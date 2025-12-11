|В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
03:52 18.12.2025
16 декабря 2025 года в столице Афганистана - городе Кабул - состоялось торжественное открытие Торгового дома Кыргызской Республики.
В церемонии открытия приняли участие министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков и министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи.
Открытие Торгового дома станет важной платформой для продвижения отечественной продукции, установления прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, а также расширения взаимного товарооборота.
Стороны подчеркнули значимость данного шага для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения партнерских связей между Кыргызской Республикой и Афганистаном.