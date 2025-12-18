 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует выход на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
Архив
ProFinance: Кыргызстан активизирует выход на мировой рынок облигаций и токенов
19:26 18.12.2025

Кыргызстан активизирует выход на мировой рынок, планируя продажу облигаций и токенов, обеспеченных золотом

18.12.2025

Доходность облигаций Кыргызстана снизилась. В мае компания Nation впервые продала облигации, номинированные в долларах США. KYRGYZ 7 06/03/30 Цена покупки. Доходность к погашению. Источник: Блумберг



Кыргызстан планирует укрепить позиции на международных рынках: выпустить дополнительные долговые обязательства и продвинуть обеспеченную золотом криптовалюту USDKG. В мае страна привлекла 700 миллионов долларов через еврооблигации, а "Элдик Банк" готовится к первой продаже в феврале. USDKG привязан к доллару США 1:1 и имеет объем выпуска 50 миллионов долларов, чтобы завоевать долю на рынке стейблкоинов.

Кыргызстан планирует усилить свои позиции на международной арене, после успешного размещения долларовых облигаций. Страна намерена продолжить выпуск долговых обязательств и запустить стабильную криптовалюту, обеспеченную золотом.

В мае правительство привлекло 700 миллионов долларов через продажу еврооблигаций, став частью растущего ряда стран Центральной Азии, стремящихся привлечь глобальных инвесторов. Министерство финансов сообщает, что государственная компания "Элдик Банк" готовится к дебютному размещению в феврале, завершая переговоры с банками.

Абданбек Абдыбапов, глава департамента государственного долга и активов Минфина, заявил: "После успешной продажи государственных активов международный рынок стал доступен для кыргызских корпораций".

Центральноазиатские страны, включая Узбекистан и Казахстан, активно развиваются на мировых рынках благодаря улучшению кредитного рейтинга, реформам и расширению источников финансирования. По словам Абдыбапова, крупнейшая золотодобывающая компания "Кыргызталтын", компания "Кумтор Голд", "Аэропорты Кыргызстана" и "Элдик Банк" рассматривают возможность выпуска облигаций.

Первый выпуск еврооблигаций с погашением в 2030 году получил рейтинг S&P Global Ratings четыре ступени ниже инвестиционного. Общий спрос составил более 2,1 миллиарда долларов, из которых 45% пришлось на инвесторов из Европы, а 30% - на Великобританию и Ирландию.

Правительство планирует продолжить выпуск суверенных облигаций, учитывая, что соотношение долга к ВВП Кыргызстана составляет 42,7%, что ожидается снизиться до 23% к 2030 году благодаря экономическому росту и погашению старых обязательств.

"Экономический рост стал ключевым аргументом для выхода на международные рынки", - подчеркнул Абдыбапов.

Общий объем еврооблигаций составляет 1,7 миллиарда долларов, но сроки следующей эмиссии зависят от рыночных условий. Также рассматриваются исламские и "зеленые" облигации, хотя в первую очередь планируется выпуск традиционных еврооблигаций.

Средства от дебютного выпуска облигаций были направлены на финансирование "Элдика", который занимается энергетическими проектами и рассматривает инициативы на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Цифровые финансы

Кыргызстан активно развивает цифровые финансовые инструменты. В ноябре Министерство финансов запустило стейблкоин USDKG, обеспеченный золотом, привязанный к доллару в соотношении 1:1. Эмиссия составила 50 миллионов долларов и прошла на блокчейнах Tron и Ethereum. Металл для обеспечения токенов был закуплен совместно с центральным банком.

Бийболот Мамытов, гендиректор компании Issuer of Virtual Assets, заявил: "USDKG станет важным инструментом для трансграничных транзакций и будет способствовать экономическому росту, привлекая капитал и инвестиции в Кыргызстан".

По прогнозам, к 2030 году объем рынка стейблкоинов достигнет 4 триллионов долларов. Мамытов отметил, что в будущем компания может рассмотреть возможность первичного публичного размещения акций (IPO).

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766075160


