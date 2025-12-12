Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря

00:05 19.12.2025

ВС РФ обваливают фронт ВСУ к западу от Орехова – итоговая сводка Readovka за 18 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 декабря в разрезе СВО. Русские войска обваливают фронт ВСУ между Ореховым и Степногорском. Появились очередные сигналы о подготовке НАТО к наступательной войне против России. Редакция Readovka рассмотрела программную статью командира 3-го армейского корпуса ВСУ с точки зрения политических перспектив "военной оппозиции" Зеленскому.



