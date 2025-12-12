|Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
12:01 18.12.2025
Куда вы катитесь?
Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента и, судя по статистике МВД, в этот раз дело куда серьезнее.
Во время обсуждения закона "О профилактике правонарушений" в Сенате вице-министр внутренних дел Игорь ЛЕПЕХА привел статистику, которая уже не позволяет относиться к теме как к второстепенной.
- Только с начала года у нас 372 ДТП совершено с участием самокатов, в которых три человека погибли и 385 получили ранение, - сообщил он, подчеркнув, что вопрос постоянно буддируется в обществе и вызывает обеспокоенность граждан.
При этом, как отметил замглавы МВД, основная нагрузка в противостоянии самокатчикам-нарушителям сейчас ложится на полицию и горожан, тогда как сами шеринговые компании фактически остаются в стороне.
- На сегодняшний день за нарушение различных правил использования самокатов привлечено порядка 29 тысяч граждан. При этом ответственности самих шеринговых компаний абсолютно нет, - заявил Лепеха.
По его словам, в органы внутренних дел регулярно поступают жалобы на хаотично брошенные самокаты, из-за которых полицейские вынуждены вместо коммунальных служб собирать эти самокаты и отвозить на штрафстоянку.
В МВД настаивают на том, что рынок проката необходимо выводить в более жесткие правовые рамки.
- В любом начинании наравне с правами должны быть предусмотрены обязанности, - заметил вице-министр. – Мы пытаемся эту деятельность узаконить, чтобы не только права были у шеринговых компаний, но и обязанности. В частности, мы говорим о страховании и всех остальных вопросах.
Отдельно Лепеха остановился на возможностях контроля, которые, по его словам, уже доказали свою эффективность за рубежом:
- В развитых странах это работает очень успешно. Есть технические возможности ограничивать скорость, доступ в отдельные зоны, места общего пользования. Наши специалисты говорят, что это вполне достижимо.
Параллельно предлагается усилить ответственность и для самих пользователей самокатов. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся соответствующие поправки.
- К "иным участникам дорожного движения" добавлена категория "водители самокатов", - пояснил Лепеха. – Это даст возможность привлекать их к ответственности за езду без прав и прочие нарушения.
Тем не менее, контроль за местоположением электросамокатов, согласно предлагаемым нормам, возлагается именно на шеринговые компании.
- Есть детализированная карта, на нее накладываются определенные участки. В течение полугода протестируем, посмотрим, могут ли компании выполнять требования, - заключил Игорь Лепеха, отметив, что по итогам тестового периода возможна дополнительная корректировка на уровне нормативных документов.
А вообще нелишним будет напомнить, как 27 августа глава комитета административной полиции Кайсар СУЛТАНБАЕВ уже обещал твердой рукой навести порядок в этой давно накатанной теме. Грозился привлекать к ответственности руководителей кикшеринга. Потом проводились какие-то совещания и встречи. А потом полицейским выдали самокаты, они пару раз прокатились на них по улицам Алматы, это самокатное наступление показали по ТВ, и на этом вся дальнейшая борьба ушла куда-то в подполье.
Тем временем, сегодня сенаторы во втором чтении одобрили закон о профилактике правонарушений и сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся самокатов. После вступления в действие поправок самокаты придется регистрировать, обеспечивать на них читаемые номера по компаниям (чтобы найти виновника ДТП по видео) и страховать риски. А еще будут введены штрафы за хаотичную парковку.
Владислав ШПАКОВ, Астана
18 декабря 2025