Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну

03:23 19.12.2025

Черный дым саммита ЕС, или Глобалисты против реалистов

Использование российских активов для Украины под очень большим вопросом



18.12.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО



В Ватикане есть одна традиция: когда выбирают нового папу римского, то конклав кардиналов запирают в Сикстинской капелле и не выпускают оттуда, пока они не сделают свой выбор. После каждого голосования бюллетени для голосования сжигают, и если никто из кандидатов не набрал большинства, то дым окрашивается в черный цвет, а если новый папа избран, то дым будет белым.



Приблизительно так же решила провести встречу лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая практически заявила, что никто не уйдет с саммита ЕС, пока не будет решен вопрос о "финансировании Украины на следующие два года".



