Мажлиса и входил в состав Комитета по вопросам обороны и безопасности.