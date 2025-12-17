ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?

Евросоюз ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?

Сколько стран будут праздновать "День независимости от ЕС" - вопрос, но и у Трампа это в планах, и Путин возражать не будет



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Всеволод Шимов

Павел Фельдман

17 декабря 2025



В закрытой части Стратегии нацбезопасности США, которая была представлена администрацией США 4 декабря, якобы содержатся планы "вести работу" с четырьмя странами, в которых есть традиция несогласия с ЕС, чтобы "отдалить их от ЕС". Речь об Австрии, Венгрии, Италии и Польше.



В частности, рекомендуется "поддерживать партии, движения, интеллектуалов и деятелей культуры, которые добиваются суверенитета и сохранения/восстановления традиционного европейского образа жизни, сохраняя при этом проамериканские настроения".



В частности, информация об этом появилась на портале Defense One.



В Белом доме ранее опровергли существование "засекреченной части" Стратегии нацбезопасности. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что "никакой альтернативной закрытой или засекреченной версии не существует".



"Президент Трамп откровенен, и он поставил свою подпись на СНБ, документе, который четко указывает правительству США действовать в соответствии с определенными принципами и приоритетами", - подчеркнула она.



Однако эта тема уже стала предметом обсуждения экспертов. В частности, экономист Михаил Хазин считает, что упомянутые страны создадут линию между Западом и Востоком, эдакий "католический пояс", который станет естественным буфером между Россией и Западной Европой.



Но реально ли это? Или все же вброс, попытка запугать европейцев?



- Исключать, что это правда, нельзя, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- Возможно, Трамп решил, что в Европе ему выгоднее иметь несколько конкурирующих группировок, чем единый ЕС. Если это так, то такой шаг вполне логичен.



"СП": Австрия, Венгрия, Италия и Польша. Почему они?



- Австрия и Венгрия имеют опыт собственного геополитического проекта в рамках Австро-Венгрии, здесь силен евроскептицизм. Польша - также страна с сильными самостоятельными геополитическими амбициями, и также весьма евроскептичная.



Очевидно, именно на эти факторы хочет опереться Трамп. Почему Италия, честно говоря, сказать затрудняюсь. Там, конечно, тоже есть недовольство ЕС, но не настолько ярко выраженное, на роль какого-то альтернативного геополитического центра в Европе Италия также сегодня не претендует.



"СП": Как именно планируется с ними работать, чтобы отдалить ряд стран от ЕС? Реально ли убедить выйти?



- Очевидно, методами мягкой силы, поддерживая сторонников евроскептицизма и помогая им в продвижении их идей. Но я не думаю, что сегодня можно говорить о реальном выходе этих стран из ЕС, скорее только о расшатывании и ослаблении объединения.



"СП": В Белом доме опровергли существование какой бы то ни было засекреченной части СНБ США. Почему?



- Конечно, о таких вещах вслух не говорят, тем более, формально США и ЕС по-прежнему союзники.



"СП": Лондон и Брюссель будут сопротивляться? Как? Может, они опять объединятся против общего врага?



- Лондон сам покинул ряды ЕС и, в принципе, Великобритания будет не прочь поиграть на внутриевропейских противоречиях, если ЕС развалится. Брюссель, конечно, будет сопротивляться, но проблема в том, что ЕС недостаточно субъектен и весьма рыхл. Поэтому попытки более жестко объединить Европу могут, наоборот, спровоцировать рост центробежных тенденций.



"СП": Как мы можем посодействовать Трампу? Да и нужно ли нам это?



- России выгоден развал ЕС. Сильная единая Европа - по определению опасный конкурент и противник. Россия может поддерживать таких политиков-евроскептиков, как Орбан или Фицо, которые выступают за большую самостоятельность от Брюсселя и при этом не враждебны России.



В целом нужно работать над усилением пророссийских сил в странах Европы, особенно восточной, но сегодня возможности для этого ограничены, и как раз ЕС служит основным препятствием.



- Идея администрации Трампа об отдалении ряда стран от Брюсселя выглядит абсолютно реалистичной с точки зрения интересов нынешней вашингтонской администрации, - убежден политолог, профессор кафедры философии и социологии Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.



- Либерально-глобалистский проект под названием "Евросоюз" напрямую связан с Демократической партией и глубинным государством США. Брюссельские бюрократы выступают проводниками антитрамповской и антироссийской политики, которая идет вразрез с национальными интересами отдельно взятых европейских стран.



Неудивительно, что Трамп, будучи последовательным сторонником прагматичного национализма, стремится ослабить своих идеологических противников в Европе и одновременно нанести удар по их покровителям в Америке. Выбор в пользу Австрии, Венгрии, Италии и Польши сделан неслучайно.



Эти страны объединяет сильное консервативное политическое крыло, которое выступает против диктата Брюсселя в вопросах миграции и насаждения нетрадиционных ценностей.



Они поддерживают идею о необходимости укрепления национального суверенитета и занимают прагматичную позицию в отношении сотрудничества с Россией.



"СП": Выйти из состава ЕС - это реально?



- Процедура выхода из состава Евросоюза уже была реализована Великобританией. Следовательно, есть прецедент. Однако этот процесс не может быть молниеносным, поскольку он сопряжен с рядом бюрократических проволочек. На практике он может занять от одного до трех лет.



При этом администрация Трампа должна будет предоставить "странам-бунтарям", покидающим ЕС, солидные преференции, которые компенсируют им утрату брюссельских дотаций. Например, речь может пойти об отмене пошлин для идеологически близких республиканской администрации государств.



На сегодняшний день Трампа интересует не столько выход четырех стран из состава ЕС, сколько создание устойчивого внутреннего раскола в международных институтах, находящихся под контролем либерал-глобалистов. Новая вашингтонская администрация не разваливает Европу, а возвращает ее к естественному историческому состоянию, когда она состояла из суверенных национальных государств.



"СП": Михаил Хазин считает, что тогда по сути образуется "католический буферный пояс" между Россией и Западной Европой. И никто никому угрожать не будет. Можно с этим согласиться?



- Концепция Хазина интересна, но является скорее геополитической абстракцией. Действительно, эти страны образуют культурно-религиозный пояс, идеологически более консервативный, чем Западная Европа.



Однако их гипотетическая "буферность" преувеличена, ведь почти все они являются членами блока НАТО и выходить из него не торопятся.



Чтобы выполнять функции пресловутого буфера, необходимо сохранять военно-политический нейтралитет. Более того, приверженность граждан ценностям католической веры не является гарантией отсутствия русофобии у их политического руководства. Польша служит тому ярким примером. Однако американским неоконсерваторам действительно гораздо легче иметь дело с лидерами стран, где католицизм не утратил былой значимости.



"СП": России успех этого плана был бы выгоден?



- Такой раскол безусловно выгоден России, ведь он ведет к ослаблению единого фронта санкционного и политического давления. Кроме того, для Москвы это возможность восстановить двусторонние экономические и политические связи с отдельными странами.



Содействовать этому процессу Россия может деликатно и непублично, избегая прямого вмешательства. Нужно укреплять деловое сотрудничество с бизнес-кругами стран, задумывающихся о выходе из ЕС. Важно поддерживать постоянный стратегический диалог с их консервативными элитами на тему многополярного мира и защиты традиционных ценностей.



Россия может предложить им взаимовыгодные экономические проекты (в энергетике, логистике т.д.). Главное - дать этим странам альтернативу и уверенность в том, что их суверенный курс имеет перспективу и поддержку, а не ведет в изоляцию.