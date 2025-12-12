Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента

14:40 18.12.2025

Состоялось торжественное открытие первого заседания первой сессии депутатов VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики



Сегодня, 17 декабря состоялось торжественное открытие первого заседания первой сессии депутатов VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В работе данного заседания приняли участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, представители Кабинета министров во главе с его председателем Адылбеком Касымалиевым.



Первое заседание согласно Регламенту Жогорку Кенеша проходит под председательством старейшего по возрасту депутата парламента Гулай Машраповой.



Заседание Жогорку Кенеша началось с гимна страны.



Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров напомнил, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала выборы состоявшимися в 30 многомандатных избирательных округах. Он отметил, что по итогам голосования в 29 округах избраны 87 кандидатов в депутаты парламента, результаты выборов в округе №13 были признаны недействительными.



Тынчтык Шайназаров вручил депутатам Жогорку Кенеша удостоверения и нагрудные знаки установленного образца.



Состоялась торжественная церемония принятия депутатами присяги.



В завершение церемонии присяги, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил депутатов Жогорку Кенеша с их избранием, отметил необходимость соблюдения присяги и служения народу. Особое внимание глава государства обратил на историю парламента, отметив ключевые этапы его развития, подчеркнув, что каждый депутат должен работать в интересах народа и государства.



