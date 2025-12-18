Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков

01:02 19.12.2025

18 декабря 2025 года

Пресс-релиз



В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов, Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.



Напомним, что ранее Банк России уже подал иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы.



Дело А40-345157/2025

Судья Петрухина А. Н.

Дата судебного заседания 16.01.2026

https://kad.arbitr.ru/Card/b4a23e11-89e1-4a14-9b98-b6bd58891184