Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря

00:05 19.12.2025
ВС РФ обваливают фронт ВСУ к западу от Орехова – итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 декабря в разрезе СВО. Русские войска обваливают фронт ВСУ между Ореховым и Степногорском. Появились очередные сигналы о подготовке НАТО к наступательной войне против России. Редакция Readovka рассмотрела программную статью командира 3-го армейского корпуса ВСУ с точки зрения политических перспектив "военной оппозиции" Зеленскому.
Брешь найдена
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия развила свой успех после преодоления обороны ВСУ в Степногорске. Русские десантники должны перекрыть трассу Н-08, соединяющую Орехов с Запорожьем. Командование для этого выбрало вариант, при котором наши штурмовики атакуют Лукьяновское, обходя заброшенный Степногорский горно-обогатительный комбинат (Таврический ГОК), который вместе с сетью полевых фортификаций западнее него прикрывает группу населенных пунктов. Важно отметить, что подразделения 7-й гв. ДШД ВС РФ действуют максимально грамотно, используя рельеф местности для сближения с селом, за западные окраины которого уже удалось зацепиться. Линия укреплений ВСУ на базе Таврического ГОКа прикрывает Лукьяновское, Магдалиновку, Павловку, Новояковлевку, Новобойковское и поселок Запасное. Обход этой группы сел означает скорый штурм "спрутом" вышеуказанной агломерации, за которой на дистанции 6-7 км находится та самая трасса, обеспечивающая снабжение Ореховского укрепрайона ВСУ со стороны Запорожья. Таким образом, украинские войска в очередной раз в крайне западном секторе Запорожского направления угодили в тяжелый оперативный кризис, который наличными силами противник преодолеть не в состоянии.
С проникновением за полевой оборонительный периметр, прикрывающий села, наши войска получают возможность навязать противнику крайне невыгодные условия обороны заброшенного горно-обогатительного комбината. Это старое предприятие имеет развитую подземную инфраструктуру, которая затоплена лишь частично. В актуальных условиях такой комбинат – ни много ни мало полноценный малый бункерный укрепрайон. А глубина залегания и конструкция подземелий гарантируют украинским подразделениям в нем безопасность даже от авиаударов, так что неприятель может долго там укрываться. Русским десантникам придется попотеть, чтобы исключить такой объект из оборонительной системы ВСУ. Однако, как и с недавно зачищенным Степногорском, наши штурмовики могут попросту обложить укрепление неприятеля и загнать украинскую пехоту в подземелья, что обесценит для ВСУ эту позицию.
"Ось войны"
Государственный совет обороны Литвы одобрил решение правительства страны о закупке 100 единиц шведских БМП CV9035 Mk4. Эта инициатива является частью протокола, который подписали Эстония, Литва, Финляндия, Нидерланды и Норвегия. По данным из открытых источников, поставки такого типа БМП в прибалтийскую республику ожидаются с 2028 года. Кроме того, часть машин будет собираться непосредственно на территории Литвы. То есть речь идет о двукратном увеличении парка боевых машин пехоты у одной отдельно взятой прибалтийской республики.
Германия с 2028 года тоже начнет резко увеличивать свой парк САУ. Польша уже сейчас активно перевооружается и планирует запустить изготовление южнокорейских танков K2 на своей территории. А в Румынии южнокорейский производитель Hanwha Aerospace собирается создать завод БМП Redback. Не стоит забывать и о планах расширения производственной инфраструктуры немецкого военно-промышленного гиганта Rheinmetall в Восточной Европе. Редакция Readovka уже неоднократно отмечала признаки многоплановой подготовки НАТО к войне против России, причем наступательного характера.
Дуэт
На украинском информационном портале NV появилась программная статья командира 3-го АК ВСУ (ядро – 3-я ОШБр) Билецкого (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В ней он пытается обрисовать запросы и скорректировать взгляд на проблемы, с которыми столкнулись ВСУ на текущем этапе. Прежде всего, Билецкий поднимает кадровый вопрос и вопрос подготовки личного состава, возводя их на уровень краеугольного камня, определяющего общую эффективность ведения боевых действий во многих важных аспектах.
Но важно не столько содержание программной статьи, сколько то, что за ней стоит. На Украине за последние 3 года было только два человека, которые публиковали теоретические материалы о стратегии строительства вооруженных сил и ведения боев. Это экс-главком ВСУ Залужный, опубликовавший свою знаменитую статью в The Economist осенью 2023 года, и командир 3-го АК ВСУ Билецкий. Еще 2 года назад публикация программной работы украинского экс-главкома воспринималась как "реклама" своей кандидатуры на пост президента незалежной через принцип "я знаю, как надо". Спустя менее чем полгода после выхода материала в свет Залужного заменили на Сырского и отправили в почетную ссылку в Лондон.
Стоит предположить, что, как и Залужный, Билецкий писал статью не для Банковой, Зеленского или украинских генералов. Командир армейского корпуса рекламирует себя для западных "партнеров" Киева. То есть речь идет о том, как можно повысить боеспособность ВСУ, чтобы деньги, потраченные на Украину, себя "отбили". Решится ли Запад на смену власти в Киеве – другой вопрос. Сохранение активной фазы российско-украинского конфликта прежде всего отвечает интересам Лондона. Залужный – весьма распиаренная фигура на украинской политической карте, а Билецкий довольно авторитетен в ВСУ, особенно среди радикалов и младшего комсостава.
Реформы, о которых говорит Билецкий в своей статье, грамотны с точки зрения изложения и целеполагания. Однако реальная возможность их провести и добиться результата, о котором он пишет, вызывает сомнения по одной простой причине.
"Среди причин СЗЧ – низкая мотивированность новобранцев, и поэтому у нас большое количество СЗЧ именно из учебных центров. Другая причина – риск для жизни. Выбор между погибнуть на войне или сесть на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы", – заявила украинский военный омбудсмен Решетилова.
То есть запас доверия к украинской государственной системе благополучно исчерпан. И даже если на Украине каким-либо образом произойдет смена власти на более выгодный Лондону дуэт, накопившиеся в обществе проблемы вряд ли позволят реализовать задуманные им реформы в условиях продолжающегося конфликта.
Вчера, 17 декабря, главным событием дня стало прекращение организованного сопротивления ВСУ в Мирнограде.