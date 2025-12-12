Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией

17:47 18.12.2025

Россия впервые в 2025 году отправила квиноа в Казахстан

Хлебная зерновая культура



АСТАНА, 17 дек - Sputnik. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ рассказал о новой сельхозкультуре, которую Россия начала поставлять за рубеж.



Квиноа (киноа) - псевдозерновая культура из семейства амарантовых, одомашненная примерно 3-4 тысячи лет назад в высокогорьях Анд, на территории современных Перу и Боливии. Она отличается сбалансированным аминокислотным составом, что делает ее отличным источником строительного материала для мышц и других тканей.



Адаптация культуры к российским условиям началась в 2009 году.



"Главная и неоспоримая уникальность наших сортов квиноа состоит в том, что на данный момент это самая северная в мире селекция данной культуры, допущенная к использованию", - рассказали в пресс-службе "Квиноа Центр".



Основными импортерами киноа в мире являются США, Канада и страны ЕС. Интерес к этой культуре неуклонно растет в Китае, странах СНГ и на Ближнем Востоке. Первые поставки российской киноа были осуществлены в Беларусь и Казахстан.



Объемы экспорта квиноа в 2024 году составили около 1,7 тонны. Вся продукция была отправлена в Беларусь, а в 2025-м первая отгрузка в объеме 75 килограммов отправлена в Казахстан.



К слову, в мае 2025 года Центр поддержки экспорта Краснодарского края участвовал в бизнес-миссии в Алматы, где представил разнообразную продукцию, в том числе и квиноа.



"В эпоху растущей популярности суперфудов, перед нами открываются бескрайние горизонты для развития производства киноа в России. Мы видим не просто возможность замещения импорта на внутреннем рынке, но и перспективу выхода на международную арену, представляя миру российский продукт премиального качества. Наша главная цель - запечатлеть в сознании потребителя неразрывную связь, где КВИНОА - это российский продукт", - рассказали в пресс-службе центра.



За 9 месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 115 тонн киноа на сумму около 465 тысячи долларов, что больше на 36% по весу в сравнении с тем же периодом 2024-го. А также на 40% больше в денежном выражении.



Квиноа (или киноа, кинва) – ценный продукт для тех, кто придерживается диетического питания. По сравнению с большинством аналогичных культур в зернах киноа в большом количестве присутствуют клетчатка, калий магний, цинк и аминокислоты. Кроме того, киноа не содержит глютена, что делает его идеальным продуктом для людей, страдающих целиакией. Это популярный продукт в рационе вегетарианцев.



Целиакия - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором употребление глютена (белка из пшеницы, ржи, ячменя) вызывает иммунный ответ, повреждающий слизистую оболочку тонкого кишечника и нарушающий всасывание питательных веществ. Это приводит к различным симптомам, от диареи и боли в животе до анемии и задержки роста. Лечится целиакия пожизненной строгой безглютеновой диетой.



