ProFinance: Кыргызстан активизирует выход на мировой рынок облигаций и токенов

19:26 18.12.2025

Кыргызстан активизирует выход на мировой рынок, планируя продажу облигаций и токенов, обеспеченных золотом



18.12.2025



Доходность облигаций Кыргызстана снизилась. В мае компания Nation впервые продала облигации, номинированные в долларах США. KYRGYZ 7 06/03/30 Цена покупки. Доходность к погашению. Источник: Блумберг



