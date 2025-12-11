"Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане

04:59 18.12.2025 Давление на Китай или дестабилизация Центрально-Азиатского региона - что стоит за нападением на китайских граждан близ таджикско-афганской границы - разбирался Sputnik Таджикистан



ДУШАНБЕ, 17 дек - Sputnik. Убийство пяти граждан Китая в результате стрельбы со стороны Афганистана омрачило ситуацию с безопасностью на границе, а также сказалось на доверии между Таджикистаном и "Талибаном"*. Ситуация дошла до того, что теперь между странами закрыты погранпереходы.







Произошедшие события привлекли международное внимание. Так, диппредставительства Ирана и Пакистана, а также ШОС осудили убийства китайских граждан, расценив их актами, направленными на дестабилизацию региона.



В свою очередь, посольство Китая в Душанбе призвало сограждан покинуть опасные районы таджикско-афганского приграничья, а президент республики Эмомали Рахмон провел совещания с представителями силовых структур по поводу "ситуации на таджикско-афганской границе и путей ее укрепления".



"Глава государства решительно осудил незаконные и провокационные действия афганских граждан и поручил ответственным структурам принять эффективные меры для решения проблемы и предотвращения повторения подобных трагических инцидентов", - подчеркнули в пресс-службе таджикского лидера.



Что же произошло на самом деле и кому выгодно нападать на китайских граждан в Таджикистане - разбирался Sputnik Таджикистан.



Давление на Китай или дестабилизация региона?



По данным Погранслужбы ГКНБ Таджикистана, 30 ноября в 18:45 "члены вооруженной террористической группы" напали с афганской провинции Бадахшан на сотрудников дорожно-строительной компании China Road and Bridge Corporation в кишлаке Шодак джамоата Вишхарв Дарвазского района. В результате погибли два гражданина КНР и еще двое получили ранения различной тяжести.



"Аналогичный террористический акт был совершен 26 ноября со стороны афганского Бадахшана на таджикский район Шамсиддин Шохин, погибли трое китайских сотрудников компании "Шохин-СМ", а один получил ранения", - уточнили в ведомстве.



Региональные и международные СМИ сочли эти нападения делом рук действующих в Афганистане террористических групп, включая уйгурских боевиков "Исламского движения Восточного Туркестана"**, целью которых является разрыв отношений между Таджикистаном и талибами*, дестабилизация Центральной Азии, давление на Китай.



Ожидания или ошибки?



По мнению экспертов, намеки на истинные мотивы этих инцидентов можно прочитать прежде всего в сводках таджикских пограничников, а также в заявлении Министерства иностранных дел талибов*.



Как отмечают правоохранители республики, несмотря на последовательные усилия Душанбе по поддержанию безопасности и созданию атмосферы взаимовыгодного сотрудничества в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, зафиксированы действия, направленные на дестабилизацию ситуации на госгранице.



"Таджикская сторона, выражая глубокую озабоченность, решительно осуждает эти гнусные действия преступных группировок и призывает нынешние афганские власти принять эффективные и своевременные меры для обеспечения безопасности и стабильности на госгранице двух стран и поимке причастных лиц", - приводится в сводке.



В свою очередь, Министерство иностранных дел талибов* заявило, что нападение на Хатлонскую область было совершено группами, целью которых является создание нестабильности и недоверия между странами.



По мнению экспертов, формулировка, что Таджикистан всегда стремился "поддерживать безопасность и создавать атмосферу взаимовыгодного сотрудничества", но "преступные группировки" подрывают безопасность и стабильность на границе, а также призыв к "нынешним афганским властям" принять меры, указывают на то, что Душанбе располагает данными о реальных виновниках и не видит в этих события причастность самого "Талибана"*.



Специалист в сфере безопасности и геополитики Абдулносир Нурзод обращает внимание, что талибы* неоднократно заверяли республики Центральной Азии, что ни одна группировка не будет использовать афганскую территорию для деструктивной и террористической деятельности, однако убийство китайских граждан в Хатлоне ставит под сомнение усилия властей Кабула и усиливает региональные проблемы.



"Когда таджикские власти говорят не о террористических организациях, а о "преступных группах", это намек на то, что талибы* не способны обеспечить безопасность на всей территории Афганистана. "Талибан"* также косвенно подтверждает эту реальность, говоря о бандах, "цель которых посеять нестабильность и недоверие между странами региона". Но в действительности талибы* сами знают об этих группах и понимают, что не могут воздействовать на них", - сказал эксперт.



В настоящее время известно, что полиция в афганской провинции Бадахшан задержала несколько подозреваемых в причастности к нападению на граждан Китая в Таджикистане 30 ноября.



Как выяснил Sputnik Таджикистан у источника из разведотдела 4-й бригады "Умари Солис" Министерства обороны "Талибана"*, личности четырех человек уже установлены - это Кори Мисбахулхака Умара, Мубориза Садра, Гуланбоза Хакджу и Ясина ("Анаса"), которые, по мнению следователей, устроили обстрел. Их арестовали в кишлаке Рузвай района Моймай, расположенного недалеко от таджикского погранперехода Шодак, и доставили в Файзабад.



"Во время нападения они использовали оружие с лазерным прицелом. По всей видимости, это были американские винтовки M4 с оптикой", - добавил собеседник Sputnik Таджикистан из спецподразделения.



Золотоискатели с юга



И если расследование стрельбы, произошедшей 30 ноября, ведется активно, то кто стоит за нападением 26-го числа, когда при использовании беспилотника погибли трое сотрудников компании "Шохин-СМ", а один получил ранение, остается неизвестным.



"Талибан"* до сих пор никак официально не отреагировал на этот инцидент, считая, что он "затерялся" на фоне последующего события в Дарвазе.



Тем не менее Sputnik Таджикистан удалось узнать, что стрельбу в сторону Таджикистана устроили с территории золотодобывающего участка, принадлежащего золотодобытчику Юсуфу Гельманди.



"Юсуф входит в число людей, находящихся под защитой Башира Нурзая, которые приехали в Шахри Бузург из южных провинций в этом году. Может быть и так, что это намеренная акция, и приказ об обстреле отдало руководство Бадахшанского горнодобывающего управления", - не исключил источник.



С апреля этого года главой данного ведомства стал Шафикулла Хафиз - таджик из района Яфтал афганской провинции Бадахшан. Он обладает большим мастерством в "подкупе" влиятельных чиновников, включая начальника Генштаба талибов* и пуштунского губернатора Бадахшана, именно благодаря крупным взяткам и добился нынешней должности, поделились со Sputnik Таджикистан люди из его окружения.



Изначально у Хафиза не было никаких проектов в Шахри Бузурге, а большая часть золотых приисков принадлежала экс-главе управления горнодобывающей промышленности Бадахшана Абдурахману Аммару - уроженцу кишлака Кассоб, который считался одним из самых влиятельных таджикских командиров в рядах "Талибана"* в регионе.



Однако после смены пограничных батальонов талибов* на подразделения южных пуштунов ситуация резко изменилась, и во главе Бадахшанского горнодобывающего управления стал Хафиз, а Аммара отправили в Кабул, а затем в Кандагар, обвинив в "сепаратизме". По одной версии, сейчас он находится в тюрьме.



Как отмечают источники Sputnik Таджикистан, Шафикулла фактически выступает в качестве представителя Кари Фасехуддина и имеет отношение к Хаджи Баширу Нурзаю, который считается одним из крупнейших в мире наркоторговцев. Он был в числе первых инвесторов "Талибана"* в 90-е и известен как Пабло Эскобар Центральной Азии.



Вторгшиеся в Афганистан в 2001 году американцы пытались наладить "сотрудничество" с Нурзаем, однако в 2005-м арестовали его в Нью-Йоркепо обвинению в контрабанде наркотиков на 50 млн долларов. В 2009-м суд приговорил его к пожизненному заключению, но в октябре 2021-го Нурзая обменяли на американского инженера-водолаза Марка Фрерикса, после чего он вернулся на родину.



Теперь вся афганская торговля наркотиками находится под его контролем, а сотни золотодобывающих проектов в Бадахшане и Тахаре, по достоверной информации, принадлежат его компаниям, которые ежедневно добывают десятки килограммов золота.



Англичанка гадит вместе с американкой



До двух инцидентов с убийством китайских граждан ГКНБ Таджикистана объявил об уничтожении с помощью беспилотника афганских контрабандистов в приграничье района Хамадони Хатлонской области. В результате операции в ночь на 20 ноября были ликвидированы двое из 7 человек, а также обнаружено и изъято 116 пакетов с наркотиками.



И как заявляют источники, осведомленные о передвижениях афганских контрабандистов на границах Таджикистана, убийство китайских сотрудников якобы из-за размытия берега Пянджа в связи со сбросом камней и гравия в реку является лишь предлогом. На самом деле заказчиков нападения на граждан КНР разозлило именно уничтожение контрабандистов и потеря большого количества наркотиков.



По словам полковника Хаджи Абдурауф Рахими (имя изменено), который много лет командовал Погранвойсками Афганистана, сейчас все вопросы, касающиеся приграничья Бадахшана и Тахара, находятся в руках Башира Нурзая и Шафикуллы Хафиза. В беседе со Sputnik Таджикистан высокопоставленный военнослужащий заявил, что никакие действия не предпринимаются без их согласия.



"Когда Таджикистан уничтожил контрабандистов с помощью беспилотника и изъял 116 упаковок наркотиков, афганские наркодилеры отправили свой дрон в сторону компании КНР, как бы показывая, что у них тоже имеются такие возможности. При нападении на китайцев беспилотник талибов* применил минометный снаряд, а нападение на граждан КНР в Дарвазе было продолжением той же "мести", - поделился мнением Хаджи Абдурауф Рахими.



Он также назвал Нурзая спецагентом американской и британской разведки в северном Афганистане.



"На протяжении всей истории афганская наркоторговля и "Золотой треугольник" контролировались британцами, к которым позднее присоединились и США. Во времена республики Гильменд, производивший 40% мирового героина, в течение 20 лет находился под контролем разведки и армии Великобритании. Даже американцам не разрешалось въезжать в эту провинцию, а их многочисленные попытки вытеснить британцев провалились.", - отметил собеседник Sputnik Таджикистан.



Он добавил, что торговля наркотиками до сих пор ведется под руководством Башира Нурзая в интересах британцев и американцев.



"Сейчас, когда у разведки США в Афганистане нет былых возможностей и доступа к воздушному пространству приграничных районов с Таджикистаном, а также нет возможности дестабилизации южной границы российской сферы влияния, она разместила в этих районах своего самого эффективного шпиона. Но теперь у Нурзая появились и новые "деловые партнеры" - китайцы. Они являются их главным компаньоном не только в золотодобыче в Бадахшане и Тахаре, но и в нефтедобыче в Балхе", - сказал Хаджи Абдурауф Рахими.



Рассуждения афганского полковника имеют смысл и близки к реальности, но подобное мнение всегда затмевается пропагандой западных СМИ, которые хотят представить ситуацию на границе между Таджикистаном и Афганистаном в пугающем свете. Они снова и снова поднимают старые темы, такие как угроза террористических групп, конфронтация между Китаем и США и так далее.



"Запутанные игры"



Первая фейковая новость была опубликована британским Reuters, но удалена с сайта после опровержения Министерством иностранных дел Таджикистана из-за "отсутствия доказательств".



Однако эту новость подхватили другие агентства, такие как Afghanistan International, Hashti Subh, Radio Ozodi, "Настоящее время", "Немецкая волна", и даже некоторые центральноазиатские СМИ, которые, по-видимому, получают выгоду от западной финансовой поддержки или не разбираются в ситуации на таджикско-афганской границе, приписав убийство китайцев террористическим организациям ИГИЛ** и "Исламскому движению Восточного Туркестана"**. Некоторые пошли еще дальше и назвали это нападение следствием торговой войны между Китаем и США.



Афганские СМИ ToloNews и 1TV назвали это делом рук пакистанской разведки, которая сейчас находится в состоянии серьезного конфликта с талибами*.



"Ответ Таджикистана был осторожным и основан на достоверной информации. Теперь Душанбе наблюдает, способен ли "Талибан"* противостоять преступным группировкам Башира Нурзая. На самом деле реакция афганских СМИ показывает, что у талибов* таких возможностей нет, и они винят в этом пакистанскую разведку", - сказал источник Sputnik Таджикистан.



И, по-видимому, это может быть правдой.



По мнению Хаджи Абдурауфа Рахими, приписывать убийства китайцев террористическим группам нереалистично и нелогично, поскольку сотни граждан КНР работают на тех же золотых рудниках в Афганистане, и до сих пор никто не пострадал, за исключением одного человека, убитого в Тахаре в прошлом году за то, что его переводчик сотрудничал с талибами* ради дополнительных денег.



"Китайцы работают в кишлаках Овез, Понимур, Дошманди, Базари Виндиен, Шулманд, Ашвал и Холур. Это касается только района Шахри Бузург, не говоря о других поселениях провинции Тахар. Они импортировали сотни единиц техники для золотодобычи. Никто из них не связан с местным населением. У них есть свои чайна-тауны, которые защищают люди Башира Нурзая, пуштуны с юга. Китаец - он всегда китаец, и в Таджикистане, и в Афганистане. Но почему их тогда убивают в Таджикистане, а не в Афганистане?" - задался вопросом полковник.



Чем обеспокоен Таджикистан?



Но для властей Таджикистана проблема кроется не только в самом нападении на граждан Китая.



По словам эксперта по международным вопросам Нурулло Хусейнова, настоящий скандал для Душанбе связан с задержкой строительства дорожного проекта, ведь республика не может забросить инфраструктурные проекты из-за ползущей золотодобычи в Афганистане.



"До сегодняшнего дня десятки километров дороги в Бадахшан вдоль Пянджа были благоустроены, а в реку засыпаны камни, песок и гравий, но со стороны Афганистана, даже за четыре года правления талибов*, не было никаких протестов, потому что существовала некая договоренность между местными золотодобытчиками и таджикскими пограничниками. Но теперь разве следует останавливать национальный проект ради интересов нескольких рудоискателей, приехавших из южного Афганистана и желающих навязать свои правила? Они строят дома вдоль реки и как бы запрещают природе наводнения", - высказался он.



Хотя Душанбе в последние месяцы пытался улучшить отношения с талибами*, и официальный Кабул, похоже, был доволен этими изменениями, появление "преступных группировок" омрачает как сотрудничество между двумя странами, так и подчеркивает неспособность "Талибана"* противостоять им, что ставит под сомнение эффективность принимаемых мер по безопасности.



*Организация, находящая под санкции ООН за террористическую деятельность.

** Террористические организации, запрещенные в России и Таджикистане. Источник - Sputnik

