|Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
14:40 18.12.2025
Состоялось торжественное открытие первого заседания первой сессии депутатов VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Сегодня, 17 декабря состоялось торжественное открытие первого заседания первой сессии депутатов VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В работе данного заседания приняли участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, представители Кабинета министров во главе с его председателем Адылбеком Касымалиевым.
Первое заседание согласно Регламенту Жогорку Кенеша проходит под председательством старейшего по возрасту депутата парламента Гулай Машраповой.
Заседание Жогорку Кенеша началось с гимна страны.
Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров напомнил, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала выборы состоявшимися в 30 многомандатных избирательных округах. Он отметил, что по итогам голосования в 29 округах избраны 87 кандидатов в депутаты парламента, результаты выборов в округе №13 были признаны недействительными.
Тынчтык Шайназаров вручил депутатам Жогорку Кенеша удостоверения и нагрудные знаки установленного образца.
Состоялась торжественная церемония принятия депутатами присяги.
В завершение церемонии присяги, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил депутатов Жогорку Кенеша с их избранием, отметил необходимость соблюдения присяги и служения народу. Особое внимание глава государства обратил на историю парламента, отметив ключевые этапы его развития, подчеркнув, что каждый депутат должен работать в интересах народа и государства.
***
В Жогорку Кенеше созданы депутатские группы
Так, создана депутатская группа "Ата-Журт". Руководитель Нурланбек Азыгалиев. В состав вошли 18 депутатов:
Нурланбек Азыгалиев
Нурланбек Тургунбек уулу
Куванычбек Конгантиев
Камила Талиева
Дастанбек Джумабеков
Жылдыз Садырбаева
Улан Бакасов
Алишер Козуев
Медербек Алиев
Гулнара Баатырова
Санталат Аманова
Дастан Бекешев
Табылды Муратбеков
Гулай Машрапова
Жылдыз Эгенбердиева
Алтынбек Кылычбаев
Илимбек Кубанычбеков
Бурун Аманова
Депутатская группа "Мекенчил" состоит из 19 депутатов. Руководитель Кундузбек Сулайманов. В состав вошли:
Кундузбек Сулайманов
Джамиля Исаева
Айсаракан Абдибаева
Абдылдабек Эгембердиев
Эркеайым Сейитказиева
Бекмурза Эргешов
Ырысбек Атажанов
Шаирбек Ташиев
Советбек Рустамбек уулу
Гулсункан Жунушалиева
Венера Салямова
Жаныбек Абиров
Курманкул Зулушев
Умбеталы Кыдыралиев
Махабат Мавлянова
Бекмырза Чолпонбай уулу
Токтобубу Ашимбаева
Темирлан Айтиев
Карим Ханджеза
Депутатская группа "Элдик" состоит из 18 депутатов. Руководитель Акылбек Тумонбаев. В состав вошли:
Акылбек Тумонбаев
Уланбек Жаанбаев
Гуля Кожокулова
Улан Примов
Алтынбек Кудайбердиев
Улукбек Карыбек уулу
Улукбек Узакбаев
Эркинбек Исеналиев
Медина Кайрылбекова
Чынгыз Ажибаев
Марлен Маматалиев
Эдита Тайгараева
Болот Сагынаев
Данияр Толонов
Адилет Белеков
Жаныбек Аматов
Бакыт Чомоев
Айгул Ахмедова
Депутатская группа "Адилет Кыргызстан" состоит из 14 депутатов. Руководитель Нурбек Сыдыгалиев. В состав вошли:
Нурбек Сыдыгалиев
Исманали Жороев
Равшанбек Рысбаев
Эльдар Сулайманов
Нуржамал Торобекова
Суйунбек Омурзаков
Жылдыз Курманалиева
Гулшаркан Култаева
Гульнара Акимбаева
Бахридин Шабазов
Бакыт Тентишев
Рахат Жунушбаева
Кубанычбек Самаков
Жылдыз Таалайбек кызы
Депутатская группа "Ала-Тоо" состоит из 15 депутатов. Руководитель Жанарбек Акаев. В состав вошли:
Жанарбек Акаев
Нилуфар Алимжанова
Сеидбек Атамбаев
Болотбек Борбиев
Азамжан Джалилов
Азамат Исираилов
Бактыяр Калпаев
Талайбек Масабиров
Гулкан Молдобекова
Медербек Саккараев
Жумабек Салымбеков
Гулжан Сатиева
Азизбек Турсунбаев
Медер Чотонов
Чолпон Эсенаманова
Отметим, что депутаты Эльвира Сурабалдиева, Эрулан Кокулов, Болот Ибрагимов не вошли в состав депутатских групп.
***
Депутат Нурланбек Тургунбек уулу избран Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Депутаты VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 17 декабря рассмотрели вопрос об избрании Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Первое заседание согласно Регламенту Жогорку Кенеша проходит под председательством старейшего по возрасту депутата парламента Гулай Машраповой.
Депутатские группы "Ата-Журт", "Ала-Тоо", "Элдик", "Мекенчил", "Адилет Кыргызстан" представили кандидатуру депутата Нурланбека Тургунбек уулу на должность Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Для рассмотрения данного вопроса заседание Жогорку Кенеша перешло в режим заседания Комитета всего Жогорку Кенеша. Депутаты Жогорку Кенеша избрали председателем Комитета всего Жогорку Кенеша депутата Улана Примова. Комитет всего Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру депутата Нурланбека Тургунбек уулу для избрания на должность Торага Жогорку Кенеша. Далее депутаты вернулись в режим заседания Жогорку Кенеша для избрания Торага Жогорку Кенеша.
По итогам тайного голосования с использованием бюллетеней, депутат Нурланбек Тургунбек уулу избран Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Его кандидатуру поддержали 84 депутата.
Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.
***
Торага Нурланбек Тургунбек уулу: "В Жогорку Кенеше должна высказываться конструктивная критика и должен быть слышен голос народа"
Сегодня, 17 декабря, на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу, избранный Торага VIII созыва, выступил с речью.
Нурланбек Тургунбек уулу также поздравил депутатов с их избранием и выразил благодарность коллегам, оказавшим ему высокое доверие. "Весь свой накопленный опыт я направлю на укрепление роли Жогорку Кенеша в обществе и стране, повышение его авторитета", - сказал он.
Торага отметил, что Жогорку Кенеш будет законодательно поддерживать политику, проводимую властью во главе с Президентом Садыром Жапаровым, и вносить свой вклад в развитие страны. "Кыргызский парламент отличается своей открытостью и приверженностью демократическим ценностям не только в регионе, но и во всем мире. Нам нужно не только сохранить эти достижения, но и развивать их. У нас достаточно полномочий. Свобода слова в полной мере сохранится, но мы должны понимать, что за каждым высказанным мнением стоит ответственность. Но какая бы ветвь власти не была, если допущены недостатки, должна быть озвучена конструктивная критика, и с этой высокой трибуны должен быть слышен голос народа", - добавил Нурланбек Тургунбек уулу.
Кроме того, он добавил, что Жогорку Кенеш продолжит разрабатывать и принимать законы, направленные на развитие Кыргызстана и повышение благосостояния населения.
***
Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении структуры парламента
Депутаты VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 17 декабря рассмотрели вопрос об утверждении структуры парламента.
Для рассмотрения данного вопроса заседание Жогорку Кенеша перешло в режим заседания Комитета всего Жогорку Кенеша.
Напомним, что депутаты Жогорку Кенеша избрали председателем Комитета всего Жогорку Кенеша депутата Улана Примова. По итогам рассмотрения и одобрения проекта структуры парламента, депутаты вернулись в режим заседания Жогорку Кенеша.
Так, в проекте структуры парламента: Торага, первый заместитель Торага, 2 заместителя Торага и 8 профильных комитетов.
В частности:
- Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и Регламенту Жогорку Кенеша КР;
- Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции;
- Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды;
- Комитет по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи;
- Комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству;
- Комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции;
- Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- Комитет по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.
Депутаты утвердили проект структуры парламента. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.
***
Депутаты Чынгыз Ажибаев, Таалайбек кызы Жылдыз, Карим Ханджеза избраны заместителями Торага Жогорку Кенеша
На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 17 декабря, депутаты VIII созыва рассмотрели вопрос об избрании заместителей Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Для рассмотрения данного вопроса заседание Жогорку Кенеша перешло в режим заседания Комитета всего Жогорку Кенеша.
Так, кандидатура Чынгыза Ажибаева представлена на должность первого заместителя Торага Жогорку Кенеша от депутатской группы "Элдик", на должности заместителей Торага представлены кандидатуры Таалайбек кызы Жылдыз от депутатской группы "Адилет Кыргызстан" и Карима Ханджезы от депутатской группы "Мекенчил". Комитет всего Жогорку Кенеша одобрил кандидатуры депутатов Чынгыза Ажибаева, Таалайбек кызы Жылдыз и Карима Ханджезы для избрания на должности заместителей Торага Жогорку Кенеша. Далее депутаты вернулись в режим заседания Жогорку Кенеша для избрания заместителей Торага Жогорку Кенеша.
По итогам тайного голосования с использованием бюллетеней депутат Чынгыз Ажибаев избран первым заместителем Торага Жогорку Кенеша, депутаты Таалайбек кызы Жылдыз и Карим Ханджеза избраны заместителями Торага Жогорку Кенеша.
Приняты соответствующие постановления Жогорку Кенеша.
***
Избраны председатели профильных комитетов
Депутаты VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 17 декабря рассмотрели вопрос об избрании председателей профильных комитетов.
Депутатские группы представили свои кандидатуры для избрания на должности председателей профильных комитетов.
Так, председателями комитетов избраны следующие депутаты Жогорку Кенеша:
- Курманкул Зулушев на должность председателя Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и Регламенту Жогорку Кенеша КР;
- Эльдар Сулайманов на должность председателя Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции;
- Бакыт Тентишев на должность председателя Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды;
- Токтобубу Ашымбаева на должность председателя Комитета по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи;
- Куванычбек Конгантиев на должность председателя Комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству;
- Алтынбек Кудайбердиев на должность председателя Комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции;
- Болотбек Борбиев на должность председателя Комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- Гулсункан Жунушалиева на должность председателя Комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.
Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.