Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента

12:01 18.12.2025

Куда вы катитесь?



Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента и, судя по статистике МВД, в этот раз дело куда серьезнее.



Во время обсуждения закона "О профилактике правонарушений" в Сенате вице-министр внутренних дел Игорь ЛЕПЕХА привел статистику, которая уже не позволяет относиться к теме как к второстепенной.



- Только с начала года у нас 372 ДТП совершено с участием самокатов, в которых три человека погибли и 385 получили ранение, - сообщил он, подчеркнув, что вопрос постоянно буддируется в обществе и вызывает обеспокоенность граждан.



