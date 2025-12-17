НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства

23:21 17.12.2025

Москве стоит присмотреться к опыту соседей по ускорению роста ВВП



Со следующего года вступят в силу существенные изменения в налоговой системе РФ. Главнейшее из которых – увеличение базовой ставки НДС до 22%. Запланированы отмена льгот по страховым взносам и кардинальное изменение работы на упрощенной системе налогообложения. Для многих предпринимателей это означает прямой рост налоговой нагрузки. Финансовые власти оценивают, что только повышение НДС принесет в казну свыше 1 трлн руб. в 2026 году.



Налоговая нагрузка на бизнес при этом будет увеличиваться в условиях сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. А сами власти закладывают замедление роста экономики и спад инвестиций в 2026 году.



Однако для оценки экономических действий правительства РФ в более широком международном контексте полезно видеть весь диапазон возможных решений. Ведь далеко не все страны повышают налоги с предприятий и граждан. Далеко не все страны повышают коммунальные тарифы и тарифы на электроэнергию. Широкий разброс подобных решений мы наблюдаем даже на пространстве СНГ.



К примеру, Узбекистан, начиная с 2017 года, последовательно реализует новый экономический курс, основанный на либерализации валютного и товарного рынков, реформировании налоговой системы и устранении барьеров для предпринимательства. Масштабные реформы улучшили деловой климат и усилили позиции страны в глобальной экономике.



В текущем году Узбекистан объявил о дальнейших налоговых изменениях, направленных на либерализацию экономических отношений и снижение нагрузки на предпринимателей. Со следующего года вдвое увеличивается нижняя планка годового дохода, с которой предприниматели обязаны уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль. Эта мера, как ожидается, позволит высвободить оборотные средства для компаний, способствуя их росту и развитию. Расширяются условия предоставления бизнесу рассрочек по уплате финансовых штрафов. С 1 января 2026 года компании, которые переходят на уплату НДС с налога с оборота, на один год освобождаются от уплаты налога на прибыль. С этого года была упрощена процедура возврата НДС при экспорте.



В Казахстане обсуждается проект по "заморозке" предельных тарифов на электроэнергию сразу на семь лет (на 2026–2032 годы), чтобы стабилизировать цены на уровне 2025 года для снижения инфляции и поддержки промышленности.



Совершенно иная картина в РФ. С 1 июля коммунальные тарифы в стране в среднем повысились почти на 12%. А с 1 июля 2026 года коммунальные услуги увеличатся еще на 9,8%. В следующие два года тарифы будут повышены на 7,9% и 5,9% соответственно.



В Узбекистане и Казахстане эффект от либерализации экономики и налоговых реформ не заставил себя ждать. Узбекистан закрепил за собой статус одной из самых динамичных экономик региона. По итогам 2024 года ВВП страны увеличился на 6,7%, а по итогам этого года экономика может вырасти еще на 7,5%. За последние 30 лет ВВП государства увеличился более чем в четыре раза.



Страна последовательно проводит экономические реформы для привлечения иностранных инвестиций. На конец 2024 года доля инвестиций в основной капитал составила 35% от ВВП. По итогам девяти месяцев этого года инвестиции в основной капитал в Узбекистане увеличились на 15%.



Экономика Казахстана также уверенно растет. По итогам первого полугодия 2025 года ВВП страны увеличился на 6,3% в годовом выражении. Инвестиции в основной капитал за тот же период выросли на 13,5%. Мало того, в 2025 году Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ – показатель составил 14,77 тыс. долл. против 14,26 тыс. долл. у России.