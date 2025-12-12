Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 19.12.2025
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
00:05 19.12.2025

ВС РФ обваливают фронт ВСУ к западу от Орехова – итоговая сводка Readovka за 18 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 декабря в разрезе СВО. Русские войска обваливают фронт ВСУ между Ореховым и Степногорском. Появились очередные сигналы о подготовке НАТО к наступательной войне против России. Редакция Readovka рассмотрела программную статью командира 3-го армейского корпуса ВСУ с точки зрения политических перспектив "военной оппозиции" Зеленскому.



Брешь найдена

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия развила свой успех после преодоления обороны ВСУ в Степногорске. Русские десантники должны перекрыть трассу Н-08, соединяющую Орехов с Запорожьем. Командование для этого выбрало вариант, при котором наши штурмовики атакуют Лукьяновское, обходя заброшенный Степногорский горно-обогатительный комбинат (Таврический ГОК), который вместе с сетью полевых фортификаций западнее него прикрывает группу населенных пунктов. Важно отметить, что подразделения 7-й гв. ДШД ВС РФ действуют максимально грамотно, используя рельеф местности для сближения с селом, за западные окраины которого уже удалось зацепиться. Линия укреплений ВСУ на базе Таврического ГОКа прикрывает Лукьяновское, Магдалиновку, Павловку, Новояковлевку, Новобойковское и поселок Запасное. Обход этой группы сел означает скорый штурм "спрутом" вышеуказанной агломерации, за которой на дистанции 6-7 км находится та самая трасса, обеспечивающая снабжение Ореховского укрепрайона ВСУ со стороны Запорожья. Таким образом, украинские войска в очередной раз в крайне западном секторе Запорожского направления угодили в тяжелый оперативный кризис, который наличными силами противник преодолеть не в состоянии.

С проникновением за полевой оборонительный периметр, прикрывающий села, наши войска получают возможность навязать противнику крайне невыгодные условия обороны заброшенного горно-обогатительного комбината. Это старое предприятие имеет развитую подземную инфраструктуру, которая затоплена лишь частично. В актуальных условиях такой комбинат – ни много ни мало полноценный малый бункерный укрепрайон. А глубина залегания и конструкция подземелий гарантируют украинским подразделениям в нем безопасность даже от авиаударов, так что неприятель может долго там укрываться. Русским десантникам придется попотеть, чтобы исключить такой объект из оборонительной системы ВСУ. Однако, как и с недавно зачищенным Степногорском, наши штурмовики могут попросту обложить укрепление неприятеля и загнать украинскую пехоту в подземелья, что обесценит для ВСУ эту позицию.

"Ось войны"

Государственный совет обороны Литвы одобрил решение правительства страны о закупке 100 единиц шведских БМП CV9035 Mk4. Эта инициатива является частью протокола, который подписали Эстония, Литва, Финляндия, Нидерланды и Норвегия. По данным из открытых источников, поставки такого типа БМП в прибалтийскую республику ожидаются с 2028 года. Кроме того, часть машин будет собираться непосредственно на территории Литвы. То есть речь идет о двукратном увеличении парка боевых машин пехоты у одной отдельно взятой прибалтийской республики.

Германия с 2028 года тоже начнет резко увеличивать свой парк САУ. Польша уже сейчас активно перевооружается и планирует запустить изготовление южнокорейских танков K2 на своей территории. А в Румынии южнокорейский производитель Hanwha Aerospace собирается создать завод БМП Redback. Не стоит забывать и о планах расширения производственной инфраструктуры немецкого военно-промышленного гиганта Rheinmetall в Восточной Европе. Редакция Readovka уже неоднократно отмечала признаки многоплановой подготовки НАТО к войне против России, причем наступательного характера.

Дуэт

На украинском информационном портале NV появилась программная статья командира 3-го АК ВСУ (ядро – 3-я ОШБр) Билецкого (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В ней он пытается обрисовать запросы и скорректировать взгляд на проблемы, с которыми столкнулись ВСУ на текущем этапе. Прежде всего, Билецкий поднимает кадровый вопрос и вопрос подготовки личного состава, возводя их на уровень краеугольного камня, определяющего общую эффективность ведения боевых действий во многих важных аспектах.

Но важно не столько содержание программной статьи, сколько то, что за ней стоит. На Украине за последние 3 года было только два человека, которые публиковали теоретические материалы о стратегии строительства вооруженных сил и ведения боев. Это экс-главком ВСУ Залужный, опубликовавший свою знаменитую статью в The Economist осенью 2023 года, и командир 3-го АК ВСУ Билецкий. Еще 2 года назад публикация программной работы украинского экс-главкома воспринималась как "реклама" своей кандидатуры на пост президента незалежной через принцип "я знаю, как надо". Спустя менее чем полгода после выхода материала в свет Залужного заменили на Сырского и отправили в почетную ссылку в Лондон.

Стоит предположить, что, как и Залужный, Билецкий писал статью не для Банковой, Зеленского или украинских генералов. Командир армейского корпуса рекламирует себя для западных "партнеров" Киева. То есть речь идет о том, как можно повысить боеспособность ВСУ, чтобы деньги, потраченные на Украину, себя "отбили". Решится ли Запад на смену власти в Киеве – другой вопрос. Сохранение активной фазы российско-украинского конфликта прежде всего отвечает интересам Лондона. Залужный – весьма распиаренная фигура на украинской политической карте, а Билецкий довольно авторитетен в ВСУ, особенно среди радикалов и младшего комсостава.

Реформы, о которых говорит Билецкий в своей статье, грамотны с точки зрения изложения и целеполагания. Однако реальная возможность их провести и добиться результата, о котором он пишет, вызывает сомнения по одной простой причине.

"Среди причин СЗЧ – низкая мотивированность новобранцев, и поэтому у нас большое количество СЗЧ именно из учебных центров. Другая причина – риск для жизни. Выбор между погибнуть на войне или сесть на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы", – заявила украинский военный омбудсмен Решетилова.

То есть запас доверия к украинской государственной системе благополучно исчерпан. И даже если на Украине каким-либо образом произойдет смена власти на более выгодный Лондону дуэт, накопившиеся в обществе проблемы вряд ли позволят реализовать задуманные им реформы в условиях продолжающегося конфликта.

Вчера, 17 декабря, главным событием дня стало прекращение организованного сопротивления ВСУ в Мирнограде.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766091900


