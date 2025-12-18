 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.12.2025
04:32  Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио
03:23  Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
02:40  Таджикистан запросил в ОДКБ вооружение для укрепления границы с Афганистаном
01:02  Позиция Банка России о взыскании в суде убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков
00:05  Русская армия ломает оборону ВСУ западнее Орехова - итоговая сводка Readovka за 18 декабря
Четверг, 18.12.2025
19:26  ProFinance: Кыргызстан активизирует вывод на мировой рынок облигаций и токенов
17:47  Россия впервые в 2025 году отправила в Казахстан квиноа для людей, страдающих целиакией
14:40  Кыргызстан. Депутаты нового парламента принесли присягу, избрали руководство и утвердили структуру парламента
12:01  Куда вы катитесь? Вопрос электросамокатов в Казахстане вновь вышел на уровень парламента
10:09  Президент Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва
04:59  "Пабло Эскобар азиатского разлива": кому выгодно убийство китайцев в Таджикистане
03:52  В Кабуле открылся Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
02:46  Япония и пять стран Центральной Азии проведут саммит в Токио 19-20 декабря
01:30  ЕС ждет "Парад цветных революций": Что еще в "секретной части" Стратегии нацбезопасности США?
00:05  Сопротивление ВСУ в Мирнограде сломлено - итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Среда, 17.12.2025
23:50  Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин
23:21  НГ: Страны СНГ в отличие от России идут по пути либерализации налогового законодательства
18:03  Абдугани Сангинов назначен главой "Узбекнефтегаза"
17:04  Минфин России: курс доллара вырастет к 2042 году до 133 рублей
16:19  Желтоксан-1986: мифов, "героев" и "великомучеников" становится все больше…, - Бахыт Жанаберген
14:11  Президент Кыргызстана уволил министра науки и образования за нарушение этики госслужащих
12:08  Президент Эмомали Рахмон выступил с Посланием "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана"
02:05  На улицах Бишкека и Оша установят первые в Центральной Азии умные фонарные столбы
01:13  НГ: Рахмон пообещал Таджикистану свет через два года
00:45  Маршал пропаганды. Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса, - Евгений Спицын
00:05  ВС РФ приступили к прорыву обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 16 декабря
Вторник, 16.12.2025
20:06  В Бишкеке подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
19:01  СВР России: Британцы призывают ЕС украсть российские деньги, чтоб они не достались Вашингтону
18:10  В Узбекистане новым ректором Зеленого Университета назначен Бахтиер Пулатов
17:22  MBridge – международный цифровой мост с золотыми опорами, - Валентин Катасонов
14:28  СП: "Ответка" Москвы на конфискацию активов - кто больше всех пострадает
12:00  Поздравление Президента Казахстана: "Пусть будет вечной наша священная Независимость!"
04:58  Шесть лет зеленого дилетантизма в евроэкономике, - Елена Пустовойтова
03:42  Известия: проекты РФ в Афганистане приближаются к реализации
02:37  Центральноазиатские страны отказываются от кириллицы - Виктория Панфилова
01:26  Казахстан может получить бесплатную трубу, если "Сила Сибири – 2" пройдет через республику
00:05  ВС РФ развивают наступление на запад от Северска – итоговая сводка Readovka за 15 декабря
Понедельник, 15.12.2025
17:01  Auto Gymkhana. Впервые в Ташкенте прошел международный турнир по джимхане
16:13  Россия передала Китаю рассекреченные архивы о зверствах японского "Отряда 731"
15:43  Освобождение Одессы: Лавров обозначил вектор еще одного наступления, - СП
15:38  НГ: Киргизию и Таджикистан разделила колючая проволока
15:30  Международный форум в Ашхабаде с участием Гурбангулы и Сердара Бердымухамедовых (хронология)
12:21  Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
10:13  Соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Абдураима Хамидова
00:05  Русская армия взяла Северск и теснит ВСУ в котлах Мирнограда – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.12.2025
21:36  К Году Красной Огненной Лошади. История взаимоотношений человека и коня
19:28  НГ: Мадуро назвал Путина старшим братом...
16:25  Ближний Восток: государства Аравийского полуострова сближаются с Россией, БРИКС и ШОС
05:34  В Киргизии набирает популярность самозапрет на кредитование через приложение "Тундук"
03:29  Сколько в Узбекистане долгожителей, перешагнувших вековой рубеж
02:21  Нацбанк Казахстана все меньше верит доллару
00:16  Что стоит за большим турне президента Белоруссии по странам Азии и Африки, - Илья Захаркин
Суббота, 13.12.2025
20:20  Россия и Таджикистан к 2030 году увеличат объем торговли в 2,5 раза. За счет чего?
17:46  Война с фейками: Как Киев снимает ролики из "95-го квартала" Купянска
16:44  Японский милитаризм - общий враг всех народов мира. В Китае состоялась панихида по жертвам Нанкинской резни
16:31  ФСК: Европа – "больной человек" планеты
14:27  Москва предлагает гарантии безопасности туркменскому нейтралитету, - Виктория Панфилова
12:25  10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фрау Урсула взяла ЕС в заложники: Никто не уйдет с саммита пока не найдутся деньги на войну
03:23 19.12.2025

Черный дым саммита ЕС, или Глобалисты против реалистов
Использование российских активов для Украины под очень большим вопросом

18.12.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО

В Ватикане есть одна традиция: когда выбирают нового папу римского, то конклав кардиналов запирают в Сикстинской капелле и не выпускают оттуда, пока они не сделают свой выбор. После каждого голосования бюллетени для голосования сжигают, и если никто из кандидатов не набрал большинства, то дым окрашивается в черный цвет, а если новый папа избран, то дым будет белым.

Приблизительно так же решила провести встречу лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая практически заявила, что никто не уйдет с саммита ЕС, пока не будет решен вопрос о "финансировании Украины на следующие два года".



Она подчеркнула, что ЕС ранее взял на себя обязательства покрыть 90 млрд евро (две трети из необходимых Киеву 137 млрд на 2026-2027 годы), поэтому на рассмотрение саммита вынесено две опции: первая – финансирование из бюджета ЕС, вторая – предоставление Украине "репарационного займа" за счет российских активов. И до конца дня саммит должен обеспечить принятие соответствующего решения.

Практически теми же словами по данному вопросу высказался президент Европейского совета Антониу Кошта: "Мы будем работать над этим сегодня, а если потребуется, то и завтра, но мы никогда не покинем этот саммит без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины".

Все дело в том, что на прошлом саммите в начале октябре страны ЕС так и не решились экспроприировать (точнее украсть) заблокированные российские активы и использовать их для финансирования "репарационного займа", идею которого выдвинула Еврокомиссия месяцем ранее. Поэтому европейские глобалисты очень боятся, что во время этого саммита также не будет принято никакого четкого решения, и Киев останется без денег на продолжение военных действий.

В свою очередь, Зеленский примчался в Брюссель с намерением получить даже больше указанной выше суммы: "Сейчас мы говорим о 200 млрд, которые находятся на территории ЕС". По его словам, Украине "нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию, наше оборонное производство". Он также не забыл о тех российских активах, которые заблокированы в США: "Меньшие деньги – 5 или 5,5 млрд, но за них также нужно бороться – каждая копейка очень важна для нас".

Кстати, в тот же день, 18 декабря, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект по переименованию украинских копеек в "шаги". Так что Зеленскому скоро придется переучиваться. Хотя мог бы сразу сказать, что важен каждый цент, ведь ему нужны именно доллары и евро, а гривны он и сам может напечатать.

Нужно отметить, что категорически против финансирования Украины и уж тем более использования для этого российских активов, выступила Венгрия. Премьер Орбан заявил, что вопрос о конфискации российских активов вообще не будет стоять на повестке дня саммита ЕС, потому что уже достаточно стран-оппонентов, чтобы сформировать блокирующее меньшинство: Болгария, Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта и Словакия.

Чешский премьер Андрей Бабиш считает, что лучше использовать кредитные средства финансовых рынков, а не замороженные российские активы, потому что такой вариант может спровоцировать ответные действия России.

Бельгийский премьер Барт де Вевер, который требовал не только общей политической, но и коллективной юридической ответственности стран ЕС за возможную конфискацию российских активов, заявил: "Если уж у нас есть хороший парашют, то мы все прыгаем вместе. Не я один". Он также подчеркнул, что "до сих пор не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться". А канцлер Австрии Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии.

Вместе с тем лучшего варианта, кроме использования российских активов для финансирования Украины, не видит немецкий канцлер Мерц: "Я понимаю беспокойство некоторых государств-членов, особенно правительства Бельгии. Но я надеюсь, что мы сможем вместе решить эти вопросы и вместе двинуться по пути, который даст России сигнал о силе и решимости ЕС".

Не менее агрессивно настроенным приехал в Брюссель президент Франции Макрон, который заявил, что Европа должна показать, что и в дальнейшем сможет "защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство". Непонятно только, с каких это пор территория, граждане и экономика Украины, по его мнению, стали частью ЕС.

С такой же позицией выступил и премьер Польши Дональд Туск, который попытался напугать своих коллег, сомневающихся в необходимости поддержки Украины: "Сейчас у нас есть простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе". Кстати, позицию Туска на саммите моментально поддержал Зеленский: "Если не поддерживать Украину, оставить ее одну... то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью".

В этом же лагере находится и премьер Эстонии Кристен Михал, считающий, что есть две веские причины использовать замороженные российские активы: "Первая – это принцип, что агрессор должен платить за нанесенный ущерб. Не европейские налогоплательщики, не все остальные, а именно агрессор должен платить. Вторая – Украина должна знать, что Европа готова к выполнению задачи и в любой момент поддерживает Украину. И если мы сможем принять решение по замороженным активам, это также будет сигналом для наших партнеров, что мы настроены серьезно".

Более осторожной была премьер Латвии Эвика Силиня, которая отметила, что "репарационный заем" является не единственным вариантом финансирования для Украины: "Может быть предоставлен кредит, о котором могла бы решить Европа в целом, но для этого нужно единодушное согласие. Поэтому мы не знаем. Мы все еще не имеем поддержки Венгрии".

В итоге согласованного решения в первый день саммита лидеры ЕС принять так и не смогли. Такое впечатление, что они решили дождаться прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы услышать его позицию по вопросу заблокированных активов.

Очевидно, что российский лидер не преминет высказаться о "европейских подсвинках", которые, как он отметил, надеялись "поживиться на развале нашей страны".

Скорее всего, они так и не решатся использовать российские активы, а найдут другие источники финансирования для хунты Зеленского. В любом случае из трубы саммита ЕС пока идет черный дым…

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766103780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение с Францией о реадмиссии лиц
- Олжас Бектенов о поставленных Главой государства задачах: по итогам года необходимо сохранить темп экономического роста
- Год рабочих профессий: от имени Президента вручены награды работникам и ветеранам энергетического комплекса Казахстана
- Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Об увеличении перечня социально-значимых продовольственных товаров с 19 до 33 наименований и его негативном влиянии на МСБ
- Проверить призывы казахстанцев к атакам на КТК потребовал депутат мажилиса
- О вопросах развития отечественного автомобильного производства
- Жилпомощь, поддержка ОТП и приборизация: Канат Бозумбаев поставил новые задачи перед Проектным офисом МЭКС
- Демпартия "Ак жол" не согласна с ответом Правительства и настаивает на предупреждении рисков неработоспособности Реестра отечественных производителей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  