Известия: Япония нацелилась на природные ресурсы Центральной Азии. Что будут обсуждать в Токио

04:32 19.12.2025

Что это значит для России и Китая и какие темы будут обсуждать на первом саммите "C5+1" в Токио



Елизавета Борисенко

19 декабря 2025



Япония на фоне напряженных отношений с Китаем заинтересована в природных ресурсах Центральной Азии, заявили "Известиям" эксперты. В Токио опасаются, что КНР прекратит поставки редкоземельных металлов, поэтому сейчас Япония будет стремиться инвестировать в их добычу в соседнем регионе. Центральная Азия владеет крупнейшими в мире запасами урана и значительными объемами полезных ископаемых. 19–20 декабря в Японии стартует первый в истории саммит в формате "C5+1", где как раз будут поднимать эти вопросы. Но в сотрудничестве с Центральной Азией заинтересованы и другие крупные игроки, среди которых Россия, Китай и США.



Интересы Японии в Центральной Азии



В Японии 19–20 декабря состоится первый в истории саммит в формате "C5+1" с Центральной Азией. В Токио встретятся премьер-министр Японии Санаэ Такаити и лидеры пяти стран региона - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что это событие повысит уровень диалога, который с 2004 года существовал в основном на министерском уровне. Саммит хотели провести еще в 2024-м, но попытка сорвалась из-за предупреждения о возможном мощном землетрясении в стране.



На саммите запланирован ряд двусторонних встреч, где поднимут вопросы укрепления стратегического партнерства. На повестке в целом - взаимодействие в сфере экономики, а конкретно - в области критических минералов, логистики, возобновляемой энергетики.



Впрочем, Токио - не новичок в регионе. Именно он первым инициировал формат диалога "Центральная Азия + Япония" еще в 2004 году. Но, тем не менее, особо активными действиями в этом направлении страна не отличалась.



Сейчас ключевые интересы Токио связаны с редкоземельными металлами и инвестициями. А Центральная Азия, напомним, владеет крупнейшими в мире запасами урана и значительными объемами редкоземельных и цветных металлов.



- У высокотехнологичной экономики Японии совершенно нет своей собственной сырьевой базы. Китай - мировой доминант в цепочке редкоземельных металлов. При изменении политической конъюнктуры КНР может просто остановить их экспорт в Японию, где они нужны для развития экономики, - пояснила "Известиям" научный сотрудник Лаборатории исследований современных Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская.



Но в то же время Центральная Азия для Японии - не замена Китаю, а скорее "страховочный контур", подчеркивает эксперт. Регион представляет собой политически нейтральное пространство, где Токио может инвестировать в добычу, участвовать в переработке и закрепляться институционально.



Токио также заинтересован в развитии логистических маршрутов как альтернативы нестабильным северным путям, сказала "Известиям" японист, аналитик ИКСА РАН Николь Сукиасянц. Япония для реализации своих интересов уже активно применяет "мягкую силу" в отношении региона.



- Среди них - культурный и образовательный обмены, японские НКО, финансирование гуманитарных проектов, все это формировало позитивный образ страны у народов ЦА. На прошедшей EXPO 2025 в Осаке одни из самых больших и заметных павильонов тоже принадлежали странам региона, - обращает внимание Николь Сукиасянц.



Но интерес к сотрудничеству здесь не односторонний. Центральная Азия на фоне своего активного развития в последние годы заинтересована в доступе к технологиям и инвестициям.



- За последние десятилетия японские компании вложили около $9 млрд в Казахстан: в нефтегазовую сферу, металлургию, машиностроение, логистику и здравоохранение. Токио намерен увеличить объемы, пример тому - планы Японского банка международного сотрудничества инвестировать дополнительно $200 млн в энергетику, инфраструктуру, пищевую переработку и машиностроение, - уточнил аналитик.



Также страны региона понимают специфику японских инвестиций - они, как правило, ориентированы не просто на возведение объектов, а на повышение технологического уровня производства, внедрение стандартов безопасности и обучение персонала.



Безусловно, у Центральной Азии есть и сугубо политический интерес на фоне ее зависимости от РФ и КНР.



- Встреча с Японией на форуме важна прежде всего с точки зрения диверсификации внешних связей. Япония дает дополнительный канал инвестиций и технологий, не всегда сводящийся к формуле "сырье в обмен на инфраструктуру", которая характерна для того же Китая, - заметил Николь Сукиасянц.



С кем сейчас сотрудничает Центральная Азия



На политическом уровне запланированный саммит "Центральная Азия + Япония" демонстрирует намерение Токио закрепить долгосрочное присутствие в регионе, считают эксперты. Однако Токио не стремится конкурировать, например, с тем же Пекином, по масштабам инфраструктурных инвестиций и кредитных линий, а делает ставку на "качественную альтернативу", заметил директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.



- Японская модель предполагает фокус на человеческом капитале, институциональном развитии и внедрении передовых технологий, а не только на строительстве дорог и объектов. Токио последовательно позиционирует себя как партнера, не создающего долговой зависимости, что воспринимается в регионе как важный отличительный признак, - сказал эксперт.



Япония может занять сильные позиции в сфере ИИ, робототехники и кибербезопасности в регионе. Такое сотрудничество уже реализуется с Казахстаном.



Между тем формат "С5+1" становится все более популярным и у других стран. Государства Центральной Азии объединены не только географически, но и с точки зрения общих правил игры.



- У региона есть база, которая связана с природными ресурсами, выгодными для создания новой инфраструктуры и развития логистических связей. Она снабжена нейтральным политическим фоном, - добавила Дарья Сапрынская.



В апреле 2025-го в Самарканде состоялся первый саммит в таком формате с Евросоюзом. Он завершился подписанием совместной дорожной карты по углублению связей. Тогда ЕС пообещал региону €12 млрд инвестиций в рамках инициативы Global Gateway - европейского аналога китайской инициативы "Один пояс - один путь".



В июне в Астане также состоялся уже второй саммит "Центральная Азия – Китай". Тогда были подписаны отраслевые соглашения в сфере энергетики и транспорта. Пекин также пообещал грантовую помощь в размере около $209 млн на проекты в регионе и 3 тыс. мест для обучения специалистов. Безусловно, в фокусе встречи была и инициатива "Один пояс - один путь", где Центральная Азия играет ключевую роль в качестве транзитного хаба.



6 ноября состоялся саммит в аналогичном формате в Вашингтоне. Тогда магистральной темой встречи стал интерес США к запасам полезных ископаемых в Центральной Азии. Штатам они нужны для того, чтобы обеспечить сырьем свою промышленность, а именно - атомную энергетику и оборонный комплекс. Вашингтон неоднократно открыто демонстрировал свою заинтересованность в ресурсах.



Одним из громких событий осени стал и саммит "Центральная Азия – Россия" в Душанбе. Тогда был принят план совместных действий на 2025–2027 годы, который фокусируется на укреплении торгово-экономических связей, развитии инвестиций, расширении гуманитарного взаимодействия, обеспечении региональной безопасности и создании новых логистических маршрутов.



Россия сейчас занимает место ключевого экономического и политического партнера всех стран Центральной Азии. Москва обеспечивает больше 30% внешней торговли региона. Стороны сотрудничают и в рамках международных организаций, среди которых ЕЭАС, ОДКБ и ШОС.



На этом фоне сложно представить, что Япония может ослабить сотрудничество Центральной Азии с другими партнерами, считает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



- Сейчас Япония гораздо в меньшей степени активна и эффективна в регионе, в отличие от других игроков. Поэтому укрепление сотрудничества Центральной Азии с Токио никак не повлияет на ее отношения с Россией и Китаем, как и на позиции этих стран в регионе, - пояснил он "Известиям".



Между тем на 2025 год также был запланирован саммит "Центральная Азия – Республика Корея". Однако мероприятие перенесли на 2026-й в связи с политическими изменениями в Южной Корее. Впрочем, Сеул, как и Токио, пока скорее находится в качестве догоняющей стороны, если сравнивать их погружение в регион с уровнем взаимодействия России и Китая со странами ЦА.