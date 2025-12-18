|ProFinance: Кыргызстан активизирует выход на мировой рынок облигаций и токенов
19:26 18.12.2025
Кыргызстан активизирует выход на мировой рынок, планируя продажу облигаций и токенов, обеспеченных золотом
18.12.2025
Доходность облигаций Кыргызстана снизилась. В мае компания Nation впервые продала облигации, номинированные в долларах США. KYRGYZ 7 06/03/30 Цена покупки. Доходность к погашению. Источник: Блумберг
Кыргызстан планирует укрепить позиции на международных рынках: выпустить дополнительные долговые обязательства и продвинуть обеспеченную золотом криптовалюту USDKG. В мае страна привлекла 700 миллионов долларов через еврооблигации, а "Элдик Банк" готовится к первой продаже в феврале. USDKG привязан к доллару США 1:1 и имеет объем выпуска 50 миллионов долларов, чтобы завоевать долю на рынке стейблкоинов.
Кыргызстан планирует усилить свои позиции на международной арене, после успешного размещения долларовых облигаций. Страна намерена продолжить выпуск долговых обязательств и запустить стабильную криптовалюту, обеспеченную золотом.
В мае правительство привлекло 700 миллионов долларов через продажу еврооблигаций, став частью растущего ряда стран Центральной Азии, стремящихся привлечь глобальных инвесторов. Министерство финансов сообщает, что государственная компания "Элдик Банк" готовится к дебютному размещению в феврале, завершая переговоры с банками.
Абданбек Абдыбапов, глава департамента государственного долга и активов Минфина, заявил: "После успешной продажи государственных активов международный рынок стал доступен для кыргызских корпораций".
Центральноазиатские страны, включая Узбекистан и Казахстан, активно развиваются на мировых рынках благодаря улучшению кредитного рейтинга, реформам и расширению источников финансирования. По словам Абдыбапова, крупнейшая золотодобывающая компания "Кыргызталтын", компания "Кумтор Голд", "Аэропорты Кыргызстана" и "Элдик Банк" рассматривают возможность выпуска облигаций.
Первый выпуск еврооблигаций с погашением в 2030 году получил рейтинг S&P Global Ratings четыре ступени ниже инвестиционного. Общий спрос составил более 2,1 миллиарда долларов, из которых 45% пришлось на инвесторов из Европы, а 30% - на Великобританию и Ирландию.
Правительство планирует продолжить выпуск суверенных облигаций, учитывая, что соотношение долга к ВВП Кыргызстана составляет 42,7%, что ожидается снизиться до 23% к 2030 году благодаря экономическому росту и погашению старых обязательств.
"Экономический рост стал ключевым аргументом для выхода на международные рынки", - подчеркнул Абдыбапов.
Общий объем еврооблигаций составляет 1,7 миллиарда долларов, но сроки следующей эмиссии зависят от рыночных условий. Также рассматриваются исламские и "зеленые" облигации, хотя в первую очередь планируется выпуск традиционных еврооблигаций.
Средства от дебютного выпуска облигаций были направлены на финансирование "Элдика", который занимается энергетическими проектами и рассматривает инициативы на сумму более 1,5 миллиарда долларов.
Цифровые финансы
Кыргызстан активно развивает цифровые финансовые инструменты. В ноябре Министерство финансов запустило стейблкоин USDKG, обеспеченный золотом, привязанный к доллару в соотношении 1:1. Эмиссия составила 50 миллионов долларов и прошла на блокчейнах Tron и Ethereum. Металл для обеспечения токенов был закуплен совместно с центральным банком.
Бийболот Мамытов, гендиректор компании Issuer of Virtual Assets, заявил: "USDKG станет важным инструментом для трансграничных транзакций и будет способствовать экономическому росту, привлекая капитал и инвестиции в Кыргызстан".
По прогнозам, к 2030 году объем рынка стейблкоинов достигнет 4 триллионов долларов. Мамытов отметил, что в будущем компания может рассмотреть возможность первичного публичного размещения акций (IPO).
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg