В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане

03:52 18.12.2025

16 декабря 2025 года в столице Афганистана - городе Кабул - состоялось торжественное открытие Торгового дома Кыргызской Республики.



В церемонии открытия приняли участие министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков и министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи.



Открытие Торгового дома станет важной платформой для продвижения отечественной продукции, установления прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, а также расширения взаимного товарооборота.



Стороны подчеркнули значимость данного шага для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения партнерских связей между Кыргызской Республикой и Афганистаном.



