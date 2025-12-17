 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 18.12.2025
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
01:30 18.12.2025

Евросоюз ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
Сколько стран будут праздновать "День независимости от ЕС" - вопрос, но и у Трампа это в планах, и Путин возражать не будет

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Всеволод Шимов
Павел Фельдман
17 декабря 2025

В закрытой части Стратегии нацбезопасности США, которая была представлена администрацией США 4 декабря, якобы содержатся планы "вести работу" с четырьмя странами, в которых есть традиция несогласия с ЕС, чтобы "отдалить их от ЕС". Речь об Австрии, Венгрии, Италии и Польше.

В частности, рекомендуется "поддерживать партии, движения, интеллектуалов и деятелей культуры, которые добиваются суверенитета и сохранения/восстановления традиционного европейского образа жизни, сохраняя при этом проамериканские настроения".

В частности, информация об этом появилась на портале Defense One.

В Белом доме ранее опровергли существование "засекреченной части" Стратегии нацбезопасности. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что "никакой альтернативной закрытой или засекреченной версии не существует".

"Президент Трамп откровенен, и он поставил свою подпись на СНБ, документе, который четко указывает правительству США действовать в соответствии с определенными принципами и приоритетами", - подчеркнула она.

Однако эта тема уже стала предметом обсуждения экспертов. В частности, экономист Михаил Хазин считает, что упомянутые страны создадут линию между Западом и Востоком, эдакий "католический пояс", который станет естественным буфером между Россией и Западной Европой.

Но реально ли это? Или все же вброс, попытка запугать европейцев?

- Исключать, что это правда, нельзя, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- Возможно, Трамп решил, что в Европе ему выгоднее иметь несколько конкурирующих группировок, чем единый ЕС. Если это так, то такой шаг вполне логичен.

"СП": Австрия, Венгрия, Италия и Польша. Почему они?

- Австрия и Венгрия имеют опыт собственного геополитического проекта в рамках Австро-Венгрии, здесь силен евроскептицизм. Польша - также страна с сильными самостоятельными геополитическими амбициями, и также весьма евроскептичная.

Очевидно, именно на эти факторы хочет опереться Трамп. Почему Италия, честно говоря, сказать затрудняюсь. Там, конечно, тоже есть недовольство ЕС, но не настолько ярко выраженное, на роль какого-то альтернативного геополитического центра в Европе Италия также сегодня не претендует.

"СП": Как именно планируется с ними работать, чтобы отдалить ряд стран от ЕС? Реально ли убедить выйти?

- Очевидно, методами мягкой силы, поддерживая сторонников евроскептицизма и помогая им в продвижении их идей. Но я не думаю, что сегодня можно говорить о реальном выходе этих стран из ЕС, скорее только о расшатывании и ослаблении объединения.

"СП": В Белом доме опровергли существование какой бы то ни было засекреченной части СНБ США. Почему?

- Конечно, о таких вещах вслух не говорят, тем более, формально США и ЕС по-прежнему союзники.

"СП": Лондон и Брюссель будут сопротивляться? Как? Может, они опять объединятся против общего врага?

- Лондон сам покинул ряды ЕС и, в принципе, Великобритания будет не прочь поиграть на внутриевропейских противоречиях, если ЕС развалится. Брюссель, конечно, будет сопротивляться, но проблема в том, что ЕС недостаточно субъектен и весьма рыхл. Поэтому попытки более жестко объединить Европу могут, наоборот, спровоцировать рост центробежных тенденций.

"СП": Как мы можем посодействовать Трампу? Да и нужно ли нам это?

- России выгоден развал ЕС. Сильная единая Европа - по определению опасный конкурент и противник. Россия может поддерживать таких политиков-евроскептиков, как Орбан или Фицо, которые выступают за большую самостоятельность от Брюсселя и при этом не враждебны России.

В целом нужно работать над усилением пророссийских сил в странах Европы, особенно восточной, но сегодня возможности для этого ограничены, и как раз ЕС служит основным препятствием.

- Идея администрации Трампа об отдалении ряда стран от Брюсселя выглядит абсолютно реалистичной с точки зрения интересов нынешней вашингтонской администрации, - убежден политолог, профессор кафедры философии и социологии Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

- Либерально-глобалистский проект под названием "Евросоюз" напрямую связан с Демократической партией и глубинным государством США. Брюссельские бюрократы выступают проводниками антитрамповской и антироссийской политики, которая идет вразрез с национальными интересами отдельно взятых европейских стран.

Неудивительно, что Трамп, будучи последовательным сторонником прагматичного национализма, стремится ослабить своих идеологических противников в Европе и одновременно нанести удар по их покровителям в Америке. Выбор в пользу Австрии, Венгрии, Италии и Польши сделан неслучайно.

Эти страны объединяет сильное консервативное политическое крыло, которое выступает против диктата Брюсселя в вопросах миграции и насаждения нетрадиционных ценностей.

Они поддерживают идею о необходимости укрепления национального суверенитета и занимают прагматичную позицию в отношении сотрудничества с Россией.

"СП": Выйти из состава ЕС - это реально?

- Процедура выхода из состава Евросоюза уже была реализована Великобританией. Следовательно, есть прецедент. Однако этот процесс не может быть молниеносным, поскольку он сопряжен с рядом бюрократических проволочек. На практике он может занять от одного до трех лет.

При этом администрация Трампа должна будет предоставить "странам-бунтарям", покидающим ЕС, солидные преференции, которые компенсируют им утрату брюссельских дотаций. Например, речь может пойти об отмене пошлин для идеологически близких республиканской администрации государств.

На сегодняшний день Трампа интересует не столько выход четырех стран из состава ЕС, сколько создание устойчивого внутреннего раскола в международных институтах, находящихся под контролем либерал-глобалистов. Новая вашингтонская администрация не разваливает Европу, а возвращает ее к естественному историческому состоянию, когда она состояла из суверенных национальных государств.

"СП": Михаил Хазин считает, что тогда по сути образуется "католический буферный пояс" между Россией и Западной Европой. И никто никому угрожать не будет. Можно с этим согласиться?

- Концепция Хазина интересна, но является скорее геополитической абстракцией. Действительно, эти страны образуют культурно-религиозный пояс, идеологически более консервативный, чем Западная Европа.

Однако их гипотетическая "буферность" преувеличена, ведь почти все они являются членами блока НАТО и выходить из него не торопятся.

Чтобы выполнять функции пресловутого буфера, необходимо сохранять военно-политический нейтралитет. Более того, приверженность граждан ценностям католической веры не является гарантией отсутствия русофобии у их политического руководства. Польша служит тому ярким примером. Однако американским неоконсерваторам действительно гораздо легче иметь дело с лидерами стран, где католицизм не утратил былой значимости.

"СП": России успех этого плана был бы выгоден?

- Такой раскол безусловно выгоден России, ведь он ведет к ослаблению единого фронта санкционного и политического давления. Кроме того, для Москвы это возможность восстановить двусторонние экономические и политические связи с отдельными странами.

Содействовать этому процессу Россия может деликатно и непублично, избегая прямого вмешательства. Нужно укреплять деловое сотрудничество с бизнес-кругами стран, задумывающихся о выходе из ЕС. Важно поддерживать постоянный стратегический диалог с их консервативными элитами на тему многополярного мира и защиты традиционных ценностей.

Россия может предложить им взаимовыгодные экономические проекты (в энергетике, логистике т.д.). Главное - дать этим странам альтернативу и уверенность в том, что их суверенный курс имеет перспективу и поддержку, а не ведет в изоляцию.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766010600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение с Францией о реадмиссии лиц
- Олжас Бектенов о поставленных Главой государства задачах: по итогам года необходимо сохранить темп экономического роста
- Год рабочих профессий: от имени Президента вручены награды работникам и ветеранам энергетического комплекса Казахстана
- Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Об увеличении перечня социально-значимых продовольственных товаров с 19 до 33 наименований и его негативном влиянии на МСБ
- Проверить призывы казахстанцев к атакам на КТК потребовал депутат мажилиса
- О вопросах развития отечественного автомобильного производства
- Жилпомощь, поддержка ОТП и приборизация: Канат Бозумбаев поставил новые задачи перед Проектным офисом МЭКС
- Демпартия "Ак жол" не согласна с ответом Правительства и настаивает на предупреждении рисков неработоспособности Реестра отечественных производителей
