|Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
00:05 18.12.2025
Организованное сопротивление ВСУ в Мирнограде подошло к концу – итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 декабря в разрезе СВО. Остатки украинского гарнизона в Мирнограде агонизируют, целостной обороны больше нет. Британия через экс-главкома ВСУ Залужного запретила Зеленскому идти на мир.
Агония
Части 51-й и 2-й общевойсковых армий ВС РФ продолжают ликвидацию неприятельской обороны в Мирнограде. На данный момент целостного котла с украинскими подразделениями уже нет, а их сопротивление локализовано в нескольких районах на севере города. Очаги остались в микрорайонах многоквартирных домов Светлый и Молодежный. Противник также удерживает район шахты "Центральная" и часть поселка Новатор, который прилегает к северу Мирнограда. Помимо этого, отмечается присутствие украинских солдат возле поселка Веселый.
Как и предполагала редакция Readovka, неприятель попытался прорваться к своим через северо-западные предместья города. Под покровом ночи ВСУшники как на мотоциклах, так и пешим порядком двинулись навстречу "побратимам", но добрались только до "праотцов", некоторым повезло и они попали в плен. Попытки вырваться предпринимались отдельными группами, массового прорыва, вопреки ожиданиям, противник предпринять не решился. Это можно объяснить тем, что подразделения незалежной по большей части утратили связь между собой и каждый отдельный узел обороны действует автономно.
Стоит предположить, что все оставшиеся в городе украинские силы стянуты в район шахты "Центральная". Несмотря на то, что ствол шахты был подорван ВСУ еще в декабре прошлого года, неприятель может укрываться и складировать имущество в многочисленных технических помещениях и подвалах капитальных зданий на прилегающей территории.
Наступила финишная прямая боев за Мирноград. Учитывая, что его гарнизон разбит на отдельные очаги сопротивления, осталось ему недолго. И в некотором роде произошел плавный переход от боев за город к его зачистке. Хоть точное число окруженцев на данный момент неизвестно, процесс очистки Мирнограда едва ли затянется из-за "измотанности" противника.
Анонс похорон
Экс-главнокомандующий ВСУ и действующий чрезвычайный посол незалежной в Британии Залужный заявил о возможности начала гражданской войны на Украине.
"Надо понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег. […] И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну такие, например, как гражданская война", – сказал Залужный в своем выступлении на форуме "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины".
Это заявление показывает ряд важных вещей, которые на Украине стали реальностью. Главное из них то, что после окончания боевых действий местная экономика будет не в состоянии обеспечить трудоустройство большого числа людей с приемлемой оплатой труда. И Залужный немного лукавит: главная проблема не в украинских военных. Если Украина как государство сохранится, их едва ли демобилизуют (об этом, кстати, неоднократно говорили украинские чиновники). Главной проблемой будет возвращение миллионов граждан незалежной из западных стран и обеспечить эту часть населения, превышающую по количеству армию, и работой, и прочим будет крайне сложно. При этом беженцев уже сейчас начали выдавливать из ЕС и США на родину. А вслед за ордой безработных идет социальное напряжение. В первую очередь депортировать будут тех, кто не смог за 4 года адаптироваться, то есть маргиналов и криминогенный контингент. То есть к и без того наполненного проблемами украинскому обществу добавится еще и рост криминала.
При этом в своем выступлении Залужный действительно поднял важную проблему для Банковой. Военные на фронте столкнулись лицом к лицу с тем, что на самом деле из себя представляет украинская политическая система. Большинство из солдат ВСУ разочарованы, дезориентированы и обозлены. Это подтверждается огромным количеством дезертиров. Поэтому стоит конфликту завершиться, на Украине начнется следующая фаза разложения общества, поскольку солдаты вернутся, чтобы мстить людоловам и тем, кто отдавал приказы. Залужный не беспочвенно прогнозирует высокую вероятность гражданской войны, которая может привести к распаду государства. Уже сейчас отмечаются сигналы готовности украинских силовых структур начать дележку сфер влияния.
Однако экс-главком ВСУ на самом деле не сказал ничего выдающегося. Важно понять мотив таких заявлений. Можно предположить, что это намек для Зеленского со стороны Британии устами Залужного. Посыл Лондона можно интерпретировать следующим образом: "пока Украина воюет, политсистема будет жить, а равно и ее руководители". То есть Залужный попросту предостерег Зеленского от заключения мира на каких-либо условиях. И Лондон опосредованно доносит до Киева подобные вещи далеко не в первый раз. Не стоит забывать и про слова видного игрока украинской "медиабанды" Стерненко, который со страниц британской прессы грозил Зеленскому страшными последствиями, если он отдаст приказ о выводе ВСУ с оставшейся части Донбасса. То есть Лондон ни на йоту не перестал твердо прижимать Украину к рельсам вооруженной борьбы, даже в условиях, когда сама незалежная уже не может.
Вчера, 16 декабря, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на берегах реки Гайчур в Запорожской области.