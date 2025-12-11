 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.12.2025
01:30  Евросоюз ждет СП: "Парад цветных революций". Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
00:05 18.12.2025

Организованное сопротивление ВСУ в Мирнограде подошло к концу – итоговая сводка Readovka за 17 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 декабря в разрезе СВО. Остатки украинского гарнизона в Мирнограде агонизируют, целостной обороны больше нет. Британия через экс-главкома ВСУ Залужного запретила Зеленскому идти на мир.



Агония

Части 51-й и 2-й общевойсковых армий ВС РФ продолжают ликвидацию неприятельской обороны в Мирнограде. На данный момент целостного котла с украинскими подразделениями уже нет, а их сопротивление локализовано в нескольких районах на севере города. Очаги остались в микрорайонах многоквартирных домов Светлый и Молодежный. Противник также удерживает район шахты "Центральная" и часть поселка Новатор, который прилегает к северу Мирнограда. Помимо этого, отмечается присутствие украинских солдат возле поселка Веселый.

Как и предполагала редакция Readovka, неприятель попытался прорваться к своим через северо-западные предместья города. Под покровом ночи ВСУшники как на мотоциклах, так и пешим порядком двинулись навстречу "побратимам", но добрались только до "праотцов", некоторым повезло и они попали в плен. Попытки вырваться предпринимались отдельными группами, массового прорыва, вопреки ожиданиям, противник предпринять не решился. Это можно объяснить тем, что подразделения незалежной по большей части утратили связь между собой и каждый отдельный узел обороны действует автономно.

Стоит предположить, что все оставшиеся в городе украинские силы стянуты в район шахты "Центральная". Несмотря на то, что ствол шахты был подорван ВСУ еще в декабре прошлого года, неприятель может укрываться и складировать имущество в многочисленных технических помещениях и подвалах капитальных зданий на прилегающей территории.

Наступила финишная прямая боев за Мирноград. Учитывая, что его гарнизон разбит на отдельные очаги сопротивления, осталось ему недолго. И в некотором роде произошел плавный переход от боев за город к его зачистке. Хоть точное число окруженцев на данный момент неизвестно, процесс очистки Мирнограда едва ли затянется из-за "измотанности" противника.

Анонс похорон

Экс-главнокомандующий ВСУ и действующий чрезвычайный посол незалежной в Британии Залужный заявил о возможности начала гражданской войны на Украине.

"Надо понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег. […] И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну такие, например, как гражданская война", – сказал Залужный в своем выступлении на форуме "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины".

Это заявление показывает ряд важных вещей, которые на Украине стали реальностью. Главное из них то, что после окончания боевых действий местная экономика будет не в состоянии обеспечить трудоустройство большого числа людей с приемлемой оплатой труда. И Залужный немного лукавит: главная проблема не в украинских военных. Если Украина как государство сохранится, их едва ли демобилизуют (об этом, кстати, неоднократно говорили украинские чиновники). Главной проблемой будет возвращение миллионов граждан незалежной из западных стран и обеспечить эту часть населения, превышающую по количеству армию, и работой, и прочим будет крайне сложно. При этом беженцев уже сейчас начали выдавливать из ЕС и США на родину. А вслед за ордой безработных идет социальное напряжение. В первую очередь депортировать будут тех, кто не смог за 4 года адаптироваться, то есть маргиналов и криминогенный контингент. То есть к и без того наполненного проблемами украинскому обществу добавится еще и рост криминала.

При этом в своем выступлении Залужный действительно поднял важную проблему для Банковой. Военные на фронте столкнулись лицом к лицу с тем, что на самом деле из себя представляет украинская политическая система. Большинство из солдат ВСУ разочарованы, дезориентированы и обозлены. Это подтверждается огромным количеством дезертиров. Поэтому стоит конфликту завершиться, на Украине начнется следующая фаза разложения общества, поскольку солдаты вернутся, чтобы мстить людоловам и тем, кто отдавал приказы. Залужный не беспочвенно прогнозирует высокую вероятность гражданской войны, которая может привести к распаду государства. Уже сейчас отмечаются сигналы готовности украинских силовых структур начать дележку сфер влияния.

Однако экс-главком ВСУ на самом деле не сказал ничего выдающегося. Важно понять мотив таких заявлений. Можно предположить, что это намек для Зеленского со стороны Британии устами Залужного. Посыл Лондона можно интерпретировать следующим образом: "пока Украина воюет, политсистема будет жить, а равно и ее руководители". То есть Залужный попросту предостерег Зеленского от заключения мира на каких-либо условиях. И Лондон опосредованно доносит до Киева подобные вещи далеко не в первый раз. Не стоит забывать и про слова видного игрока украинской "медиабанды" Стерненко, который со страниц британской прессы грозил Зеленскому страшными последствиями, если он отдаст приказ о выводе ВСУ с оставшейся части Донбасса. То есть Лондон ни на йоту не перестал твердо прижимать Украину к рельсам вооруженной борьбы, даже в условиях, когда сама незалежная уже не может.

Вчера, 16 декабря, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на берегах реки Гайчур в Запорожской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766005500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты Палаты
- Ерлан Кошанов выступил на форуме парламентариев "Центральная Азия - Республика Корея"
- Кадровые перестановки
- Хроники распада СССР
- Итоги аудита работы КРЕМ МНЭ РК рассмотрены в Высшей аудиторской палате
- Медийное пространство: история и современность
- Кто отвечает за стагнацию моногородов? "AMANAT" требует объяснений от Правительства
- В столице пресечена деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды "S-Group"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  