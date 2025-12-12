Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном

02:40 19.12.2025

В Душанбе проходит конференция "Государства Центральной Евразии в процессе "интеграции интеграций": приоритеты, характер сопряжения, возможности"



АСТАНА, 17 дек - Sputnik. Укреплять таджикско-афганскую границу с помощью специальной программы Организации Договора о коллективной безопасности - для этого он сформировал перечень необходимых вооружений и оборудования, заявил консультант Секретариата ОДКБ Павел Саркисьян.



Целевую межгосударственную программу ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы приняли на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в 2024 году.



Она рассчитана на пять лет, ее реализация начинается в 2025 году.



"Таджикистан в рамках реализации целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы сформировал перечень необходимых вооружений и оборудования для ее охраны, который в настоящее время прорабатывается в других государствах-членах организации", - заявил Саркисьян.



Он выступил в Душанбе на международной научной конференции "Государства Центральной Евразии в процессе "интеграции интеграций": приоритеты, характер сопряжения, возможности".