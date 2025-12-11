Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря

00:05 18.12.2025

Организованное сопротивление ВСУ в Мирнограде подошло к концу – итоговая сводка Readovka за 17 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 декабря в разрезе СВО. Остатки украинского гарнизона в Мирнограде агонизируют, целостной обороны больше нет. Британия через экс-главкома ВСУ Залужного запретила Зеленскому идти на мир.



