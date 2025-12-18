|Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
03:23 19.12.2025
Черный дым саммита ЕС, или Глобалисты против реалистов
Использование российских активов для Украины под очень большим вопросом
18.12.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО
В Ватикане есть одна традиция: когда выбирают нового папу римского, то конклав кардиналов запирают в Сикстинской капелле и не выпускают оттуда, пока они не сделают свой выбор. После каждого голосования бюллетени для голосования сжигают, и если никто из кандидатов не набрал большинства, то дым окрашивается в черный цвет, а если новый папа избран, то дым будет белым.
Приблизительно так же решила провести встречу лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая практически заявила, что никто не уйдет с саммита ЕС, пока не будет решен вопрос о "финансировании Украины на следующие два года".
Она подчеркнула, что ЕС ранее взял на себя обязательства покрыть 90 млрд евро (две трети из необходимых Киеву 137 млрд на 2026-2027 годы), поэтому на рассмотрение саммита вынесено две опции: первая – финансирование из бюджета ЕС, вторая – предоставление Украине "репарационного займа" за счет российских активов. И до конца дня саммит должен обеспечить принятие соответствующего решения.
Практически теми же словами по данному вопросу высказался президент Европейского совета Антониу Кошта: "Мы будем работать над этим сегодня, а если потребуется, то и завтра, но мы никогда не покинем этот саммит без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины".
Все дело в том, что на прошлом саммите в начале октябре страны ЕС так и не решились экспроприировать (точнее украсть) заблокированные российские активы и использовать их для финансирования "репарационного займа", идею которого выдвинула Еврокомиссия месяцем ранее. Поэтому европейские глобалисты очень боятся, что во время этого саммита также не будет принято никакого четкого решения, и Киев останется без денег на продолжение военных действий.
В свою очередь, Зеленский примчался в Брюссель с намерением получить даже больше указанной выше суммы: "Сейчас мы говорим о 200 млрд, которые находятся на территории ЕС". По его словам, Украине "нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию, наше оборонное производство". Он также не забыл о тех российских активах, которые заблокированы в США: "Меньшие деньги – 5 или 5,5 млрд, но за них также нужно бороться – каждая копейка очень важна для нас".
Кстати, в тот же день, 18 декабря, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект по переименованию украинских копеек в "шаги". Так что Зеленскому скоро придется переучиваться. Хотя мог бы сразу сказать, что важен каждый цент, ведь ему нужны именно доллары и евро, а гривны он и сам может напечатать.
Нужно отметить, что категорически против финансирования Украины и уж тем более использования для этого российских активов, выступила Венгрия. Премьер Орбан заявил, что вопрос о конфискации российских активов вообще не будет стоять на повестке дня саммита ЕС, потому что уже достаточно стран-оппонентов, чтобы сформировать блокирующее меньшинство: Болгария, Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта и Словакия.
Чешский премьер Андрей Бабиш считает, что лучше использовать кредитные средства финансовых рынков, а не замороженные российские активы, потому что такой вариант может спровоцировать ответные действия России.
Бельгийский премьер Барт де Вевер, который требовал не только общей политической, но и коллективной юридической ответственности стран ЕС за возможную конфискацию российских активов, заявил: "Если уж у нас есть хороший парашют, то мы все прыгаем вместе. Не я один". Он также подчеркнул, что "до сих пор не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться". А канцлер Австрии Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии.
Вместе с тем лучшего варианта, кроме использования российских активов для финансирования Украины, не видит немецкий канцлер Мерц: "Я понимаю беспокойство некоторых государств-членов, особенно правительства Бельгии. Но я надеюсь, что мы сможем вместе решить эти вопросы и вместе двинуться по пути, который даст России сигнал о силе и решимости ЕС".
Не менее агрессивно настроенным приехал в Брюссель президент Франции Макрон, который заявил, что Европа должна показать, что и в дальнейшем сможет "защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство". Непонятно только, с каких это пор территория, граждане и экономика Украины, по его мнению, стали частью ЕС.
С такой же позицией выступил и премьер Польши Дональд Туск, который попытался напугать своих коллег, сомневающихся в необходимости поддержки Украины: "Сейчас у нас есть простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе". Кстати, позицию Туска на саммите моментально поддержал Зеленский: "Если не поддерживать Украину, оставить ее одну... то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью".
В этом же лагере находится и премьер Эстонии Кристен Михал, считающий, что есть две веские причины использовать замороженные российские активы: "Первая – это принцип, что агрессор должен платить за нанесенный ущерб. Не европейские налогоплательщики, не все остальные, а именно агрессор должен платить. Вторая – Украина должна знать, что Европа готова к выполнению задачи и в любой момент поддерживает Украину. И если мы сможем принять решение по замороженным активам, это также будет сигналом для наших партнеров, что мы настроены серьезно".
Более осторожной была премьер Латвии Эвика Силиня, которая отметила, что "репарационный заем" является не единственным вариантом финансирования для Украины: "Может быть предоставлен кредит, о котором могла бы решить Европа в целом, но для этого нужно единодушное согласие. Поэтому мы не знаем. Мы все еще не имеем поддержки Венгрии".
В итоге согласованного решения в первый день саммита лидеры ЕС принять так и не смогли. Такое впечатление, что они решили дождаться прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы услышать его позицию по вопросу заблокированных активов.
Очевидно, что российский лидер не преминет высказаться о "европейских подсвинках", которые, как он отметил, надеялись "поживиться на развале нашей страны".
Скорее всего, они так и не решатся использовать российские активы, а найдут другие источники финансирования для хунты Зеленского. В любом случае из трубы саммита ЕС пока идет черный дым…