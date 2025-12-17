Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"

"Узбекнефтегазу" назначили нового председателя



17 декабря 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Абдугани Сангинов, с 2017 года возглавлявший компанию "Узбекгидроэнерго", назначен председателем правления АО "Узбекнефтегаз". Соответствующий указ подписал президент.



На новом посту 66-летний Сангинов сменил 46-летнего Баходира Сидикова, который, по официальной формулировке, "перешел на другую работу". Причины освобождения Сидикова от должности не раскрываются. Кадровое решение последовало на следующий день после того, как Алишер Султанов был освобожден от должности представителя президента по вопросам энергетической безопасности.



