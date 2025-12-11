Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря

02:46 18.12.2025

Япония и Центральная Азия договорятся о сотрудничестве в сфере ИИ и развитии инфраструктуры



Токио, 16 декабря (Jiji Press) – Правительство Японии планирует создать новую рамочную структуру сотрудничества со странами Центральной Азии в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 15 декабря сообщили правительственные источники.



Планируется использовать ИИ для разработки минеральных ресурсов и построения цепочек поставок, что направлено на укрепление экономической безопасности. Премьер-министр Такаити Санаэ и лидеры пяти стран проведут саммит в Токио 20 декабря, где, как ожидается, будет достигнуто соглашение и зафиксировано в совместной декларации лидеров.



Декларация также будет включать развитие инфраструктуры транспортных маршрутов, соединяющих Центральную Азию и Европу через Каспийское море, с использованием официальной помощи в целях развития (ОПР). Япония намерена содействовать более плавной логистике путем поддержки установки оборудования для таможенной проверки грузов и повышения квалификации персонала, тем самым способствуя экономическому росту Центральной Азии.



Пять стран – это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан. Регион имеет важное геополитическое значение, граничит с Китаем и Россией, богат энергетическими и минеральными ресурсами. В июне Китай провел саммит с этими странами и углубил сотрудничество в области ИИ.